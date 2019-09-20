Зоопарк блокадного Ленинграда

Блокада Ленинграда — одна из самых страшных страниц в истории города. Суровая зима 1941-1942 годов довершила то, что было начато силами беспощадного противника. Тяжело было всем, жители гибли от голода и холода, казалось, помощи ждать неоткуда. Однако даже в те ужасные времена нашлись люди, которые, не жалея себя, пытались спасти несчастных животных Ленинградского зоопарка.

В.К. Буряк и слониха Бэтти. 1932 год.

Как это возможно — сохранить более 160 зверей и птиц в городе, на улицах которого то и дело разрывались вражеские снаряды, где полностью прекратилась подача электроэнергии, что повлекло за собой отключение водопровода и канализации, где животных просто нечем было кормить?

Конечно, сотрудники зоопарка еще до начала осады пытались спасти уникальных животных. В срочном порядке в Казань было вывезено около 80 зверей, среди которых находились черные пантеры, тигры, белые медведи, американский тапир и огромный носорог. Однако всех увезти не удалось. Вход в зоосад. Почтовая карточка. 1920-е годы.

Около 60 обитателей зверинца в начале войны оказались в Белоруссии. Их привезли в Витебск, чтобы продемонстрировать местным ребятишкам. Однако планы людей были разрушены так неожиданно начавшейся войной. Спасаясь от бомбежек, сотрудники зоосада пытались уберечь как можно больше животных. Среди их подопечных был и американский крокодил. К сожалению, вывезти его не могли, так как для передвижения ему были нужны особые условия. Кто-то предложил отпустить крокодила в воды Западной Двины, эту идею поддержали, и теплолюбивая рептилия отправилась в свободное плаванье. О ее дальнейшей судьбе так никто и не узнал.

В самом Ленинграде еще до начала бомбежек люди были вынуждены застрелить оставшихся крупных хищников. Конечно, было жаль ни в чем не повинных животных, однако оставить их означало подвергнуть опасности жителей города: оказавшись на свободе в результате разрушения клеток снарядами, они вполне могли отправиться на охоту. Бегемот Красавица. 1935 год.

В начале сентября 41-го Ленинград был окружен. К тому времени в зоосаде оставались бизоны, олени, слониха Бэтти, бегемотиха Красавица, дрессированные медвежата, лисята, тигрята, тюлень, два ослика, обезьяны, страусы, черный гриф и множество мелких животных. Ох и нелегко им было во время бомбежек! Руины слоновника.

Большинство зверей в ужасе метались по клеткам, рычали от страха медвежата, забивались в угол птицы, а вот серна, напротив, почему-то взбиралась на горку и стояла там, дожидаясь конца обстрела. Слониха Бэтти, едва услышав звуки сирены, поспешно отправлялась в свой домик. Не было у нее другого убежища. К несчастью, 8 сентября прямо рядом с ее вольером разорвалась одна из трех фугасных бомб, сброшенных с немецкого бомбардировщика, которая убила сторожа и смертельно ранила саму Бэтти. Бедняжка скончалась через 15 минут прямо на развалинах слоновника. Ее похоронили на территории зоопарка. Погибшая Бэтти. 10 сентября 1941 года.

В ту страшную ночь также погибли умные медвежата и веселые лисята. Были разрушены стены обезьянника, из-за чего приматы разбежались по округе. Утром сотрудники собирали их, дрожащих от страха, по всему городу. Неповоротливый бизон провалился в воронку. У людей просто не было сил, чтобы вытащить его оттуда, поэтому они соорудили настил и выманивали его кусочками сена, разложив их от дна до края ямы. Руины слоновника. 1941 год.

