Неизвестный Сталинград - анатомия легенды о «Доме Павлова», ч.2

Последние бои

После боёв 3-4 декабря в центре Сталинграда наступила тишина. Ветер заметал снегом изрытую воронками землю, обезображенные руины зданий и тела погибших. На плацдарме дивизии Родимцева было спокойно, артиллерийские и миномётные обстрелы противника прекратились – у немцев заканчивались боеприпасы и продовольствие, близилась агония 6-й Армии.

В 42-м ГСП, на позициях которого находился «дом Павлова» многое поменялось. Командиром 7-й роты вместо погибшего Наумова стал старший лейтенант А.К. Драган, вернувшийся после ранения участник сражения за Центральный вокзал. Из старого гарнизона практически никого не осталось, большинство бойцов были убиты или ранены в бою за «Молочный дом». За три месяца стоявший на переднем крае обороны полка «дом Павлова» превратился в настоящую крепость. Стирая руки в кровь, с ежеминутным риском быть убитым шальной пулей или осколком, бойцы гарнизона сутками рыли траншеи, подземные проходы и ходы сообщения, оборудовали запасные позиции и ДЗОТы, на площади сапёры устанавливали мины и проволочные заграждения. Но… эту крепость так никто и не попытался штурмовать. Составленная лейтенантом Драганом по памяти стрелковая карточка «Дома Павлова» и февральское аэрофото этого района. Судя по воспоминаниям, по периметру здания были отрыты долговременные земляные огневые точки с ходами сообщения. К развалинам бензохранилища (выстроенного на фундаменте храма Св. Николая), стоявшего перед «Домом Павлова», был прорыт подземный ход и оборудована выносная позиция для станковых пулеметов. Схема грешит неточностями: к 5 января 1943 года «Г-образный дом» уже месяц как был освобождён

Наступил 1943 год. В первой половине января полки дивизии Родимцева перебросили на правый фланг 284-й стрелковой дивизии севернее Мамаева кургана, поручив выбить противника из рабочего посёлка завода «Красный Октябрь» и наступать в направлении высоты 107,5. Немцы сопротивлялись с отчаянием обречённых – в занесённых снегом выгоревших развалинах деревянных кварталов каждый подвал или блиндаж приходилось зачищать с боем. В январском наступлении, в последние дни сражения за Сталинград, дивизия вновь несла тяжёлые потери – были ранены и убиты многие бойцы и командиры, сумевшие выжить в ожесточённых схватках сентября и позиционных боях октября-декабря 1942 года.

Утром 26 января на северо-западных склонах Мамаева кургана гвардейцы Родимцева встретились с преодолевшими Татарский вал бойцами 52-й ГСД полковника Н.Д. Козина. Северная группировка немцев оказалась отсечена от основных сил 6-й Армии, но ещё целую неделю, до 2 февраля, ведомая волей своего командира генерала Штрекера (Karl Strecker), упорно сопротивлялась ударам советских войск.

В это же время красноармейцы 284-й СД продвигались с южных склонов кургана к центру Сталинграда, с фланга взламывая оборону 295-й ПД. Со стороны Царицы в центр рвались подразделения 64-й Армии генерал-лейтенанта М.С. Шумилова, словно предвкушая свой главный трофей: 31 января в подвале универмага на площади Павших Борцов представителям армии сдался в плен командующий 6-й Армией фельдмаршал Паулюс. Южная группировка капитулировала.

