Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.29

Замечательная работа художника. Во время военной спецоперации на Украине погиб житель Чувашии. О случившемся рассказала семья погибшего.

19 апреля в бою на Украине в Харьковской области, выполняя свой боевой долг, героически погиб 24-летний уроженец деревни Тюмбеки Вурнарского района. Максим Антонов был десантником, также принимал участие в боевых действиях на территории Сирии.

“Максим отличался добротой и честностью, служил Родине с честью и достоинством!”, - поделились близкие военнослужащего.

https://pg21.ru/news/79013 “Антонов Максим Витальевич, погибший при выполнении особо важной задачи в ходе спецоперации на территории Украины, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции, указом президента Российской Федерации посмертно награжден орденом Мужества”, – сообщают в ведомстве. 5 октября в торжественной обстановке орден вручили родителям Максима Антонова. Представители военкомата Чувашии высказали им слова поддержки и поблагодарили за сына-героя.

https://pg21.ru/news/82127

В бою на Украине погибли командир костромского полка ВДВ, полковник Сергей Сухарев, старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярёв.

В ходе спецоперации на Украине, по данным облвоенкомата, проявили героизм и отдали жизни ради безопасности нашей страны военнослужащие 331-го гвардейского парашютно-десантного полка. Это командир части полковник Сергей Сухарев, старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярёв.

Уточняется, что 331-й гвардейский парашютно-десантный полк входит в состав 98 ВДВ, которая дислоцируется в Ивановской области. Пункт постоянной дислокации - г. Иваново и г. Кострома.

https://newsivanovo.ru/fn_892272.html

https://timenote.info/ru/Jurij-Degtjarjov

Отдельных данных по Юрию Дегтярёву не нашлось.

В Елизовском районе прошло прощание со старшим лейтенантом ВДВ Алексеем Лымаревым, погибшим в ходе спецоперации в Украине, передает РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на районную администрацию.

«Жизнь молодого парня трагически оборвалась в ходе ожесточённого боя за освобождение Луганской и Донецкой областей. Он был командиром роты морской пехоты. От встречи с родными его отделяли всего пять дней до окончания командировки. Но вражеская мина не дала осуществиться этим объятиям: в одну секунду она забрала жизни пятерых защитников Родины», - сообщает администрация в своем телеграм-канале.

Алексей Лымаревым после пятого класса поступил на обучение в Уссурийское суворовское военное училище. В 2018 году он окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Прощение с Алексеем Лымаревым состоялось в Доме культуры села Коряки.

http://kamchatka-news.net/incident/2022/06/20/95333.html

Знаете, что самое удивительное? Вот никто об Александре не рассказал, по-крайней мере я не нашла. Но ему посвятил свой рассказ один из наставников Верхотурского Духовного училища. Привожу его рассказ полностью. Вчера состоялось прощание с Пачуриным Александром Валерьевичем. Александр наш земляк, один из многих добровольцев, которые встали в ряды защитников границ и безопасности граждан России от неонацизма, погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции. Александр погиб на 33 году жизни. Нам не восполнить этой горькой утраты родным и близким, но наш долг соотечественников и земляков почтить память доблестного воина, беззаветно защищавшего Отечество и мирное небо над Россией.

В нулевых на учебу в Верхотурское Духовное училище приехал парнишка из села Кленовское. Тогда много народу приезжало, дети 90-х были неизбалованные «цивилизацией». Простой, трудолюбивый и необыкновенно честный он остро реагировал на всякую несправедливость. Эти его качества иногда казались окружающим грубостью и бестактностью. Такое случается, когда общество поражено формализмом. Это хорошо видно из рекомендации настоятеля прихода храма села Кленовское отца Александра, ныне покойного, который и направил Сашу на обучение в Верхотурье.



В храме своего села Саша вел себя совсем не так как в школе, потому что видел здесь живой пример искренности и любви к людям. В итоге воскресная школа, храм и общение с батюшкой благотворно повлияли на Сашин характер, он стал терпимее относиться к людям, повзрослел.



