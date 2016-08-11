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«НЕСКУЧНЫЕ КАРТИНКИ» — ПОДБОРКА ИНТЕРЕСНЫХ ФОТОГРАФИЙ

И вновь Евгений Алексеевич Титаев порадовал присланными ссылками.

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«Нескучные картинки» — цикл статей, посвященных самым интересным фотографиям России, ее городам, лицам, достопримечательностям, событиям, которыми не стыдно поделиться! Итак, первая подборка «нескучных картинок»:

Набоков с женой Верой охотится на бабочек в швейцарском Монтре. 1959 г.

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Семья Романовых, 1910-е.

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Советские солдаты у глобуса Гитлера, 1945 год.

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Похожий на Айболита писатель Михаил Михайлович Пришвин

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Лев Толстой, 1849, 21 год.

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Лев Толстой рассказывает историю своим внукам, 1909 год

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Жорж Шарль Дантес — убийца Александра Сергеевича Пушкина, 1860 год.

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Владимир Набоков все еще ищет бабочек

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Владимир Путин и его жена Людмила

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Писатели Ильф и Петров на Гоголевском бульваре. Зима 1932г.

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Ильф с 3-м изданием романа «12 стульев». 1930. Фото Е. Лангмана

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Строительство Проспекта Калинина (Новый Арбат). Москва, 1963.

Так в 1963-м году в Москве «прорубали» проспект Калинина (сейчас — Новый Арбат). На заднем плане виден изгиб Москва-реки и одна из «Сталинских высоток» — здание гостиницы Украина.

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Москва. Площадь Маяковского. «Внимание транспорт!»

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Бассейн «Москва». Фото Жака Дюпакье, 1963.

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Наконец Набокову повезло

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1947. Красная площадь.

Москва. фото: Дмитрий Бальтерманц

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1949. В детском саду. фото: Дмитрий Бальтерманц

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Главные часы государства 1964 год. фото: Дмитрий Бальтерманц

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«Не оглядываясь назад (Два Ильича)». 1981 фото: Дмитрий Бальтерманц

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Легкоатлет Валерий Брумель. 1960 г. фото: Дмитрий Бальтерманц

Установил 6 рекордов мира (последний в 1963 г.). Чаще Брумеля никто из мужчин не устанавливал мировых рекордов в прыжках в высоту.

В 1961-63 признан лучшим спортсменом мира.

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Довольный Набоков!

«Писательство всегда было для меня смесью уныния и хорошего настроения, пыткой и развлечением, но я никогда не предполагал, что оно будет источником дохода. Я часто мечтал о долгой и увлекательной карьере куратора чешуекрылых в крупном музее».

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109. Карьер. Якутия. 1960-е гг. фото: Дмитрий Бальтерманц

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Была война…9 мая. 1970 г. фото: Дмитрий Бальтерманц

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Единственная фотография участника Бородинского сражения. Павел Яковлевич Толстогузов в возрасте 117 лет, 1912г.

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Пленным немецким солдатам показывают фильм о зверствах нацистов в концлагерях. 1945г.

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Софи Лорен, 1969 год, Москва

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Софи Лорен в Кремлевском дворце, 1965

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Император Николай II и греческий принц Николай веселятся

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В. Набоков: «Когда мне хочется вернуться в Россию, я поднимаюсь в горы в погоне за бабочками и там, у границы леса, нахожу место, которое похоже на Россию моей молодости»

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Родители будущего гения — великого русского композитора Игоря Стравинского, Фёдор и Анна, Одесса, 1874

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Гвардии рядовой 6-летний Сереженька Алешков, сын полка, 1942. Самый юный солдат войны.

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Михаил Горбачев угощает обедом Пьера Ришара и Жерара Депардье.

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Максим Горький тычет метлой в оперного певца Федора Шаляпина.

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Иосиф Кобзон, чемпион Днепропетровска и области по боксу среди юношей, 1954 год.

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Писатель Сергей Михалков и его сын Никита, 1952 год.

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Майя Плисецкая в 1956 году рыбачит на берегу Москвы-реки

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Юрий Гагарин и Майя Плисецкая, 1961 год

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Николай II незадолго до покушения в Японии, 1891 год.

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Николай II, императрица Александра, в.к. Борис, князья Андрей и Кирилл, в.к. Эрнест и в.к Виктория Мелита Гессенские и принц Николай Греческий, 1899 год.

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Первые пассажиры Московского метрополитена, 1935

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Торговцы булками, Москва, 1909 год, фото американского журналиста Мюррей Хоу

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«Веселая Свадьба». Канский уезд, деревня Карымова, 1 октября 1913 г. Семья Соколовых, новоселов из Тамбовской губернии.

