Нокаутирующий удар русских по гегемону

Слегка завуалированные угрозы со стороны российского лидера в сторону Соединенных Штатов исходят после призыва Блинкена к верховенству закона в Арктическом регионе. Послание Вашингтону было кристально ясным, но не удивительным. В типичной для Путина манере – то есть в виде яркой угрозы – российский президент сделал резкое предупреждение любой мировой державе, которая попытается оспорить территориальные претензии Москвы в Арктике. «Все хотят где-то или что-нибудь откусить от нас», – сказал Путин, – «Но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы выбьем всем зубы, чтобы они не могли укусить». Нанеся этот удар, Путин акцентировал свое внимание на словах, приписываемых русскому царю XIX века Александру III: – «Все боятся наших просторов».

Его ответ прозвучал после очередных предупреждений госсекретаря Энтони Блинкена в Рейкьявике на заседании Арктического совета, где в прошедший четверг Россия, также являющаяся его членом, приняла на себя чередующееся председательство на собрании, сообщили US News. Блинкен ранее ставил под сомнение законность военной деятельности Москвы на Крайнем севере, а также новые предлагаемые морские правила. «Арктика – это регион стратегической конкуренции, который привлек внимание всего мира», – сказал секретарь, – «Но Арктика – это больше, чем стратегически или экономически значимый регион.

Это дом для нашего народа, его отличительной чертой было и должно оставаться мирное сотрудничество. Наша обязанность – защищать это мирное сотрудничество и развивать его».

Он подчеркнул важность введения «эффективного управления и верховенства закона», чтобы «Арктика оставалась регионом, свободным от конфликтов, в котором страны действуют ответственно». Похоже, что за последние несколько лет Россия сделала все, кроме этого.

Ранее российские вооруженные силы предоставили средствам массовой информации, в том числе CNN, редкий доступ к своему самому северному форпосту на острове Земля Александры – возможно, в качестве демонстрации силы перед заседанием Арктического совета. Когда-то это был удаленный и заброшенный дом, в основном для белых медведей, зимой температура опускается до -43С, а снег исчезает только с августа до середины сентября.

Теперь российская база «Арктический трилистник» изобилует ракетами и радаром, а ее взлетно-посадочная полоса протяженностью 3500 метров может обслуживать все типы самолетов, проецируя мощь и влияние Москвы в Арктике на фоне обостряющейся международной конкуренции за огромные ресурсы региона. На вопрос, означает ли это, что тяжелые стратегические бомбардировщики России, такие как Ту-95 «Медведь», могут действовать отсюда, генерал-майор Игорь Чуркин с гордостью подтвердил, что это возможно. «Конечно, могут», – похвастался он, указывая на информационную карту базы, – «Мы можем посадить на эту базу все типы самолетов».

Строительство базы было завершено в 2017-м году. База расположена всего в 160 милях (257 км) к востоку от самой восточной части норвежского архипелага Шпицберген – прямо на территории НАТО. Новая база рассчитана на размещение около 150 солдат и предназначена для обеспечения автономности и самодостаточности Северного флота России. Командующий сказал, что с помощью современной радиолокационной станции находящиеся там войска часто отслеживают действия вооруженных сил США и НАТО, а также самолеты, которые они считают враждебными.

Армия РФ также представила журналистам два типа мощных ракет для защиты побережья, которые она разместила на Земле Франца-Иосифа, и которые могут поражать корабли или наземные цели на расстоянии более 200 миль от берега. «Буквально вчера мы видели самолет-разведчик НАТО. Мы сопровождали его в течение четырех часов, передав всю информацию в вышестоящие командные центры, о местонахождении самолета и его траектории, в каком направлении он направлялся», – сказал Чуркин, – «Враг не останется незамеченным».

В 2007-м году российские водолазы на подводном аппарате водрузили российский флаг на дне Северного Ледовитого океана на Северном полюсе. Этот шаг подвергся критике со стороны тогдашнего министра иностранных дел Канады Питера Маккея, который сказал: – «Это не 15 век. Нельзя объехать весь мир и просто водрузить флаг и сказать: – «Мы претендуем на эту территорию». Установка флага, возможно, была символическим шагом, но с тех пор Россия методично укрепляет свои аэродромы и базы во многих местах на своем арктическом побережье.

Основная причина роста напряженности в Арктике – глобальное потепление. По мере повышения температуры и таяния полярных ледяных шапок Арктика становится доступной как для военных операций, так и для экономической деятельности. Когда-то заброшенный регион, в котором в основном жили белые медведи, преобразился и стал самым северным военным форпостом России, ощетинившись ракетами и радарами, а его протяженная взлетно-посадочная полоса теперь может принимать все типы самолетов.

Россия быстро осознала, что ее Крайний север скоро станет новой границей, поэтому разработала основную стратегию развития этого региона. В основе этого лежат три основных столпа: военная мощь, господство на Северном морском пути – все более жизнеспособном торговом пути, по мере того, как полярные льды все больше отступают, – и эксплуатация природных ресурсов, таких как газ и полезные ископаемые. Путин привел оценки, согласно которым стоимость минеральных богатств Арктики составляет 30 триллионов долларов.

Москва уже построила установку и отгрузку сжиженного природного газа на полуострове Ямал на севере России. Проект во многом опирается на сотрудничество с Китаем, который также присматривается к новому доступному региону. В 2018-м году Пекин даже объявил себя «государством, близким к Арктике», к большому разочарованию Соединенных Штатов. Совсем недавно российские подводные лодки одновременно прорвали лед в Арктике во время получивших широкую огласку военных учений в конце марта – изощренного маневра, призванного показать, что, хотя Арктика является новой границей, русские играют здесь на полную катушку.

«Президент Путин проявил личный интерес к развитию арктической инфраструктуры», – говорит Эндрю Холланд, старший научный сотрудник по вопросам энергетики, климата и Арктики аналитического центра American Security Project, находящегося в Вашингтоне, округ Колумбия. Таким образом, в этих проектах есть важная сторона общественной дипломатии и отношений. «Россия демонстрирует своему народу и миру, что российские военные сильны, активны и готовы действовать», – сказал Холланда, – «Однако для США имеется и менее благоприятная причина, которая часто не упоминается в текущих отчетах. Наращивание происходит в соответствии с классической стратегией A2/AD (Anti-Access /Area Denial). Большая часть военной техники, размещаемой на этих базах, – это не пехота (хотя она и освещается в прессе), а ракетные батареи ЗРК, радары, ремонт взлетно-посадочных полос для самолетов-истребителей и даже противодействие – корабельные надводные ракеты. Можно сказать, что это нокаутирующий удар по Соединенным Штатам». Вдобавок Холланд подозревает, что значительно увеличилось количество подслушивающих устройств типа гидролокаторов и средств электронного наблюдения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг критику Запада в отношении расширения России в Арктике, сделав акцент на том, что он назвал стремлением Норвегии к усилению присутствия в Арктике НАТО. «Мы слышим нытье о расширении военной деятельности России в Арктике», – сказал Лавров, – «Но все знают, что это наша территория, наша земля. Мы несем ответственность за безопасность арктического побережья, и все, что наша страна делает там, полностью законно».

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