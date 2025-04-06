Когда герои СВО появятся на больших экранах?

Нужно создавать больше произведений о наших героях, об участниках специальной военной операции, призвал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. И напомнил: в период с 1941 по 1945 год было снято 190 кинокартин, и многие из этих фильмов "живы" до сих пор. В то время как сейчас, помимо документальных проектов, на широких экранах нет фильмов о героях СВО.

Как бы отвечая Бастрыкину, министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с Владимиром Путиным рассказала, что кинематографистов приходилось «тормозить» в зоне СВО в интересах их же безопасности, но в ЛНР и ДНР уже открыты студии для кинематографистов, а в 2025 году Минкультуры собирается финансово поддержать производство фильмов о героях СВО, которые теперь в перечне приоритетных тем.

Однако возникает вопрос – почему до сих пор не сняты подобные фильмы? С 24 февраля 2022 года прошло более 3-х лет, но кроме отдельных песен, стихов и редких документальных фильмов ("У края бездны", "Я иду домой" и др.), больших художественных картин не появилось, системного осмысления российским искусством Специальной военной операции, к сожалению, не произошло.

Упоминание Бастрыкиным фильмов, снятых во время ВОВ, очень важно, поскольку бытует мнение, что о войне и в целом о современности нельзя создать достойные фильмы или романы, поскольку требуется время для осмысления и творческой переработки. Между тем, примеров того, как отечественные деятели культуры предыдущих эпох реагировали на современные события более чем предостаточно - от "Севастопольских рассказов" Льва Толстого, написанных буквально по свежим впечатлениям, до легендарной песни Лебедева-Кумача и Александрова "Священная война", которую впервые исполнили уже 26 июня (!) 1941 года на Белорусском вокзале, откуда отправлялись эшелоны на фронт.

При нынешних технологиях за долгие месяцы боевых действий (не говоря уже о 10 годах конфликта на Донбассе) можно было бы выпустить целую подборку кинопродукции разного формата и уровня, не говоря уже о других, менее технологически сложных видах искусства. Ссылка на безопасность кинодеятелей в зоне СВО понятна только в отношении к документалистам. Скорее, уместно задуматься о недоработке государственной внутренней политики как таковой, невысокой отзывчивости деятелей культуры на то, что является приоритетом для государства и остро волнует соотечественников.

Так чего не хватает для героизации наших бойцов на киноэкранах? Совершенно точно, что не самих подвигов - их наши героические парни совершают невероятное количество, в ежедневном режиме.

Причем Минобороны и федеральные СМИ регулярно и подробно рассказывают о них, даже иногда показывают кадры реальных боёв, благодаря мобильности современной техники. Некоторые боевые подвиги сначала облетают соцсети, их герои становятся по-настоящему народными - как несгибаемый капитан-морпех "Струна" (Головин) с красным рюкзаком, или улыбчивый старлей Иван Жарский, подбивший массу бронетехники, или мужественный сапер-штурмовик Закария Алиев, который три недели держался в окружении врага без еды и воды.

Нередко нынешние герои будто под копирку повторяют те невероятные подвиги, что совершали советские бойцы в Великую Отечественную.

Лётчики экипажа СУ-24М Александр Антонов и Владимир Никишин повторили подвиг Гастелло, направив подбитый самолёт на вражескую технику ценой своей жизни.

Командир разведроты старший лейтенант Максим Песковой в тяжёлом бою накрыл гранату своим телом, чтобы спасти соратников, в чуть ином виде повторив знаменитый поступок советского героя Александра Матросова.

Санинструктор сержант Алексей Лиханов, который вынес с поля боя нескольких раненых, а потом подорвашись на мине полз по заснеженному лесу 12 дней, что стоило ему ампутации обмороженных пальцев ног, проявил такую же силу воли, как некогда героический лётчик Алексей Маресьев.

Лейтенант Даниил Углянский после пятичасового боя прикрывая своих, вызвал огонь русской артиллерии на себя, но выжил и добрался до своих, передав командованию ценные сведения, что точь-в-точь повторяет подвиг Героя Советского Союза, полковника Алексея Кортунова.

И таких примеров десятки, один поразительнее другого. Казалось бы, бери и экранизируй! Но нет.

Возможно, отечественным режиссёрам и писателям не хватает в нынешних событиях драматизма, масштаба боевых действий Второй мировой?

Однако на самом деле драматизм современной войны запредельный и куда более сложный, чем в 1940-е, поскольку в ней смешались мировая, отечественная и гражданская войны.

Когда по одну сторону фронта – российский солдат Петренко, а по ту сторону – всушник Петров, это уже само по себе огромная драма. В ней так замысловато перекрутились судьбы, границы, смыслы, что это, пожалуй, самый драматичный в русской истории. Скорее, как раз эта сложность может отпугивать современных сценаристов и продюсеров, которые привыкли к линейным сюжетам и штампованным персонажам.

Но главная причина, как представляется, в другом. Для тех, кто хоть немного соприкасался с "киношной тусовкой", знает доминирующие в ней настроения, которые лицемерно принято называть антивоенными. Многим из тех, кто на разных уровнях работает в отечественном кинематографе, происходящее вокруг борьбы русского народа на Украине чуждо и неприятно. Таковы результаты культурной госполитики 2000-х. Как говорил один классик, "страшно далеки они от народа" – хотя и не все, конечно, – а потому проникнуться героизмом наших бойцов не выходит. За деньги они, безусловно, снимут, что угодно, но госзаказа про СВО до 2025 года почему-то не было. Однако бездушное коммерческое кино на такую чувствительную тему угрожает привести к негативному эффекту, к опошлению героизма.

По-хорошему, сам драматизм нынешних событий должен привлекать настоящих художников, людей с творческой жаждой. И такие в России, безусловно, всегда были и есть, надо просто дать им шанс. В этой связи открытие киностудий в ДНР и ЛНР – пусть небольших, но среди идейных ребят, опалённых войной – это хорошая возможность сблизить нашу официальную культуру с народом.

Обозреватель АЦ ТАСС Эдуард Биров

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1410287.html

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