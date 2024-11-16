Сделано у нас

Производство мяса выросло на 33% с 2014 года

Большинство российских регионов уже достигли или превысили рекомендуемый уровень потребления мяса, что стало следствием увеличения собственного производства на 33% с 2014 года, до 12 млн т, следует из данных Россельхозбанка, с которыми ознакомились «Известия» 10 октября.

К агропромышленной выставке «Золотая осень» эксперты проанализировали внутренний рынок мяса.«При пороговом значении самообеспеченности мясом и мясопродуктами в Доктрине продовольственной безопасности 85% сейчас он составляет 101,5%. Высокий объем собственного производства позволяет создать надежный контур продовольственной безопасности: удовлетворять потребности внутреннего рынка и обезопасить его от колебания внешних факторов», — отметил главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов.

В Краснодарском крае открыли новое сельхозпроизводство

В Тихорецком районе запустили улиточную ферму, которую по объемам производства планируют со временем сделать крупнейшей в Европе.

Ферма расположена на территории заброшенной МТФ в станице Фастовецкой, а уже в ноябре в Тихорецке планируют открыть цех по переработке улитки. Так что в ближайшее время все желающие, в том числе и тихоречане, смогут приобрести деликатес и приготовить Мюллер под соусом у себя дома!

Улиточное производство — пока ещё редкость не только на Кубани, оно и в масштабах страны ещё только формируется. Именно это новшество запустили в холдинге АПК «Кубаньхлеб», вполне обоснованно считая его перспективным.

— Улитка требует ухода и хорошего питания, — говорит бригадир улиточной фермы Ирина Андрющенко (на фото).

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В Свердловской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтировали мост через реку Межницу. Искусственное сооружение расположено на 9-м км трассы Краснослободское — Липчинское — граница Тюменской области.

Для жителей восточной и северо-восточной части региона эта дорога имеет особое значение, так как это еще один маршрут в Тюменскую область.

В ходе работ специалисты полностью разобрали мостовое полотно, железобетонные балки, переходные плиты и блоки, промежуточные опоры, а также другие элементы конструкции старого сооружения. На объекте выполнили усиление опор и отдельных частей мостового перехода, после этого подрядная организация установила 18 балок пролетного строения длиной 12 м каждая.

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Самарские нефтяники запустили комплекс крупных производственных объектов

В Нефтегорском районе ввели в строй новую установку подготовки нефти, тем самым увеличив производительность производства более, чем на миллион тонн в год. Резервуарный парк стал больше, появились дополнительные объекты технологической цепочки.

«Применялись ресурсосберегающие технологии, тем самым повышена энергоэффективность производства с соблюдением требований экологической безопасности», — рассказывает Олег Андреев, начальник производственно-технического отдела подготовки и перекачки нефти АО «Самаранефтегаз».

На Кулешовском месторождении запустили растворно-солевой узел, задача которого обеспечить нефтескважины технологической жидкостью.

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В Самарской области открылось производство сухих строительных смесей

В Самарской области состоялся запуск нового производственного комплекса сухих строительных смесей компании «Декоратор». Проект был реализован при поддержке ВТБ. Банк предоставил предприятию кредит в размере 300 млн рублей сроком на 10 лет в рамках совмещения программы МЭР № 1764 и льготного фондирования «ПСК» Банка России и Корпорации МСП.

Производственный комплекс построен менее чем за год. При его строительстве были задействованы отечественные поставщики стройматериалов и оборудования.

Новый заводской комплекс выпускает различные виды сухих строительных смесей общим объемом до 13 тонн в час. Продукция предприятия уже поставляется как в регионы России, так и в страны ближнего зарубежья. https://sdelanounas.ru/blogs/163475/?utm_source=tg

В Оренбуржье открыли два новых нефтяных месторождения

Два новых нефтяных месторождения открыла в Оренбуржье компания «Оренбургнефть» — ключевое дочернее общество НК «Роснефть» в ПФО. Новые объекты — Измайловское и месторождение имени А.В. Пушина (геолога предприятия — прим.ред.) — расположены в Ташлинском и Новосергиевском районах области. Их начальные извлекаемые запасы нефти по категории С1 оцениваются в 3,2 миллиона тонн нефти и 0,3 миллиарда кубометров газа.

Восполнение запасов и их последовательный ввод в разработку — ключевые элементы стратегии компании. Предприятие ведет целенаправленную работу по расширению минерально-сырьевой базы. https://sdelanounas.ru/blogs/163501/?utm_source=tg

В Марий Эл открыли 8 учебно-производственных комплексов

Учебно-производственные комплексы появились на базе восьми образовательных организаций Марий Эл.

