Крокодиловы слёзы просвещённых мореплавателей. Русский поступит скорей по совести, чем по закону.

- Я участвовал в сопротивлении фашистам!

- А как вы сопротивлялись?

- Когда немцы заходили в наш бар, мы не вставали.



Шутки шутками, но для многих европейцев 40х годов, это было нормой жизни. Причем немцы, насмотревшись на подчинение европейских народов, были в полной уверенности, что это сработает и в СССР.

Вспомнился очень старый анекдот: "Да я ради общего дела брата-китайца из самолёта выкинул!"



Но уже после первых месяцев войны выяснилось, что Красная Армия отличается от всех армий, с которыми до этого сталкивались немцы, а советские партизаны, так и вовсе стали для немцев настоящим откровением, после чего в мемуарах битых немецких генералов можно было частенько встретить жалобы на то, что "русские ведут войну не по европейским правилам войны", чем немцы обычны пытались прикрывать собственные военные преступления на оккупированных территориях.



Поэтому с точки зрения "просвященных европейцев," русские действительно другие и "ненормальные", но в итоге именно "Ненормальные русские" освобождали "нормальных европейцев" фашистской чумы. И как по мне, "европейская нормальность," как они ее понимают, у нас не приживется, как бы отечественные западники в своем низкопоклонстве не старались.



Источник:https://colonelcassad.livejournal.com/3715704.html





Касательно голландцев: защитить собственную страну у голландцев боевого духа не хватило, однако когда появились заманчивые перспективы получить земельные наделы на советской земле, голланцы проявили очень даже нехилую мотивацию. Если при защите родной Голландии от немецкого вторжения погибло 2890 голландских солдат, то только в СССР было взято в плен около 5000 голландцев.



Голландцы показали хорошую боевую мотивацию, потому что гитлеровцы планировали заселить Украину тремя миллионами голландских фермеров. Два образцовых мощных голландских хозяйства с местными батраками были созданы под Ровно и Вильнюсом. Все 800 уже переселившихся на Украину голландских сельских хозяев в мае 1943 года были объединены под крышей "Ostwerk Ukraine". Также голландские бизнесмены успешно приватизировали часть предприятий Прибалтики и начали там свой бизнес.



По доле вывезенных в концлагеря и погибших там, Голландия бьёт все западноевропейские рекорды.



Вообще при одинаковой или почти одинаковой продолжительности оккупации Европы немцами, процент уничтоженных в данной стране евреев зависел от двух факторов:

а) степень содействия местного населения политике геноцида;

б) характер немецкого оккупационного правления в данной стране.



По первому фактору - понятно, что в условиях активного нежелания местного населения помогать истреблению евреев успех немцев был минимален. Сорок процентов или девяносто процентов - чувствуем разницу. И зависимость эта понятна: без помощи местного населения выявить евреев намного труднее, раздражать местное население непопулярными акциями бывает нецелесообразно (так, в соседней Бельгии, где король не сбежал, а остался в стране и представлял по словам Гитлера "фактор, с которым нужно было считаться", евреев было уничтожено на порядок меньше).



Второй фактор тоже понятно действует. Если нацистами устанавливался предельно свирепый режим оккупации, с массовыми растрелами и с виселицами на каждом углу, то спасать евреев решатся немногие. Но если режим оккупации был сравнительно мягкий, процент спасённых евреев был больше. Перекрыть значение данного фактора могло только особое рвение местного населения.



Поэтому сработать так эффективно немцы могли лишь при очень активной поддержке еврейского геноцида местным населением, причём в условиях более чем мягкого оккупационного режима.



И вот сегодня Голландия вдруг приобрела образ белой и пушистой страны-лапочки, не выдававшей, но спасавшей евреев. То есть в англо-американской кампании по принижению роли СССР в победе над фашизмом и преувеличению роли союзников, Голландия смогла поиметь и собственную выгоду - по ходу кампании сбросить с себя неприятную моральную ответственность за трагедию еврейского населения страны.



Уже в 80-х годах правдивые описания войны в Нидерландах почти перестали публиковаться и началась лакировка действительности и мифотворчество. Ментальность ведь голландцев (да и вообще европейцев) какова: главное, чтобы все думали, что это именно так, а уж как на самом деле, никого не волнует.