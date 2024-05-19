Некоторые музеи Санкт-Петербурга, ч.3

Шереметевский дворец — Музей Музыки



Прекрасное место с историческим прошлым! В стенах дворца проходят экскурсии и различные мероприятия.

Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского До 1972 года Иосиф Бродский жил в коммунальной квартире на Литейном проспекте. В 1999 году друзья поэта Михаил Мильчик и Яков Гордин высказали идею создания музея, но реализация задумки заняла много времени.

В результате "Полторы комнаты" открылись только в 2020 году.

Музей состоит из мемориальной коммуналки, где Бродские жили, и экспозиционного пространства. Посетитель перемещается по музею, чтобы погрузиться в эпоху Бродского и узнать о его жизни до и после эмиграции. В настоящее время музей активно формирует фонды и планирует регулярно проводить выставки, лекции и другие мероприятия. Посещение музея возможно только по предварительной записи. ул. Короленко, 14

Думается, что все слышали о существовании Дня Эрмитажного кота? Коты Эрмитажа с момента основания музея несут свою службу и охраняют культурное наследие от грызунов. В число календарных праздников музея входит «День Эрмитажного кота», который отмечается 21 апреля. В день праздника в здании проходят мероприятия, посвященные музейным котам, посетителей пускают в служебные помещения: на чердак и в подвал. Спонсоры обеспечивают котов едой на несколько лет, финансируют медицинское обслуживание в ветеринарной клинике, а также выделяют средства для ремонта помещений в подвале Зимнего дворца.

Если есть музей Достоевского в Москве, то как же ему не быть в Питере? Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского был открыт 12 ноября 1971 года в доме в Кузнечном переулке 5/2. В этом доме Достоевский дважды снимал квартиру: в течение очень короткого времени в 1846 году и с октября 1878 года до дня своей смерти – 28 января 1881 года. Начало и конец творческого пути оказались сопряженными в одной точке. Здесь он работал над ранней повестью «Двойник», здесь был написан его последний роман «Братья Карамазовы».

Кстати, в честь дня рождения писателя можно бесплатно посетить его музей-квартиру.

11 ноября 11:00-18:00. Бесплатно.

Кузнечный пер., 5

Ну раз уж пошел разговор о Достоевском, вот еще одна интересная точка на карте города.

Необычное место на карте Петербурга — Дом старухи-процентщицы «Где бабуля?» Культурное пространство расположилось в месте, где где жила старуха-процентщица в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Здесь проходят лекции, концерты, кинопоказы, спектакли, а также мастер-классы для детей и взрослых. В начале октября на входе в пространство появилась скульптура «Вещая кляча» по мотивам сна Раскольникова о лошади. Со скульптурой связан один маленький ритуал. Если хотите, чтобы отчет на нужный вам вопрос пришел во сне, погладьте «Вещую клячу».

ул. Средняя Подъяческая, 15

Вот такая Галерея искусств найдена в центре Петербурга Посетители смогут осмотреть все 8 залов и картинную галерею. Здесь сосредоточены работы, отражающие классическую художественную традицию Петербурга-Ленинграда и новейшие направления. ⠀ Вход свободный Добро пожаловать - ул. Ломоносова, 1/28

Музей Кофе Здесь знают о кофе все и, главное, действительно умеют его готовить! Первое, что встречает гостей музея, — это соблазнительный аромат свежесваренного кофе. И под эту «музыку» опытный экскурсовод рассказывает удивительные истории, связанные с этим напитком. Здесь можно познакомиться с особенностями различных сортов кофе, узнать, как попал этот напиток в Европу и Россию, какие обычаи связаны с его употреблением у различных народов, а также послушать множество невероятных историй, приключившихся со знаменитостями разных эпох из-за кофе. Кроме того, в музее работает Дегустационный зал и проводятся мастерклассы по завариванию кофе. Для затравки – считается, что кофе в Россию привез, естественно, Петр I. А первая кофейня появилась в Петербурге в 1740 году. Кофейные дома держали выходцы из Германии, Англии, Голландии и других стран Европы. Воскресенская набережная, 14

Музей Фаберже — частный музей в Санкт-Петербурге, расположен во дворце Нарышкиных-Шуваловых. Обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX—XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густавовича Фаберже. В коллекции музея, в том числе, находятся первое и последнее из императорских яиц.

