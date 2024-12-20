Сегодня Александру Харчикову могло бы исполниться 75 лет

Александр Анатольевич Харчиков родился 21 января 1949 года в селе Базарная Кеньша Никольского района Пензенской области.

Окончил среднюю школу в городе Саранске Мордовской АССР. Служил в военно-морском флоте СССР, в 1968—1969 годах принимал участие в боевых действиях в Египте. За время службы и учёбы был секретарём комсомольской организации боевой части, командиром и комиссаром студенческих строительных отрядов.

Впоследствии получил высшее образование: в 1974 году закончил Мордовский государственный университет в Саранске по специальности «Промышленная электроника». По окончании вуза и по март 2001 года работал на различных инженерных должностях на заводах «Кузтекстильмаш» (г. Кузнецк), «Электровыпрямитель» и «Медицинских препаратов» (г. Саранск), на Ленинградском заводе «Сокол», в ООО «НевоКом».

28 июля 2007 года возглавил движение «17 марта», целью которого заявлялось достижение исполнения итогов референдума 17 марта 1991 года о сохранении СССР.

Проживал в Санкт-Петербурге. Стал известным в 1990-е годы после того, как некоторые из его произведений прозвучали в телевизионной программе «600 секунд», начали выпускаться на кассетах и компакт-дисках, разошедшихся по всему бывшему Советскому Союзу и за его границы. В репертуаре более трёх сотен песен. Эти песни — раздумья о судьбе России, о жизни её народа. Есть также лирические и сатирические песни. Выпущено 42 альбома. Большинство альбомов записаны под гитару, несколько — под синтезатор.

Изданы книги со стихами — песнями А. Харчикова.

В издательстве „АВИТИ“ вышли книги профессора политологии, доктора политических наук Анастасии Митрофановой „Песни русского сопротивления“ и „Песни настоящих мужчин“ с анализом творчества А. Харчикова, как исключительного явления русской культуры нашего времени.

Харчиков внесён в трёхтомный словарь «Русская литература XX века — прозаики, поэты, драматурги», изданный Институтом русской литературы Российской академии наук в 2005 году. Харчиков упоминается в «Энциклопедии русского народа», составленной под общей редакцией О. Платонова и изданной в 2003 году.

9 мая 2011 года видеоклип с песней Харчикова «Ливийскому народу!» несколько раз был показан по ливийскому телевидению.

В сентябре 2011 года, по информации с сайта Харчикова, «соответствующие структуры» заблокировали домен сайта А. А. Харчикова hapchikov.ru, но спустя несколько дней сайт Александра Харчикова вновь стал доступен, по новому домену harchikov.com. Также, параллельно с этим, был закрыт и сайт «Русского барда и патриота Александра Харчикова» harchikov.clan.su.

6 октября 2013 года Александра Харчикова жестоко избили возле дома. В ходе избиения он получил тройной перелом левой руки, после чего потерял сознание и попал в больницу.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Харчиков,_Александр_Анатольевич МАЛЕНЬКОЕ ЗНАКОМСТВО С БОЛЬШИМ ЧЕЛОВЕКОМ

О русском поэте, барде и настоящем коммунисте без партбилета Александре Анатольевиче Харчикове я узнал совершенно случайно. Это произошло 20 декабря 2021 года. В то время я начинал заниматься развитием своего социалистического интернет-радио, и подбирал в сети актуальных музыкальных исполнителей. В процессе работы я столкнулся со списком запрещённых в России творческих деятелей, среди которых оказался и Александр Харчиков. К счастью, всё было не столь плачевно - запрещённым оказался не сам автор, а некоторые его песни.

Меня очень заинтриговал этот русский бард, и мне удалось отыскать его страничку в соцсети ВКонтакте, где я ему и написал. В моём скромном письме содержалась краткая информация обо мне, моей деятельности, и просьба использовать песни Харчикова в ротации моего радио.

В этот же день Александр Анатольевич ответил мне, написав (орфография сохранена):

«Берите сами, что Вам нравится, но без экстремизма. К сожалению, у меня серьёзные проблемы со здоровьем».

