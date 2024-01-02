Питер в предновогодние дни

Давайте немного прогуляемся по Санкт-Петербургу и посмотрим как его прнарядили к Новому году.

На улицы Петербурга вышел новогодний транспорт На улицы Петербурга вышел новогодний транспорт Принарядили электрички Куда то везут группу Дедов Морозов Тут целый оркестр оказывается. Выступают на Невском Вознесенский пр., 6 17 линия Васильевского Острова Несколько фото знаковых мест от Евгения Чабанного Красиво украшенный мостик в районе храма Спас на Крови Дворик в особняке Мясникова Дворик в особняке Мясникова Зимняя сказка во дворе особняка Мясникова Зимняя сказка во дворе особняка Мясникова Невский пр-то, 48 ЖК «Балтийская жемчужина» ЖК «Балтийская жемчужина» Зимняя сказка у Кондитерской Анны Красовской Зимняя сказка у Кондитерской Анны Красовской Крестовский просп., 21Б На острове Новая Голландия открылся новогодний базар! На острове Новая Голландия открылся новогодний базар! На Синем мосту появилась настоящая зимняя сказка На Синем мосту появилась настоящая зимняя сказка Конечно и рестораны принарядились Один из домов на Петроградской стороне штурмуют Деды Морозы Креативный подход Рождественскую ярмарку на Московской площади оформили в тематике сказок Пушкина ул. Добролюбова, 27 ул. Кирочная улица, 3 ул. Некрасова, 40дворик ул. Радищева, 36 Ярмарка на Манежной площади Ярмарка на Манежной площади Смотрите какой сказочный дворец. А это всего лиш вокзал Петергофа. Новогодний Cанкт-Петербург! Любят тебя, Петербург гордоокий.

Музыкой полнится Флажная башня,

Белые ночи и невский настрой.

С жизнью играешь в очко бесшабашно -

Молодость, как ты беспечна порой! Прекрасный предновогодний Петербург Прекрасный предновогодний Петербург.