Основу собрания музея составляет крупнейшая коллекция шедевров фирмы Карла Фаберже. Наибольшую ценность представляют девять пасхальных яиц, созданных мастерами фирмы Карла Фаберже для двух последних русских императоров. Они очень красивые, рекомендуем музей к посещению! наб. реки Фонтанки, 21

Ледокол «Красин» — легенда Северных морей в Петербурге Около набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге нашёл свою вечную стоянку старейший российский арктический ледокол «Красин». Первая музейная выставка на борту открылась в 1995 году, а с 2004-го ледокол стал филиалом Музея Мирового океана. История ледокола очень богата на знаковые события. О них вам обязательно расскажут на экскурсии, которую точно стоит посетить. взрослый — 400, дети и льготные категории — 200 руб. наб. Лейтенанта Шмидта, 23

В мире животных Более 40 000 видов животных разместились в здании Зоологического музея, так что прогулка по нему никогда не обходится без удивительных открытий и незабываемых впечатлений. Самые первые экспонаты начали собирать в 1714 году по повелению Петра I. Коллекция предназначалась для Кунсткамеры — первого музея России. Со временем зоологический отдел Кунсткамеры настолько разросся, что было решено открыть самостоятельный зоологический музей, что и произошло в 1832 году. А в свое нынешнее здание, в южный пакгауз Биржи, музей переехал в 1896 году. Санкт-Петербургский зоологический музей — самый большой из зоологических музеев России и один из крупнейших в мире. В его коллекции насчитывается более 15 млн экземпляров чучел животных! Экспонаты музея привозили из экспедиций известные ученые-путешественники. Присутствуют здесь и поистине удивительные экспонаты, например, мумия мамонтенка Димы, найденного в Сибири в 1977 году во время научной экспедиции. Университетская набережная, 1

Музей императорских велосипедов Во второй половине XIX века Европа заинтересовалась велосипедами. Не осталась в стороне и императорская семья. До наших дней сохранилось 12 велосипедов царской семьи — самый первый из них был изготовлен в 1867 году для императора Александра II, а последний, английского производства, принадлежал наследнику престола Алексею. Так же здесь находится велосипед «Паук», известный по кинофильму «Цирк», тандем Николая II и множество других трехколесных, детских, чугунных, деревянных и прочих велосипедов и различных вещей того времени, связанных с ними. В конце XIX века велосипеды были настоящим чудом технического прогресса. Модная новинка была экзотична и дорога. Если револьвер стоил 25 рублей, то велосипед — 400. Конструкция состояла из высококачественной стали, кожи и даже слоновой кости. Петергоф, улица Правленская, 1

Ну и еще один музей. Последний на сегодня. "Особняк - Небылица" В 2021 году особняк выставил на торги Российский аукционный дом со стартовой ценой в 150 миллионов рублей. Эксперты ожидали, что лот уйдет и за все 200, но не срослось — аукцион так и не состоялся, владельцы искали покупателя сами. Наконец нашли: ООО «Небылица» приобрела четырехэтажный особняк на 590 квадратных метров для сказочного «Особняка-небылицы» — городского музея русских сказок. Особняк принадлежал госпоже Целибеевой. Сегодня её загадочный дом превратился в удивительный сказочный музей. Каждый, кто заглядывает к нему в гости, погружается в мир сказки. Здесь можно сделать необычные фото, послушать удивительные истории и наполниться сказочными впечатлениями. ул.Некрасова, 14 б.