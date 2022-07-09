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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11

Все фотоматериалы взяты с разных каналов в ТГ

Награждение командира знаменитой "Пятнашки" Авидзба, позывной Абхаз.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Комбат ПятнашкиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Офицер НМ ДНРНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Уроженец Бурятии, 23-летний лейтенант Балдан Цыдыпов удостоен звания Героя России за участие в военной спецоперации в Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Сегодняшний МариупольНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Сегодняшний МариупольНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Мариуполь сегодняНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Сначала бомбят. Центр Донецка. Воронка после прилёта возле Дома правительстваНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Центр Донецка. Воронка после прилёта возле Дома правительстваНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11А при попадании в плен плачут (в разговоре с мамой)Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Начали восстанавливать Памятный комплекс Саурской МогилыНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Процесс воссоздания элементов мемориала Саур-Могила в художественной мастерской Москвы.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Процесс воссоздания элементов мемориала Саур-Могила в художественной мастерской Москвы.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Процесс воссоздания элементов мемориала Саур-Могила в художественной мастерской Москвы.

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Очередные грузы по линии МОО Вече доехали по назначению -  батальон 1027 и медслужба батальона 131 НМ ДНР получили медицину, генераторы, обмундирование и другое военное имуществоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Очередные грузы по линии МОО Вече доехали по назначению -  батальон 1027 и медслужба батальона 131 НМ ДНР получили медицину, генераторы, обмундирование и другое военное имуществоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Роман Разум на передовой с бойцами ЛНР, передаёт гуманитарку.

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Полк КадыроваНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Осетинский добровольческий батальон АланияНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Бойцы одного из подразделений морской пехоты Z, выполняющего сложные боевые задачи СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Шеврон ближеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Дивизион ЗРК С-300 Фаворит в зоне проведения специальной военной операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Дивизион ЗРК С-300 Фаворит в зоне проведения специальной военной операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Дивизион ЗРК С-300 Фаворит в зоне проведения специальной военной операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Дивизион ЗРК С-300 Фаворит в зоне проведения специальной военной операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Гантрак одного из добровольческих формирований союзных сил на Донбассе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Украина ввела визы для въезда в страну россиян, а у российских военных уже есть ответНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Выстрел с берегового ракетного комплекса БастионНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Солнцепек с надписью "Россия вперёд" в районе спецоперации.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Солдаты ВС РФ передают привет с ДонбассаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Военнослужащий СпН Росгвардии во время разминирования в Харьковской области.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Какие только мины и взрывчатые вещества приходится обезвреживать саперамНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Какие только мины и взрывчатые вещества приходится обезвреживать саперамНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Какие только мины и взрывчатые вещества приходится обезвреживать саперамНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Какие только мины и взрывчатые вещества приходится обезвреживать саперамНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Военнослужащий Сил на территории завода «Азовсталь». Мариуполь.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Военнослужащий РФ на пшеничном поле в Мелитопольском районе Запорожской области.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Военнослужащие СпН МО России отправляются на передовую после лечения и реабилитацииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Военнослужащие СпН МО России отправляются на передовую после лечения и реабилитации.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Военнослужащие СпН МО России отправляются на передовую после лечения и реабилитации.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Военнослужащие Сил специальных операций вооружённых сил России на территории Алчевского металлургического комбината, ЛНРНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Военнослужащие Сил специальных операций вооружённых сил России на территории Алчевского металлургического комбината, ЛНР.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Военнослужащие разведки 76-й гв. десантно-штурмовой дивизии ВДВ в зоне проведения СВО.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Военнослужащие подразделения СпН России в зоне проведения операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Военнослужащие армейского спецназа Вооруженных сил России на «Азовстали». Мариуполь, ДНР.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Отдых военнослужащего армии России с позывным «Кедр», находящегося в зоне СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11ВДВ России в Херсоне.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11На военных дорогахНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11На военных дорогахНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11На военных дорогахНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11На военных дорогахНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11На просторах проведения операцииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11На украинских позициях кто то неудачно покурил кальян.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11В Полтавкой области был "докалиброван" Кременчугский НПЗНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Бойцы спецподразделения Росгвардии охраняют дамбу Каховской ГЭСНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Бойцы СПЕЦНАЗА ФСБ. Свердловская (Екатеринбургская) «Альфа»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Боевая работа расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» во время нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ в ходе специальной военной операции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Боец 752-го мотострелкового полка с Изюмского направленияНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Бирюзова, прилетыНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Артиллерия ДНР работает по вражеским позициям в ходе боев за АвдеевкуНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Битва за СеверодонецкНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Обстрел позиций ВСУ в поселке Врубовка, Луганское направление.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Обстрел позиций ВСУ в поселке Врубовка, Луганское направление.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Не менее трёх крылатых ракет поразили нефтебазу под Новомосковском в Днепропетровской области.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Лица войныНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Лица войныНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Лица войныНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Лица войныНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Лица войныНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Дорогами войныНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Дорогами войныНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Дорогами войныНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Дорогами войныНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Дорогами войныНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Дорогами войныНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Дорогами войныНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Наши затрофеили отправленный пшеками танкНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Камаз ВС России с самодельным бронированием кабины.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Камаз ВС России с самодельным бронированием кабины.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Именной Т-62М в Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Кадры боевой работы экипажей вертолетов – постановщиков помехНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Асы ОтважныхНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Асы ОтважныхНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Асы ОтважныхНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Сушки пешком в Белгородской облНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Сушки пешком в Белгородской облНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Красивый пролёт Ми-8АМТШ Терминатора Отважных в небе над Красным ЛиманомНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Почти пешкомНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Летят грачи...Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Ка-52 летит уничтожать!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Авиация за работойНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Авиация за работойНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Пролет Су-34 с Х-31 над пляжем в Приморско-Ахтарске Краснодарского краяНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Работа штурмовиков на Донецком направлении.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Ударные и транспортные вертолеты в зоне проведения спецоперации на УкраинеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Ударные и транспортные вертолеты в зоне проведения спецоперации на УкраинеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11"Оркестранты"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Бойцы "оркестра"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Отряды «штурмов» Вагнера начали работу в районе Тошковки. Сам же Вагнер идёт аккуратно, не торопясь, сохраняя людей.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Музыканты в районе н.п.Долгенькое, Славянское направление. 8.06Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Музыканты в районе н.п.Долгенькое, Славянское направление. 8.06Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11«Музыканты» в лесном массиве на Славянском направлении.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Бойцы Вагнера в перерывах между  "концертами" под СлавянскомНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Штурмовые отряды «Оркестра» продолжают продвижение вперед.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11В ПопаснойНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Боевые котикиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Боевые котикиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Боевые котикиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Военные корреспондентыНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Военные корреспонденты. Корреспондент Известий Александр СафиулинНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Корреспондент ИзвестийНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Военные корреспондентыНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Военные корреспонденты. Корреспондент RT Юлия МартовалиеваНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Военкоры Поддубный и Сладков встречались с Путиным и Шойгу, доносили проблематику с мест. Фото с Конашенковым. По словам Сладкова большие инстанции мониторят ситуацию, используя множество источников, в том числе и репортеров, освещающих СВО, так полнее картина. Кстати, это все не несёт закрытый характер, напротив, Владимир Путин, в конце беседы, попросил рассказывать людям о том, о чем мы так долго говорили: тема принадлежит всем. Встреча длилась больше часа. https://t.me/Sladkov_plus/5720Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Награждение военнослужащих медицинской службы 106 гвардейской дивизии.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Награждение военнослужащих медицинской службы 106 гвардейской дивизии.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Награждение военнослужащих медицинской службы 106 гвардейской дивизии.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Награждение военнослужащих медицинской службы 106 гвардейской дивизии.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Дмитрий Анатольевич Бессонов, заведующий отделением реанимации новорождённых Республиканского центра охраны материнства и детства им. Вишневского. Вместе с дежурным врачом и медсестрой он остался в палате с тремя только что появившимися на свет детьмиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Военные врачи Западного округа по оказывают помощь нуждающимся мирным жителям Харьковской областиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11В пострадавшую от обстрелов ВСУ Макеевку приехали выступить перед ранеными бойцами и медиками Дмитрий Харатьян и Анастасия Макеева.

