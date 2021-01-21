The Saker - НАТО и ЕС направляют «послание» России. Снова

Я прожил большую часть жизни в Европе, и хотя к тому времени, как я перебрался в США (2002), Европа уже была в плохой форме, то, что я наблюдая там сейчас никогда не перестает меня удивлять. На самом деле, это заставляет меня задуматься, не сошли ли европейцы, точнее их руководители, с ума. Либо так, либо, возможно, у них какое-то своеобразное желание смерти?

Первое, что совершенно меня изумляет — тот факт, что руководители ЕС действуют так, словно на дворе всё ещё 1980-е, когда Европа ещё имела значение, и когда европейский континент был относительно процветающим. И даже когда руководители ЕС признают проблемы, стоящие сегодня перед ЕС (преступность, иммиграция, локдаун, гражданское неповиновение, напряжённость с Россией, саморазрушительные санкции под давлением США и так далее) они систематически работают с ними (так сказать) минимизируя их реальное и потенциальное влияние и последствия. А если ничего больше не имеет значения, они используют силы спецназа для «решения» проблемы.

Затем, есть ещё и НАТО , которое теперь, кажется, поверило, что мантрические заклинания и какие-то действительно глупые войска «для демонстраций» у границ России ужаснут Кремль и превратят русских в поляков.

Фактически весь аналитический аппарат НАТО никогда не открывал учебников истории. Либо так, либо они решили игнорировать уроки истории, поскольку «на этот раз» русские уж точно сдадутся.

По справедливости, все военные операции у российских границ тревожат русских только потому, что они демонстрируют, что коллективный «Запад» продолжает ненавидеть и бояться Россию. Но в чисто военном смысле эти операции ничего из себя не представляют.

Не так давно бесконечные западные провокации в итоге вызвали реакцию России — русские воссоздали Первую Гвардейскую Танковую Армию. Для большинства концепция «танковой армии» мало что значит. А «Гвардейская Танковая Армия» значит ещё меньше. Так что вместо того, чтобы пользоваться какими-либо русскими источниками (никогда не спящие «хакеры» Путина и его «агенты»), давайте воспользуемся источником, который никто не заподозрит в про-российскости: Википедией. Пожалуйста, взгляните на это введение Вики к истории Первой Гвардейской Танковой Армии». В самом низу статьи есть список подразделений, составляющих армию. Взгляните:

Штаб-квартира (Одинцово, Московская область).

60 командование бригадой (Селятино, под Одинцово, Московская область).

2 Гвардейская мотострелковая «Таманская» дивизия (Калининец, Московская область).

4 Танковая «Кантемировская» дивизия (Нарофоминск, Московская область).

6 Отдельная Танковая «Ченстоховская» бригада (Мулино, Нижегородская область).

27 Отдельная Гвардейская Мотострелковая «Севастопольская» бригала (Мосрентген, Москва).

112 Гвардейская Ракетная «Новороссийская» бригада (Шуя, Ивановская область) (9К720 Искандер).

288 Артиллерийская «Варшавская» бригада (Мулино, Нижегородская область).

49 Ракетная бригада Воздушной Обороны (Красный Бор, Смоленская область) (Бук-М2).

96 Отдельная бригада ISTAR (разведка, наблюдение, определение целей и опознавание) (Сормово, Нижний Новгород).

неизвестное боевое инженерное подразделение (формируется к концу 2018 года), (неизвестно расположение в Московской области).

20 Отдельное подразделение Химической защиты (Центральный, Нижегородская область).

69 Отдельная бригада логистики (Дзержинск, Нижегородская область).

Нет нужды вдаваться во все детали, но давайте скажем две вещи об этой танковой армии: во-первых, у неё намного больше средств, чем «просто» танки и, во-вторых, это армия, которая действительно сломала хребет нацистским силам во Второй Мировой: она уничтожила или захватила 5500 танков, 491 самоходных орудий, 1161 самолёт, 1251 бронемашину и бронетранспортер, 49794 орудия разного калибра, 1546 минометов, 5797 пулемётов, 31064 транспортных средств и другое военное снаряжение. 1-ая Гвардейская танковая армия прошла от Курска до Берлина, более трёх тысяч километров (источник).

