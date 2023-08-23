Русский бунт в Балашихе - африканцы и азиаты кошмарят местных жителей

Очередная "горячая" точка на карте Подмосковья – Балашиха. Один из микрорайонов города – Павлино – стонет от засилья мигрантов, превращаясь во вторые Котельники. Местные чувствуют себя дома гостями, настоящие же "хозяева" здесь – понаехавшие из Азии и Африки иностранцы. Мигрантские разборки на улицах стали привычной картиной, но полиция не спешит вмешиваться в разгул этнокриминала. На жалобы запуганных жителей Балашихи отреагировала только Русская община. О назревающем социальном взрыве читайте в материале Царьграда.

Жители Балашихи стонут от разгула этнокриминала и ждут помощи от силовиков, но пока тщетно. С таким заявлением 17 августа выступило сообщество "Русская община", возмущённое происходящим в подмосковном городе. Местные пожаловались, что на детских площадках микрорайона Новое Павлино русских людей уже не встретишь. Коренные жители вынуждены ехать в другой район, чтобы погулять с ребёнком. Детские сады и школы переполнены мигрантами из многодетных семей, пользующихся социальными льготами.

Мало того, в районе Новое Павлино обосновалась многочисленная армия афроамериканцев, которые ведут себя вызывающе, устраивают шумные пьянки на детских площадках и регулярно дебоширят в общественных местах, – сообщает Русская община.

"Самокаты тырят постоянно"

Новое Павлино находится всего в 12 км от МКАД и в 10 минутах пути на автомобиле до ближайшей станции метро. Фактически это полноценный "город в городе" на юге Балашихи, окружённый тремя большими лесопарками. Неудивительно, что новостройки здесь стремительно растут.

Микрорайон фактически стал заложником своего удачного расположения – мигранты этот уютный уголок буквально оккупировали и не дают спокойной жизни никому другому.

Почему допустили пособия нерусским? Они из-за денег сюда всей семьёй валят. Надоели. Детишки по машинам скачут, камнями кидаются, палками играют. Родители без присмотра вообще ничего оставить не могут, самокаты тырят постоянно, – возмутилась в соцсетях местная жительница.

В паблике микрорайона Новое Павлино есть свидетельства того, что мигранты пристают к детям. В сексуальных домогательствах к ребёнку и "рукоблудии" прямо в подъездах жилых домов неоднократно был замечен один и тот же человек, но полиции пока не удалось его поймать. Несмотря на то, что его выходки зафиксированы на видео. Мигранты чувствуют себя хозяевами в новых районах. Мнение коренных жителей их не интересует. Фото: Царьград

"Пошёл отсюда, скотина"

Иностранные "специалисты" регулярно собираются группами и устраивают массовые вооружённые драки прямо во дворах многоквартирных домов. Очередной инцидент произошёл 17 августа. Группа мигрантов, угрожая расправой, прогнала со спортивной площадки возле школы №3 компанию местных подростков, которые пришли потренироваться. Дети, видите ли, помешали отдыхать…

Что ты смотришь на меня, как будто ты мне что-то сделаешь? Или в себя поверил? – заявил ребёнку один из мужчин, сдабривая диалог отборным матом. Инцидент попал на видео. Жители Балашихи сообщают, что такое "культурное" общение уже стало привычным.

В конце июля в ЖК "Новоград Павлино" произошла серьёзная стычка. Как минимум два десятка иностранцев среди бела дня собрались во дворе жилого дома с дубинками и битами – "воспитывать" очередную жертву. Конфликт возник между местным жителем и компанией гостей с юга, которые пришли поддержать своего земляка-таксиста. По свидетельствам очевидцев, полицейские так и не приехали на сигнал от напуганных граждан.

Я смотрю на эти фото и в шоке от того, что они вышли с палками и молотками. Это что такое? Только за это уже можно было вызвать ОМОН, – точно подметил местный житель в соцсетях. Собираясь в большие группы, мигранты начинают навязывать свои правила и порядки. Фото: Царьград

Торговцы арбузами боялись чихнуть

А в начале августа этнические банды устроили в Балашихе перестрелку. Конфликт между мигрантами произошёл ночью во дворе ЖК "Пехра". Вместо словесных аргументов в ход пошло оружие, началась стрельба – один из участников стычки расстрелял второго практически в упор. Напуганные криками и выстрелами жители дома вызвали полицию, но дебоширы разбежались до прибытия стражей порядка. Кстати, незадолго до перестрелки в Балашихе проходили массовые рейды против нелегальной миграции. Толку, как видим, нет.