В другую ночь ранило козу и пару оленей. Сотрудница Коновалова делала животным перевязки, делилась с ними собственным хлебом и поставила их на ноги. Однако бедолаг убило во время другого обстрела, который также унес с собой тигрят и огромных бизонов. Нелегко пришлось и бегемоту Красавице, которую привезли в зоопарк вместе с Бэтти в далеком 1911 году. Конечно, ей повезло намного больше, чем ее несчастной подруге: она выжила и прожила долгую счастливую жизнь, однако без самоотверженной помощи Евдокии Дашиной чуда бы не произошло. Дело в том, что кожа бегемота должна быть постоянно смочена водой, иначе она быстро пересыхает и покрывается кровавыми трещинами. А зимой 41-го городской водопровод не работал и бассейн Красавицы оставался пустым. Е.И. Дашина у бегемота Красавицы. 1943 год.

Что делать? Евдокия Ивановна каждый день привозила на саночках из Невы сорокаведерную бочку с водой. Воду грели, и поливали ею бедную бегемотиху. Трещины смазывали камфорной мазью, истрачивая до килограмма в день. Вскоре кожа Красавицы зажила, и она смогла с достоинством скрываться под водой во время бомбежек. Дожила она до 1951 года и умерла от старости, не заработав ни одной хронической болезни. «Вот она, блокадная закалка!» — с восхищением говорили впоследствии ветеринары. Группа верблюдов на фоне американских гор. 1936 год.

Разумеется, в те страшные годы зоосад не финансировался, и выживание животных полностью зависело от его служащих. В первые месяцы войны они собирали на полях трупы убитых снарядами лошадей, рискуя жизнью, убирали с полей овощи. Когда эта возможность была утеряна, люди косили серпами оставшуюся траву во всех возможных точках города, собирали рябину и желуди. Весной всю свободную территорию превратили в огороды, где выращивали капусту, картофель, овес и брюкву. Черный гриф Верочка. 1946 год.

Но так можно спасти только животных-вегетарианцев, а как быть с остальными? Если медвежата, возмущаясь, все же ели фарш из овощей и травы, то тигрята и гриф напрочь отказались от такой диеты. Ради них отыскали завалявшиеся шкурки кроликов, набивали их смесью травы, жмыха и хряпы и смазывали тушки снаружи рыбьим жиром. Так удалось не дать умереть с голоду привередливым хищникам. Антилопа Нильгау Маяк. 1946 год.

Хищным птицам в такую смесь добавляли рыбу. Грифы согласились есть только вымоченную соленую рыбу. А вот самым несговорчивым оказался беркут, ради которого людям пришлось ловить крыс.

Известно, что взрослый бегемот в сутки должен получать от 36 до 40 кг корма. Разумеется, в блокадные годы и речи не могло быть о таком «пиршестве». Красавице давали 4-6 кг смеси из травы, овощей и жмыха, добавляя туда 30 кг распаренных опилок, просто для того, чтобы заполнить ей желудок. Площадка молодняка. 30-е годы.

В ноябре 1941 года в зоосаде произошло пополнение: у гамадрила Эльзы родился малыш. Молока у матери не было, однако местный роддом ежедневно выделял немного донорского молока, благодаря чему гамадрильчик смог выжить.

Удивительно, однако Ленинградский зоопарк закрывался только зимой 1941-1942 годов. Уже весной обессиленные сотрудники расчищали дорожки и чинили вольеры, чтобы летом пустить первых посетителей. Выставлялись 162 животных. За лето на них пришло посмотреть около 7400 ленинградцев, что доказывало необходимость такого мирного учреждения в те страшные год. Коллектив Лензоосада. Весна 1945 года.

Многие служители ночевали прямо в зоосаде, не желая покидать своих подопечных ни на миг. Их было немного — всего два десятка, но этого оказалось достаточно, чтобы спасти множество жизней. 16 человек были награждены медалью «За оборону Ленинграда», а сам зоопарк было решено не переименовывать, чтобы сохранить память о подвиге сотрудников-блокадников.

https://pitomci.temadnya.com/1690005058002881186/kak-leningradskij-zoopark-perezhil-blokadu/

http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=188887