Под ударом ЦИПСО. Как не пасть жертвой заукраинских геббельсов

В советское время в журналистике был расхожий штамп по поводу зарубежных публикаций – «они льют воду на мельницу мирового империализма». Или еще какого-нибудь врага. Накануне Z-сегмент в Телеграме раздул из информации об активности противника на бахмутском направлении целую историю о начавшемся контрнаступлении ВСУ по всей линии фронта.

Не стоит забывать, что против России работают несколько Центров информационно-психологической войны. И не только с Украины, а еще и с территории Польши, Румынии и других стран Восточной Европы. Там настоящие профессионалы своего дела. Грамотные, умные, образованные и умелые, действующие в рамках отработанной стратегии и решая тактические задачи в каждом конкретном случае. Поэтому с ними ухо надо держать востро! И в работе своей они опираются на правила, выработанные Геббельсом, как на букварь. А Геббельс в вопросах грамотного обмана масс был совсем не «зеленый пацан»! Наверное, ничего особо нового я не напишу сейчас. Но, все же напомню. Вот, например, наиболее рабочий инструмент вброса фейков. Это правило Йозефа Геббельса, который в этом был признанным мастером.

«Пропаганда должна быть шокирующей. Чтобы в ложь поверили, она должна быть чудовищной. Шок вскрывает дверь в подсознание человека. В момент удивления возмущения или шока, человек беззащитен и абсолютно внушаем. Потребителя СМИ достаточно напугать и дать короткую инструкцию-лозунг. Такой лозунг незаметно становится убеждением человека. Причем сам человек будет считать такие убеждения плодом своих собственных размышлений».

Именно так и поступают ЦИПсО, вбрасывая фейки об угрозе массового прорыва ВСУ по всем фронтам. А если это происходит еще и синхронно с предостережениями российского авторитетного источника, такого, как Пригожин, то достоверность вброса повышается в разы. А чтобы вы не могли даже задуматься о том, правда ли это, вам подкидывают все новые страшилки. Все по правилам старика Йозефа:

«Пропаганды должно быть не много, а вызывающе много. Только плотный, непрерывный информационный поток обеспечивает эффект облучения подсознания человека».

Вот и все! Пошла писать губерния, переписывая друг у друга и рассылая все шире и шире в сети! Что инициатором от вас и надо было!

Потому и лили накануне воду на мельницу врага.

Чтобы не попасть впросак, рекомендую, получив ПОТРЯСАЮЩУЮ!!! новость, сделать глубоки вдох и выдох. Это позволит несколько успокоиться и включить голову. А, включив голову, блогер уже начнет думать о проверке информации, а не о том, как бы побыстрее ее разогнать со словами: «Это Я! Я первый узнал и всем сообщил!». Ведь потом, когда начнут искать источник вброса, его найдут, и даже, может, строго спросят!

Момент, который, на мой взгляд, важен в информационно-психологическом противодействии. Многие, найдя какое-то утверждение укроСМИ, касающееся СВО, тут же пытаются проверять, правда ли это? Чтобы разоблачить этот фейк. И делают это с энтузиазмом, достойным лучшего применения. Вот например:

«Українські сили ППО у перші місяці війни збивали менше 50% ракет, а зараз ця цифра наближається до 90% по Україні та 100% по Києву», — Washiington Post.

И начинается поиск источников для проверки, правду ли пишут хохлы? Отвлекают серьезных людей для получения комментария. А для чего? Что это дает? Ровным счетом ничего! Почему потому что умный человек просто не читает укроСМИ и уж тем более не верит этой лабуде.

Ведь готовят эти вбросы все те же специалисты из ЦИПсО, а, во-вторых, нет таких средств ПВО, которые способны закрыть небо на 100%. И раз об этом написано, значит само по себе вранье.

Война – процесс обоюдный, и состоит из противоборства идей, людей и машин. И если на каком-то этапе кто-то одерживает победу, даже сомневаться не надо, у противника начинают думать, как этому помешать. И додумаются! И, значит, качели качнутся в противоположную сторону. И все начнется сызнова. Поскольку на войне это нормальное противоборство оружия поражения и оружия защиты!

Вы же, надеюсь, не будете писать о том, что вчера наши убили «укропов» больше, чем сегодня, потому что, сегодня они стали лучше прятаться?!

Надо понимать, что война – дама очень вертлявая и динамичная, а потому, к кому она сегодня каким боком встанет, неведомо. И не факт, что и завтра она продолжит позировать в той же позе! Так стоит ли фиксировать каждое движение ее ягодиц?

Ну, и в заключение, хотелось бы определиться с терминами. Вот в СМИ всевозможных блогеров называют «военкорами», то есть, военными корреспондентами. Мне кажется, что это сильное преувеличение.

Военкоры Великой Отечественной ползали по передовой «С «Лейкой» и блокнотом, а то и с пулеметом!». А с чем сейчас ползает по дивану современный, так называемый, военкор? Со смартфоном или планшетом? Прихлебывая кофе, принесенный с кухни, и заедая «бутером» с колбасой? При этом он пишет о боевых действиях, где реально, а не на диване, сражаются наши пацаны!

Военкоры в чистом смысле это лишь немногие. Например, Евгений Поддубный, Александр Сладков, Александр Коц, Семен Пегов и другие, собирающие информацию о войне в зоне боевых действий.

Интернет и Телеграмм позволили сейчас, практически любому, создать свой канал и начать вещать в эфир! Вернее, чаще вешать!

Почему так происходит? Да потому, что Министерство обороны зачастую проваливает и информационную войну, наивно полагая, что, если народу сыпать красивыми отчетами, то народ будет наивно верить и все будет в общественном сознании тихо и спокойно, по-старому.

В итоге, теперь мало кто смотрит и слушает главный голос МО, генерала Конашенкова.

И такая ситуация создает условия для успешных вбросов фейков структурами информационно-психологической войны противника.

Мне кажется, что, если бы Минобороны говорило пусть даже не всегда приятную для соотечественников правду о происходящем на полях СВО, правильно объясняя и интерпретируя события, пользы было бы в разы больше, чем от замалчивания проблем.

Ведь, как ни крути, а сила в правде!

Сергей Козлов, майор, ветеран спецназа ГРУ

https://www.politnavigator.net/pod-udarom-cipso-kak-ne-past-...