Мы из Советского Союза

13 867 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    " Шумим, браток, шумим". А верха  на наш шум  поклали ого-го как.Семь регионов Рос...
  • Дмитрий Вавилов
    Одни слова,а воз и ныне тамСемь регионов Рос...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    И вот после этого опуса вы хотите сказать, что у вас-то как раз какое нужное и профильное образование?))) Шутите? Или...Как я стал Сталин...

С днём Военного-морского флота, товарищи !

С днём Военного-морского флота, товарищи !Поздравляем с Днём Военно-Морского Флота и желаем мудрости морской черепахи, хватки морской акулы, очарования морской звезды, уверенности морской касатки и разносторонности морского осьминога. Удачи в любом пути и счастья на любом маршруте!

День Военно-Морского Флота в картинах Студии военных художников имени М.Б.Грекова.С днём Военного-морского флота, товарищи !Ананьев А.М. Балтика. 2015 г. холст/маслоС днём Военного-морского флота, товарищи !Ананьев А.М. Военно-морской парад в Санкт-Петербурге. 2019 г. холст/маслоС днём Военного-морского флота, товарищи !Ананьев А.М. На набережной. Санкт-Петербург. 2015 г. холст/маслоС днём Военного-морского флота, товарищи !Ананьев А.М. Нева. Праздничная иллюминация. 2015 г. холст/маслоС днём Военного-морского флота, товарищи !Куракса В.В. Парад военно-морского флота в г. Санкт-Петербург 2020 г. холст/маслоС днём Военного-морского флота, товарищи !Ездаков О.В. Ракетные корабли на воздушной подушке открывают спортивный праздник в честь дня ВМФ. 2018 г. холст/маслоС днём Военного-морского флота, товарищи !Ездаков О.В. День ВМФ в Балтийске. Современный Балтийский флот. 2011 г. холст/маслоС днём Военного-морского флота, товарищи !Евстигнеев А.В. На восходе. Военно-морской парад в Санкт-Петербурге. 2020 г. холст/маслоС днём Военного-морского флота, товарищи !Евстигнеев А.В. Военно-морской парад в городе Астрахань. 2020 г. холст/масло

https://t.me/mod_russia/18089

В СССР было выпушено несколько серий почтовых марок, посвященных ВМФ.

Серия почтовых марок "Боевые корабли Военно-Морского флота СССР" 1970 года:С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !Причём в СССР выпускались марки и по военным кораблям дореволюционной России. Вот, к примеру выпуск 1972 года из большой серии "История отечественного флота. Военно-морские суда":С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !А в 1971 году была замечательная серия "История отечественного флота. Парусные военно-морские суда". Эти замечательные красивые марки с металлографией на мелованной бумаге (на ощупь как президенты на $), были отпечатаны большим тиражом и попали в коллекции очень многих. По крайней мере лежали они во всех магазинах "марки", такие были в Союзе и на почте. Кстати рисовал их В. Завьялов, имевший отношение к почти всему "почтовому советскому флоту":С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !В 1973 году в большой серии "История отечественного флота" вышло 5 марок "Военно-морские суда":С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !Очередная 1974 года серия из "Истории отечественного флота. Военно-морские суда":С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !С днём Военного-морского флота, товарищи !https://telegra.ph/VMF-posvyashchaetsya-Pochta-SSSR-07-29

Предыдущие материалы:

историяуспехизнаменательная датаЧёшева

Картина дня

наверх