Отрывок из фильма «Сталинградская битва» 1943 года. Советские бойцы выгоняют деморализованных немцев на мороз не просто где-то в Сталинграде. Локация съемки — внутренний двор той самой школы №6. За это здание шли ожесточенные бои, его руины, стоившие большой крови гвардейцам Родимцева, впоследствии снимал Зельма. Привязка локации к фото А.Скворина

В феврале 13-ю ГСД вернули на старые позиции в центре Сталинграда. Сапёры разминировали усеянную металлом землю, снимали проволочные заграждения. Гвардейцы собирали и хоронили своих павших товарищей – на площади 9 января появилась огромная братская могила. Из похороненных там около 1800 бойцов и командиров известны фамилии лишь 80 человек. Серия снимков Георгия Зельмы, февраль 43 года. Слева отделение саперов идет на фоне развалин школы №38, на правом фото те же бойцы на фоне «Г-образного дома» и «Дома железнодорожников». Эти величественные руины и связанная с ними героическая история просто завораживали фотографа

Вскоре остатки зданий и бывшие опорные пункты запестрели множеством надписей. Вооружённые краской политработники рисовали лозунги и призывы, отмечали номера частей, отбивших или отстоявших тот или иной рубеж. На стене «Дома Павлова», к тому времени усилиями писателей и журналистов прославленного на всю страну, тоже появилась своя надпись. Летом 1943 года изуродованный за долгие месяцы боев город начали восстанавливать из руин. Одним из первых был отремонтирован «Дом Павлова», который за время Сталинградской битвы практически не пострадал: был разрушен только торец, выходящий на площадь.

После ноябрьского наступления и боя за «Молочный дом» раненых бойцов гарнизона раскидало по госпиталям, и многие в дивизию Родимцева уже не вернулись. Гвардии младший сержант Яков Павлов после ранения достойно воевал в составе истребительно-противотанкового артиллерийского полка и был отмечен не одной наградой. В газетах печатались статьи о знаменитом сталинградском доме, легенда обрастала всё новыми героическими подробностями. Летом 1945 года настигла именитого «домовладельца» и более весомая слава. Ошеломлённому Павлову вместе с лейтенантскими погонами вручили звезду Героя Советского Союза и орден Ленина – прошедший «огонь и воду» Яков Федотович вытащил свой счастливый билет. Наградной лист Я.Ф. Павлова больше всего напоминает очередную статью журналистов из ГлавПУРа. Авторы наградного это особенно и не скрывали, указав в конце одних из создателей истории о «героической обороне». В наградном листе в подробностях описан полностью выдуманный бой за здание на площади 9 января – иначе за что давать звание Героя, было бы не ясно

После войны историю легендарной обороны «Дома Павлова» не раз литературно дорабатывали, а сама четырёхэтажка стала центром архитектурного ансамбля на новой площади Обороны. В 1985 году в торце дома была сооружена мемориальная стена-памятник, на которой фигурировали фамилии бойцов гарнизона. К тому времени из канонических списков убрали бойца пульбата А. Сугбу, дезертировавшего 23 ноября, фамилия которого к тому же фигурировала в списках РОА – в первых книгах воспоминаний Павлова красноармеец Сугба героически погибал. Оборону дома ограничили 58 днями, в течение которых в гарнизоне действительно были минимальные потери – о последовавшей затем кровавой бойне в «Молочном доме» предпочли не вспоминать. Отредактированная легенда отлично вписалась в создаваемый пантеон Сталинградской битвы, со временем заняв в нем главное место.

Подлинная история боевых действий 13-й Гвардейской стрелковой дивизии генерала Родимцева со всеми многодневными ожесточёнными штурмами опорных пунктов, неудачными атаками, тяжёлыми потерями и выстраданными победами постепенно уходила в небытие, оставаясь в надолго невостребованных скупых строчках архивных документов и безымянных фотоснимках.

Вместо постскриптума

Если говорить о ценности «Дома Павлова» для немецкого командования, то она практически отсутствовала. На оперативном уровне немцы не только не замечали отдельный дом на площади, но и вообще не придавали значения маленькому плацдарму дивизии Родимцева. Действительно, в документах 6-й Армии есть упоминания отдельных сталинградских зданий, за которые шли особенно упорные бои, но «Дом Павлова» в их число не входит. История о «карте Паулюса», на которой дом был отмечен как крепость, была рассказана сослуживцам Ю.Ю. Розенманом, начальником разведки 42-го ГСП, который якобы сам видел эту карту. История больше похожа на байку – в других источниках упоминаний о мифической карте нет.