Хорошо помню его лицо - чистое, светлое, искреннее. Оно менялось, когда он видел несправедливость. Взгляд опускался, голова чуть поворачивалась в сторону, мышцы на лице напрягались, и была видна в его юношеской душе буря, которая захлестывала его и в любую секунду могла вырваться наружу и покарать обидчика. Он не был кротким и смиренным, это борьба давалась ему тяжело, и он не всегда мог сдержаться, хотя и видно было, что старался. Однажды для борьбы с гневом и тренировки в терпении отцы на педсовете решили дать ему послушание - вязать шарфик. Маргарита Михайловна принесла ему спицы и нитки и показала как соединять петли.

Это надо было видеть! Кто знает Сашку меня поймет. Сидит после уроков один в классе этот непоседа и вяжет шарф! У него, естественно, не получается как надо, огонь бушует в его глазах, весь его вид напоминает вулкан, готовый разразиться потоками лавы и пепла. Но он сидит и усердно вяжет, распускает и опять вяжет, потому что ему дали послушание. Его усердие было видно во всем за что он брался. Когда ему было назначено послушание каптёрщика, то каптерка преобразилась. Такой чистой и аккуратной каптерки как при нем не было ни до ни после. Только вот учеба ему не давалась, хотя и тут он старался. Я не раз заставал его ночью в каптерке, где он усердно зубрил уроки.



Каждый год на праздник 9-мая в Верхотурье проводится эстафета, где наши воспитанники также принимают участие. Саша получил благодарность за участие в ней. Но самое интересное было после. В рамках концертной программы на площади выступали ребята из секции каратэ. Показали приемы, сломали доски и ушли. И тут Саня в своем репертуаре выдал: взял доски, что не доломали каратисты, дал однокурснику и начал свои показательные выступления. Его рука была разбита в кровь, но у досок не было шансов. Вот такой Сашка целеустремленный и боевой.

Но когда дело касалось богослужения, он наполнялся серьезностью и благоговением. По всему видна была его глубокая и искренняя вера. Формальное отношение к Богу было не для него. Он всеми силами искал Бога, искренне исповедовался, причащался, искал разговоров с духовником. Как-то принес мне молитвослов из библиотеки и попросил перепечатать оттуда семь молитв Ангелам на каждый день недели. К своему стыду, я продержал у себя эту книгу два месяца «кормя его завтраками», и он терпеливо ждал лишь иногда напоминая мне о моем обещании. И это с его-то темпераментом!

Александр не закончил Духовное училище, вернее не получил аттестат, учеба так и не покорилась ему. В мае, за месяц до выпуска, он был отчислен за неуспеваемость. Однако остался в монастыре до окончания школьного курса и получил школьный аттестат о полном среднем образовании. Однокурсники любили и уважали Сашку. На стенгазете, посвященной выпускному, они изобразили корабль, отправляющийся в плавание, со своими портретами на нем, и Сашка был на этом корабле со всеми. Они вообще были очень дружны. Как-то однажды сбежали вместе на природу пожечь костер, испечь картошку и поговорить о жизни, сидя кругом у костра. Конечно, им влетело за это, но оно того стоило, такие моменты в жизни не забываются.

После Духовного училища Саша не пошел в семинарию, а посвятил себя армии. Он нашел свой жизненный путь. Его огромная энергия и горячий нрав пригодилась Родине. Более 10 лет он ловил бандитов и негодяев по горам и долинам нашей необъятной Родины. Иногда звонил мне посоветоваться по духовным вопросам. О своей службе не рассказывал, а я понимающе не спрашивал. Я слышал от других, что у него имеются награды, и он командует людьми. Недавно Господь призвал его к Себе. Сашка до конца выполнил свой воинский и христианский долг. Он настоящий Воин Христов, и я горжусь знакомством с таким человеком! Такие люди должны быть образцом для подрастающего поколения, поэтому сегодняшний рассказ посвящен ему. Еще хочу сказать ему спасибо!

Ему от нас теперь уже ничего не надо, он с Господом. Но нам самим нужно быть благодарными. Мы можем помолиться о нем и поддержать его близких, позаботиться о них.

https://vk.com/id635208007

В ходе специальной операции на территории Украины погиб 26-летний житель Энгельсского района Саратовской области Игорь Прокопьев.

Об этом сообщает администрация ЭМР.

"Он учился в школе № 12 Энгельса и уже в школьные годы проявлял немалый интерес к военному делу. В 2017 году Игорь был призван на срочную службу, в дальнейшем по зову сердца с чувством долга и патриотизма продолжил службу на контрактной основе.

