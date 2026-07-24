Лето и отпуск в СССР

Теплое море, ласковое солнышко, сладкие фрукты, лечебные процедуры, а вечером танцы и прогулки по набережной — так проводили летний отпуск в СССР. Советские фотографии отдыхающих Вспоминаем, каким был летний отдых в СССР. Фото: кадр из фильма. На пляже у Москвы-реки на Ленинских горах. Фото: Иванов Олег/Фотохроника ТАСС Рижское взморье в июле

К середине 1970-х в Советском Союзе насчитывалось около тысячи разнообразных санаториев.

Самое большое количество здравниц располагалось на юге СССР — в Краснодарском крае, Абхазии, Крыму. Также здравницы находились на Рижском взморье, на Горном Алтае, на Байкале. Черноморское побережье Крыма, отдых на пляжах Гурзуфа, 1961 год.

Гагры, Юрмала, Евпатория, Сочи, Ялта, Пицунда, Геленджик и Анапа были самыми популярными летними местами отдыха в СССР. Именно туда со всех концов СССР по путевкам приезжали советские граждане. Шиком считалось выбить путевку не просто в санаторий, а во всесоюзную здравницу. Литовская ССР. Летом на Балтийском море.

Их распределял Всесоюзный центральный союз профессиональных союзов (ВЦСПС). Ради получения заветной бумажки в ход шли связи, знакомства и подарки. Самый коварный элемент советского купальника — пуговица.

Путевка в санаторий обычно выдавалась бесплатно, или же сотрудник оплачивал часть, 10-30% от ее стоимости. Минимальный срок пребывания в санатории устанавливался продолжительностью в 24 дня, максимальный — 52 дня. Эстонская ССР. Курортный город Пярну.

В санаториях, помимо теплого моря и солнечных ванн, советских граждан ждал душ Шарко, грязевые ванны, ингаляции, диетическое питание, минеральная вода, массаж и многое другое. Санаторий «Курпаты».

Ялта, Крым. 1950 год.

Днем гости из разных городов купались в море, загорали, катались на водных лыжах, играли в волейбол, отправлялись в походы или осматривали местные достопримечательности.

Вечерами отдыхающие прогуливались по набережной, ходили на дискотеку, собирались на концерты популярных исполнителей, участвовали в шахматных турнирах, устраивали вечера художественной самодеятельности. Прогулка на яхте, 1963 год. Воспитанники детского сада на пляже Приморский курорт Пицунда на Черноморском побережье Кавказа в Абхазии. База отдыха «Заполярье» Норильского горно-металлургического комбината имени А. П. Завенягина. Катание на водных лыжах. Оздоровительная гимнастика на пляже. Пансионат шахтеров «Донбасс» на побережье Ялты. Отдыхающие на пляже города-курорта Сочи. Летчики-космонавты СССР Андриян Николаев и Юрий Гагарин на отдыхе в Крыму. Студентка Регина Маринайтэ на курорте Паланга, 1964. Члены молодежной сборной команды СССР по спортивным танцам на льду Лена Новикова, Майя Усова, Юлия Романова, Ирина Полунина и тренер Елена Коршилова в спортивно-оздоровительном лагере общества "Спартак". Отдых на пляже в Ялте. 1939 год. Латвийская ССР. На пляже в Юрмале. Латвийская ССР. Отдых в Юрмале. Латвийская ССР. На Рижском взморье. Московские студенты отдыхают в студенческом лагере в Анапе. Отдыхающие в Сочи. г. Одесса. На пляже в Лузановке. Пляж на побережье Азовского моря. Алексей Леонов купается с дочерью Викой в Черном море. Серебряный (1965) и бронзовый призер (1966) Кубка СССР в многоборье Сергей Диомидов. Латвийская ССР. Отдыхающие на фоне ресторана «Юрас перле» на берегу Рижского залива. Алексей Леонов на отдыхе. Юноши и девушки, отдыхающие в Международном молодежном лагере «Спутник» в Крыму, на городском пляже Гурзуфа. Советская гимнастка чемпионка СССР, Европы, мира и Олимпийских игр Лариса Латынина на отдыхе. Фотовыставка "АПН-64". "Так загорает мама (курорт Паланга)". Автор Яков Берлинер. Выставочный фонд. На пляже детского лагеря «Золотой берег» в Анапе. Дети на пляже. Дети на берегу Черного моря в Крыму. Латвийская ССР. Отдыхающие на Рижском взморье Юрмалы. Советский пляж - место найти, надо постараться!