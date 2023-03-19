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Неизвестный Сталинград - анатомия легенды о «Доме Павлова», ч.2

Последние бои

После боёв 3-4 декабря в центре Сталинграда наступила тишина. Ветер заметал снегом изрытую воронками землю, обезображенные руины зданий и тела погибших. На плацдарме дивизии Родимцева было спокойно, артиллерийские и миномётные обстрелы противника прекратились – у немцев заканчивались боеприпасы и продовольствие, близилась агония 6-й Армии.

В 42-м ГСП, на позициях которого находился «дом Павлова» многое поменялось. Командиром 7-й роты вместо погибшего Наумова стал старший лейтенант А.К. Драган, вернувшийся после ранения участник сражения за Центральный вокзал. Из старого гарнизона практически никого не осталось, большинство бойцов были убиты или ранены в бою за «Молочный дом». За три месяца стоявший на переднем крае обороны полка «дом Павлова» превратился в настоящую крепость. Стирая руки в кровь, с ежеминутным риском быть убитым шальной пулей или осколком, бойцы гарнизона сутками рыли траншеи, подземные проходы и ходы сообщения, оборудовали запасные позиции и ДЗОТы, на площади сапёры устанавливали мины и проволочные заграждения. Но… эту крепость так никто и не попытался штурмовать.Неизвестный Сталинград: анатомия легенды о «Доме Павлова», ч.2Составленная лейтенантом Драганом по памяти стрелковая карточка «Дома Павлова» и февральское аэрофото этого района. Судя по воспоминаниям, по периметру здания были отрыты долговременные земляные огневые точки с ходами сообщения. К развалинам бензохранилища (выстроенного на фундаменте храма Св. Николая), стоявшего перед «Домом Павлова», был прорыт подземный ход и оборудована выносная позиция для станковых пулеметов. Схема грешит неточностями: к 5 января 1943 года «Г-образный дом» уже месяц как был освобождён

Наступил 1943 год. В первой половине января полки дивизии Родимцева перебросили на правый фланг 284-й стрелковой дивизии севернее Мамаева кургана, поручив выбить противника из рабочего посёлка завода «Красный Октябрь» и наступать в направлении высоты 107,5. Немцы сопротивлялись с отчаянием обречённых – в занесённых снегом выгоревших развалинах деревянных кварталов каждый подвал или блиндаж приходилось зачищать с боем. В январском наступлении, в последние дни сражения за Сталинград, дивизия вновь несла тяжёлые потери – были ранены и убиты многие бойцы и командиры, сумевшие выжить в ожесточённых схватках сентября и позиционных боях октября-декабря 1942 года.

Утром 26 января на северо-западных склонах Мамаева кургана гвардейцы Родимцева встретились с преодолевшими Татарский вал бойцами 52-й ГСД полковника Н.Д. Козина. Северная группировка немцев оказалась отсечена от основных сил 6-й Армии, но ещё целую неделю, до 2 февраля, ведомая волей своего командира генерала Штрекера (Karl Strecker), упорно сопротивлялась ударам советских войск.

В это же время красноармейцы 284-й СД продвигались с южных склонов кургана к центру Сталинграда, с фланга взламывая оборону 295-й ПД. Со стороны Царицы в центр рвались подразделения 64-й Армии генерал-лейтенанта М.С. Шумилова, словно предвкушая свой главный трофей: 31 января в подвале универмага на площади Павших Борцов представителям армии сдался в плен командующий 6-й Армией фельдмаршал Паулюс. Южная группировка капитулировала.

Отрывок из фильма «Сталинградская битва» 1943 года. Советские бойцы выгоняют деморализованных немцев на мороз не просто где-то в Сталинграде. Локация съемки — внутренний двор той самой школы №6. За это здание шли ожесточенные бои, его руины, стоившие большой крови гвардейцам Родимцева, впоследствии снимал Зельма. Привязка локации к фото А.Скворина

В феврале 13-ю ГСД вернули на старые позиции в центре Сталинграда. Сапёры разминировали усеянную металлом землю, снимали проволочные заграждения. Гвардейцы собирали и хоронили своих павших товарищей – на площади 9 января появилась огромная братская могила. Из похороненных там около 1800 бойцов и командиров известны фамилии лишь 80 человек.Неизвестный Сталинград: анатомия легенды о «Доме Павлова», ч.2Серия снимков Георгия Зельмы, февраль 43 года. Слева отделение саперов идет на фоне развалин школы №38, на правом фото те же бойцы на фоне «Г-образного дома» и «Дома железнодорожников». Эти величественные руины и связанная с ними героическая история просто завораживали фотографа

