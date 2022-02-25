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Журналы мод советских женщин - 1

Рассматривая фотографии из жизни Советского Союза нельзя не обратить внимание, насколько разнообразна, красива и по фигуре сшита была одежда советских женщин.

Швейная машинка была практически в каждом доме, и она не простаивала, поскольку хозяйки с удовольствием обшивали и себя, и своих домочадцев. Это даже было отражено во многих фильмах той эпохи.

Именно поэтому журналы мод всегда пользовались популярностью у женской половины нашей страны.
Не так давно обнаружила отсканированные журналы в интернете, поделюсь (ссылки приложу). Если азарт не пропадёт, попробую и у себя кое-что отсканировать.

Итак, приступим...

Модели сезона, №3, 1938, Гизлегпром

Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1

https://disk.yandex.ru/a/6bFMCWtA3Vpx49

Журнал Record. 1955 год

Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1

https://disk.yandex.ru/a/1j9dFmzO3VpxV2

Ретро-мода. Отдельные листы

Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1


Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1
Журналы мод советских женщин - 1

http://fotki.yandex.ru/users/mary-koshkina/album/94024/
Продолжение следует...

Журналы мод советских женщин - 1

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