УПК открыли в Аграрно-строительном, Автодорожном, Ардинском профессиональном, Марийском лесохозяйственном, Транспортно-энергетическом техникумах, Йошкар-Олинском техникуме сервисных технологий, Колледже индустрии и предпринимательства. Там уже начались работы в мастерских в сфере автосервиса, общественного питания, торговли, производства текстильной продукции, радиоэлектроники, электромонтажа и лесохозяйственной деятельности.

Учебно-производственные комплексы нужны студентам для практики и получения опыта работы. https://sdelanounas.ru/blogs/163502/?utm_source=tg

В Курганской области введены в эксплуатацию новые цеха по сборке ракет

11 октября на курганском оборонном предприятии НПО «Курганприбор» открыт новый производственный цех по сборке ракет.

Всего на «Курганприборе» за год построили 3 новых корпуса, это 4,5 тысячи квадратных метров производственных площадей.

В первом цехе производство запущено в прошлом году.

В конце июля этого года введён в эксплуатацию цех № 2, введены в эксплуатацию 55 станков.

11 октября официально запущена третья очередь.

В новых цехах производятся детали для изделий оборонно-промышленного комплекса.

Сейчас на «Курганприборе» работает 7,6 тыс. человек. Предприятие почти достигло максимального уровня 1986 года, когда здесь работало 8 тыс. человек.

https://sdelanounas.ru/blogs/163507/?utm_source=tg

Не всё у нас китайское!

Говорят, металлорежущий инструмент весь у нас китайский. Но это не так. Например, в Екатеринбурге есть отечественное производство по оснащению металлообрабатывающих предприятий, где производят отечественные фрезы, сверла, мини-резцы, оснастку. Это компания «ИНСИСТЕНС». Более 15 лет ребята активно занимаются импортозамещением зарубежных аналогов. Начинали с производства инструмента для деревообрабатывающих предприятий, потом пришла идея производить металлорежущий инструмент и токарную оснастку. Последние два года компания активно расширяет производство и выпускает на рынок более 250 000 единиц инструмента в год. В ноябре планируется запуск цеха по производству метчиков, следом запустят линию по нанесению PVD покрытий. После запуска нового цеха и линии планируется увеличение производства более чем вдвое. На заводе есть собственные исследовательские лаборатории, конструкторское бюро и штат технологов, которые разрабатывают инструмент, не уступающий не то что китайскому, а с известными мировыми брендами вполне способен конкурировать. Ну и, учитывая рост производства, очевидно, что и цены вполне конкурентные. Иначе бы не покупали. Так что, переходите на отечественное, хватит уже поддерживать экономику соседних стран. Оставляю тут ссылку на их телеграм-канал, подписывайтесь: https://t.me/cncins

https://t.me/sdelanounas_ru/39506

Отечественные топливные системы заменят на КАМАЗах импортные аналоги.

Топливная аппаратура, разработанная Алтайским заводом прецизионных изделий (АЗПИ), импортозаместит аналогичные изделия немецких и китайских производителей на отечественных тяжелых грузовиках. В том числе, их будут применять для двигателей Р6, которые производит наш КАМАЗ (https://t.me/pao_kamaz).

«С запуском производства российских топливных систем завод меньше зависит от импортных поставок. В настоящий момент двигатель имеет высокую степень локализации, в ближайшей перспективе он будет российским практически на 100%», – сказали в Ростехе.

Двигатель Р6 предназначен для КАМАЗов семейства K5. Межсервисный пробег мотора составляет 150 тысяч км, ресурс – 1,5 млн км. По сравнению с иностранными образцами Р6 более мощный, он дает дополнительную экономию топлива: расход составляет 22-23 л на 100 км, тогда как у иностранных аналогов – 25-27 л.

https://t.me/rostecru/8276

Полностью композитный воздухозаборник авиадвигателя впервые изготовили на «Ил» - ВАСО

Специалисты Воронежского акционерного самолётостроительного общества (ВАСО) изготовили опытный, полностью композитный воздухозаборник авиационного двигателя ПД-14. Работа выполнялась по заказу пермского предприятия «ОДК-Авиадвигатель» в рамках создания научно-технического задела для двигателя большой мощности ПД-35. Об этом сообщили в пресс-службе Объединённой двигателестроительной корпорации.

«Подготовка производства и изготовление воздухозаборника мотогондолы двигателя ПД-14 с естественным ламинарным обтеканием были выполнены по заказу наших пермских партнёров для создания научно-технического задела по ПД-35.

https://sdelanounas.ru/blogs/163524/?utm_source=tg

Дагестан в 1,4 раза перевыполнил план по закладке новых садов в 2024 году

Дагестан перевыполнил план по закладке новых садов в 2024 году — при запланированных 600 га было заложено 870,5 га новых садов.