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Леонид Ильич Брежнев на отдыхе на яхте. Крым. Автор Мусаэльян Владимир, 1973

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Горбачев уже не президент, Путин — еще не президент, 1994 год.

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http://moiarussia.ru/nesku4nie-kartinki/

Молодежь готовится к танцам, Москва, 1988 год

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Борис Ельцин с приятелем по Уральскому политехническому институту им. С. М. Кирова, начало 1950-х

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Лётчики Великой отечественной войны, 1943 год

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Семья Николая II, 1914 год

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Семья из Екатеринбурга, конец 19 века

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Будущий чемпион мира по шахматам — кубинец Хосе Рауль Капабланка против Александра Алехина, Москва, 1913 год. В этом матче Алехин уступил кубинскому гению. Но в 1927 году Алехин выиграл матч за звание чемпиона мира у считавшегося непобедимым Хосе Рауля Капабланки и затем в течение нескольких лет доминировал в соревнованиях, выигрывая крупнейшие турниры своего времени с большим преимуществом над соперниками.

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Балалаечник и дети, 1940. Париж

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Лидия Литвяк, летчик-истребитель, Вторая мировая война, 1941 год

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Сёстры Романовы с царицей Александрой на работе в военном госпитале во время Первой мировой войны.

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«Место отдыха — челюсть кита», Ю.Муравин, 1960 год

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Танкист Михаил Смирнов, 1944

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Ольга и Татьяна Романовы, 1900-е годы

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Пасха на фронте, «Христос Воскрес», 1916

pashaАктёр Николай Рыбников в фильме «Весна на Заречной улице», 1956

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Мама и дочка идут с покупкой из «Детского мира». Москва, 1957 год

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Женщины с детьми в Александровском саду, 1947 год

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Встреча соседей. Алтайский край, 1995 год

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Берлин, 1945 г.

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Фотография сделана Иваном Шагиным в Берлине в мае 1945 года. На снимке изображены солдаты 1-го стрелкового батальона 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии (командир — Герой Советского Союза Степан Неустроев), штурмовавшего Рейхстаг.

Очень интересно, что на фотографии изображен целый арсенал, включающий как советские образцы стрелкового оружия, так и трофейные германские. Хорошо различимы (слева направо): ППС-43, «Вальтер» P.38, «Маузер» К-96, «ТТ«, ППШ-41, Парабеллум P.08.

***

Холодная война. Экспериментальный подводный ядерный взрыв в Тихом океане, 1958 год

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Встреча Сталина, Рузвельта и Черчилля, Ялтинская конференция, февраль 1945 года.

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Морская прогулка. Советский Союз, 1959 год

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Неизвестный фотограф: Разведчик Алексеев и его скульптура из сырого песка, 1916.

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Фото Антанаса Суткуса «Лицо эпохи и прощайте, товарищи по партии!»

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Советский солдат делится сигаретами с немецкими военнопленными, 1943 год.

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Пионеры против войны. Пионерский лагерь «Океан», СССР, 1987 год.

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Разведчики на отдыхе. 1943 г.

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Юный скрипач. Крым. Середина 1920-х гг.

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Борис Игнатович. Доставка цветов на дом. Москва. 1934.

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Белогвардейский танк «Единая Россия» с охраной, 1919 год

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«Воскресенье». 1965 год. Фото: Игорь Гневашев

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Спящий извозчик на одной из московских улиц, 1910 год, ТАСС

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Школьники-безбожники наносят на доску фамилий людей, пришедших в церковь на Пасху. Саратовская область, 1928 год. ТАСС

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Заскучавший Владимир Владимирович, 90-е

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Анатолий Собчак и дочь Ксения дома в Ленинграде

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Врач-хирург Леонид Иванович Рогозов прооперировал сам себя, 29 апреля 1961 года.

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Очередь в Мавзолей, 1987 год

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Андрей Князев, «Софи Лорен на съемочной площадке фильма “Подсолнухи”». Москва, 1970 год.

Андрей-Князев.-София-Лорен-на-съемочной-площадке-фильма-Подсолнухи.-Москва.-1970

«Просьба не садиться!» Студентка художественного училища. Автор: Игорь Стомахин

Студентка Художественного училища

Студент у бюста Ленина. 1962 год. Фото Дмитрия Бальтерманца /Фотохроника ТАСС

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«В московском дворике»

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http://moiarussia.ru/neskuchnye-kartinki-chast-2-sssr/

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