Тайна черепа Николая Гоголя: кому понадобилась голова классика?

Жизнь и творчество Николая Васильевича Гоголя всегда были окутана мистикой. Поэтому стоит ли удивляться, что и после смерти с писателем происходили странные и таинственные вещи.

До сих пор ходят слухи о том, что классик, боявшийся, что его похоронят живым, не избежал этой участи, и его тело лежало на боку, а крышка гроба была исцарапана.

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Но это все слухи, а вот тайна пропавшей головы Гоголя была и остается неразрешенной загадкой русской истории.Николай Васильевич Гоголь умер 21 февраля (4 марта — по новому стилю) 1852 года в Москве и его тело было предано земле на погосте Свято-Данилова монастыря. В следующий раз могилу вскрывали в 1909 году, в ходе реконструкции, приуроченной к 100-летию писателя, а потом в 1931 году, для перезахоронения останков на Новодевичьем кладбище. Именно во время переноса останков и обнаружилось, что в захоронении отсутствует голова.Основным источником информации о происшествии стал писатель и краевед Владимир Лидин (Гомберг), принимавший непосредственное участие в эксгумации тела Гоголя. Литератор написал очерк «Перенесение праха Гоголя», вошедший уже в наши дни в альманах «Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах 18−19 вв.», выпущенный в Москве в 1994 году.

Перенос могилы писателя был связан с тем, что территорию Свято-Данилового монастыря передали приюту для несовершеннолетних правонарушителей, а кладбище упразднили. Кроме Гоголя, нужно было перезахоронить останки писателя-славянофила А.С. Хомякова и поэта Н.М. Языкова. Лидин очень подробно описал работы по извлечению гроба великого писателя:

Могила Гоголя на кладбище Свято-Данилового монастыря «Могилу Гоголя вскрывали почти целый день. Она оказалась на значительно большей глубине, чем обычные захоронения. Начав ее раскапывать, натолкнулись на кирпичный склеп необычайной прочности, но замурованного отверстия в нем не обнаружили; тогда стали раскапывать в поперечном направлении… и только к вечеру был обнаружен еще боковой придел склепа, через который в основной склеп и был в свое время вдвинут гроб».Могила Гоголя на кладбище Свято-Данилового монастыря

Гроб открыли уже в сумерках и члены комиссии были поражены отсутствием у тела головы. Писателя похоронили в сюртуке табачного цвета, который неплохо сохранился, а под ним даже уцелело белье с костяными пуговицами, но «…останки Гоголя начинались с шейных позвонков». Выше кладки склепа в земле нашли человеческий череп, но он принадлежал не писателю, а неизвестному молодому человеку.

В своих мемуарах Владимир Лидин признался, что похитил из могилы часть сюртука, из которого позднее изготовил футляр для первого издания «Мертвых душ» — жемчужины его домашней библиотеки. Не отставали от беспардонного литератора и другие члены комиссии, которые тоже прихватили из могилы Гоголя разные сувениры для своих коллекций, в том числе ребро, берцовую кость и сапог.

Было совершенно очевидно, что голову Гоголя похитили во время реконструкции в 1909 году, когда участники вскрытия захоронения также брали «на память» из гроба разные вещи. Главным подозреваемым в кощунственном поступке историки признали А.А. Бахрушина — коллекционера, купца и мецената. Алексей Александрович Бахрушин

В 1931—1932 году сотрудники НКВД провели расследование, в ходе которого выяснилось, что Бахрушин вполне мог выкупить череп классика у могильщиков, занимавшихся вскрытием могилы. Об этом поведали на допросе монахи Свято-Данилова монастыря, заставшие реконструкцию могилы писателя в 1909 году.

Автор статьи «Пропавший череп Гоголя» писатель Владимир Христофоров рассказывал, что дома Бахрушев хранил черепа великого актера Щепкина и еще какого-то человека. Этой второй головой коллекционер очень дорожил — для нее был изготовлен драгоценный палисандровый футляр с окошком и серебряный лавровый венец. Другие историки допускали такой вариант, так как купец был известен тем, что добивался цели любой ценой и при охоте за раритетами часто пренебрегал законами морали.

Писатель Анатолий Королев в своей статье «Голова Гоголя» утверждает, что монахи Свято-Данилового монастыря знали о похищении головы Гоголя в 1909 году, но молчали об этом, чтобы не создавать ненужную шумиху вокруг своей обители. Старцам рассказали о сделке с Бахрушевым сами могильщики, перебрав лишнего. Посмертная маска Гоголя

Городские легенды Москвы говорят о том, что после приобретения черепа Гоголя у Бахрушева в жизни и бизнесе началась полоса неудач и коллекционер, которого мучил страх, передал реликвию лейтенанту российского флота Яновскому — внучатому племяннику писателя. Есть также мнение, что череп купец отдал не добровольно, а после того как Яновский явился к нему домой и начал угрожать револьвером.

