Это мы в нищете живем? Да вы глаза то разуйте

На днях с трибуны Госдумы бессменный лидер КПРФ товарищ Зюганов устроил экономический бум в ЕС и загнал в "нищету" 100 миллионов (!) россиян, ничтоже сумняшеся обозначив порог нищеты в 500 долл дохода в месяц.

Может Глав коммунист экономические университеты и не заканчивал, однако не понимать, что бедность в стране считают не относительно одних только номинальных доходов, а в прямой привязке доходов с расходами, так как не только доходы в разных странах разные, но и расходы в разных странах разные (причем отличаться они могут значительно - в разы), могут не только лишь все. Одна лишь наша оппо-шиза может это делать, бо ей неведом такой показатель как ППС, и чёткое определение нищеты, которое дает Всемирный Банк.

По качеству человеческого капитала Всемирный Банк отнес Россию к так называем странам первого мира:

Под человеческим капиталом ВБ подразумевает главный ресурс всех стран - людей, связанных со знаниями и навыками. Ибо именно он является важнейшим компонентом экономического развития любой страны.

Однако, судя по знаниям и навыкам нашей оппозиции, ее можно отнести только к африканским странам, так как ни знаний, ни навыков там нет от слова совсем. А есть только шаманизм, который богатство/нищету измеряет лишь по блеску западных бус.

Хотя даже дети в песочнице понимают, что не всё то золото, что блестит, ага.

С подобной оппозицией, у которой шаманы в голове камлают, дорвись она до власти, ничего построить априори невозможно, даже, извиняюсь, фигни. Только разрушить всё до основания, после чего России не станет. Будет наша страна выкинута на свалку истории ...

Постучав лишний раз по бубну шамана от КПРФ, переходим к главной теме статьи.

Не смотря на вой с оппозиционных болот о тотальной нищете в России, и о том, что мы последнюю корочку хлеба доедаем. Или единственную картофелину, на которую денег хватило. Или же куриную шкурку, ибо на нормальную еду нам денег не хватает, понимаш. В тоже самое время стенающие об обнищании граждане, бьют все рекорды по покупке туристических туров во все концы света!

Как подсчитали аналитики Qiwi Business:

В сегменте туристических путевок с 1 по 10 мая 2021 года объем трат вырос на 897% (!!!) к аналогичному периоду 2020 года и на 15% превысил показатели того же периода 2019 года. Оборот авиабилетов в майские праздники вырос на 986% (!!!) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество покупок — на 386% (!!!).

Кто скупил все эти туры? Нищие, завернувшиеся в куриную шкурку, и доедающие последнюю картофелину россияне? Серьезно?

И еще, что интересно, наши "нищие" соотечественники в этом году на майские праздники активно приобретали еще и билеты на культурные мероприятия: спектакли, концерты, экскурсии. Оборот в этой категории вырос в 16 раз (!!!), а количество покупок — в два раза в сравнении с периодом 1-10 мая 2019 года (!).

Прошлый год - был годом пандемии, поэтому он не показателен, ибо все сидели дома (хотя в данных Qiwi Business есть показатель относительно 2019 года - показан рост на 15%(!!!)). А вот в 2019 году российские туристы заняли 6-е место в мире по количеству денег, потраченных за рубежом после: Китая, США, Британии, Германии и Франции. И это очень показательно!

Так где же, нытики, вы заметили нищету? Видимо только в своей голове ... с дыркой, вместо мозга, ага.

Плавно переходим к тяжелой артиллерии. То есть к покупке новых автомобилей.

Ну ладно еще туризм и походы в "Венскую Оперу". А как объяснить рекордные продажи автомобилей в России?

Апрель 2021 года ознаменовался ростом уровня продаж новых автомобилей на 290,4 %, или на 113 042 штуки, по сравнению с апрелем 2020 года, продажи составили 151 964 автомобиля.

Можно еще о рекордных продажах автомобилей в России прочитать здесь:

Иметь коня: продажи автомобилей в России бьют рекорды

Много это или мало - покупка почти 152 тыс новых автомобилей за апрель? А давайте сравним с АнтиРоссией.

