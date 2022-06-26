Мир пошел вразнос - обвал рынков Запада, СВО Китая, война за Эгейское море и пославший Запад лесом Тегеран

Если год назад мы говорили, что мир сошел с ума, то сегодня понимаем – это была лишь легкая качка. Ныне мир пошел так в разнос, что только за одну неделю новостей вышло больше, чем за какой-нибудь спокойный 2009 год. Пока внимание россиян было приковано к питерскому форуму и Украине, всего за неделю обвалились западные финансовые рынки с криптовалютами, в ЕС и США заговорили про Великую депрессию, Китай подготовил себе возможность проведения СВО на Тайване, Эрдоган намерен выгнать греков и американцев из Эгейского мора, а Иран окончательно послал Запад с их ядерной сделкой. И это не считая таких "мелочей", как массовый падеж скота в США на фоне разговоров про голод, гей-парада в честь Украины и отчаянных попыток Германии обойти свои санкции, дабы не остаться без газа совсем.

Как уже открыто пишут мировые СМИ, Запад наконец-то получил эффект от антироссийских санкций и оказался в шаге от новой Великой депрессии, притом вообще не понимая, как от нее спастись. Два года ковидоистерии, разбрасывание "вертолетных денег", а затем и война с Россией, как санкционная, так и вполне горячая, с поставками оружия, боевиков, ГСМ, которого и так не хватает в ЕС, сделали свое дело – начавшаяся в прошлом году инфляция только подпрыгнула вверх, безработица не уменьшилась, долговой пузырь оказался на пике и все понеслось – рынки улетели вниз.

Ярче других продолжал падение американский рынок акций: индекс S & P 500 за сутки упал на 3,9%, достигнув самого низкого уровня с марта 2021 года. В итоге с начала этого года вся виртуальная экономика, на которой держались Штаты, начала рушиться рекордными темпами. Netflix: -70%, Paypal: -60%, Facebook: -48%, NVIDIA: -44%, Тesla: -43%, Биткоин: -38%, Аmazon: -36%, Apple: -25%, Microsoft: -23, Google: -24%. Собственно, здесь ничего удивительного – из-за повышения цен на еду, ЖКХ и топливо людям стало не до покупок подписок на фильмы про феминисток, программ и оплату игрушек в соцсетях. Да и сам рынок существовал во многом за счет бесконечных дотаций.

Триггером для новых распродаж выступили пятничные данные о росте цен в США. Годовая инфляция неожиданно ускорилась до 8,6% — это максимальная отметка с декабря 1981-го. Продовольствие подорожало на 1,2% за месяц и на 10,1% по сравнению с прошлым годом — это самый большой скачок с 1981-го. Дополняют картину цены на бензин: в выходные средняя стоимость одного галлона (3,785 л) бензина обновила исторический максимум, превысив $5.

Падают и европейские рынки, которые накануне снизились более чем на 2% и демонстрируют отрицательную динамику пятую сессию подряд. Настроения инвесторов также формирует зашкаливающая инфляция — в Германии в мае она ускорилась до 7,9 с 7,4% месяцем ранее и в третий раз подряд превысила рекордный показатель. Последний раз ФРГ фиксировала такой рост цен зимой 1973–1974 годов во время нефтяного кризиса. Швеция переживает самый высокий рост цен с 1991-го — уровень инфляции в апреле вырос на 1% и достиг 7,2%. Рекордные годовые показатели инфляции в 7,4% также зафиксированы в Дании.

В целом, аналитики JPMorgan оценили вероятность рецессии в США в 85%, ЕЦБ и ФРС подняли ставки и дружно признались, что вообще не знают, что делать, но все будет нормально. Особенно в ЕС, где ситуацию с ценами еще подогревает энергетический кризис, который там соорудили своими руками, введя антироссийские санкции. Польша и Прибалтика получили чуть не удвоение цен на электричество, а из-за ограничений в поставках оборудования "Сименс", даже платя рублями, Германия может вообще остаться без газа, а значит и без промышленности.

Однако, если сейчас они оценивают вероятность рецессии в 85%, а вероятность краха в 50/50, то если Китай начнет свое СВО против Тайваня, то даже отбросив вероятные санкции и контрсанкции между Китаем и Западом, это приведёт к глобальной нехватке полупроводниковых микросхем, ведущим мировым производителем которых является как раз расположенная на острове компания TSMC. Их и сегодня не хватает, а после может не стать совсем. Между тем в Китае вступают в силу положения о так называемых армейских действиях невоенного характера. Как пишет китайская Global Times, новые правила обеспечат правовую основу для выполнения китайскими военными таких задач, как оказание помощи при стихийных бедствиях, осуществление гуманитарных и миротворческих операций, а также задач по "защите национального суверенитета, безопасности и интересов развития Китая". Финансируемая же правительством США "Радио свобода Азия" и вовсе заявляет, что так как Пекин якобы может готовиться к проведению «специальной операции» в отношении Тайваня, не классифицируя её как военные действия. Ранее министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на днях заявил, что «Китай будет сражаться до конца, если хоть кто-нибудь попробует отделить от него Тайвань», добавив, что сегодня на фоне пандемии и конфликта на Украине геополитический ландшафт в мире полностью изменился, и в нынешних условиях Китай не допустит сепарации Тайваня, о которой всё чаще говорят на Западе. Как рассказал агентству Reuters главный торговый переговорщик Тайбэя Джон Дэн, «нападение Китая на Тайвань повлияет на глобальные торговые потоки больше, чем война на Украине».

