Путин смог сделать то, что не удалось Сталину

Очередной документ, подтверждающий, что ВСУ собирались вот-вот атаковать Донбасс, попал в руки наших военных в освобождённом от нацистов селе Бугаёвка в Харьковской области. Захваченный приказ датирован 17 февраля, то есть, российская специальная операция была начата спустя неделю после составления документа. Который в очередной раз подтвердил: принятое Владимиром Путиным решение о старте СВО было полностью верным. Фактически, действующий глава России смог сделать то, что не удалось Иосифу Сталину – первым ударить по готовящемуся Западом «ледоколу», предназначенному для уничтожения нашей Родины.

Огромный список исторических параллелей между текущими событиями и теми, которые произошли в XX веке, пополняется с каждым днём.

И потому неудивительно, что наши нормальные сограждане считают идущую денацификацию Украины исторической миссией народа России.

https://vk.com/video3485515_456244626

Если рассмотреть одну из упомянутых параллелей чуть подробнее, то становится видно, что накачка бандеровского режима деньгами и оружием с 2014 года очень похожа на аналогичную накачку, которую англосаксы в 30-е годы прошлого века провели для Германии.

Вот что пишут по этому поводу в одном из отечественных Телеграм-каналов.

«Англосаксы, прежде всего Британия, с начала 2000-х годов активно готовили Украину на роль нацистского Ледокола-2 (первый нацистский ледокол был направлен против Советского Союза). Активно накачивали финансами, идеологией, работали с армией, спецслужбами и госаппаратом. И вырастили за восемь лет монстра, который был готов вторгнуться в Россию.

Надо признать, что англосаксы владеют необходимыми гуманитарно-колониальными технологиями, которые позволяют в относительно сжатые по историческим меркам сроки осуществлять массовую перепрошивку общественного сознания. Это им в определённой степени удалось осуществить и на Украине.

После госпереворота 2014 года и отстранения легитимного президента страны Виктора Януковича от власти, за восемь лет Украина стала государством с откровенной нацистской и фашистской идеологией. И если предыдущие 8 лет это удавалось относительно скрывать, то во время СВО нацистский оскал современной Украины стал виден всем независимым наблюдателям».

https://t.me/wisedruidd/3212

Однако, несмотря на успешное применение англосаксонских методов социальной инженерии, 2022 год радикально отличается от 1941-го. Ведь СССР не смог предотвратить трагедию 22 июня. А современная Россия – смогла избежать аналогичной трагедии, ударив первой.

«В 1941 году мы не могли себе позволить задавить нацистскую гадину в её логове, играя первым номером. Сказалось то, что:

а) мы немного не успели осуществить тот экономический скачок в 10 лет, о котором говорил Иосиф Сталин в 1932 году, не хватило года-двух, прежде всего, в области военного перевооружения;

б) геополитически мы были слабее (при Сталине!), чем сегодня.

В отличие от путинской России 2022 года, в 1941 году Сталин был не готов к формированию против нас коалиции в лице Германии-Британии, Франции, США, Японии и так далее. Мы сегодня оказались, мало того, что готовы к торгово-экономической и финансовой войне с такой коалицией, но одержали в ней первую победу: ЕС проиграл газовую войну России, ещё даже не вступив в неё».

https://t.me/wisedruidd/3212

Проиграл газовую войну не только ЕС, но и заблаговременно сбежавшие из Евросоюза хитрые островитяне. Уровень жизни рядовых британцев рушится в сторону показателей 40-х годов XX века, я писал об этом в Телеграме.

«Более 5 миллионов британцев из-за роста стоимости жизни вынуждены выбирать между отоплением и едой, пишет Daily Mirror со ссылкой на собственный опрос. Так, 9% респондентов признались, что уже не могут оплатить коммунальные счета, 12% окажутся в затруднительном положении через несколько недель, а ещё 31% — через несколько месяцев.

Ситуация может усугубиться к зиме: стоимость электроэнергии может подняться с 1971 фунта стерлингов (свыше 186 тысяч рублей) — и без того заоблачной суммы — до более, чем 2500 фунтов в год (236 тысяч рублей).

37% британцев стали покупать меньше новой одежды, 30% — меньше ездить на машине, а ещё 16% отменили планы на отпуск.

«Люди не отапливают дома, не принимают ванну, не пользуются кухонными плитами, не дают детям смотреть телевизор», – пишет издание».

https://t.me/ostashkonews/8921

То есть, пытаясь обрушить российскую экономику, раз уж не вышло первыми осуществить военное нападение, англосаксы пальнули в собственную ногу. Потому что Россия, в отличие от СССР, оказалась готова.

«Поэтому все, кто негативно воспринимает тот период, который Россия прошла с 2000 года до сегодняшнего дня, должны понимать, что мы это время зря не теряли, и за всей медийной волной о коррупции, чубайсах, березовских и прочем, готовились к войне. В 2014 году мы были ещё не готовы отразить финансово-экономический и торговый удар США и ЕС, поэтому не пошли дальше ЛНР и ДНР. А сегодня мы оказались готовы – и отразили его.

По сути, сегодня путинская Россия смогла сделать то, что не смог сделать Сталин в 1941 – не только превентивно остановила готовящуюся агрессию неонацистского Ледокола-2, атаковав зверя в его логове и не допустив вражеские полчища на родимую землю, но главное – не дала после начала СВО загнать нас в торгово-экономическую изоляцию и подорвать экономический базис России.

И эти факты показывают, какая огромная работа была проделана руководством страны за прошедшее время. Кстати, они показывают и то, что мало того, что общество не понимает "объём проделанных работ", но и эксперты не совсем понимают это».

https://t.me/wisedruidd/3212

Притом, обратите внимание, готовность к отражению экономического нападения и проведению спецоперации на Украине была достигнута без каких-либо чрезвычайных мер. Не было ни продразвёрстки, ни «военного коммунизма», ни прочего, на что пришлось пойти советскому руководству в XX веке.

Наоборот, за путинские годы уровень жизни рядовых граждан значительно вырос. И так хорошо, как до начала СВО, наше общество массово не жило за всю многовековую историю.

Да, сейчас жить стало труднее. Но, учитывая, что Россия фактически находится в состоянии войны с коллективным нацистским Западом, жаловаться на трудности – это совсем уж не к лицу наследникам тех, кто ценой огромных жертв добыл Победу в 1945 году.

https://ruslanostashko.livejournal.com/917863.html?utm_refer...