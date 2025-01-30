Дореволюционный Санкт-Петербург в фотографиях, ч.47

Канал Грибоедова и окрестности Через канал перекинут 21 мост, каждый из которых имеет свою интересную историю. Самый известный и наиболее узнаваемый – конечно, Банковский мост, входящий (вместе с Почтамтским и Львиным) в тройку сохранившихся пешеходных цепных мостов Петербурга. Фото 1910 года Банковского моста, а ниже фото 30=х годов для ретроспективного обозрения.

Подборка: дореволюционные снимки самого знаменитого петербургского фотографа Карла Карловича Буллы, отреставрированные и раскрашенные 1911 год - столовая для бедных

1905 год - Петербургское атлетическое общество

1907 год - конки на Невском проспекте, остановленные во время прохождения Крестного хода с привезённой из Иерусалима иконой Вознесения Христова

1901 год - Народный дом Императора Николая II

1900 год - Коломенская улица, пожарный готовится войти в горящее здание

Дореволюционные фото старого района Коломна в Петербурге Жизнь била ключом! Извозчики на Невском проспекте. Начало XX века

Экипажи извозчиков были пронумерованы. Первоначально эти номера лишь подтверждали факт уплаты пошлины. В первые годы после появления это были кожаные номера, которые вешались на спине легковых извозчиков. Странное место?! Отнюдь – номер был хорошо виден седоку, который в случае возникновения претензий мог пожаловаться на извозчика в полицию. И это была вторая функция номерных знаков – контрольного характера. Полковое знамя лейб-гвардии Егерского полка. Санкт-Петербург, 1907 г. В 1896 году в Россию на коронацию Николая II прибыл чешский фотограф Франтишек Кратки. Он запечатлел, как выглядел тогда Петербург

Как начиналась история петербургского "Пассажа" "Пассаж" на Невском проспекте Санкт-Петербурга - один из старейших торговых домов в Петербурге. Здание универмага построено в 1846 - 48 годах. В подвале был устроенен тоннель для торговли товарами, требующими прохлады; на 1 и 2 этажах располагалось по 56 магазинов, а на 3 этаже - 56 квартир для купцов, торгующих в Пассаже. Первые годы "Пассаж" был популярным местом не только для прогулок и шопинга, но и для деловых и дружеских встреч, публичных лекций и литературных чтений. Здесь был зверинец и бильярдные, "механический театр" и выставка восковых фигур. Елагин остров 120 лет тому назад Елагин остров 120 лет тому назад Московские Ворота Московские Ворота Фотографии XIX века. Обратите внимание, как пусто вокруг! Это снимки Загородного проспекта на рубеже XIX-XX веков Это снимки Загородного проспекта на рубеже XIX-XX веков Парад войск Петербургского гарнизона по случаю празднования 200-летия Санкт-Петербурга, 29/16 мая 1903 года. Речной нефтетанкер дизель-электроход "Вандал". Санкт-Петербург, 1905 год. 15 сентября 1901 года начался первый в России чемпионат по футболу. Конечно же в Питере. В редакции газеты «Биржевые ведомости», Санкт-Петербург, 1912 год В редакции газеты «Биржевые ведомости», Санкт-Петербург, 1912 год Воспитанница Павловского Института благородных девиц, г. Санкт-Петербург Воспитанница Павловского Института благородных девиц, г. Санкт-Петербург Воспитанницы Санкт-Петербургского Мариинского института, 1890-е

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