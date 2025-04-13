В одном бою уничтожил 6 немецких танков

В ноябре 1900-го года под Винницей родился Роман Семенович Смищук. Получив начальное образование, парень устроился работать. Он был и строителем, и колхозиком, и милиционером.

Начало Великой Отечественной войны Роман Семенович застал в родных местах. Очень скоро все окрестности были захвачены немцами, так и жил Смищук в зоне оккупации до самого 44-го года, пока его родное село не было освобождено советскими войсками. Новости СМИ2



Роман Семенович Смищук.

Роман Смищук родился в селе Волосо-Крикливец, что в Винницкой области Украины. Обычный сын крестьянина из обычной украинской семьи. Получил начальное образование, перенес все беды и несчастья начала XX век, успел поработать в милиции, на заводе, в колхозе.

Обычная жизнь обычного украинца, ничем особо непримечательная. Как и положено, в свое время женился, потом родился сын… Когда грянула Великая Отечественная, Роману Семеновичу было уже сорок. Призыва в армию Смищук не дождался – гитлеровцы наступали стремительно, и уже в июле 1941 года Винницкая область оказалась оккупирована.

И не просто оккупирована – здесь даже находилась ставка Гитлера «Вервольф», так что оккупационные порядки были крайне жесткими.

Смищук прожил в оккупации три бесконечно долгих года. Когда же в 1944 году Винницкую область освободили, Смищука и его сына призвали в Красную Армию.

Собственно говоря, Роман Семенович Смищук и был той самой «черной пехотой», которая, по версии режиссера Никиты Михалкова, ходила на цитадели с черенками от лопат.

Только вот в жизни все было прозаичнее – рядового Смищука после прохождения первоначальной подготовки полностью экипировали и вместе с земляками направили в 3-ю стрелковую роту 2-го Краснознамённого стрелкового полка 50-й Запорожско-Кировоградской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии. Герой Советского Союза Роман Смищук выступает перед однополчанами, 1944 год. Фото: РИА Новости

Боевое крещение

Из курса школьной истории все знают, что после Курской битвы в войне наступил коренной перелом, и немцы покатились на запад. Да, враг был уже не тот, но дрался по-прежнему яростно, не желая сдаваться.

50-я стрелковая дивизия рвалась в Румынию. Немцы дрались за эту территорию особенно яростно: вся техника Вермахта работала за счет топлива, поставляемого с румынских нефтепромыслов, и потеря их была бы для немцев тяжелейшим ударом.

Поэтому в конце мая гитлеровцы нанесли на этом направлении контрудар, заставив советские войска перейти к обороне.

К 3 июня части 50-й стрелковой дивизии оказались в полуокружении. Полк, в котором воевал Смищук, держал оборону севернее Ясс, на горе Оллариол.

4 июня 1944 года противник пошел на штурм советских позиций. Для рядового Смищука и многих его товарищей этот бой был боевым крещением. Немцы отсекли роту от остальных частей, заставив занять круговую оборону.

На советские позиции двинулись 16 танков, за которыми следовала пехота. Те лихие парни из Киева, что весело орудуя цепями, избивали милиционеров на майдане – видели ли они когда-нибудь идущий на них танк?

Не в парадном расчете, а в боевом строю, идущий убивать, давить гусеницами?

Те, кому приходилось сталкиваться с этим, говорят – это невыносимо страшно. Страшно было и бойцам роты, в которой сражался Смищук. Многие вжались в окопы, молодой паренек, сражавшийся рядом со Смищуком, куда-то исчез.

А ему самому вдруг вспомнился 1941-й год, когда возле его родного села немцы взяли в плен 48 советских солдат. Веселые немецкие танкисты выгнали их в поле и устроили забаву – гонялись за ними на танках, давя гусеницами.

Вот и эти шли убивать Романа и его товарищей. Командующий войсками 3-го Украинского фронта Родион Яковлевич Малиновский (слева) во время награждения Смищука «Золотой звездой» Героя Советского Союза, 1944 год. Фото: РИА Новости

За гранью возможного

Страх вдруг вытеснила ярость. Схватив противотанковые гранаты и бутылки с горючей смесью, он двинулся навстречу первому танку. Когда тот приблизился к окопу, Смищук вспомнил все, чему учили, и метнул гранату. Первый же бросок оказался удачным, выведя из строя ходовую часть. Бутылкой рядовой поджег моторный отсек. Немецкий танк запылал факелом.

В это время боец увидел, что подходит второй танк. Сценарий повторился – граната в ходовую часть, бутылка в моторный отсек. На поле боя пылали две немецкие машины.

Экипаж третьего танка остановился в нескольких десятках метрах от советских позиций, пытаясь разобраться в том, что происходит. Но остервеневший Смищук ловко добрался до гитлеровцев и уже по отработанной схеме вывел из строя и поджег третью немецкую машину. Номер газеты 52-ой армии "Боевая Красноармейская" от 15 июня 1944 года с материалом о подвиге Героя Советского Союза Романа Смищука. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Репродукция фотографии. Источник: РИА Новости

Свой запас гранат кончился, но солдат, пробежав по окопам, нашел еще. Танки продолжали идти на позиции роты. Силы заканчивались, но Роман Смищук сумел справиться и с четвертым танком.

Затем был пятый, шестой… Как в тумане, он увидел накатывающий на траншею немецкий танк, после которого солдата засыпало землей.

Очнулся Смищук от крика: «Дядька Роман, дядька Роман!»

Над ним склонился тот самый боец, пропавший с появлением танков. Пришедший в себя Смищук стал бранить парня за трусость, а тот покаялся: да, испугался, но когда увидел, как «дядька» бьется с немецкими танками, вернулся. Именно «струсивший» парнишка гранатой и бутылкой уничтожил засыпавший Смищука танк.