Кстати, Первая Гвардейская Танковая Армия получит самые новые и лучшие русские танки (нет смысла развёртывать семью бронемашин «Армата» где-либо, кроме западных границ России) и две самых известных танковых дивизии современной России.

Более того, нам нужно понимать, что эта танковая армия не будет действовать изолированно, её будут прямо поддерживать Западный и Южный Военные Округа, Балтийский и Черноморский флоты (с новейшими российскими гиперзвуковыми ракетами) и Аэрокосмические силы. Даже мощный Северный Флот и Каспийска флотилия (!) при необходимости могли бы обеспечить поддержку операция в центральной Европе благодаря дальнему радиусу действия русских ракет.

Итак, каковы цели Первой Гвардейской Танковой Армии? Подумайте о мощном бронированном «кулаке», чья основная цель — остановить любое вражеское нападение, а затем прорвать оборону. Россия к тому же заявила, что удвоит размер своих ВДВ (в настоящее время 4 воздушно-штурмовые дивизии, 4 воздушно-штурмовых бригады, 1 бригада особых операций приблизительно 45 000+ солдат). Кроме этих подразделений ВДВ российские военные могут использовать силы специального назначения (8 бригад спецназа и 1 полк спецназа по данным военного баланса IISS 2020) действительно, только часть этих подразделений пойдёт в Западный и Южный округа, но этого уже намного больше того, с чем НАТО может надеяться справиться (подробности здесь).

Вот короткое видео, которое даст вам понимание того, как русские ВДВ (все полностью механизированные, в отличие от своих западных «эквивалентов») готовятся к войнами следующего поколения:

Ох, и я ещё не упомянул, что вся российская ядерная триада модернизирована (или находится в процессе модернизации).

И тут возникает интересный вопрос:

Какого рода силы есть у НАТО, которые могли бы справиться с подобной мощью?

На бумаге их много. В смысле просто количества (что военные аналитики называют «подсчётом бобов») Запад имеет намного большие силы, чем русские.

Но в реальности очень и очень небольшие, по крайней мере по военной ценности.

Что такое НАТО сегодня? Во-первых, коалиция небольших стран, пытающихся набраться мужества, чтобы гавкнуть на русского медведя так, как десятки чихуа-хуа лаяли бы на большого бурого медведя. Эти малые страны я называю «государствами-проститутками» — они не хотят ни независимости, ни свободы, ни достоинства. Всё, чего они хотят — чтобы Дядя Шмуль защитил их, когда они тявкают, и чтобы ЕС дал им побольше денег в награду за проституцию для коллективного Запада. По сути они не в курсе, что Дядя Шмуль — чемпион мира по уничтожению стран, но в смысле действительных побед в войнах Дядя Шмуль один их самых больших лузеров в истории (в этом смысле США и русские войска — полярные противоположности). И так же они не в курсе, что ЕС банкрот и в глубоком кризисе. Кроме того, даже обычно сговорчивые немцы теперь устали от трат миллиардов евро на своих бестолковых и безнадежных восточных соседей (и я не могу их в этом винить!).

В НАТО есть и более цивилизованные страны, страны, у которых раньше была вполне реальная военная мощь и история побед и проигрышей в войнах — Германия, Британия, Франция и так далее, то есть те, кого Рамсфельд называл «Старой Европой». Они все — бывшие империи, и намного больше знают о том, что нужно для победы (или проигрыша) в войне.

Однако их проблема в том, что теперь они поистине американские протектораты/колонии, у них нет собственной внешней политики. Их высшие руководители, политические и военные, тоже проститутки, как и «Новая Европа», так что хотя у них есть достаточный исторический опыт, на котором можно учиться, они действовать в соответствии с ним не могут из-за железной хватки Дяди Шмуля на их политическом горле. Даже Франция, которая обладала некоей реальной независимостью при таких руководителях, как де Голль и Миттеран, теперь представляет собой безгласный и беспомощный протекторат.

