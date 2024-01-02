Давайте немного прогуляемся по Санкт-Петербургу и посмотрим как его прнарядили к Новому году.
На улицы Петербурга вышел новогодний транспортНа улицы Петербурга вышел новогодний транспортПринарядили электричкиКуда то везут группу Дедов МорозовТут целый оркестр оказывается. Выступают на НевскомВознесенский пр., 617 линия Васильевского ОстроваНесколько фото знаковых мест от Евгения ЧабанногоКрасиво украшенный мостик в районе храма Спас на КровиДворик в особняке МясниковаДворик в особняке МясниковаЗимняя сказка во дворе особняка МясниковаЗимняя сказка во дворе особняка МясниковаНевский пр-то, 48ЖК «Балтийская жемчужина»ЖК «Балтийская жемчужина»Зимняя сказка у Кондитерской Анны КрасовскойЗимняя сказка у Кондитерской Анны КрасовскойКрестовский просп., 21БНа острове Новая Голландия открылся новогодний базар!На острове Новая Голландия открылся новогодний базар!На Синем мосту появилась настоящая зимняя сказкаНа Синем мосту появилась настоящая зимняя сказкаКонечно и рестораны принарядилисьОдин из домов на Петроградской стороне штурмуют Деды МорозыКреативный подходРождественскую ярмарку на Московской площади оформили в тематике сказок Пушкинаул. Добролюбова, 27ул. Кирочная улица, 3ул. Некрасова, 40дворикул. Радищева, 36Ярмарка на Манежной площадиЯрмарка на Манежной площадиСмотрите какой сказочный дворец.А это всего лиш вокзал Петергофа.Новогодний Cанкт-Петербург!Любят тебя, Петербург гордоокий.
Музыкой полнится Флажная башня,
Белые ночи и невский настрой.
С жизнью играешь в очко бесшабашно -
Молодость, как ты беспечна порой!Прекрасный предновогодний ПетербургПрекрасный предновогодний Петербург.
Питер в предновогодние дни
Давайте немного прогуляемся по Санкт-Петербургу и посмотрим как его прнарядили к Новому году.
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