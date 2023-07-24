С днём Военного-морского флота, товарищи !

Поздравляем с Днём Военно-Морского Флота и желаем мудрости морской черепахи, хватки морской акулы, очарования морской звезды, уверенности морской касатки и разносторонности морского осьминога. Удачи в любом пути и счастья на любом маршруте!

День Военно-Морского Флота в картинах Студии военных художников имени М.Б.Грекова. Ананьев А.М. Балтика. 2015 г. холст/масло Ананьев А.М. Военно-морской парад в Санкт-Петербурге. 2019 г. холст/масло Ананьев А.М. На набережной. Санкт-Петербург. 2015 г. холст/масло Ананьев А.М. Нева. Праздничная иллюминация. 2015 г. холст/масло Куракса В.В. Парад военно-морского флота в г. Санкт-Петербург 2020 г. холст/масло Ездаков О.В. Ракетные корабли на воздушной подушке открывают спортивный праздник в честь дня ВМФ. 2018 г. холст/масло Ездаков О.В. День ВМФ в Балтийске. Современный Балтийский флот. 2011 г. холст/масло Евстигнеев А.В. На восходе. Военно-морской парад в Санкт-Петербурге. 2020 г. холст/масло Евстигнеев А.В. Военно-морской парад в городе Астрахань. 2020 г. холст/масло

https://t.me/mod_russia/18089 В СССР было выпушено несколько серий почтовых марок, посвященных ВМФ. Серия почтовых марок "Боевые корабли Военно-Морского флота СССР" 1970 года: Причём в СССР выпускались марки и по военным кораблям дореволюционной России. Вот, к примеру выпуск 1972 года из большой серии "История отечественного флота. Военно-морские суда": А в 1971 году была замечательная серия "История отечественного флота. Парусные военно-морские суда". Эти замечательные красивые марки с металлографией на мелованной бумаге (на ощупь как президенты на $), были отпечатаны большим тиражом и попали в коллекции очень многих. По крайней мере лежали они во всех магазинах "марки", такие были в Союзе и на почте. Кстати рисовал их В. Завьялов, имевший отношение к почти всему "почтовому советскому флоту": В 1973 году в большой серии "История отечественного флота" вышло 5 марок "Военно-морские суда": Очередная 1974 года серия из "Истории отечественного флота. Военно-морские суда": https://telegra.ph/VMF-posvyashchaetsya-Pochta-SSSR-07-29

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