По данным Минсельхозпрода Дагестана, темпы перевыполнения составили 45%. Так, весной и осенью было заложено 247,9 га садов интенсивного типа, 31,7 га субтропических культур, 551,8 гектара фундучных садов и 25 гектаров грецкого ореха, а также питомник на площади 14 га.

Также в 2024 году валовый сбор плодов в Дагестане ожидается на уровне 230 тыс. тонн.

https://sdelanounas.ru/blogs/163540/?utm_source=tg

В Барнауле начали делать топливные системы для «КамАЗов» взамен немецких Bosch

В РФ смогли создать аналог немецких и китайских топливных систем для моторов, которые устанавливали на российские тяжелые грузовики и спецтехнику. Об этом пишут «Известия».

Согласно публикации, в Барнауле начали производить топливную аппаратуру Common Rail взамен Bosch для дизельных силовых агрегатов. Об этом свидетельствуют материалы Фонда развития промышленности, который инвестировал в выпуск топливной аппаратуры 1,2 млрд руб. из потраченных на проект 1,5 млрд руб.

Уточняется, что речь идет о производстве топливного насоса высокого давления, аккумуляторов, соединительные трубопроводов, электроуправляемых инжекторов, электронного блока управления, датчиков, а также коммутационных жгутов.

https://sdelanounas.ru/blogs/163566/?utm_source=tg

В Вологодской области открыт расширенный до четырех полос участок трассы А-114

Речь идет о реконструированном отрезке с 14-го по 35-й км, работы на котором начались в 2020 году. Расширенный с двух до четырех полос движения участок расположен между населенными пунктами Лесково и Стризнево.

Напомним, что в виду высокой загруженности автодороги А-114 на участке Вологда — Череповец в регионе поэтапно реализуется масштабный проект по расширению магистрали. Так, до 2020 года в четырехполосное исполнение перевели 24 км трассы, в 2023 году — ещё 19 км от поселка Шексна до деревни Дор.

Текущий участок имеет общую протяженность 21,5 км. Специалисты здесь выполнили колоссальный объем работ

https://sdelanounas.ru/blogs/163554/?utm_source=tg

В Алтайском крае открыли два крупных дорожных объекта

В Рубцовске и в Третьяковском районе открыли дорожные объекты. Оба с колоссальной нагрузкой: ежедневно там проезжают тысячи машин, в том числе грузовых

Объект стратегически важный: подъезд к пограничному переходу между Россией и Казахстаном в Третьяковском районе. Это первый в Алтайском крае проект по приведению в нормативное состояние приграничных зон.

Пока движение рабочее, но до 30 октября оно будет открыто полностью. На объект было выделено больше 140 млн рублей. Важно, что теперь дорога будет не только безопасной, но и удобной: на участке появились освещение, туалеты и парковки.

«Была обычная двухполосная дорога, и водители, ожидая очереди на досмотр, стояли просто на обочине, тем самым создавая риски аварийных ситуаций. На сегодняшний момент данные риски исключены», — поделился начальник строительного отдела «Алтайавтодора» Сергей Рубаненко

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Завод «Межгосметиз-Мценск» возобновил работу

АО «Межгосметиз-Мценск» — российский производитель высококачественных сварочных материалов, работающий на рынке уже более 25 лет. С 2010 года завод успешно работал в кооперации с мировым лидером — американской корпорацией Lincoln Electric, предлагая потребителям России и стран СНГ полный спектр решений в области сварки.

Однако в апреле 2022 АО «Межгосметиз-Мценск» приостановил работу ввиду логистических и иных сложностей, обусловленных санкционным давлением недружественных стран на Российскую Федерацию. В тоже время было принято решение о выплате всем сотрудникам средней заработной платы на протяжении всего периода простоя компании. Это позволило сохранить кадровый состав предприятия, обладающий бесценным опытом работы.

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«Кургандормаш» открыл новую площадку по производству погрузчиков за 1 млрд рублей

В Кургане открыли новую производственную площадку предприятия «Кургандормаш». Общая сумма затрат составила более 1 млрд рублей.

Руководство предприятия «Кургандормаш» приняло решение расширить производственные мощности, линейку своей продукции и увеличить количество рабочих мест. С этой целью в 2023 году решено было создать новый завод ООО «ИТМ Силовые трансмиссии» на территории бывшего завода ЖБИ-2 на проспекте Машиностроителей в Кургане площадью более 10 тысяч квадратных метров.

15 октября, в торжественной обстановке новое производство открыли

— В планах проекта начиная с этого года намечено организовать серийный выпуск погрузчика ТЕРМИТ-1000 https://sdelanounas.ru/blogs/163577/?utm_source=tg