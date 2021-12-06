Пройти через 17 концлагерей, выжить в Бухенвальде и стать олимпийским чемпионом

Он в детстве увидел показательные выступления гимнастов и буквально заболел спортом. Он мечтал стать известным гимнастом, но мечты его едва не разрушила война. Тем не менее имя Виктора Чукарина было навсегда вписано в историю. Исследователи утверждают, что из воевавших мужчин 1921 года рождения выжили только три процента. Три человека из 100. Одним из них был замечательный гимнаст, семикратный олимпийский чемпион Виктор Чукарин.

На его счету семь золотых олимпийских медалей, три серебряных и одна бронзовая. И всё это после того, как он прошёл через 17 немецких концлагерей, побывал в Бухенвальде и оказался на барже приговорённых к смерти.

Сам он не любил рассказывать о войне, и поэтому его биография составлялась по крупицам из различных источников и его интервью, где он иногда мог обронить какое-то воспоминание. Но тут же одергивал себя, как бы не желая погружать своего собеседника в ужасы концлагерей.

Увлечение гимнастикой

Виктор Чукарин. Виктор Чукарин.

Он появился на свет в 1921 году в небольшом селе в Донецкой области, но спустя три года семья перебралась в Мариуполь. Ласковое Азовское море, яркое южное солнце, любящие заботливые родители, - что ещё нужно ребёнку, чтобы чувствовать себя счастливым?

Как и положено, в семь лет мальчик стал первоклассником, учился в мариупольской школе № 10.

На стадионе Виктор Чукарин впервые увидел показательные выступления спортивных гимнастов. Завороженный школьник смотрел, как выполняют они упражнения на кольцах и брусьях, а после, вернувшись домой, принялся очищать старую металлическую трубу, валявшуюся в сарае. Из неё он вскоре соорудил себе брусья, на которых и стал поначалу заниматься. Виктор Чукарин.

А затем он пришёл в школьную секцию по спортивной гимнастике, которой руководил Виталий Поликарпович Попович, по-настоящему увлечённый своим делом человек. Виктор занимался усердно, делал определённые успехи, однако его дух едва не надломила пришедшая в дом беда: отца арестовали в 1937 году, и больше его живым уже никто не видел.

Окончив школу, Виктор Чукарин поступил сначала в металлургический техникум, но желание заниматься спортом и посвятить ему всю свою жизнь заставило парня переехать в Киев и стать студентом техникума физической культуры. Параллельно он продолжил заниматься спортивной гимнастикой, его тренером в украинской столице стал чемпион СССР по гимнастике Аджат Ибадулаев, использовавший для развития выносливости спортсменов силовые нагрузки. В 1940 году под руководством талантливого тренера Виктор Чукарин стал чемпионом Украины и мастером спорта СССР.

«Ах, война, что ж ты сделала, подлая»

Виктор Чукарин. Виктор Чукарин.

А потом грянула война, и 19-летний выпускник техникума отправился добровольцем на фронт. Он попал в артиллерийские войска, а спустя всего несколько недель был ранен и попал в плен под Полтавой. Теперь вместо имени у него был только номер, выбитый на руке – 10491. Каждый новый этап был страшнее предыдущего, в каждом концлагере, которых Виктор Чукарин прошёл целых 17, он мог погибнуть. Но он выжил, несмотря на голод, холод и издевательства надсмотрщиков.

Бухенвальд стал для гимнаста 16-м по счету лагерем смерти. Он в списке самый крупный: остальные представляли собой только огороженные колючей проволокой территории, на которых часто не было даже элементарных построек для содержания заключенных. Чукарин неоднократно пытался бежать, но тщетно. По счастью, за эти попытки узника не расстреляли: он лишь несколько раз получал прикладом автомата по голове. От этих ударов у него остался рубец.