В документах 13-й ГСД словосочетание «Дом Павлова» встречается всего пару раз – как наблюдательный пункт артиллеристов (боевой приказ) и как место гибели одного из бойцов (донесение о потерях). Сведений о многочисленных атаках противника через площадь 9 января также нет; согласно оперативным сводкам, немцы в основном наступали в районе Госбанка (71-я ПД) и у оврагов (295-я ПД). После окончания Сталинградской битвы в штабе Родимцева было составлено «Краткое описание оборонительных боев частей 13-й ГСД»; в этой брошюре объект «Дом Павлова» появляется на схеме опорных пунктов – но к тому времени здание уже обрело всесоюзную известность. В период же боев осени 1942 – зимы 1943 гг. «Дому Павлова» в дивизии Родимцева особенного значения не придавали.

В послевоенные годы тему «легендарной обороны» скрупулёзно изучал писатель Л.И. Савельев (Соловейчик), собирая информацию и переписываясь с выжившими ветеранами 42-го ГСП. В неоднократно переизданной книге «Дом сержанта Павлова» в художественной форме были изложены события, происходившие на участке дивизии Родимцева в центре Сталинграда. В ней автор собрал бесценные биографические данные о бойцах и командирах 42-го Гвардейского полка, его переписка с ветеранами и родственниками погибших хранится в Москве в Государственном архиве Российской Федерации.

Стоит упомянуть и о знаменитом романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», где оборона здания на улице Пензенской стала одной из основных сюжетных линий. Однако если сравнить дневник, который Гроссман вёл в ходе сражения, и написанный позднее роман, то видно, что поведение и мотивация советских солдат в дневниковых записках разительно отличаются от послевоенной рефлексии известного писателя.

Любая хорошая история имеет свою коллизию, и оборона «Дома Павлова» не исключение – антагонистами стали бывшие боевые товарищи, комендант дома Павлов и командир гарнизона Афанасьев. В то время, как Павлов стремительно продвигался по партийной лестнице и пожинал плоды свалившейся на него славы, ослепший после контузии Иван Филиппович Афанасьев наощупь набивал книгу, в которой старался упомянуть всех защитников знаменитого дома. Испытание «медными трубами» не прошло бесследно для Якова Федотовича Павлов – бывший комендант всё более отстранялся от сослуживцев и перестал посещать послевоенные встречи, понимая, что число мест в официальном пантеоне героев Сталинградской битвы сильно ограничено.

Казалось, что в результате справедливость восторжествовала, когда спустя долгие 12 лет усилиями врачей Афанасьеву вернули зрение. Книга, в пику официальному «Дому Павлова», названная «Дом солдатской славы», увидела свет, а сам командир «легендарного гарнизона» на открытии мемориального комплекса на Мамаевом кургане сопровождал факел вечного огня, занимая почётное место в торжественной процессии. Однако в массовом сознании символом героизма и самоотверженности советских солдат всё же остался «Дом Павлова».

Тему пытался реанимировать в своей книге «Осколок в сердце» волгоградский журналист Ю.М. Беледин, опубликовавший переписку участников обороны знаменитого дома. В ней были освещены многие неудобные для официальной версии подробности. В письмах бойцов гарнизона сквозило неприкрытое недоумение от того, как Павлов стал главным героем их общей истории. Но позиция руководства музея-панорамы Сталинградской битвы была непоколебима, и переписывать официальную версию никто не собирался.

Наряду с выжившими бойцами гарнизона, музейному руководству писал бывший командир 3-го батальона Алексей Ефимович Жуков, своими глазами видевший происходившие на площади 9 января события. Строки его письма, больше напоминающие крик души, справедливы и по сей день: «Сталинград не знает правды и боится её».

