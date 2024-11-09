День милиции! Ура, товарищи!

Полное название праздника – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Так стали называть эту дату после того, как в 2011 году милиция была переименована в полицию.

Свой профессиональный праздник полицейские отмечают 10 ноября. Именно в этот день в 1917 году, через несколько дней после Октябрьской революции, новым руководством страны было принято решение о создании рабочей милиции.

Ведомственная принадлежность этой структуры менялась: сначала сотрудники подчинялись советам, затем милицию передали НКВД, а после завершения Великой Отечественной войны милиция стала подразделением Министерства внутренних дел.Сотрудники городской милиции

В разные годы по-разному назывались те, для кого 10 ноября – это профессиональный праздник. Изначально это могло быть праздником сотрудников рабочей милиции, однако в качестве торжества для Министерства внутренних дел эта дата была утверждена лишь в 1962 году. Так появился День советской милиции. В 1991 году праздник изменил одно слово в названии, став Днем российской милиции. После того, как в 2011 году в силу вступил закон "О полиции", данное название полностью устарело и день стал называться День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (в соответствии с указом президента от 13 октября 2011 года). Дети в сопровождении работника милиции. Ленинград, СССР, 1941

Чтобы полностью прочувствовать историю профессионального праздника для сотрудника органов внутренних дел, нужно вспомнить XVIII век. В 1718 году Петр I подписал указ о создании первой службы охраны общественного порядка, которую назвали полицией. После февральской революции постановление Временного правительства от 17 апреля заменило "царскую" полицию милицией, а после октябрьской революции именно 10 ноября была создана рабочая милиция. Однако вплоть до 1962 года эта дата была обычным днем. Лишь указом президиума Верховного Совета СССР был утвержден праздник, получивший название Дня советской милиции. А статус официального этот праздник для всей страны получил лишь в 1980 году.

К слову, не забыли в России и ту инициативу Петра I. В 2018 году специальным приказом МВД 5 июня было объявлено Днем образования российской полиции. Правда, выходной в этот день назначен не был. Резерв Санкт‑Петербургской полиции. Походная кухня городовых. Санкт‑Петербург, Россия, 1913

Наверное, одной из самых понятных и совершенно неудивительных традиций является то, что сотрудники органов по охране общественного порядка свой праздник встречают на работе. Определенная доля полицейских, конечно, получает выходной, но в этом и есть традиция, что свою службу сотрудники МВД не имеет права остановить ни на один день.

Среди других традиций стоит упомянуть регулярное проведение торжественных мероприятий, в ходе которых отличившиеся сотрудники получают грамоты, медали и ордена, а кто-то и новые звания. По этому поводу существует и другая памятная традиция: каждую новую звездочку на погонах необходимо "обмыть", иначе "не считается".

Для обычных россиян День полиции примечателен еще и традиционным проведением Концерта в Государственном Кремлевском дворце, трансляция которого по телевидению собирает у экранов значительную аудиторию. Здание МВД РФ

Государственный день полиции, конечно же, есть и в других странах. В бывшем СССР кое-где все еще отмечают день милиции:

в Таджикистане 10 ноября,

в Белоруссии 4 марта каждого года.

Милицию ежегодно чествуют, например, и на Кубе – 10 ноября.

День полиции отмечают и в Казахстане – 23 июня,

и в Азербайджане – 2 июля.

Именно на полицейских возложены задачи по сохранению каждодневной безопасности. Решение этих вопросов требует не только оперативных усилий, но и рутинных профилактических мероприятий. Полицейские борются с такими острыми проблемами современности как распространение наркотиков и торговля оружием. В нашей стране полицейские противостоят экстремизму, причем в последние годы на первый план потихоньку вышла борьба с киберпреступлениями. Поле для возможных нарушений закона увеличилось за счет активного освоения мошенниками онлайн-пространства, и именно от работы полицейского зависит личная и финансовая безопасность граждан. К сожалению, в последние годы профессия полицейского часто вызывает негативную реакцию. Различные скандалы привели к тому, что сложилось значительное количество отрицательных стереотипов. Попытки создать положительный образ полицейского предпринимались, и, что характерно, именно такие образы запоминались лучше, чем подлые и преступные персонажи. Блестящий дуэт Жеглова и Шарапова, воплощенный Владимирами Высоцким и Владимиром Конкиным, был построен на их противоположностях, которые удачно друг друга дополняли. Анискин в исполнении Михаила Жарова воплотил образ вроде милого и душевного старичка, который при этом неотвратимо накажет преступника вне зависимости, был ли украден аккордеон или старинная икона. Уже в недавнем времени россиянам полюбились Ларин и Казанцев, Рогов и Плахов, которые заставили добрее произносить слово "мент", а фамилия Дукалис способна традиционно поднять настроение и гарантированно вызвать в памяти добродушную внешность актера Сергея Селина. Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Стоит добавить, что образ неумолимого русского полицейского уважают и в Голливуде. Это может быть и холодный расчетливый Иван Данко в исполнении Арнольда Шварценеггера из "Красной Жары", и хитроумная шпионка Солт в исполнении Анджелины Джоли. Чисто технически Черная Вдова из комиксов Marvel представляет спецслужбы. Ну а в фильме "Хищники" спецназовец Николай, исполненный российским бойцом и актером Олегом Тактаровым, проявил себя не только машиной для убийств, но и человеком со стальным внутренним стержнем, способным на самопожертвование во имя спасения его команды. Ну и вряд ли бы Джеймс Бонд был бы настолько успешен, если бы не своевременная помощь руководителей КГБ Пушкина и Гоголя. Американский актер Арнольд Шварценеггер во время съемок фильма "Красная жара"