Если кто-то решил, что "злобный товарищ Си" решил отхватить бедный и несчастный Тайвань, то значит и верите, что Путин ни за что напал на Украине. Буквально вчера МИД Тайваня признался в найме американских лоббистов для разжигания конфликта с Китаем. На протяжении «долгого времени» Тайбэй форсировал свое сближение с Вашингтоном, несмотря на протесты Пекина. "Независимо от того, какая политическая партия у власти, постоянной практикой офиса нашего представителя в США был найм PR-фирм для помощи в укреплении связей с США", — заявила спикер МИД Тайваня Джоанна Оу. Местная пресса сообщает, что в конце 2016 года Тайбэй нанял опытного лоббиста Боба Доула. Тайвань также платил компании Potomac International Partners 30 тысяч долларов в месяц для улучшения связей с тогдашним вице-президентом Майком Пенсом. Весь лоббизм в 2017 году стоил Тайбэю 3,2 миллиона долларов. Согласно докладу Вашингтонского Центра международной политики, иностранные агенты Тайваня много лет подталкивали США к принятию того курса, который сейчас проводит администрация Джо Байдена.

Зачем это нужно Тайваню, тоже не секрет. Это очень нужно местной элитке, которой руководит выпускница Лондона, сторонница Сороса, фанат однополых браков, феминистка Цай Инвэнь, которая поставила себе цель сделать из китайцев тайваня украинцев, то есть отдельную нацию, основанную на истории коренных народов успешно утилизированных, как ныне живущими там китайцами, так и японцами. Новый народ Тайваня, который официально называется "Китайская республика" должен не просто быть другим, чем народ самого Китая, а ненавидеть Пекин, считать китайцев отсталыми и далее по тексту. При таких раскладах товарищу Си остается либо сидеть и ждать, пока Шанхай, а то и Пекин начнут превращать в Донецк ( а ракеты США уже поставили), либо придушить "свободу" от потребовавшего убрать Цзиньпина Сороса в корне, не ожидая, когда через 8 лет там настроят "Азовсталей" и создадут местные тербаты.

Разумеется, раз пошла такая пьянка, не обошлось дело без Эрдогана. 10 дней назад турецкий министр иностранных дел Чавушоглу призвал Грецию вывести свои войска с островов Эгейского моря. За неделю до этого он же заявлял, что Анкара откажется от признания греческого суверенитета над этими островами, если Афины будут продолжать игнорировать требования Турции. В свою очередь греки обвиняют Турцию в попытке атаки на их государство и обещают войну в защиту своих островов.

Для непосвященных данный спор о островах с общим населением российского райцентра, где нет особо ценных ископаемых, выглядит глупо. Но тут стоит понимать, что Восточное Средиземноморье, частью которого является море Эгейское, становится и слишком многолюдным местом, и геополитически насыщенной точкой земного шара. Здесь и флоты Турции, Греции, Франции, Италии и Египта. И контрабандные потоки – оружие, наемники, беженцы – из Ближнего Востока и Северной Африки в южную Европу и на Балканы. И торговые маршруты из Чёрного моря в Средиземное и наоборот. И военно-политические интересы внешних игроков вокруг Ливии и Сирии. А еще здесь статус Кипра, энергетические проекты Анкары, Каира и Тель-Авива. И плюс ко всему – новый виток геополитической борьбы на Балканах. И кто завладеет данными островами, тот завладеет этим всем. А главное – сможет начать требовать и торговаться, что лучше всех на планете умеет именно глава Турции Рэджеп Тайип Эрдоган, давно превративший внешнюю политику в один большой базар.

