Лето и отпуск в СССР

Теплое море, ласковое солнышко, сладкие фрукты, лечебные процедуры, а вечером танцы и прогулки по набережной — так проводили летний отпуск в СССР.Советские фотографии отдыхающихВспоминаем, каким был летний отдых в СССР. Фото: кадр из фильма.На пляже у Москвы-реки на Ленинских горах. Фото: Иванов Олег/Фотохроника ТАССРижское взморье в июле
К середине 1970-х в Советском Союзе насчитывалось около тысячи разнообразных санаториев.
Самое большое количество здравниц располагалось на юге СССР — в Краснодарском крае, Абхазии, Крыму. Также здравницы находились на Рижском взморье, на Горном Алтае, на Байкале.Черноморское побережье Крыма, отдых на пляжах Гурзуфа, 1961 год.
Гагры, Юрмала, Евпатория, Сочи, Ялта, Пицунда, Геленджик и Анапа были самыми популярными летними местами отдыха в СССР. Именно туда со всех концов СССР по путевкам приезжали советские граждане. Шиком считалось выбить путевку не просто в санаторий, а во всесоюзную здравницу.Литовская ССР. Летом на Балтийском море.
Их распределял Всесоюзный центральный союз профессиональных союзов (ВЦСПС). Ради получения заветной бумажки в ход шли связи, знакомства и подарки.Самый коварный элемент советского купальника — пуговица.
Путевка в санаторий обычно выдавалась бесплатно, или же сотрудник оплачивал часть, 10-30% от ее стоимости. Минимальный срок пребывания в санатории устанавливался продолжительностью в 24 дня, максимальный — 52 дня.Эстонская ССР. Курортный город Пярну.
В санаториях, помимо теплого моря и солнечных ванн, советских граждан ждал душ Шарко, грязевые ванны, ингаляции, диетическое питание, минеральная вода, массаж и многое другое.Санаторий «Курпаты».
Ялта, Крым. 1950 год.
Днем гости из разных городов купались в море, загорали, катались на водных лыжах, играли в волейбол, отправлялись в походы или осматривали местные достопримечательности.
Вечерами отдыхающие прогуливались по набережной, ходили на дискотеку, собирались на концерты популярных исполнителей, участвовали в шахматных турнирах, устраивали вечера художественной самодеятельности.Прогулка на яхте, 1963 год.Воспитанники детского сада на пляжеПриморский курорт Пицунда на Черноморском побережье Кавказа в Абхазии.База отдыха «Заполярье» Норильского горно-металлургического комбината имени А. П. Завенягина. Катание на водных лыжах.Оздоровительная гимнастика на пляже.Пансионат шахтеров «Донбасс» на побережье Ялты.Отдыхающие на пляже города-курорта Сочи.Летчики-космонавты СССР Андриян Николаев и Юрий Гагарин на отдыхе в Крыму.Студентка Регина Маринайтэ на курорте Паланга, 1964.Члены молодежной сборной команды СССР по спортивным танцам на льду Лена Новикова, Майя Усова, Юлия Романова, Ирина Полунина и тренер Елена Коршилова в спортивно-оздоровительном лагере общества "Спартак".Отдых на пляже в Ялте. 1939 год.Латвийская ССР. На пляже в Юрмале.Латвийская ССР. Отдых в Юрмале.Латвийская ССР. На Рижском взморье.Московские студенты отдыхают в студенческом лагере в Анапе.Отдыхающие в Сочи.г. Одесса. На пляже в Лузановке.Пляж на побережье Азовского моря.Алексей Леонов купается с дочерью Викой в Черном море.Серебряный (1965) и бронзовый призер (1966) Кубка СССР в многоборье Сергей Диомидов.Латвийская ССР. Отдыхающие на фоне ресторана «Юрас перле» на берегу Рижского залива.Алексей Леонов на отдыхе.Юноши и девушки, отдыхающие в Международном молодежном лагере «Спутник» в Крыму, на городском пляже Гурзуфа.Советская гимнастка чемпионка СССР, Европы, мира и Олимпийских игр Лариса Латынина на отдыхе.Фотовыставка "АПН-64". "Так загорает мама (курорт Паланга)". Автор Яков Берлинер. Выставочный фонд.На пляже детского лагеря «Золотой берег» в Анапе.Дети на пляже.Дети на берегу Черного моря в Крыму.Латвийская ССР. Отдыхающие на Рижском взморье Юрмалы.Советский пляж - место найти, надо постараться!
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