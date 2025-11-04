Санкт-Петербург из под кисти

У нас не раз были картины этой замечательной художницы, но если вдруг мелькнет повторение некоторых ее работ, извините. Уже и не помню все, что выставляла. Петербург на картинах художницы Бэгги Боем Отец Бэгги родом из Германии. А сама художница родилась в 1978 году в Ленинграде. С детства увлекалась живописью, окончила художественную школу, художественное училище имени Рериха и Академию имени Штиглица (архитектурный факультет).

Дворцовый мост середины XIX в. (Литография по рисунку И. Шарлеманя) Картина Верещагина Петра Набережная НевыДворцовый мост середины XIX в. (Литография по рисунку И. Шарлеманя)

Ее работы, посященные Петербургу и наполненные солнцем и яркими красками, всегда поднимают настроение.Немного классики.«Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости», 1794 год. Алексеев Федор. Холст, масло. Хранится в государственной Третьяковской галерее, Москва.Темой этой картины стал один из самых великолепных видов Северной столицы времен царствования Екатерины II.В пейзаже открывается панорама Дворцовой набережной, тянущейся вдоль Невы. В правой части полотна на берегу реки вырисовывается Мраморный дворец, построенный итальянским архитектором А. Ринальди.Вид Смольного монастыря со стороны Охты, конец XVIII века. Художник Б. Патерсен. Государственный Эрмитаж.А. Аппер по рисунку И.И. Шарлеманя. Общий вид Санкт-Петербурга с окрестностями с высоты птичьего полёта. 1860-ые гг.И. Барт. Вид от Дворцовой площади на Адмиралтейство. 1810-е гг.И.-Г. Майр. Развод караула на Дворцовой площади. Между 1796 и 1803 (?). (ГРМ, Михайловский замок).Беггров К.П. Вид арки Главного штаба (1820-1822. Проект). Литография раскрашенная. (ГРМ).Четыре акварели Садовникова В.С.Четыре акварели Садовникова В.С.Николаевский дворец. В.С.Садовников«Вид пристани около Зимнего дворца», Василий Садовников, литография с акварели. 1840.Чернецов Г.Г. Парад по случаю открытия памятника Александру I в Санкт-Петербурге 30 августа 1834 года (1839) (ГТГ)Вид на Неву и Петропавловскую набережную с домиком Петра I, 1859. Лев ЛагориоДве картины неустановленных (по интернету) художников.Акварельный Петербург глазами художника Владимира Заруцкого ⠀Акварельный Петербург глазами художника Владимира Заруцкого"Печали затаенные" (художник - Сергей Бойцов)"В вечернем свете фонарей" (художник - Светлана Юрченкова)"Воспоминания о Крюковом канале" (художник - Воронова Алена)Ленинград художника Александра СеменоваВ 1941 году А. Семёнов добровольцем ушёл на фронт, участвовал в боях под Ленинградом, попал в плен, пройдя все испытания войны от начала до конца. В 1945 был освобождён из лагеря военнопленных.Нанося краску мастихином то короткими, то длинными касаниями, он усложнял рельеф холста, добиваясь эффекта глубины и объёмности изображения. Поэтому в его работах так отчётлива перспектива ленинградских пространств, ясно читаются ближний, средний и дальний планы, почти физически ощущаются дуновение свежего ветерка, движение облаков, трепет листвы.Даже фасады домов написаны так, что мы чувствуем порывы пронизывающего осеннего ветра.Ленинград художника Александра СеменоваКоты на крыше Питера, Художник Юрий Степанов«Ленинград. Арка Революции», 1969. Бумага, акварель, Семёнов Борис Александрович«Утро в Ленинграде», 1970. Бумага, акварель, Семёнов Борис Александрович«Юсуповский дворец. Кабинет». Бумага, акварель, белила, Садовников Василий Семёнович, (1800–1879)«Библиотека Вольтера», Бумага, акварель, Ухтомский Константин Андреевич, (1818−1881)«Кабинета великого князя Николая Николаевича», Бумага, акварель, Ухтомский Константин Андреевич«Помпейская галерея», Бумага, акварель, Ухтомский Константин Андреевич«Гранит Невы», 1966. Бумага, акварель, Семёнов Борис Александрович