Накануне у поэта диагностировали рак, но он не отчаялся, а активно продолжал свою творческую деятельность до самых последних дней.

И что меня больше всего поразило в ответе Александра Харчикова, так это написание слова «Вам» с заглавной буквы!

Кем был он для меня?

Великий человек, талантливый русский поэт, бард, известный борец за справедливость и правду, оружием которому служили перо и гитара! Я восторгаюсь такими людьми!

А кто был я для него?

Простой обыватель, осваивающий интернет-технологии, и предлагающий тяжело больному человеку поучаствовать в своих экспериментах... «Вам» - это слово рассказало мне об этом человеке больше, чем его биография! Это означало, что Александр Анатольевич относился с большим уважением даже к таким обычным людям, как я! Это говорило о его скромности, духовной культуре и о его добром сердце!

Такое короткое общение вышло у нас с ним, а сколько ценного оно несло в себе!

Александра Анатольевича Харчикова не стало 7 января 2023 года, он ушёл от нас на 74-м году. На его могиле я ещё не был, только собираюсь съездить - там установлен красивый памятник барду с полноразмерной гитарой. И вот 18 мая, когда меня пригласили в петербургский горком КПРФ на презентацию книги Александра Харчикова «Россия! Родина! Любовь. Сборник стихотворений» (Харчиков был другом Г.А. Зюганова), и где много рассказывали о поэте люди, которые его хорошо знали, дружили с ним, я вспомнил и историю моего с ним знакомства. Маленького знакомства с большим Человеком! Книга А.А. Харчикова "Россия! Родина! Любовь! Сборник стихотворений", изданная партией КПРФ в 2024 году, тиражом 2000 экз.

Работы Александра Анатольевича, даже запрещённые, можно запросто найти в интернете, но я, пожалуй, приведу здесь одну из них, которая мне пришлась особенно по духу. НАСТОЯЩИЙ КОММУНИСТ

(полная версия)

Настоящий коммунист перед Родиною чист,

Перед памятью былых поколений

Ни себе и ни стране, ни тебе, мой друг, ни мне

Настоящий коммунист не изменит.

Ни своей родной стране, ни тебе, мой друг, ни мне

Настоящий коммунист не изменит.

Знай, в 17-ом году всем буржуям на беду

Разбудили, раскачали державу,

И разутые полки повели большевики

В бой решительный, кровавый и правый!

Мировой орде на страх, поднимая красный флаг

Над шестою частью земного шара.

41-й грозный год не забыл еще народ:

Был силен тевтон, коварен, неистов,

Но за Родину свою на переднем на краю

Принимали смерть бойцы-коммунисты,

С партбилетами в строю шли за Родину свою

Воины ВКП(б) - коммунисты!

Настоящий коммунист перед Родиною чист,

Он у виселицы в миг испытаний

У народа на виду верил в красную звезду

И бросал в толпу: «Да здравствует Сталин!».

Он своих не предавал, он в лицо врагам плевал

И кричал хрипя: «Да здравствует Сталин!».

Настоящий коммунист не масон, не сионист,

Не наемник межвалютного фонда,

Не послушник и слуга Кремль занявшего врага,

Не предателя похабная морда.

Настоящие сыны нашей Родине верны

Навсегда и в убеждениях тверды!

Перед партиею чист настоящий коммунист,

Не бежал он из нее в час суровый;

Ошибался и искал, но себя не опускал,

Не сжигал мостов до отчего дома.

Перед плесенью не сник настоящий большевик,

Он возьмет свое, я верую, снова!

Настоящий коммунист перед Родиною чист,

Перед памятью былых поколений

Ни себе и ни стране, ни тебе, мой друг, ни мне

Настоящий коммунист не изменит.

Ни своей родной стране, ни тебе, мой друг, ни мне

Настоящий коммунист не изменит.