Интересные факты

Самый ранний аналог полиции в России возник в XVI веке. Сотрудников называли земскими ярыжками, и в больших городах их работу оплачивали жители. Интересно, что изначально их форма была яркой и привлекающей внимание: охрана правопорядка носила стильные красный и зеленый цвета.

За два дня до Дня полиции, 8 ноября, в России отмечается День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел.

Как и представители некоторых других профессий, сотрудники правоохранительных органов обзавелись не всегда благозвучными и приятными прозвищами. Возникновение некоторых из них не совсем понятно. Так есть несколько версий того, откуда возникло слово "мент". Не то из польского языка, где mente означает солдат, не то из понятия "ментик", что означало постового, не то из моды, поскольку "ментиком" также называли форменные куртки австро-венгерской полиции. Ну а слово "мусор" произошло от аббревиатуры Московского уголовного сыска (МУС).

В некоторых странах полицейских ценят настолько высоко, что отмечают сразу целую неделю сотрудников полиции. Так в Сингапуре она начинается 3 июня, а в США – 15 мая.

Сотрудники правоохранительных органов в центре Москвы

Автор Алексей Красильников, радио Sputnik

https://radiosputnik.ru/20211110/politsiya-1755393462.html

10 ноября (28 октября) 1917 года принято постановление "О рабочей милиции" ⠀

Согласно документу, все Советы Рабочих и Солдатских Депутатов учреждали рабочую милицию, а гражданские и военные власти были обязаны содействовать ее вооружению вплоть до выдачи ей казённого оружия. Народная милиция, созданная Временным правительством, была упразднена. Постановление 1917 года стало основой для празднования Дня советской милиции - 10 ноября. Петроградская милиция на параде. 1919 год.

https://t.me/c/1255997905/8102

Образ женщины-милиционера в скульптуре Н. Я. Данько «Милиционерка» был подсмотрен художницей на улицах Петрограда. Оказывается, в 1919 г. после многократно проведенных мобилизаций численность милиции в городе значительно сократилась. Тогда отдел управления Петроградского Совета возбудил ходатайство перед Народным комиссариатом внутренних дел об организации женской милиции. Набирали туда только женщин пролетарского происхождения, грамотных; кроме того, они должны пройти трехнедельное обучение на курсах при Рабоче-крестьянском университете.

В коллекции Музея хранятся снимки фотокорреспондента Я. Штейнберга, на которых запечатлён внешний вид этих женщин; фотографии рассказывают об их жизни, учебе и службе. Женщины-милиционеры несли постовую и патрульную службу, работали в уголовном розыске, боролись с детской беспризорностью, охраняли промышленные объекты. Стойко и мужественно переносили они голод и холод, все тяготы милицейской службы. Скульптура «Милиционерка». Н. Я. Данько. Государственный фарфоровый завод, 1922 г. (модель 1920 г.) Фотограф Я. Штейнберг. Чтение инструкции женщинам-милиционерам. Петроград, июнь 1919 г. Фотограф Я. Штейнберг. Первый выпуск женской милиции. Физкультурные упражнения. Петроград, 1919 г. Фотограф Я. Штейнберг. Петроградская женская милиция. Петроград. Февраль, 1920 г. Фотограф Я. Штейнберг. Милиционеры петроградской женской милиции в форме. Петроград, 1919 г.

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Соловьев Е., 1979 год.

Владимир Макаров Незримый бой

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