За годы службы удостоен медали "За участие в военном параде в День Победы", нагрудного знака "Гвардия", а также за отличие в службе, верность присяге, дисциплину и личные инициативы Игорь Викторович отмечен знаком "Отличник сухопутных войск".

Он был профессионалом своего дела. За самоотверженность, мужество, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии рядовой воздушно-десантной части Игорь Прокопьев посмертно представлен к Ордену Мужества", - сообщили в администрации и выразили соболезнования семье военнослужащего.

Прощание с Игорем Прокопьевым состоялось 9 июля 2022 года.

https://www.vzsar.ru/news/2022/06/09/na-territorii-ykrainy-p...

13.07.2022 года в ходе специальной военной операции погиб Сапогов Александр. Уроженец города Бакала, Челябинской области.

Саша был очень хорошим другом, товарищем, братом.

В любой ситуации приходил на помощь и был рядом. На него всегда можно было положиться.

Его оптимизму можно было только позавидовать. От него всегда исходили только хорошие эмоции.

Мы всегда будем помнить тебя! Ты - навсегда в наших сердцах!- нашлась запись на просторах ВК

https://vk.com/wall-212657241_12612

Вадим Окладников сделал еще портрет в виде плаката

На портале "Говорит Сатка" нашлось небольшое известие, что родителям Александра был передан орден Мужества 8 декабря 2022 года. Орден вручили военный комисар города и глава Саткинского района

https://govoritsatka.ru/news/sobytia/roditelyam-bakaltsa-ale...



Об этом герое мы вряд ли что-то найдем на страницах сети, поскольку он находится в зоне СВО, а портрет заказал Вадиму родной брат.

Торишний Валерий Николаевич инспектор взвода военной полиции, гвардии ефрейтор контрактной службы.

Родился 08.11.1986 г. в г. Певек Магаданской области.

Учился в СОШ №5 г. Костромы с 1995-2002 гг.

После окончания школы поступил в профессиональный лицей N 26 г. Костромы на специальность "Машинист дорожных и стр машин"

С 2005-2007 гг. проходил срочную службу в ВС РФ в г. Ярославль. По возвращению из армии в 2008 г. пошел на службу в ОВД милицейского-водителя патрульно-постовой службы милиции УМВД РФ по г. Кострома.

К 2020 г дослужился до прапорщика юстиции в должности помощника следователя. За время службы в УМВД Валерий два раза был в служебных командировках на территории Северо-Кавказского региона РФ и два раза в служебных командировках в г. Сочи (для подготовки к Олимпийским играм 2014 г.).

Награжден следующими отличительными знаками:

1. Медаль "Участник боевых действий на Северном Кавказе"

2. Медаль "За мужество и отвагу"

3. Медаль "За службу на Северном Кавказе"

4. Медаль "За отличие в службе 3 степени"

5. Медаль "За ратную доблесть"

6. Медаль "За укрепление боевого содружества"

7. Медаль "Участнику контртеррористической операции на Кавказ"

8. Нагрудный знак 200 лет Георгиевскому кресту"

9. Нагрудный знак "Защитник Отечества"

10. Грамота (подписанная президентом РФ Путиным В.В) к памятной медали "22 Олимпийские зимние игры и 11 паралимпийские зимние игры 2014 г. в г. Сочи" за значительный вклад в подготовку и проведение Олимпийских игр.

В 2020 г. Валерий получил заочно высшее образование, успешно окончив "МУБИНТ" по направлению юриспруденция.

В июне 2020 г. заключил контракт с Министерством обороны РФ на должность инспектора взвода военной полиции 331 гвардейского парашютно-десантного Костромского полка 98 гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2 степени дивизии.

С самого начала принимал участие в СВО на территории Украины. Погиб при выполнении боевой задачи 11.03.2022 г. Валерию было 35 лет. У него осталась любящая семья: жена, двое детей, родители.

Похоронен на "Аллее Славы" г. Костромы.

Инспектор взвода военной полиции Торишний Валерий Николаевич, ценой своей жизни до конца исполнил свой воинский долг по защите нашего Отечества, за право быть и оставаться Россией, обеспечивая мир и спокойствие граждан нашей страны. За проявленные доблесть, мужество и отвагу в ходе проведения СВО на территории Украины Указом президента РФ Торишний Валерий Николаевич награжден Орденом Мужества (посмертно).

https://gordimsyatoboy.ru/geroi

Памятный знак расположен на фасаде средней общеобразовательной школы № 5 города Костромы. Гвардии ефрейтор, участник специальной военной операции на территории Украины Валерий Торишний пал смертью храбрых в марте 2022 года. Награжден орденом Мужества (посмертно). «Погиб с оружием в руках, как настоящий воин. А быть воином - жить вечно», - сказал о товарище сослуживец Валентин Семенчук. Герою было всего 35 лет.