В Бухенвальде Чукарин, заключенный № 10491, провел почти год. Там по 12-14 часов в сутки работали в каменоломнях. Но даже в таких условиях спортсмен не оставлял мысли о гимнастике: время от времени он занимался повторением самых простых элементов из своей чемпионской программы. В лагере же он подглядывал за надсмотрщиками, которые занимались гимнастикой, перенимая у них какие-то приёмы для своих тренировок, ведь в Германии этот вид спорта был возведен в ранг культа - истинному арийцу необходимо иметь не только нордический характер, но и идеальные мышцы.

К моменту прибытия в деревушку Зандбостель неподалёку от Гамбурга, Виктор Чукарин был уже совершенно ослаблен и измождён, но он точно знал: надо держаться на ногах из последних сил. Стоит только упасть и все, немцы добьют. Из этого концлагеря узников распределяли на работы по всей округе. Весной гимнаст, сказавшийся в плену крестьянином, оказался в посёлке Каппель-Нойфельд, где жили, в основном, рыбаки. Его привезли на ферму семьи Брюнс, где и выяснилось: молодой пленный не умеет ни корову подоить, ни сена накосить. Хозяйка дома, конечно, поняла, что её работник очень далёк от сельского хозяйства, однако выдавать не стала, отправила в поле прореживать репу. Виктор был благодарен этой доброй фрау и даже смастерил в подарок из соломы совершенно крохотную шкатулку. Виктор Чукарин.

Если бы не эта семья, ему было бы ни за что не выжить. Хозяева скудно, но подкармливали узника, дали ему какую-то одежду, но, самое главное, они относились к нему по-человечески, не били, не унижали. Виктор Чукарин стал даже понемногу тренироваться и буквально по выданному ему словарю довольно быстро выучил язык.

Хотя англичане пришли туда 29 апреля 1945 года, заключенных освободили гораздо позже. И не всех: от части из них фашисты попытались избавиться в первых числах мая. Гитлеровцы перевезли узников, среди которых был и Чукарин, на берег Балтийского моря и загнали в трюм заминированной баржи. Буксирный катер повел ее в море. «Мерно бьются волны о металлические борта. Зябко жмемся друг к другу в холодной темноте сырого трюма. По-прежнему получаем кипяток и свои двести граммов хлеба. По-прежнему покрикивают на нас охранники. Но сердцем каждый чует: разладилась гитлеровская военная машина со всем ее холодным, не знающим пощады распорядком», — вспоминал Чукарин в прижизненно изданной книге «Путь к вершинам».

И действительно, «разладилась»: внезапно налетел английский бомбардировщик и расстрелял буксир. По непонятной причине фашисты не стали топить баржу, и она без всякого управления осталась в открытом море. Измученных заключенных (которые еще не подозревали, что Германия капитулировала и они свободные люди) ждала бы смерть, если бы не корабль союзников, заметивший бесхозное судно и подоспевший на помощь.

«Полно, Виктор, это же не гитлеровский лагерь Везермюнде, и на горизонте раскинулось Азовское море, а не та бухта, где вас, людей многих наций, понукая, грузили на баржу охранники. Ты свободен. Виктор! Баржа не выйдет в море. Ты идешь домой. Не озирайся по сторонам! Хватит! Лагерь остался позади. Ты же свободен, Чукарин!» — описывал гимнаст свои эмоции после освобождения.

К олимпийским медалям

Виктор Чукарин. Виктор Чукарин.

Он вернулся в Мариуполь осенью 1945 года. Как он торопился, надеясь поскорее обнять маму, брата, младшую сестру. Но на месте родного дома Виктор Чукарин обнаружил лишь пепелище. Его сердце сжалось от боли, но соседи, узнав Виктора в измождённом парне в старенькой шинели, рассказали, что семья его перебралась к бабушке в село Старая Карань в 50 км от Мариуполя. Виктор, не мешкая, отправился в село. Чукарин вернулся домой крайне истощенным, больше похожим на тень, чем на человека. Мать сперва даже отказывалась признавать его: спасибо детскому шраму, который послужил доказательством. К тому же с фронта не пришел брат Виктора, а на него самого женщина получила похоронку: считалось, что он погиб под Полтавой. Да и кавк можно было его узнать, если он был весом в 29 килограмм?

