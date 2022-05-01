Путин смог сделать то, что не удалось Сталину

Очередной документ, подтверждающий, что ВСУ собирались вот-вот атаковать Донбасс, попал в руки наших военных в освобождённом от нацистов селе Бугаёвка в Харьковской области. Захваченный приказ датирован 17 февраля, то есть, российская специальная операция была начата спустя неделю после составления документа. Который в очередной раз подтвердил: принятое Владимиром Путиным решение о старте СВО было полностью верным. Фактически, действующий глава России смог сделать то, что не удалось Иосифу Сталину – первым ударить по готовящемуся Западом «ледоколу», предназначенному для уничтожения нашей Родины.
Огромный список исторических параллелей между текущими событиями и теми, которые произошли в XX веке, пополняется с каждым днём.
И потому неудивительно, что наши нормальные сограждане считают идущую денацификацию Украины исторической миссией народа России.
https://vk.com/video3485515_456244626
Если рассмотреть одну из упомянутых параллелей чуть подробнее, то становится видно, что накачка бандеровского режима деньгами и оружием с 2014 года очень похожа на аналогичную накачку, которую англосаксы в 30-е годы прошлого века провели для Германии.
Вот что пишут по этому поводу в одном из отечественных Телеграм-каналов.
«Англосаксы, прежде всего Британия, с начала 2000-х годов активно готовили Украину на роль нацистского Ледокола-2 (первый нацистский ледокол был направлен против Советского Союза). Активно накачивали финансами, идеологией, работали с армией, спецслужбами и госаппаратом. И вырастили за восемь лет монстра, который был готов вторгнуться в Россию.
Надо признать, что англосаксы владеют необходимыми гуманитарно-колониальными технологиями, которые позволяют в относительно сжатые по историческим меркам сроки осуществлять массовую перепрошивку общественного сознания. Это им в определённой степени удалось осуществить и на Украине.
После госпереворота 2014 года и отстранения легитимного президента страны Виктора Януковича от власти, за восемь лет Украина стала государством с откровенной нацистской и фашистской идеологией. И если предыдущие 8 лет это удавалось относительно скрывать, то во время СВО нацистский оскал современной Украины стал виден всем независимым наблюдателям».
Однако, несмотря на успешное применение англосаксонских методов социальной инженерии, 2022 год радикально отличается от 1941-го. Ведь СССР не смог предотвратить трагедию 22 июня. А современная Россия – смогла избежать аналогичной трагедии, ударив первой.
«В 1941 году мы не могли себе позволить задавить нацистскую гадину в её логове, играя первым номером. Сказалось то, что:
а) мы немного не успели осуществить тот экономический скачок в 10 лет, о котором говорил Иосиф Сталин в 1932 году, не хватило года-двух, прежде всего, в области военного перевооружения;
б) геополитически мы были слабее (при Сталине!), чем сегодня.
В отличие от путинской России 2022 года, в 1941 году Сталин был не готов к формированию против нас коалиции в лице Германии-Британии, Франции, США, Японии и так далее. Мы сегодня оказались, мало того, что готовы к торгово-экономической и финансовой войне с такой коалицией, но одержали в ней первую победу: ЕС проиграл газовую войну России, ещё даже не вступив в неё».
Проиграл газовую войну не только ЕС, но и заблаговременно сбежавшие из Евросоюза хитрые островитяне. Уровень жизни рядовых британцев рушится в сторону показателей 40-х годов XX века, я писал об этом в Телеграме.
«Более 5 миллионов британцев из-за роста стоимости жизни вынуждены выбирать между отоплением и едой, пишет Daily Mirror со ссылкой на собственный опрос. Так, 9% респондентов признались, что уже не могут оплатить коммунальные счета, 12% окажутся в затруднительном положении через несколько недель, а ещё 31% — через несколько месяцев.
Ситуация может усугубиться к зиме: стоимость электроэнергии может подняться с 1971 фунта стерлингов (свыше 186 тысяч рублей) — и без того заоблачной суммы — до более, чем 2500 фунтов в год (236 тысяч рублей).
37% британцев стали покупать меньше новой одежды, 30% — меньше ездить на машине, а ещё 16% отменили планы на отпуск.
«Люди не отапливают дома, не принимают ванну, не пользуются кухонными плитами, не дают детям смотреть телевизор», – пишет издание».
https://t.me/ostashkonews/8921
То есть, пытаясь обрушить российскую экономику, раз уж не вышло первыми осуществить военное нападение, англосаксы пальнули в собственную ногу. Потому что Россия, в отличие от СССР, оказалась готова.
«Поэтому все, кто негативно воспринимает тот период, который Россия прошла с 2000 года до сегодняшнего дня, должны понимать, что мы это время зря не теряли, и за всей медийной волной о коррупции, чубайсах, березовских и прочем, готовились к войне. В 2014 году мы были ещё не готовы отразить финансово-экономический и торговый удар США и ЕС, поэтому не пошли дальше ЛНР и ДНР. А сегодня мы оказались готовы – и отразили его.
По сути, сегодня путинская Россия смогла сделать то, что не смог сделать Сталин в 1941 – не только превентивно остановила готовящуюся агрессию неонацистского Ледокола-2, атаковав зверя в его логове и не допустив вражеские полчища на родимую землю, но главное – не дала после начала СВО загнать нас в торгово-экономическую изоляцию и подорвать экономический базис России.
И эти факты показывают, какая огромная работа была проделана руководством страны за прошедшее время. Кстати, они показывают и то, что мало того, что общество не понимает "объём проделанных работ", но и эксперты не совсем понимают это».
Притом, обратите внимание, готовность к отражению экономического нападения и проведению спецоперации на Украине была достигнута без каких-либо чрезвычайных мер. Не было ни продразвёрстки, ни «военного коммунизма», ни прочего, на что пришлось пойти советскому руководству в XX веке.
Наоборот, за путинские годы уровень жизни рядовых граждан значительно вырос. И так хорошо, как до начала СВО, наше общество массово не жило за всю многовековую историю.
Да, сейчас жить стало труднее. Но, учитывая, что Россия фактически находится в состоянии войны с коллективным нацистским Западом, жаловаться на трудности – это совсем уж не к лицу наследникам тех, кто ценой огромных жертв добыл Победу в 1945 году.
https://ruslanostashko.livejournal.com/917863.html?utm_refer...