Право открыть памятную доску предоставили вдове героя Надежде Торишней и детям погибшего – дочери Ульяне и сыну Максиму.

В памятный и скорбный день у стен школы звучали стихи. Не только известных авторов. В память о друге и товарище стихами говорили однополчане. Стихи любимому супругу посвятила и Надежа Александровна. О главном: о том, что защищать Родину считал своим долгом. И о том, что память и любовь вечны.

http://kdm44.ru/news/48163.html



Практически никаких данных о гибели Максимова Александра нет. Вот только в декабре появилась статья об открытии мемориальной таблички. И только из нее понятно, что воин погиб 8 марта 2022 года.

6 де­каб­ря в де­рев­не Ва­шути­но Гусь-Хрус­таль­но­го рай­она от­кры­ли ме­мори­аль­ную дос­ку в па­мять о гвар­дии сер­жанте воз­душно-де­сан­тных вой­ск Алек­сан­дре Мак­си­мове, по­гиб­шем в хо­де спе­ци­аль­ной во­ен­ной опе­рации на Ук­ра­ине в мар­те 2022 го­да. В свои 28 лет Алек­сандр уже был учас­тни­ком во­ен­ной опе­рации в Си­рии и под­держа­ния по­ряд­ка при при­со­еди­нении Крым­ско­го по­лу­ос­тро­ва в сос­тав РФ в Рес­публи­ке Крым. Был наг­ражден ме­даля­ми: «За во­ин­скую доб­лесть» (2 сте­пени) и «Учас­тни­ку во­ен­ной опе­рации в Си­рии». Пос­мер­тно наг­ражден «Ор­де­ном Му­жес­тва». Па­мят­ную гра­нит­ную таб­личку с изоб­ра­жени­ем ге­роя-зем­ля­ка раз­мести­ли на фа­саде Ва­шутин­ской шко­лы, где он учил­ся. В ме­роп­ри­ятии при­няли учас­тие гла­ва Гусь-Хрус­таль­но­го рай­она Ва­силий Па­нин, за­мес­ти­тель гла­вы ад­ми­нис­тра­ции рай­она по со­ци­аль­ной по­лити­ке Дмит­рий Бор­зенко, во­ен­ный ко­мис­сар Ни­колай Луь­янов, на­чаль­ник уп­равле­ния об­ра­зова­ния Ок­са­на Фе­доро­ва. Поч­тить па­мять Алек­сан­дра Мак­си­мова на тра­ур­ный ми­тинг приш­ли его род­ные и друзья, од­но­сель­ча­не, учи­теля и уче­ники. Сло­ва глу­бокой бла­годар­ности в ад­рес ма­мы по­гиб­ше­го за вос­пи­тание сы­на выс­ка­зал Ва­силий Па­нин. В сво­ей ре­чи он от­ме­тил, что та­кие ге­рои, как Алек­сандр Ми­хай­ло­вич, дол­жны стать при­мером для под­раста­юще­го по­коле­ния. И долг каж­до­го из нас пом­нить за­щит­ни­ков Оте­чес­тва и быть бла­годар­ны­ми лю­дям, ко­торые це­ной собс­твен­ной жиз­ни да­рят нам ве­ликое счастье — жить. Мно­го теп­лых слов проз­ву­чало на ми­тин­ге о по­гиб­шем зем­ля­ке. В этот день тро­гатель­ные сти­хи под­го­тови­ли уче­ники и пе­даго­ги шко­лы. Вспом­ни­ла школь­ные го­ды Алек­сан­дра Мак­си­мова его пер­вая учи­тель­ни­ца Гор­бу­нова Ла­риса Ми­хай­лов­на. Пат­ри­оти­чес­кое сти­хот­во­рение Ев­ге­ния Ев­ту­шен­ко «Бе­лые сне­ги» про­читал Пас­хин Вла­димир Алек­се­евич. Пра­во от­крыть ме­мори­аль­ную дос­ку пре­дос­та­вили ма­ме по­гиб­ше­го бой­ца — На­деж­де Ев­гень­ев­не. Пос­ле ми­нуты мол­ча­ния учас­тни­ки ми­тин­га воз­ло­жили цве­ты к ме­мори­аль­ной дос­ке. 6 де­каб­ря в Ва­шутин­ской шко­ле по­явил­ся ме­мори­ал в па­мять об Алек­сан­дре Мак­си­мове — нас­то­ящем че­лове­ке, во­ине, ко­торый был ве­рен сво­ему дол­гу и с честью ис­полнил его до кон­ца. Этот па­мят­ный знак так­же бу­дет на­поми­нать всем нам о ге­ро­ичес­ком под­ви­ге, му­жес­тве и пат­ри­отиз­ме сол­дат и офи­церов, сто­ящих на стра­же ин­те­ресов Оте­чес­тва!