По непроверенной информации потомок писателя хотел передать его череп послу России в Риме, чтобы тот организовал захоронение части тела в Италии, которую Гоголь считал своей второй родиной. Яновский привез палисандровый ларец с черепом в Севастополь, откуда его корабль должен был отправиться в Средиземное море, но поход почему-то не состоялся. Поэтому офицер передал футляр с головой итальянскому капитану Боргезе, на которого мог положиться.

Но как оказалось, капитан не оправдал доверие и не отдал череп в посольство России, а присвоил. Палисандровый ларец с черепом долгое время хранился у него дома, после чего его следы теряются. Говорят, что череп взял младший брат капитана Боргезе и отправился с ним в путешествие. Если верить очередной легенде, связанной с похищением черепа, то 14 июня 1911 года студент-медик Боргезе находился в поезде, который въехал в тоннель под горой и буквально растворился в нем. Сам итальянец позднее рассказывал всем эту байку, а свое чудесное спасение объяснял предчувствием, заставившим его спрыгнуть на ходу с поезда перед тем самым мистическим тоннелем. Боргезе при этом настаивал, что череп Гоголя оставался в его багаже и пропал вместе с ним и составом, отправившись в ад или в другое измерение.

Поезд-призрак стал важным элементом устного фольклора и его неоднократно видели то в Альпах, то возле Балаклавы, то в Мексике. Большинство здравомыслящих исследователей, занимавшихся этим вопросом, склонны считать, что итальянцы просто присвоили голову великого писателя и придумали таинственную историю с поездом, чтобы оправдаться.

Есть и еще одна версия пропажи черепа автора «Мертвых душ». Кое-кто уверен, что он был похищен некими окультистами, использующими головы известных людей в своих ритуалах. В качестве подтверждения своей версии ее авторы упоминают о черепе молодого человека, зарытом в ограде гоголевской могилы. Они считают, что колдун закопал его, чтобы откупиться от духа писателя, тело которого подверг надругательству. Но скорее всего, голова Гоголя хранилась в коллекции А.А. Бахрушева, а затем, во время революционной неразберихи, была кем-то похищена. Совсем необязательно новый владелец знал, какая добыча ему досталась, поэтому нельзя отрицать и самый неблагоприятный исход, при котором череп был просто выброшен, а палисандровый футляр стал использоваться для других целей. В этом случае голова Гоголя утрачена навсегда и о ее судьбе мы так никогда и не узнаем.

Но если череп Гоголя всё же был похищен, не сделал ли это кто-то другой? Известно, что при перезахоронении тела Всеволод Иванов взял в качестве «сувенира» ребро Гоголя. И вот тут начинается мистика… В Ленинграде, приехав в гости к друзьям, он начал хвастаться, что владеет замечательной реликвией. Кость в это время лежала в прихожей, во внутреннем кармане его пальто. Но когда Иванов решил продемонстрировать свой трофей хозяевам дома, ребра на месте не оказалось. Оно бесследно исчезло.

Писатель Александр Малышкин, взявший из гроба украшение из фольги, вскоре скончался, сражённый внезапной болезнью. Владимир Лидин, дерзнувший оторвать лоскут от писательского жилета, тяжело захворал.

Директор кладбища Аракчеев не постеснялся снять с Гоголя сапоги и принести их домой. Но с тех пор каждую ночь ему снилось, как сапоги оживают и принимаются его душить. По совету наученного уже горьким опытом Лидина Аракчеев в конце концов закопал «реликвию» рядом с могилой Гоголя. Только тогда кошмары прекратились.

Но если даже отбросить мистическую составляющую — не мог ли кто-нибудь из этих персонажей заодно захватить и череп, а потом свалить все на уже покойного Бахрушина? Или всё же череп остался на месте?

В СМИ появились сведения, что к 200-летию собираются этот памятник убрать и восстановить в первоначальном виде. Памятник работы Томского уберут: замминистра культуры РФ Андрей Бусыгин пообещал, что будет восстановлен православный памятник. При этом могилу Булгакова трогать не станут - создадут новый камень с крестом. На могиле Булгакова стоит камень Голгофа с перволначального захоронения. Голгофу где-то нашла вдова Булгакова Елена Сергеевна. Выкупила ее и установила на могиле мужа, где она и находится по сей день.

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