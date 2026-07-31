День рождения ВДНХ

1 августа, празднует своё 87-летие Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ).

На ее территории расположено множество шедевров архитектуры — 49 объектов признаны памятниками культурного наследия. Ежегодно ВДНХ посещают 30 млн гостей.

1939 год — начальная точка отсчета в истории ВДНХ. В этом году проводилась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, на которую съехалось более 3,5 млн советских тружеников.

Выставочный городок с 250 павильонами, аллеями, прудами и фонтанами появился по проекту архитектора Вячеслава Олторжевского.

Сейчас это не просто выставочная площадка, а крупнейший в мире музейный, экспозиционный, развлекательный, рекреационный комплекс. Общая его площадь к 84-му дню рождения составляла 325 гектаров. Шесть лет назад, в юбилей, ее посетили более 33 миллионов гостей.

https://kherson-news.ru/society/2024/08/01/348675.html

СССР на стройке, 1939, № 9 http://electro.nekrasovka.ru/books/3991

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Фестиваль цветов на ВДНХ, ч.1, ч.2

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