Остаются США. Я не стану тут повторять, но в итоге есть только два сегмента Вооружённых Сил США, которые всё ещё способны к боям: ядерная триада и американские подлодки (стратегические и атакующие). Оба используют по большей части старое, даже отсталое снаряжение, оба тратят совершенно фантастические суммы денег, но оба пока существуют. Проблема с такими кривобокими силами в том, что хотя они могут разрушить любого врага, но сделать это могут лишь ценой собственного уничтожения российскими контрударами. Иными словами, к тому моменту, когда против России будут задействованы флот подлодок и ядерные силы, мы будем иметь дело с полномасштабной войной (и тем более, если будут использованы ядерные заряды, по меньшей мере на тактическом уровне). О, и ещё вот что — никакое количество подлодок и ядерных зарядов не могут «защитить» никакую часть Европы от (совершенно гипотетического) российского нападения (традиционными силами или нет). Для этого вам нужно единственное, чего у США меньше всего — «сапог на земле» (пехоты).

Вы знали, что в 1990-е у России практически не было обороны на западном направлении? Ничего крупнее дивизии/бригады. И они были в отвратительном состоянии. А Кремль при Ельцине хотел лишь дальнейших «реформ» (то есть «уничтожения») российских войск.

Так что же вызвало столь резкие перемены в состоянии российских сил?

Война ЕС/США/НАТО против Сербии.

И, конечно, бесконечные западные угрозы.

Простительно ли думать, что коллективный Запад осознал эту ошибку и теперь попытается быть умнее?

Никоим образом!

Они сделали всё то же снова, на этот раз с энклавом Калининград.

И теперь они открыто говорят о том, чтобы «говорить с Россией с позиции силы»!

Прошлый раз, когда это попыталась сделать Германия, окончилось печально, не так ли?

Позвольте мне суммировать недавно произошедшее: русские развернули оборонительные системы в Калининграде: воздушную оборону, радары раннего предупреждения, сигнальную разведку, истребители, перехватчики, подразделений радиоэлектронной борьбы и так далее. По данным российских источников эти системы способны шпионить за большей частью северной Европы и одновременно вести 475 воздушных целей (ракет, самолётов и так далее). Более того, эти средства обеспечивают столь нужную поддержку операций Балтийского флота.

Западные аналитики, всегда ищущие какие-то модные словечки или выдумывающие звучные акронимы, описали всё это как «ограничение и запрещение доступа и маневра», ака A2/AD, и стали использовать для оправдания больших расходов на совершенно нереалистичные планы (здесь хороший пример). Но это ещё не все. Командиры НАТО открыто утверждали, что они «направят» всевозможные «сигналы» с целью «сдержать» Россию. Снова. И они это сделали. Они направили крошечные силы в протектораты 3B+PU (три прибалтийских страны + Польша и Украина), где разыгрывали всевозможные серьёзно звучавшие военные учения.

Прошлое поведение есть лучший предсказать поведения будущего, но аналитики НАТО по сути этого не знают. Но что случилось, то случилось: Россия теперь объявила, что создаст полную мотострелковую дивизию в энклаве Калининград. И эта дивизия не будет «направлять» каких-либо «посланий» 3B+PU, NATO или кому ещё. Но они будут готовиться в реальной войне, такой, какую всегда ведёт Россия с врагом, на неё напавшим. Браво, НАТО! Теперь вам придётся иметь дело с намного более опасными силами, чем ранее, отлично сделано!