У отчаявшихся местных жителей возникают резонные вопросы к силовикам, которые нередко игнорируют экстренные вызовы на мигрантские разборки.

Я родился и вырос в Балашихе. Помню толпы скинов и боявшихся чихнуть торговцев арбузами. Верните мне мой 1996-й, – посетовал один из коренных жителей Балашихи. Когда-то беспредел в городе пресекался, а теперь пришло время толерантности. Причём Павлино в народе всегда считался "микрорайоном кагэбэшников", а потом и фээсбэшников. В Балашихе дислоцируются воинская Отдельная дивизия оперативного назначения (ОДОН), Центр специального назначения ФСБ, учебная база ФСО и прочие подразделения, не говоря уже о полиции. Многие силовики – из местных. Так где же они, когда своим же нужна помощь? Из города служивых людей подмосковная Балашиха превращается в караван-сарай.

Уставшие от мигрантского беспредела люди негодуют: по всей России проходят полицейские рейды по борьбе с нелегальной миграцией, а кварталы в Новом Павлино продолжают бесконтрольно оккупировать приезжие. Раньше это был хороший "домашний" район. Теперь же, со строительством 25-этажных "человейников", стал настоящим гетто. "Иностранные специалисты" при первой возможности перевозят семьи и родственников. Фото: Царьград

Мигрантами здесь заселяются целые кварталы. Спросите, откуда у приезжих деньги на квартиры в новостройках? Схема отработанная. Всем аулом в складчину покупают одну квартиру, въезжают и дальше сообща приобретают следующие. В итоге мигрантские кланы постепенно захватывают целые микрорайоны. А жители Нового Павлино терпят беспредел из последних сил в ожидании массовых рейдов, как это было в Котельниках.

Народ не безмолвствует

Впрочем, ждать от силовиков помощи слишком наивно. 2 августа Следком России сообщил, что в столице возбуждено уголовное дело в отношении преступного сообщества в сфере организации незаконной миграции на территории Подмосковья. Фигуранты с 2018 по 2022 год открывали хостелы на территории Москвы и Московской области, где массово фиктивно ставили на миграционный учёт иностранцев, в том числе находящихся в России нелегально и причастных к совершению преступлений.

Примечательно, что участники этой ОПС действовали под покровительством руководителей и должностных лиц ОВМ ОМВД России по району Западное Дегунино г. Москвы. То есть наша полиция, которая призвана защищать граждан России от преступных посягательств, сама же организовала канал нелегальной миграции и дала зелёный свет приезжему криминалу.

Неудивительно, что в таких условиях русские вынуждены объединяться в группы и своими силами давать отпор зарвавшимся незваным гостям. Добровольная народная дружина организована, например, в Долгопрудном. Там жители поняли, что кроме них самих их никто не будет спасать. И патрулируют улицы, чтобы был порядок. Этому примеру следуют и другие города.

В марте 2022 года на платформе "ВКонтакте" было создано сообщество "Русская община". Под этой эгидой люди в разных уголках России объединяются и пытаются возродить соборность нашего народа.

Мы знаем точно, что отстоять свои интересы и права можно только всем миром. Уверены, крепкая община может дать отпор любому агрессору, любой проблеме и защитить каждого её члена. Будь то столкновение с чиновниками, криминалом или просто нечистыми на руку людьми, – говорится на страничке сообщества. Русская община уже действует в Московской области (север, запад, юг, восток), Санкт-Петербурге, Смоленске, Твери, Краснодарском крае, Рязани, Новосибирске, Омске, Владивостоке и Хабаровском крае. И это не предел. Сообщество ждёт активистов, готовых в своём городе или районе развивать это движение.

После недавнего мигрантского разгула в Балашихе желающих присоединиться к местному отделению Русской общины заметно прибавилось. Некоторые активисты призывают не ждать, пока на них или их близких нападут зарвавшиеся мигранты, а вооружаться. Иметь при себе перцовые баллончики, холодное оружие, травматические пистолеты...

Фактически власти своим бездействием вынуждают народ чинить самосуд. К чему приводит волна русского гнева, ни для кого не секрет. Достаточно очередной мигрантской выходки, чтобы в Балашихе "рвануло", как в Котельниках. И первое предупреждение уже вынесено – за ситуацией пристально следит Русская община. Активисты движения уже заявили, что исправят ситуацию и помогут русским людям в их проблемах с мигрантами. Потому что пока им ждать помощи больше неоткуда. Следующий ход за силовиками. Научат ли они наконец приезжих жить по законам России?

https://tsargrad.tv/articles/russkij-bunt-v-balashihe-afrika...