Поверить, что Виктор сможет добиться чего-то в спорте, было сложно. Родные уговаривали спортсмена отказаться от тренировок, но тот, насколько смог, восстановил здоровье и вернулся к нагрузкам, а потом попробовал поступить во Львовский институт физкультуры. Возникли сложности: прошедшим плен паспорта выдавались неохотно, из-за чего на вступительные экзамены Чукарин опоздал. Но на ступенях института его, расстроенного, случайно заметил ректор, который знал Виктора в лицо. Чемпиона Украины приняли, и он стал тренироваться еще усерднее. Иногда приходилось заниматься по ночам в холодных залах. Кроме того, гимнаст устроился на работу — ремонтировал новый спортзал. Там он впоследствии организовал занятия с детьми и рабочей молодежью.

«Трудно сейчас поверить, как ходил я вокруг перекладины. Подойду, гляну, примерюсь и снова отойду в сторонку. Наконец решился и через силу раза три-четыре подтянулся. Соскочил весь в поту, руки и ноги дрожат, а наутро такая нудная, тянущая боль во всех мышцах, что и одного раза не смог подтянуться. В упор лежа за руками к полу опустился, а выжаться не могу. Вот тебе, думаю, и мастер!» — вспоминал Чукарин. Трудности, тем не менее, преодолеть удалось: Виктор принял участие в первом же после войны чемпионате СССР в 1946 году и занял 12-е место. В 1947-м он стал уже пятым, а еще спустя год — завоевал золотую медаль. В 1949-м Чукарин стал абсолютным чемпионом страны и первым номером сборной СССР. Виктор Чукарин.

Чукарин дебютировал на Олимпиаде в возрасте 31 года — солидный возраст. Это были Хельсинки в 1952-м. Там Виктор произвел фурор, выиграв четыре золотые медали, в том числе в личном и командном многоборье. Все ждали, что гимнаст после этой победы завершит карьеру. Но он решил продолжать. Германия. Мюнхен. XX Олимпийские игры. Советские гимнасты на пьедестале почета. Виктор Чукарин (слева)

Спустя два года в Риме Чукарин стал трехкратным чемпионом мира (в командном, личном первенстве и на брусьях) и на следующую Олимпиаду, в Мельбурн, поехал в статусе фаворита. Помешать новому триумфу советского гимнаста мог только молодой японец Такаси Оно (он был ровно на десять лет младше Чукарина — прим.). В Хельсинки четырьмя годами ранее Оно сумел подняться на пьедестал только раз — стал третьим в упражнении на перекладине, в котором первенствовал Чукарин. Виктор Чукарин (СССР, справа), Йозеф Штальдер (Швейцария), Олимпийские игры-1952 в Хельсинки.

Но теперь японец был настроен куда серьезнее. У Чукарина было одно слабое место — вольные упражнения. В них он никогда не брал медали Олимпийских игр. И именно этот вид был в его программе многоборья последним. Такаси же достались брусья, которые он выполнил идеально и получил 9,85 балла. Показалось, что судьба золота решена: советскому гимнасту нужно было зарабатывать не менее 9,55 балла — оценка не космическая, но для Чукарина на ковре — очень высокая. Виктор вышел на помост и отработал без грубых ошибок. На табло загорелись заветные 9,55, и Чукарин бросился в объятья товарищей по команде и тренеров. Он двукратный абсолютный олимпийский чемпион! Виктор Чукарин.

Кстати, там о нём узнала та семья, благодаря которой он выжил во время войны. Правда, встретиться им было не суждено, хотя письмо от хозяев фермы и дошло до адресата. Родные спортсмена говорили впоследствии, что в КГБ ему настоятельно рекомендовали не пытаться встретиться с теми людьми.

