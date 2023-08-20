Просто и эффективно - как советские спецслужбы «раскалывали» бандеровцев

Из интервью с ветераном советской разведки Георгием Санниковым, боровшимся с бандеровцами на Западной Украине:

Вы были причастны к поимке последнего главнокомандующего УПА* полковника Василия Кука, который с 1950 года руководил остатками вооруженного подполья в Западной Украине. Его взяли живым. Как это удалось?

— Взять его нам помог захваченный в 1953 году и перевербованный нами бандит Мыкола по кличке Чумак. Это был старый «эсбист», повинный в смерти десятков ликвидированных им людей. Мы на это закрывали глаза, так как важнее было захватить Кука. В то время выше Васыля Кука по статусу был только Степан Бандера, но Бандера находился за рубежом, а Кук — на Западной Украине.

Мыкола знал руководителя УПА лично, и Кук беспредельно доверял ему. Встречи были заранее обговорены на год-полтора. Мы внедрили своих людей в эту линию связи и только после этого конспиративно захватили Чумака. Никто не знал, что он уже у нас. При захвате он пытался подорвать себя гранатой. Еле удалось избежать взрыва.

Потом его вербовкой занимался в то время начальник отдела Николай Иванович Зубатенко. Именно под воздействием бесед с этим мудрым человеком, легендарным чекистом бывший головорез сам пошел на сотрудничество.

Он родился в 1922 году, всю юность жил в нищете, денег никогда не имел — мечтал лишь купить себе дуду, попробовать мороженое и сходить в кино. Когда же на западноукраинские земли пришла Красная Армия, Мыкола уже был связан с ОУН*.

К моменту его захвата это был седой, совершенно больной человек. Зубы его «съела» цинга. Плюс полный букет желудочных заболеваний.

Мы вылечили его, вставили ему зубы, откормили, затем провезли по всей Украине: показали Крым, море, заводы, набирающие силу колхозы. Шляпу и макинтош купили ему — когда-то мальчишкой он щупал похожий на польском пане, и с тех пор макинтош был еще одной его заоблачной мечтой. В Киеве он наконец мороженое попробовал, а после посещения гастронома сказал: «Вот такую колбасу к нам бы в бункер — тогда там можно было бы годами сидеть...».

Потом мы снабдили его соответствующей легендой, вернули его же оружие, и Мыкола пошел по своим связям.

24 мая 1954 года Чумак привел Кука и его жену Ульяну Крюченко в бункер, где заранее была установлена система «Тревога». Супруги смертельно устали после долгого перехода в этот район, так что быстро заснули. Чумак разоружил их сонных и включил «Тревогу».

Когда Кук и Крюченко еще до прибытия оперативной группы проснулись, состоялся короткий разговор, о котором потом мне сам Кук рассказывал. Ульяна назвала Чумака предателем, плюнула ему в лицо, а Васыль, при котором была немалая сумма денег, предложил их Мыколе, мол, ты молодой хлопец, тебе жить надо, возьми! Зачем деньги отдавать Советам? На это Чумак сказал: «А я не за деньги работаю». «А за что же?» — спросил Кук. «За идею...» — был ответ.

*ОУН, УПА — запрещенные в России экстремистские организации

Источник: Удманцев В. Охота на бандеровцев // Военно-промышленный курьер. 13 апреля 2005 г.

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