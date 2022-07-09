Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11

Все фотоматериалы взяты с разных каналов в ТГ

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Очередные грузы по линии МОО Вече доехали по назначению - батальон 1027 и медслужба батальона 131 НМ ДНР получили медицину, генераторы, обмундирование и другое военное имущество Очередные грузы по линии МОО Вече доехали по назначению - батальон 1027 и медслужба батальона 131 НМ ДНР получили медицину, генераторы, обмундирование и другое военное имущество Роман Разум на передовой с бойцами ЛНР, передаёт гуманитарку. Полк Кадырова Осетинский добровольческий батальон Алания Бойцы одного из подразделений морской пехоты Z, выполняющего сложные боевые задачи СВО Шеврон ближе Дивизион ЗРК С-300 Фаворит в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Дивизион ЗРК С-300 Фаворит в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Дивизион ЗРК С-300 Фаворит в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Дивизион ЗРК С-300 Фаворит в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Гантрак одного из добровольческих формирований союзных сил на Донбассе. 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Награждение военнослужащих медицинской службы 106 гвардейской дивизии. Награждение военнослужащих медицинской службы 106 гвардейской дивизии. Награждение военнослужащих медицинской службы 106 гвардейской дивизии. Дмитрий Анатольевич Бессонов, заведующий отделением реанимации новорождённых Республиканского центра охраны материнства и детства им. Вишневского. Вместе с дежурным врачом и медсестрой он остался в палате с тремя только что появившимися на свет детьми Военные врачи Западного округа по оказывают помощь нуждающимся мирным жителям Харьковской области В пострадавшую от обстрелов ВСУ Макеевку приехали выступить перед ранеными бойцами и медиками Дмитрий Харатьян и Анастасия Макеева.

В списке достойных артистов прибавление. Стало известно, что Ирина Аллегрова отправила защитникам Донбасса 20 комплектов амуниции, тепловизоры и квадрокоптеры, закупленные на свои деньги.

Более того, она на этом не собирается останавливаться и открыла новый сбор, чтобы другие тоже могли в этом участвовать.

Это вам не пугачева, галкин, моргенштерн и прочая шушера, поливающая грязью страну из-за бугра. Я хочу, чтобы вы все знали, что я со своим народом, я в другом лагере. Я не с ними. Полностью поддерживают специальную военную операцию на Украине, — заявила Аллегрова в интервью Маргарите Симоньян. Вот они, настоящие народные артисты, которые не продались, остались верными своему делу и своему Отечеству. Не сбежали в поисках хорошей жизни в Израиль. Они находятся здесь, на передовой, выполняют свой долг, дарят свое творчество тем, кто в нем очень нуждается. Не берут ни денег, ни наград, получают лишь народное признание и народную любовь. Российские актеры Владимир Стеклов, Олег Чернов, Руслан Банковский, а также артисты эстрады Сергей Куприк и Павел Титов (Паскаль) навестили раненых военнослужащих, проходящих лечение в Луганской городской многопрофильной больнице № 3 Руслан Баширов, уральский поэт, пишет потрясающие стихи о нашем времени и о воинах. Вот это из последних, посвящение всем солдатам и погибшему другу

Когда твои опускаются руки

И в спину дышит грядущая боль,

Гняздятся в сердце сомненья разлуки

Не сдавайся солдат, мы с тобой.

Если дом тебе отчий снится

И въедается до безрассудства

Помни друг, мы твоя частица,

Землю грызть, но домой вернуться,

Дома ждут вас живыми, солдаты.

Мать с отцом и жена с детьми.

У окна провожая закаты

И к утру, просыпаясь к восьми.

Помни, друг, если нет надежды

И грядущая боль за спиной

Собери все силы и врежь ты,

Чтоб живым вернуться домой.

Медведев: В свою очередь как человек, имевший прямое отношение к СНВ-3 и подписавший его в 2010 году, считаю время для новых переговоров самым неподходящим.

Ещё в прошлом году ситуация для переговоров о новом соглашении была иная, о чём говорил и В.В.Путин, продливший СНВ-3 на 5 лет путём обмена нотами с Д.Байденом. И это было именно так.

А сейчас всё: dead zone.

Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину.

И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России. Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам – сплошные мерзости, а мы им – нате, пожалте, ядерную сделку.

Непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости. Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нём на всех улицах и в подворотнях.

Кстати, ведь есть и другой проверенный метод общения с Америкой по данной теме – ботинком по трибуне ООН. Когда-то работало… https://t.me/medvedev_telegram/116 Медведев: После того, как русского вынудили поднять руку на украинца, в принципе больше стопов нет. Отъеб...шить можем любого. Уже пох...й. Польша, шмольша или кто там ещё тявкать любит. Когда вводят новые санкции А в Запорожье повесили вот такое Между тем в Белом доме