Вскоре остатки зданий и бывшие опорные пункты запестрели множеством надписей. Вооружённые краской политработники рисовали лозунги и призывы, отмечали номера частей, отбивших или отстоявших тот или иной рубеж. На стене «Дома Павлова», к тому времени усилиями писателей и журналистов прославленного на всю страну, тоже появилась своя надпись.Неизвестный Сталинград: анатомия легенды о «Доме Павлова», ч.2Летом 1943 года изуродованный за долгие месяцы боев город начали восстанавливать из руин. Одним из первых был отремонтирован «Дом Павлова», который за время Сталинградской битвы практически не пострадал: был разрушен только торец, выходящий на площадь.

После ноябрьского наступления и боя за «Молочный дом» раненых бойцов гарнизона раскидало по госпиталям, и многие в дивизию Родимцева уже не вернулись. Гвардии младший сержант Яков Павлов после ранения достойно воевал в составе истребительно-противотанкового артиллерийского полка и был отмечен не одной наградой. В газетах печатались статьи о знаменитом сталинградском доме, легенда обрастала всё новыми героическими подробностями. Летом 1945 года настигла именитого «домовладельца» и более весомая слава. Ошеломлённому Павлову вместе с лейтенантскими погонами вручили звезду Героя Советского Союза и орден Ленина – прошедший «огонь и воду» Яков Федотович вытащил свой счастливый билет.Неизвестный Сталинград: анатомия легенды о «Доме Павлова», ч.2Наградной лист Я.Ф. Павлова больше всего напоминает очередную статью журналистов из ГлавПУРа. Авторы наградного это особенно и не скрывали, указав в конце одних из создателей истории о «героической обороне». В наградном листе в подробностях описан полностью выдуманный бой за здание на площади 9 января – иначе за что давать звание Героя, было бы не ясно

После войны историю легендарной обороны «Дома Павлова» не раз литературно дорабатывали, а сама четырёхэтажка стала центром архитектурного ансамбля на новой площади Обороны. В 1985 году в торце дома была сооружена мемориальная стена-памятник, на которой фигурировали фамилии бойцов гарнизона. К тому времени из канонических списков убрали бойца пульбата А. Сугбу, дезертировавшего 23 ноября, фамилия которого к тому же фигурировала в списках РОА – в первых книгах воспоминаний Павлова красноармеец Сугба героически погибал. Оборону дома ограничили 58 днями, в течение которых в гарнизоне действительно были минимальные потери – о последовавшей затем кровавой бойне в «Молочном доме» предпочли не вспоминать. Отредактированная легенда отлично вписалась в создаваемый пантеон Сталинградской битвы, со временем заняв в нем главное место.

Подлинная история боевых действий 13-й Гвардейской стрелковой дивизии генерала Родимцева со всеми многодневными ожесточёнными штурмами опорных пунктов, неудачными атаками, тяжёлыми потерями и выстраданными победами постепенно уходила в небытие, оставаясь в надолго невостребованных скупых строчках архивных документов и безымянных фотоснимках.

Вместо постскриптума

Если говорить о ценности «Дома Павлова» для немецкого командования, то она практически отсутствовала. На оперативном уровне немцы не только не замечали отдельный дом на площади, но и вообще не придавали значения маленькому плацдарму дивизии Родимцева. Действительно, в документах 6-й Армии есть упоминания отдельных сталинградских зданий, за которые шли особенно упорные бои, но «Дом Павлова» в их число не входит. История о «карте Паулюса», на которой дом был отмечен как крепость, была рассказана сослуживцам Ю.Ю. Розенманом, начальником разведки 42-го ГСП, который якобы сам видел эту карту. История больше похожа на байку – в других источниках упоминаний о мифической карте нет.

В документах 13-й ГСД словосочетание «Дом Павлова» встречается всего пару раз – как наблюдательный пункт артиллеристов (боевой приказ) и как место гибели одного из бойцов (донесение о потерях). Сведений о многочисленных атаках противника через площадь 9 января также нет; согласно оперативным сводкам, немцы в основном наступали в районе Госбанка (71-я ПД) и у оврагов (295-я ПД). После окончания Сталинградской битвы в штабе Родимцева было составлено «Краткое описание оборонительных боев частей 13-й ГСД»; в этой брошюре объект «Дом Павлова» появляется на схеме опорных пунктов – но к тому времени здание уже обрело всесоюзную известность. В период же боев осени 1942 – зимы 1943 гг. «Дому Павлова» в дивизии Родимцева особенного значения не придавали.