На поле боя полыхали костры из семи немецких танков. Шесть из них были на личном счету рядового Смищука. Гитлеровцы дрогнули и отступили. Рота, вдохновленная подвигом Смищука, прорвала окружение и соединилась с другими частями.

Герой, сошедший с небес

Вечером того же дня командир полка майор Твердохлебов написал представление на присвоение Роману Смищуку звания Героя Советского Союза.

Даже посреди массового героизма советских солдат то, что совершил 43-летний украинец, было из ряда вон выходящим. Всего через восемь дней после представления майора Твердохлебова президиум Верховного Совета СССР присвоил рядовому Смищуку звание Героя Советского Союза.

13 июня о подвиге рассказало Совинформбюро, а 18 июня Роману Семеновичу Смищуку награду вручил лично командующий 2-ым Украинским фронтом генерал армии Родион Малиновский.

На награждении Роман Смищук встретил сына, которого специально привезли, чтобы повидаться с отцом-героем. Командование удовлетворило просьбу Смищука-старшего, и далее отец с сыном воевали вместе. Номер газеты 52-ой армии "Боевая Красноармейская" от 17 июня 1944 года с материалом о подвиге Героя Советского Союза Романа Смищука. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Репродукция фотографии. Источник: РИА Новости

А после награждения рядовому Смищуку генерал Малиновский выделил… самолет, чтобы Роман Семенович мог слетать в родное село и повидаться с женой. Летчику был дан строгий наказ – ни один волос не должен упасть с головы героя. И, как назло, на маленький По-2 напали «мессеры». Однако, проявив чудеса пилотажа, летчик ушел от противника.

Наверное, в истории родного села Романа Смищука это был самый великий день – на глазах изумленной родни, друзей, знакомых, в буквальном смысле слова к ним с небес сошел их односельчанин со звездой Героя на груди.

Сын, достойный отца

Побывка была недолгой – война продолжалась. Сын Романа Смищука не посрамил отца. Из представления на артиллериста Григория Романовича Смищука:

«16 апреля 1945 года в бою за населенный пункт Гросс-Крауш (Германия), находясь у орудия прямой наводки, своими решительными действиями бесперебойно обеспечивал работу орудия, огнем которого в этом бою было подавлено 2 станковых пулемета и 3 ручных. В момент, когда противник при поддержке танков перешел в контратаку, были ранены наводчик и заряжающий. Тов. Смищук, оставаясь у орудия, продолжал вести огонь по контратакующему противнику, подавил вражескую пушку и уничтожил до пятнадцати гитлеровцев».

За этот бой Григорий Смищук был награжден орденом Славы III степени.

Вторая и последняя награда Григория Смищука - Медаль "За боевые заслуги": Медаль "За боевые заслуги" Григория Смищука - дата подвига 7 мая 1945 года (Германия), за 2 дня до окончания войны

Роман и Григорий Смищуки сражались до самой Победы, вернувшись героями в родное село.

Судьба отмерила Роману Семеновичу Смищуку еще 24 года послевоенной жизни, в которой он как и прежде, честно и добросовестно трудился. После войны демобилизовался в звании старшины. Работал председателем колхоза в родном селе и в Крыжопольском райпищекомбинате. Памятник герою Советского Союза Смищуку Роману Семеновичу

Благодарный сын Григорий Смищук посвятил памяти отца-героя книгу "Отцовская слава".

Описание событий подвига отца по книжной версии сына:

"...Танки всё ещё напирали, а гранаты и бутылки закончились. Пришлось собственноручно искать их по всей роте. Нашлись гранаты, нашлись и бутылки, и Роман снова побежал навстречу танкам. Как поджёг четвертый и пятый - ещё помнил. Из последних сил бросил гранату под шестой танк, и, обессилев, потерял сознание.

Очнулся вечером, попробовал найти свою роту - куда там. Нашли его в блиндаже в расположении совсем другой части.

- Дезертир, - услышал обидное слово, - А ну-ка, покаж документы!

Увидев документы, часовой вдруг удивлённо спросил:

- Ты Роман Смищук?

- Так точно.

- Так это тебя по всей дивизии ищут?

- Как дезертира?

- Как героя, чудак!

"... Когда танки приближаться стали, я вспомнил, как в 1941 году фашисты в нашем селе пленных танками давили... Вспомнил я об этом, и такая ненависть сердце сжала! Вот где иродам-фашистам отомстить смогу. И с этим чувством бросился я на проклятые танки. Гранатами, бутылками глушил..."

И осталась после него на земле память о настоящем герое Украины, бесстрашно сражавшемся за Родину под красным знаменем. Тем самым, что жгут на Майдане люди, полагающие себя патриотами.

На великой украинской земле было много тружеников, героев и настоящих патриотов. Вот только сегодня на Майдане и Верховной Раде славят не их, а тех, кто является позором украинской нации.

Что ж, это тоже выбор Украины. Но правда заключается в том, что не всякий выбор достоин уважения. Умер Герой Советского Союза Роман Семенович Смищук 29 октября 1969 года, похоронен в посёлке Крыжополь Винницкой области.

https://aif.ru/society/history/geroy_ne_dlya_maydana_neudobn...

https://dzen.ru/a/X5ALFm3I-S7av27P

https://rg.ru/2020/06/04/podvig-smishchuka-kak-krasnoarmeec-unichtozhil-shest-tankov-v-odnom-boiu.html

https://ok.ru/svobodamne/topic/157733299621140

https://rg.ru/2020/06/04/podvig-smishchuka-kak-krasnoarmeec-...