Впрочем, в данном случае далеко не все так однозначно и у турок свое видение данной проблемы и вину за обострение там возлагают на Вашингтон. "В соответствии с Лозаннским договором 1923 года, а также Парижским договором 1947 года, на Лемносе, Самофракии и островах восточной части Эгейского моря (Лесбос, Хиос, Самос, Никария) и Додеканесе (Стомпалья (Астипалея/Стампалия), Родос, Халки, Скарпанто, Касос, Пископис, Нисирос) Калимносе, Леросе, Патмосе, Липсосе, Сими, Косе и острове Мейс не должны размещаться никакие вооруженные силы. В реальности же, на этих "демилитаризованных" островах греки сейчас разместили 3 авиабазы, 8 военно-морских баз, 5 комплексов РЛС, 70 военных баз общего назначения и 86 военных постов. Причем, сделали это все с финансовой помощью Вашингтона, который в подобных случаях всегда с радостью помогает больше Афинам, чем Анкаре. Вполне естественно, что это крайне беспокоит Турцию, которая вполне резонно задает вопрос: "А против кого вы так вооружаетесь?" И не получает на него внятного ответа. Вопрос уже вынесен на уровень ООН, куда Анкара уже отправила два письма с просьбой разобраться в ситуации", - пишет Haqqin.az.

Пока турецкие власти заверяют, что ни разу не собираются воевать острова, но при этом крайне настойчиво просят партнеров по НАТО греков на выход вместе с натовскими базами, попутно кошмаря проамериканских курдов в Сирии и требуя от НАТО поддержать погром их самых верных союзников в регионе и вообще признать Рабочую партию Курдистана с остальными курдскими группировками террористами.

Итого мы имеем небывалое даже на фоне времен СССР противостояние России с Западом, СВО на Украине и санкции, что стало последней каплей для начала финансового кризиса на Западе, а то и во всем мире, а также две локальных, но крайне важных экономически и геополитически, войны в двух частях света, которые будут иметь последствия не менее серьезные для этих регионов , чем наша СВО.

Казалось бы все, но нет – Запад потерял последний вариант сбить цены на энергоносители и остановить кризис. На фоне всех своих бед там ухитрились поругаться с ливийскими повстанцами, которые перестали отгружать нефть, а главное – с Ираном и Венесуэлой, единственными странами, кто мог бы закрыть дыру из-за нехватки ресурсов из России. Буквально на днях в «The New York Times» (одном из рупоров американских демократов) вышла знаковая статья, в которой прямо было сказано, что заключение любого соглашения с лидерами Ирана и Венесуэлы без обеспечения серьезных уступок по таким вопросам, как ядерное обогащение и демократические реформы, было бы политически рискованным для Байдена. И что большая часть республиканцев и даже некоторые демократы решительно против компромиссов с лидерами этих «недемократических стран».

После этого, сначала США обвинили Венесуэлу в отсутствии демократии, так как местные крестьяне пинками гоняли по городу "признанного Западом президента Гуайдо", что как бы совсем не клеилось в картинку народной любви, а затем "лучшие друзья Украины" решили поучить Тегеран жизни. Они большинством голосов приняли резолюцию против Ирана, обвинив его в «отсутствии пояснений о следах урана на незадекларированных объектах». Резолюцию подготовили Великобритания, Германия, Франция и США, а Россия и Китай выступили против.

До этого между Ираном и МАГАТЭ ещё существовала хоть какая-то договоренность о том, что стороны в течение трёх месяцев придумают способ решить возникшие проблемы. Фактически, это было одним из условия продолжения ядерной сделки, но время прошло, а стороны не пришли ни к чему. После выхода резолюции Иран, который был вполне к ней готов, мгновенно объявил о демонтаже камер мониторинга МАГАТЭ со своих ядерных объектов. Тех самых, что были установлены в рамках ядерной сделки. Иран заявил, что не собирается более терпеть происходящее. Франция, Германия и Великобритания заявили, что осуждают решение Ирана демонтировать часть камер МАГАТЭ на иранских ядерных объектах. Что дальше было, догадаться несложно – персы просто послали лесом западные структуры, выписав тем обратные билеты и положив в сумки их разведоборудование. Тем самым все планы Байдена по подключению Ирана к войне против России, стали из разряда сказок на ночь. Более того, теперь уже как бы американцам не пришлось собирать вещи из Ирака, который все больше смотрит на соседей, чем на ввергнувших на 20 лет его в Средневековье заокеанских "друзей".

Разумеется, это далеко не все новости, которые вызвали бы шок года три назад. В США продолжают набирать педерастов и лесбиянок в Белый Дом и гордятся этим до безумия, а сами гей-прайды теперь решили посвятить Украине, вероятно, чтобы поддержать своих из артиллеристов Авдеевки, которые без перерыва убивают мирных дончан, в Индии вспыхнули беспорядки из-за снижения срока службы по контракту в армии. Количество желающих служить таково, что они разнесли целый город, требуя вернуть, как было. Россия все активней заходит в Африку, предлагая менять еду на ресурсы, что намного выгодней для местных, у которых ранее ресурсы просто забирали. И еще более актуальней на фоне ожидания голода. Тем более, что в США произошел странный и подозрительный массовый падеж крупного рогатого скота якобы из-за жары, что сделало мясо еще более дорогим и еще менее доступным. И это все произошло только за последние дни. Что будет дальше, если события будут развиваться с такой скоростью, даже сложно угадать.

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