После Олимпиады-1956 Чукарин, которому было уже 35 лет, ушел из спорта. В 1957 году его наградили Орденом Ленина — высшей государственной наградой СССР. Виктор стал тренировать, долгое время работал со сборной Советского Союза и заведовал кафедрой гимнастики в Львовском институте физкультуры. В 1972-м Чукарин в качестве старшего тренера ездил с командой на Олимпиаду в Мюнхен. Под его руководством занимался не один десяток мастеров спорта СССР, но ни один из учеников превзойти учителя не сумел. Истории известно лишь 17 спортсменов, которые завоевали семь и больше золотых олимпийских медалей за карьеру. Из отечественных атлетов превзойти достижение Чукарина удалось лишь гимнастке Ларисе Латыниной (девять медалей), повторить — гимнастам Борису Шахлину и . Но в этом списке нет ни одного человека, прошедшего ад концлагерей. Сам Чукарин о лагерном прошлом никогда не вспоминал, и в сборной тактично его не просили об этом рассказывать. «Эта жуткая военная история полностью для меня собралась в единое целое уже потом, по словам других людей. Тогда я видела перед собой человека скромного, серьезного и при этом очень любящего», — говорила Лидия Иванова. Любовь его, по воспоминаниям товарищей по команде, распространялась не только на дочерей и супругу, но и на всех окружающих, особенно — тех, кто младше, и выражалась в постоянной заботе и желании помочь. При этом Чукарин редко улыбался, зато улыбка его была «просто волшебной». «Это была не улыбка, а сто рублей убытка. И в том, что она была на его серьезном, сосредоточенном лице такой редкой гостьей, заключался ее какой-то особенный шарм, особенная ценность», — подтвердила бывшая гимнастка. Она добавила: «Это был идеал мужчины во всех смыслах: и в том, как он работал, и в том, как он умел любить, и в его благородной сдержанности, и в том, как он мог вырвать победу на помосте в самой трудной ситуации. Как он выиграл в Мельбурне у японца Оно — в этой победе весь Чукарин!» «Он пользовался сумасшедшей любовью у всех, и я даже не представляю каких-то завистливых взглядов в его сторону. Обычно в спорте кто-то не так, а тут всеобщее преклонение перед Чукариным. Его фамилия - это флагман гимнастики Советского Союза.- рассказывала о нем Лидия Иванова. - Он пробовал быть и тренером, и судьей. Я так думаю, что наши руководители тех периодов думали, что смогут использовать его авторитет… Но Чукарин просто не мог играть в какие-то, извиняюсь, нечестные игры, не мог переварить все эти комбинации. Было видно, что любые недомолвки - против его шерсти, против его натуры. И когда прямейший, честнейший человек, преодолевший такие трудности, чтобы выжить, вдруг встречался с такой гадостью в судействе, он просто подходил и прямо говорил: не могу, не буду. Его нутро не позволяло заниматься такой деятельностью. Он прекрасно знал гимнастику. У него были достойные ученики, но проработал в сборной недолго… Думаю, что в должности главного тренера тоже иногда надо переступать через какие-то человеческие нормы, жестко требовать, может, отчислять из команды. А его на тренировке вообще не было слышно. Один тренер эмоционально может крикнуть, поругать или похвалить. А на Виктора Ивановича можно было только смотреть. И глотать все, что ты видишь. Он все делал тихо и все высказывал персонально. И у меня было ощущение, что он как бы спешил поделиться своим огромным опытом. И не только спортивным, а человеческим.» «Он чертовски симпатичный человек был! Из него исходило это, не знаю, доброта, красота, но не исключительная красота мужская, а он просто красивый человек был. Во всех отношениях. А как трогательно он всегда говорил о своих дочках! А я смотрела на Виктора Ивановича как на какого-то бога гимнастики.» После окончания спортивной карьеры Виктор Чукарин работал преподавателем в Львовском институте физкультуры, заведовал кафедрой гимнастики, тренировал гимнастов, готовил мастеров спорта и членов сборных команд Украины и СССР. Скончался он в 1984 году от онкологического заболевания. В честь Виктора Чукарина, уникального гимнаста ХХ века, была названа улица во Львове.

https://kulturologia.ru/blogs/111121/51678/

https://lenta.ru/articles/2019/08/08/gymnast/

https://www.eurosport.ru/artistic-gymnastics/story_sto781636...

https://www.kp.ru/daily/27292.3/4429303/