Продажи новых автомобилей на Украине за 2020 год

Продажи новых машин в 2020-м году в АнтиРоссии составили 85 450 штук. Или чуть больше половины от проданных автомобилей в России в одном только апреле!

Вот где настоящая нищета!!!

А всё почему?

Да потому, что:

1. Из-за оппозиционных пустозвонов жители Украины уверились в том, что как только они злочинную владу снесут, так сразу же красиво заживут, ибо придет западный господин и будет всем украинцам платить зарплаты и пенсии как в Германии. Поэтому украинцы одели кастрюли на головы и пошли на Майдане скакать - законно избранную власть прогонять.

Целовать сапоги белого господина - это вершина украинской эволюции, не иначе.

2. Не захотели украинцы жить как москали в "Таёжном союзе", поэтому скакали на Майдане под кричалку: "Кто не скачет - тот москаль".

Ну а теперь, как говорится, получите, распишитесь. Скачите дальше ... к исчезновению на глобусе страны 404. АнтиРоссия нам под боком точно не нужна. Своих кастрюлеголовых в России, доставляющих нашей стране много проблем, и без вас - цеевропейцев, хватает. Кушайте собственный "европейский выбор с кружевными трусиками". Не обляпайтесь.

Сравнением с Украиной, естественно, не закончу. Ибо знаю, что набегут альтернативно одаренные граждане и начнут кривляться: "Автор, сравнение России с нищей Украиной не щитово. Ты бы еще с Гондурасом Россию сравнила". Поэтому следующий вопрос, который затрону в статье, будет тот самый, который испортил советских людей, то бишь - квартирный.

Вот таблица по темпам строительства жилья в Европе:

По темпам строительства жилья Россия обогнала все страны Европы. Без исключения!

Причем об этом можно было узнать не только из данной таблицы, но и из российских СМИ, освещающих данное СОБЫТИЕ.

Так кто же покупает в массовом количестве новое жилье, построенное в России? Неужели инопланетяне с Нибиру? Не-не-не, его приобретают "нищие" россияне!

В марте на АШ появилась новая статья про "миллиард квадратов жилья сдается в стране, а квартиру купить нет возможности, бо спрос превышает предложение".

Так что шах и мат вам, "нищие" всепропальщики!

Правда, может они считают, что им просто мало собственной зарплаты. Надо бы к ней накинуть дивиденды от экспорта нефти? Вот как каждому россиянину на банковский счет государство дивиденды перечислит, мол тогда и заживут. Да не в российской квартире, а в собственной вилле на Мальдивах. И ездить все станут не на какой-то там Гранте или Логане, а пересядут сразу на Бентли. Вот тогда будет считово. Признают в этом случае, что нищеты в России нет. Впрочем, как и россиян, переехавших на Мальдивы.)))

Тут как раз по этой теме K0lun с Афтершока подсчитал те самые дивиденды Роснефти, которые достаются иностранных акционерам, а остальные доходы, как и более половины дивидендов итак поступает в виде налогов в российскую казну. И вот что у него в сухом остатке получилось:

"Налоги и таможенные пошлины - 2,4 трлн рублей

Общий объем начисленных дивидендов 73,6 млрд рублей.

Отнимаем от общего объема дивидендов половину (долю государства) остается 36,8 млрд рублей.

Это именно те бабки, которые по мнению занародника "дань поханым буржуинам" и эти бабки должны остаться у государства, а лучше всего по заветам какого нибудь клоуна типа Грудинина, перечислены на сберкарту кажного россиянца..

Прикинем, сколько стоит "справедливость занародника".

1. - Это 1,53% от выплаченных налогов и пошлин в пользу государства.

2. - Это 250 рублей в год "на сберкарту" каждому россиянину."

250 рублей не в день, не в месяц, а В ГОД!

Получите:

И ни в чем себе не отказывайте.:)))

Вот да такой вот нищеты Путин довел Россию:

А раньше-то как жили, красота!

Хотите, ее повторить? Если глаза не разуете, то тогда действительно сами себе станете злыми Буратинами.

А у меня на сегодня все. Всем лучей добра!

https://cont.ws/@id424201523/1992371