День рождения ВДНХ

1 августа, празднует своё 87-летие Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ).
На ее территории расположено множество шедевров архитектуры — 49 объектов признаны памятниками культурного наследия. Ежегодно ВДНХ посещают 30 млн гостей.
1939 год — начальная точка отсчета в истории ВДНХ. В этом году проводилась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, на которую съехалось более 3,5 млн советских тружеников.
Сейчас это не просто выставочная площадка, а крупнейший в мире музейный, экспозиционный, развлекательный, рекреационный комплекс. Общая его площадь к 84-му дню рождения составляла 325 гектаров. Шесть лет назад, в юбилей, ее посетили более 33 миллионов гостей.
https://kherson-news.ru/society/2024/08/01/348675.html
СССР на стройке, 1939, № 9http://electro.nekrasovka.ru/books/3991
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