Что до поляков, они теперь утверждают, что весь план «форта Трамп», которым они так гордились, был всего лишь концепцией. Почему? Потому, что эти лузеры теперь в ужасе, что команда Байдена припомнит, как они поддерживали Трампа все прошедшие четыре года как и остальные 3B+PU). Это действительно стоит повторить: в отличие от тех стран, которые героически сопротивлялись англо-сионистской Империи (Корея, Вьетнам, Куба и так далее) или тех, кто не хотел быть оккупированным (Япония, Корея, Германия), 3B+PU — единственные страны, которые действительно хотели платить (будучи банкротами!) за американскую оккупацию самих себя. Исходя из этого русский тут же придёт к выводу, что вне зависимости чисел на бумаге реальный боевой потенциал этих стран близок к нулю (русские прекрасно помнят, что множество подразделений добровольцев из многих европейских стран, оккупированных Германией, которые сражались на стороне Германии во время Второй Мировой, отличились лишь убийствами и террором против местных жителей, но при встрече с регулярными частями Красной Армии они «всегда» бежали, как от чёрта).

И, наконец, если подумать о НАТО, как о структуре, то войска США являются их основой и краеугольным камнем. При том, что США входят в худший кризис в своей истории (довольно короткой), они совершенно неспособны выполнять обычные задачи, не говоря уж о борьбе против наиболее могущественных сил планеты.

Если бы руководители ЕС имели хоть какое-то представление об этой реальности, они сразу же могли бы начать предпринимать ряд шагов с целью прекратить безумие. Среди этих шагов могли бы быть такие «немыслимые» вещи, как:

Объявление, что Россия и/или Путин не всегда несут ответственность за всё зло и проблемы во Вселенной.

Сразу же предприняли бы небольшие, но постоянные, выстраивающие доверие меры, в том числе восстановление нормальных контактов между западными и российскими военными.

Восстановили бы экономическое сотрудничество с Россией, и не потому, что кому-то Путин нравится или он одобряет его действия, а просто чтобы создать наилучшие условия для европейской промышленности.

Прекратили бы повторять, как попугаи, идиотизм а-ля Скрипаль/Навальный, состряпанный англами и сказали бы им, что они могут сами вести собственную (бесполезную) пропагандистскую войну, если им так хочется.

Собраться с русскими и любыми психически здоровыми центрально-европейскими руководителями, чтобы обсудить, что делать совместно, чтобы спасти Украину от нынешнего обвала (который крайне отрицательно отразится на ЕС, намного больше, чем на России).

Определить список политических проблем, над которыми Россия и ЕС могли бы работать совместно, например иммиграция, преступность, терроризм, такфиризм, космос, кризис здравоохранения и так далее.

Это всего лишь некоторые основные предложения. Реальный список мог бы растянуться на несколько листов и быть намного шире, чем те несколько вариантов, предложенные мной. Ни один из них не требует чего-то болезненного или критического для Европы, просто старый добрый здравый смысл.

Но нет, руководители ЕС не только не предпринимают небольших шагов, чтобы вернуться к разумности, они всё ещё думают, что могут задираться и угрожать России, чтобы в какой-то мере заставить уступить. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь сказал им нечто очень простое, что «Россия — это не Польша».

В центре всего лежит культурное различие: европейцы (как и их американские боссы) на самом деле не боятся войны. Вот почему они вообще к ней не готовы. Русские очень и очень опасаются войны, поскольку знают и помнят её. Вот почему Запад только угрожает и ничего не делает, а Россия действует и никому не угрожает. С точки зрения России лучший способ избежать войны — действительно к ней подготовиться. Можно утверждать, что 1000 лет истории России были непрекращающимся уроком подготовки к войне, особенно поскольку большая часть войн, которые вела Россия, были войнами за выживание.

Как недавно упомянул в своем блоге мой друг Андрей Мартьянов,

«У русских есть поговорка: раз в столетие европейцы собирают все свои силы и идут на Россию, чтобы из них выбили дурь». Он прав. Но в прошлый раз Россия потеряла более 30 миллионов людей в поистине ужасающих битвах, она к тому же утратила большую часть своей экономики. Затем, в 1990-х, Россия чуть не исчезла как страна. В результате в основе всех действия России сегодня лежит мысль «никогда больше, хватит — значит, хватит!».

США и Европа могут лишь игнорировать это за счёт огромного возможного риска собственного существования. Возьмем слова самого Путина, который недавно заявил «как гражданин России и глава государства я должен спросить себя: Зачем нам мир без России?».

Сокол.

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