Читайте стихи Александра Харчикова, слушайте его песни, и в вашей жизни многое может измениться к лучшему! Алексей Кумачёв

https://dzen.ru/a/Zk4PlikpgC7AEGiZ Александр Анатольевич Харчиков теперь будет жить в наших воспоминаниях, но его революционные патриотические песни по-прежнему будут звать на борьбу новые поколения революционеров и патриотов. «Мы знали Александра Харчикова, – говорит Председатель Координационного совета ВСД «Русский Лад» Владимир Никитин, – как настоящего советского человека, русского патриота, который до конца своих дней боролся с русофобами и врагами Советской власти. Для «Русского Лада» он написал стихотворение, которое навсегда останется настоящим гимном нашему великому, могучему, правдивому и свободному русскому языку». РУССКИЙ ЯЗЫК Великий и могучий, правдивый и свободный

НАШ РУССКИЙ замечательный ЯЗЫК! -

Весёлый, искромётный, крутой, живой, народный

ОН мысли выражает напрямик! Во дни раздумий тяжких, во дни сомнений страшных,

Когда на наш порог ползёт беда,

ЯЗЫК не умирает, он силу набирает

И остаётся РУССКИМ навсегда! В НЁМ есть слова: "родная", "родимая", "святая",

"Отеческая", "Русская Земля" -

От дома и до дома, от края и до края

Она для сердца русского - своя! Английский и немецкий, китайский и турецкий

Хорошие, быть может, языки,

Но... РУССКИЙ - самый стройный, богатый, нежный, вольный

Временщикам и ворам вопреки! От древних лет доныне исконный дух России

Ни смутой, ни войной не разложить...

Враги и их наймиты здесь снова будут биты,

А Русь была и есть, и будет жить! Мы думаем по-русски, мы молимся по-русски,

Мы в бой идём под русское "Вперёд!"

ЯЗЫК - душа народа, он через все невзгоды

Потомкам слово пращуров несёт! ЯЗЫК - своим отрада, с НИМ брат находит брата,

ЕГО страшится властный лицедей.

ЯЗЫК ВЕЛИКОРУССКИЙ - подобие набата... -

ГЛАГОЛ, объединяющий людей! ЯЗЫК народу нужен, ЯЗЫК народу служит,

ЯЗЫК с народом всюду и везде.

В НЁМ - смелый русский витязь, в НЁМ - Третий Рим и Китеж,

ОН - в нашей Вере, в Правде и в Судьбе! ОН русских окрыляет, ОН к брани призывает

За русский дух, за торжество ума.

Да здравствуют Россия и НАШ ЯЗЫК красивый! -

ДА БУДЕТ СВЕТ! ДА РАСТОЧИТСЯ ТЬМА! Июнь 2013 года https://rus-lad.ru/news/pamyati-russkogo-barda-aleksandra-kharchikova/ Александр Харчиков - Воспоминания об ушедшей Победе https://rutube.ru/video/58c9afa32258ac97ec4c7747d3070010/ Александр Харчиков СТАЛИНСКИЙ МАРШ https://rutube.ru/video/4a3b25beb47f646242547d372f83c6a3/ Александр Харчиков - Варяг https://rutube.ru/video/ccb75c7d2c9d47f92e0625ec7dbb39d9/ Александр Харчиков. Девять граммов. https://rutube.ru/video/fb822c1f0a473ecf0cd0ac7c208e3b2c/ Александр Харчиков Будь русским https://rutube.ru/video/a6442907ccfc65648104914da9142fb3/ Александр Харчиков - Безымянное поле https://rutube.ru/video/f5c1134f0268b6e0cb7c8f594006c653/ Александр Харчиков Вперед! https://rutube.ru/video/2994a0cb63277578d0725a6fdb5a5ac1/ Александр Харчиков "Я вернусь" https://rutube.ru/video/ac42d720eb7fc86e46618fb2aecc17ba/ Песни сопротивления: сборник стихов http://www.sovnarkom.ru/aharch1.htm

Песни Русского Сопротивления http://www.sovnarkom.ru/aharch4.htm

Неофициальный сайт Александра Харчикова https://web.archive.org/web/20111110080141/http://harchikov.com/

Предыдущие материалы:

«ПОПРОБУЙ ТЕПЕРЬ СЫГРАТЬ!»

Александр Харчиков: Об искариотах, врагах и патриотах