 

В списке достойных артистов прибавление. Стало известно, что Ирина Аллегрова отправила защитникам Донбасса 20 комплектов амуниции, тепловизоры и квадрокоптеры, закупленные на свои деньги. 
Более того, она на этом не собирается останавливаться и открыла новый сбор, чтобы другие тоже могли в этом участвовать. 
Это вам не пугачева, галкин, моргенштерн и прочая шушера, поливающая грязью страну из-за бугра. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Я хочу, чтобы вы все знали, что я со своим народом, я в другом лагере. Я не с ними. Полностью поддерживают специальную военную операцию на Украине, — заявила Аллегрова в интервью Маргарите Симоньян.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Вот они,  настоящие народные артисты,  которые не продались,  остались верными своему делу и своему Отечеству. Не сбежали в поисках хорошей жизни в Израиль. Они находятся здесь,  на передовой,  выполняют свой долг,  дарят свое творчество тем,  кто в нем очень нуждается.  Не берут ни денег,  ни наград, получают лишь народное признание и народную любовь.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Российские актеры Владимир Стеклов, Олег Чернов, Руслан Банковский, а также артисты эстрады Сергей Куприк и Павел Титов (Паскаль) навестили раненых военнослужащих, проходящих лечение в Луганской городской многопрофильной больнице № 3Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Руслан Баширов, уральский поэт, пишет потрясающие стихи о нашем времени и о воинах. Вот это из последних, посвящение всем солдатам и погибшему другу

Когда твои опускаются руки
И в спину дышит грядущая боль,
Гняздятся в сердце сомненья разлуки
Не сдавайся солдат, мы с тобой.
Если дом тебе отчий снится
И въедается до безрассудства
Помни друг, мы твоя частица,
Землю грызть, но домой вернуться,
Дома ждут вас живыми, солдаты.
Мать с отцом и жена с детьми.
У окна провожая закаты
И к утру, просыпаясь к восьми.
Помни, друг, если нет надежды
И грядущая боль за спиной
Собери все силы и врежь ты,
Чтоб живым вернуться домой.

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Медведев: В свою очередь как человек, имевший прямое отношение к СНВ-3 и подписавший его в 2010 году, считаю время для новых переговоров самым неподходящим. 
Ещё в прошлом году ситуация для переговоров о новом соглашении была иная, о чём говорил и В.В.Путин, продливший СНВ-3 на 5 лет путём обмена нотами с Д.Байденом. И это было именно так. 
А сейчас всё: dead zone.
Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину. 
И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России. Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам – сплошные мерзости, а мы им – нате, пожалте, ядерную сделку. 
Непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости. Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нём на всех улицах и в подворотнях.
Кстати, ведь есть и другой проверенный метод общения с Америкой по данной теме – ботинком по трибуне ООН. Когда-то работало… https://t.me/medvedev_telegram/116Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Медведев: После того, как русского вынудили поднять руку на украинца, в принципе больше стопов нет. Отъеб...шить можем любого. Уже пох...й. Польша, шмольша или кто там ещё тявкать любит.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Когда вводят новые санкцииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11А в Запорожье повесили вот такоеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11Между тем в Белом домеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11

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