Магдалина Покровская - советский бактериолог, которая создала живую вакцину против чумы

Закончив Саратовский медицинский институт, она начала работать на Ставрпольской противочумной станции, где руководила лабораторией микробиологии. Именно там она прославилась как создательница первой живой вакцины против чумы. Вакцину против чумы создал еще в начале XX века Владимир Хавкин из убитых чумных палочек. Но более эффективной являлась бы живая вакцина, т.е та, которая бы была получена из живых палочек с использованием бактериофагов.

Поисками именно такой занималась Магдалина Покровская.

Она хотела вывести «ручную» неядовитую форму чумы, которая бы охраняла человека от более «дикой» болезни. Идея была в некотором смысле безумной, но советские ученые в 30-ые годы делали все, чтобы договориться с природой и сделать из нее верную союзницу человека.

Создавая вакцину, Покровская вспомнила, что даже у бактерий есть свой враг – бактериофаг. Если заразить культуру чумной бациллы бактериофагом, большинство бактерий умирает. Те же бактерии, что выживают, остаются уже совершенно непохожими на первоначальных. Вот из таких «выживших» она собиралась отобрать неядовитую породу чумы – чуму «без жала».

Именно это и удалось сделать Покровской. Она потратила на это пять лет – на то, чтобы создать вакцину, которая дала бы полный иммунитет против страшной чумы. Ей удалось вывести самостоятельно размножающуюся жизнеспособную культуру, которая была лишена возможности бороться с иммунитетом человека.

Первоначально эксперименты проходили на морских свинках. Морскому свину Кенни вкололи 72 миллиарда бактерий ослабленной чумной культуры АМР. Он смог не просто выжить, но и получить иммунитет от бубонной чумы. Но вакцину нужно было проверить на человеке. Магдалина Покровская, как руководитель этого проекта, приняла решение поставить эксперимент на самой себе. Она сделала это 8 марта 1934 года.

В интервью журналу «Смена» 1936 года она говорила: «Я хочу, чтобы вы поняли, что я не была самоубийцей. Честное слово, я не похожа на самоубийцу. Я очень сильно люблю жизнь. И, конечно, я не была убийцей. Я проделала опыт на себе и докторе Эрлихе потому, что верила в культуру AMP. Верила, что нашла надежное, хорошее оружие против чумы... И оно не обмануло меня».

Она болела в день эксперимента гриппом, но для нее это было лишь поводом, чтобы проверить, как культура поведет себя против ослабленного организма. Эксперимент действительно закончился успехом. Вторую вакцину она вколола себе 17 марта вместе с доктором Эрлихом. И опыт опять закончился благополучно. Вакцины, созданные по этому методу были основным оружием советских бактериологов вплоть до 1950-х годов.

В 1936 году она привлекла широкое внимание советской печати, и стала довольно известна в Советском Союзе. История её рискованного эксперимента легла в основу пьесы «Сильнее смерти» поставленной в 1939 году в Камерном театре в Москве. Алиса Коонен, исполнительница главной роли, вспоминала об этом так: «роль я играла с большим удовольствием. Это была едва ли не самая счастливая женщина среди моих сценических героинь: её любил муж, у неё была прелестная маленькая дочь и она не умирала в последнем акте, хотя и лежала при смерти в предпоследнем. Пьеса заканчивалась победой этой сильной женщины, советского учёного».

Во время Великой Отечественной войны она активно занималась вопросами военной медицины, написала пособие для врачей по заживлению ран, занималась вопросом возможности дезинфекции ран с использованием бактериофагов, принимала активное участие в эвакуации всех необходимых материалов из Ставрополя. Ей удалось забрать самые ценные материалы по чуме и туляремии, едва разминувшись с входящими в город немцами.

После войны вышла замуж за выдающегося паразитолога Илью Иоффе, построила шикарную научную карьеру, стала доктором медицинских наук, лауреатом многочисленных государственных премий. Умерла она в 1980 году в Ставрополе на 79-ом году жизни.