В послевоенные годы тему «легендарной обороны» скрупулёзно изучал писатель Л.И. Савельев (Соловейчик), собирая информацию и переписываясь с выжившими ветеранами 42-го ГСП. В неоднократно переизданной книге «Дом сержанта Павлова» в художественной форме были изложены события, происходившие на участке дивизии Родимцева в центре Сталинграда. В ней автор собрал бесценные биографические данные о бойцах и командирах 42-го Гвардейского полка, его переписка с ветеранами и родственниками погибших хранится в Москве в Государственном архиве Российской Федерации.

Стоит упомянуть и о знаменитом романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», где оборона здания на улице Пензенской стала одной из основных сюжетных линий. Однако если сравнить дневник, который Гроссман вёл в ходе сражения, и написанный позднее роман, то видно, что поведение и мотивация советских солдат в дневниковых записках разительно отличаются от послевоенной рефлексии известного писателя.

Любая хорошая история имеет свою коллизию, и оборона «Дома Павлова» не исключение – антагонистами стали бывшие боевые товарищи, комендант дома Павлов и командир гарнизона Афанасьев. В то время, как Павлов стремительно продвигался по партийной лестнице и пожинал плоды свалившейся на него славы, ослепший после контузии Иван Филиппович Афанасьев наощупь набивал книгу, в которой старался упомянуть всех защитников знаменитого дома. Испытание «медными трубами» не прошло бесследно для Якова Федотовича Павлов – бывший комендант всё более отстранялся от сослуживцев и перестал посещать послевоенные встречи, понимая, что число мест в официальном пантеоне героев Сталинградской битвы сильно ограничено.

Казалось, что в результате справедливость восторжествовала, когда спустя долгие 12 лет усилиями врачей Афанасьеву вернули зрение. Книга, в пику официальному «Дому Павлова», названная «Дом солдатской славы», увидела свет, а сам командир «легендарного гарнизона» на открытии мемориального комплекса на Мамаевом кургане сопровождал факел вечного огня, занимая почётное место в торжественной процессии. Однако в массовом сознании символом героизма и самоотверженности советских солдат всё же остался «Дом Павлова».

Тему пытался реанимировать в своей книге «Осколок в сердце» волгоградский журналист Ю.М. Беледин, опубликовавший переписку участников обороны знаменитого дома. В ней были освещены многие неудобные для официальной версии подробности. В письмах бойцов гарнизона сквозило неприкрытое недоумение от того, как Павлов стал главным героем их общей истории. Но позиция руководства музея-панорамы Сталинградской битвы была непоколебима, и переписывать официальную версию никто не собирался.

Наряду с выжившими бойцами гарнизона, музейному руководству писал бывший командир 3-го батальона Алексей Ефимович Жуков, своими глазами видевший происходившие на площади 9 января события. Строки его письма, больше напоминающие крик души, справедливы и по сей день: «Сталинград не знает правды и боится её».

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В статье использованы материалы:
Документы Сталинградского фронта, 62-й армии, 37-й гв.сд, 39-й гв сд, 112-й сд, 42-й осбр, 92-й осбр, 124-й осбр, 84-ой тбр, 114-го гв.сп, 109-го гв сп, 118-го гв.сп, 117-го гв.сп, 339-го сп, 416-го сп из фондов ЦАМО РФ
Журнал боевых действий 6-й армии вермахта (перевод Дениса Голубева, https://nordrigel.livejournal.com)
Волостнов Н.И. На огненных рубежах — М.: «Воениздат», 1983
Матвеева М.И. Я была на войне — М.: «Советская Россия», 1990
Крылов Н.И. Сталинградский рубеж — М.: «Воениздат», 1979
Чуйков В.И. Сражение века — М.: «Советская Россия», 1975
Джонс М. Сталинград. Как состоялся триумф Красной Армии — М.: «Яуза», 2007
Jochen Hellbeck. Die Stalingrad-Protokolle: Sowjetische Augenzeugen berichten aus der Schlacht — S. Fischer Verlag, 2012
Jason D. Mark. Death of the Leaping Horseman: The 24th Panzer Division in Stalingrad — Stackpole Book, 2014

https://warspot.ru/8466-neizvestnyy-stalingrad-anatomiya-leg...

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