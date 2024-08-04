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Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова

Петр Иванович Веденисов — состоятельный дворянин, родился в 1866 году, по окончании Московской консерватории в 1888 году приехал в Ялту и поселился в собственном доме на Аутской улице (ныне Кирова). Доброжелательный, очень энергичный, общительный, увлекающийся, он сразу же вошел в число самых интересных людей города, встречался с Антоном Чеховым, Максимом Горьким, Александром Глазуновым, Федором Шаляпиным, Цезарем Кюи, Александром Спендиаровым.

Он был одним из фотографов начала XX века, которых увлекла первая в мире технология цветной фотографии — автохром. После него сохранились 150 стеклянных оттисков, сделанных Веденисовым в период 1909-1914 годов — замечательные примеры и образы дореволюционной России.Фотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №1 - BigPicture.ruФотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №2 - BigPicture.ruВ конце 1880-х в городе возникает кружок любителей музыки и пения «Учредители семейно-музыкальных вечеров в Ялте», среди его организаторов, помимо Веденисова, были хорошо известные люди — Софья Фортунато, дочь критика В. Стасова, известный певец и учитель Ф. Шаляпина Дмитрий Усатов и его жена Мария, доктор Ф. Вебер и другие.
В 1892 году кружок преобразовался в «Общество любителей музыкального и драматического искусства в Ялте». Общество устраивало музыкальные и литературные вечера, открыло библиотеку и музыкальные классы. Члены правления работали безвозмездно, просвещая местную публику. В 1905 году Петр Веденисов становится товарищем председателя Ялтинского отделения Русского музыкального общества. В это же время он организует первый в Ялте ансамбль домристов из учащихся Александровской мужской гимназии; репетиции проходили в его доме. Он часто дает сольные концерты, выступает с камерными ансамблями и как аккомпаниатор. В 1919 году Петр Иванович становится учредителем Ялтинского религиозно-философского общества.Фотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №3 - BigPicture.ruПомимо этого, Веденисов занимается краеведением, читает лекции по истории Крыма, серьезно увлекается метеорологией, но самым большим его увлечением становится фотография. Он снимает членов своей семьи, своих друзей-музыкантов, повседневную жизнь и путешествия, застолья, домашних животных, интерьеры и пейзажи — Ялты и Симбирской губернии, где жили его родственники Козаковы. Все это не выходит за рамки добротной любительской фотографии и активно используется им при чтении лекций.Фотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №4 - BigPicture.ruНо в 1903 году братья Люмьер запатентовали автохром — один из процессов цветной фотографии. Еще в конце XIX века Люмьеры разработали технологию трехцветной фотографии (используя фильтры). Но три последовательные съемки, каждая через свой фильтр, делали этот метод пригодным только для фотографирования неподвижных объектов. Позднее Люмьеры решают поместить все фильтры на одной пластине, что позволило производить и цветоделение при съемке, и синтез цветов при рассмотрении полученного изображения.
Трехцветная сетка состояла из гранул картофельного крахмала, окрашенных в красный, желтый и синий цвета, при наложении второго слоя это давало оранжевый, фиолетовый и зеленый цвета. Если смотреть через стеклянную пластину на свет, через эмульсию можно увидеть только те гранулы, которые соответствовали цвету снимаемого объекта. В 1907 году люмьеровские стеклянные пластины начали производить промышленным способом (до шести тысяч в день), они разошлись по всему миру.Фотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №5 - BigPicture.ruНе стал исключением и увлекающийся всеми техническими новинками Петр Веденисов, начавший с энтузиазмом осваивать изобретение Люмьеров. Большая часть его автохромов хранится в Алупкинском музее-заповеднике; в коллекцию Московского Дома фотографии попали около 150 цветных стеклянных пластин. Каждое такое изображение существует в единственном экземпляре — это диапозитив на стекле, без печатного бумажного оттиска.Фотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №6 - BigPicture.ruАвтохромное изображение — в полной мере постановочная фотография, с тщательно выстроенной композицией и подобранными цветовыми сочетаниями.Фотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №7 - BigPicture.ruАвтохромы Веденисова объединены персонажами — членами одной большой семьи — и сняты за очень небольшой промежуток времени — примерно с 1909 по 1914 год. Среди изображенных — его жена Вера Николаевна, ее мать Елена Францевна Базилева, большое семейство Козаковых: Андрей Александрович, Софья Николаевна и пятеро их детей — Вера, Наташа, Коля, Лиза и Таня.Фотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №8 - BigPicture.ruАндрей Александрович Козаков. Ялта, 1911-1912

Веденисовы и Козаковы организуют пикники, автомобильные и конные прогулки, маскарады и праздники.Фотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №9 - BigPicture.ruФотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №10 - BigPicture.ruКоля и Наташа Козаковы, имение Никольское Симбирской губернии.Фотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №11 - BigPicture.ruФотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №12 - BigPicture.ruФотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №13 - BigPicture.ruФотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №14 - BigPicture.ruСофья Андреевна Козакова.Фотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №15 - BigPicture.ruПетр Веденисов. Таня, Наташа, Коля и Лиза Козаковы, Вера Николаевна Веденисова и Елена Францевна Базилева. Ялта, 1910.Фотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №16 - BigPicture.ruКозаковы и Веденисовы в Ялте.Фотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №17 - BigPicture.ruФотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №18 - BigPicture.ruФотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №19 - BigPicture.ruКазак императорского конвоя.Фотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №20 - BigPicture.ruПроводник.Фотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №21 - BigPicture.ruБазар на улицах Ялты.Фотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №22 - BigPicture.ruФотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №23 - BigPicture.ruФотография: Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова №24 - BigPicture.ruРождественская елка в селе Никольском, 1911 год

Во всех этих развлечениях присутствовало не только удовольствие, но и сильный образовательный, просветительский элемент: маскарадные наряды — это национальные костюмы народов, населяющих Российскую империю; среди украшений на рождественской елке — государственные флаги самых разных стран, и дети этого большого семейства с младенчества получали в игровой форме сведения об истории и географии России и всего мира. Вероятно, это последние счастливые моменты в жизни семьи, «тогда еще не воевали с Германией», все потрясения ХХ века — войны, революции — были впереди.
https://bigpicture.ru/dorevolyucionnaya-rossiya-v-pervyx-cve...

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