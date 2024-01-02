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Мы из Советского Союза

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Питер в предновогодние дни

Давайте немного прогуляемся по Санкт-Петербургу и посмотрим как его прнарядили к Новому году.
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Музыкой полнится Флажная башня,
Белые ночи и невский настрой.
С жизнью играешь в очко бесшабашно - 
Молодость, как ты беспечна порой!Прекрасный предновогодний ПетербургПрекрасный предновогодний Петербург.

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