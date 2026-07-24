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Мы из Советского Союза

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Лето и отпуск в СССР

Теплое море, ласковое солнышко, сладкие фрукты, лечебные процедуры, а вечером танцы и прогулки по набережной — так проводили летний отпуск в СССР.Советские фотографии отдыхающихВспоминаем, каким был летний отдых в СССР. Фото: кадр из фильма.На пляже у Москвы-реки на Ленинских горах. Фото: Иванов Олег/Фотохроника ТАССРижское взморье в июле

Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРК середине 1970-х в Советском Союзе насчитывалось около тысячи разнообразных санаториев.

Самое большое количество здравниц располагалось на юге СССР — в Краснодарском крае, Абхазии, Крыму. Также здравницы находились на Рижском взморье, на Горном Алтае, на Байкале.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРЧерноморское побережье Крыма, отдых на пляжах Гурзуфа, 1961 год.

 

Гагры, Юрмала, Евпатория, Сочи, Ялта, Пицунда, Геленджик и Анапа были самыми популярными летними местами отдыха в СССР. Именно туда со всех концов СССР по путевкам приезжали советские граждане. Шиком считалось выбить путевку не просто в санаторий, а во всесоюзную здравницу.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРЛитовская ССР. Летом на Балтийском море.

Их распределял Всесоюзный центральный союз профессиональных союзов (ВЦСПС). Ради получения заветной бумажки в ход шли связи, знакомства и подарки.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРСамый коварный элемент советского купальника — пуговица.

Путевка в санаторий обычно выдавалась бесплатно, или же сотрудник оплачивал часть, 10-30% от ее стоимости. Минимальный срок пребывания в санатории устанавливался продолжительностью в 24 дня, максимальный — 52 дня.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРЭстонская ССР. Курортный город Пярну.

В санаториях, помимо теплого моря и солнечных ванн, советских граждан ждал душ Шарко, грязевые ванны, ингаляции, диетическое питание, минеральная вода, массаж и многое другое.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в ССССанаторий «Курпаты».

Ялта, Крым. 1950 год.

 

Днем гости из разных городов купались в море, загорали, катались на водных лыжах, играли в волейбол, отправлялись в походы или осматривали местные достопримечательности.
Вечерами отдыхающие прогуливались по набережной, ходили на дискотеку, собирались на концерты популярных исполнителей, участвовали в шахматных турнирах, устраивали вечера художественной самодеятельности.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРПрогулка на яхте, 1963 год.Воспитанники детского сада на пляжеФотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРПриморский курорт Пицунда на Черноморском побережье Кавказа в Абхазии.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРБаза отдыха «Заполярье» Норильского горно-металлургического комбината имени А. П. Завенягина. Катание на водных лыжах.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССОздоровительная гимнастика на пляже.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРПансионат шахтеров «Донбасс» на побережье Ялты.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРОтдыхающие на пляже города-курорта Сочи.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРЛетчики-космонавты СССР Андриян Николаев и Юрий Гагарин на отдыхе в Крыму.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРСтудентка Регина Маринайтэ на курорте Паланга, 1964.Члены молодежной сборной команды СССР по спортивным танцам на льду Лена Новикова, Майя Усова, Юлия Романова, Ирина Полунина и тренер Елена Коршилова в спортивно-оздоровительном лагере общества "Спартак".Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРОтдых на пляже в Ялте. 1939 год.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРЛатвийская ССР. На пляже в Юрмале.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРЛатвийская ССР. Отдых в Юрмале.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРЛатвийская ССР. На Рижском взморье.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССМосковские студенты отдыхают в студенческом лагере в Анапе.Отдыхающие в Сочи.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРг. Одесса. На пляже в Лузановке.Пляж на побережье Азовского моря.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРАлексей Леонов купается с дочерью Викой в Черном море.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРСеребряный (1965) и бронзовый призер (1966) Кубка СССР в многоборье Сергей Диомидов.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРЛатвийская ССР. Отдыхающие на фоне ресторана «Юрас перле» на берегу Рижского залива.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРАлексей Леонов на отдыхе.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРЮноши и девушки, отдыхающие в Международном молодежном лагере «Спутник» в Крыму, на городском пляже Гурзуфа.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРСоветская гимнастка чемпионка СССР, Европы, мира и Олимпийских игр Лариса Латынина на отдыхе.Фотовыставка "АПН-64". "Так загорает мама (курорт Паланга)". Автор Яков Берлинер. Выставочный фонд.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССНа пляже детского лагеря «Золотой берег» в Анапе.Дети на пляже.Дети на берегу Черного моря в Крыму.Фотография: Спа по-советски: как проводили летний отпуск в СССРЛатвийская ССР. Отдыхающие на Рижском взморье Юрмалы.Советский пляж - место найти, надо постараться!

майя усова