https://gus-info.ru/news/20095-v-derevne-vashutino-otkryli-m...



На Алтае опознали погибшего бойца СВО спустя год

В селе Новороманово в Калманском районе простились с земляком, младшим сержантом Владимиром Рожковым. Его не могли опознать почти год. Об этом сообщает администрация района.

Владимир родился в 1988 году. Он служил по контракту водителем-крановщиком инженерного отделения инженерно-технической роты 656 отдельного гвардейского инженерно-саперного батальона.

Житель Калманского района погиб 19 мая 2022 года при выполнении специальных боевых задач на территории ЛНР в зоне СВО. Долгое время он находился в розыске.

Только в феврале 2023 года удалось установить его личность по результатам ДНК и особым отметкам. Мать и родные погибшего участвовали в его опознании.

С Владимиром простились 5 февраля в Доме культуры в селе Новороманово.

Владимир получил статус ветерана боевых действий и имел боевые награды.

Администрация Калманского района выразила свои соболезнования родным и близким.

https://altapress.ru/zhizn/story/na-altae-opoznali-pogibsheg...

Военнослужащий из Ветлужского района Павел Самойлычев погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщается на странице администрации района в сети «ВКонтакте».

Прощание с Павлом прошло 17 сентября. Военнослужащий похоронен на кладбище в деревне Скулябиха.

«Администрация Ветлужского муниципального округа выражают глубокое соболезнование семье, родным, близким, друзьям Павла Олеговича Самойлычева. Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Светлая память о нем останется в наших сердцах. Гордимся мужеством земляка!» — сказано в сообщении.

ИА «Время Н» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

https://news.mail.ru/incident/53083980/ 16 ноября были торжественно открыты мемориальные доски на зданиях Ветлужской школы №1 и Белышевской школы в память о бывших учениках этих школ Павле Самойлычеве и Даниле Ковалёве. Всегда тяжело и больно говорить о человеческих потерях, а когда из жизни уходят совсем молодые, то больно вдвойне. Они оба шагнули в бессмертие, защищая Донбасс, погибли при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине и стали примером мужества и верности воинской присяге.

В торжественных мероприятиях приняли участие родные и близкие героев-ветлужан, и официальные лица.

Много добрых слов было сказано в адрес Павла Самойлычева и Данилы Ковалёва.

– Сегодня значимое событие в жизни города Ветлуги и Ветлужского района. Нам казалось, что давно отгремели войны и нас больше не коснутся военные действия. Совсем недавно эти мальчишки вместе со своими одноклассниками здесь учились, бегали в перемены по школе, иногда хулиганили, дёргали девчонок за косички… А через некоторое время они встали на защиту нашей Родины. Эти воины – пример для всех нас, для будущих поколений. Низкий поклон родителям за таких сыновей, – сказал глава района, обращаясь к присутствующим.

– Замечательные юноши. Они были солдатами, а воинский долг сопряжён с чрезвычайными опасностями. Этим парням пришлось отдать ради Родины самое главное – свою жизнь. Мемориальные доски всегда будут служить напоминанием об их подвиге, – сказал генерал-майор в отставке О.Ю. Хлупин.

К мемориальным доскам возложили живые цветы.

Память павших воинов почтили минутой молчания.

Как наказ в исполнении белышевских школьников прозвучали стихи:

«Ты, мимо проходя, чуть задержись,

Ведь имя этого героя свято,

За жизнь других он отдал свою жизнь —

И помни вечно этого солдата.

К нему не зарастёт народная тропа!

Пусть ум волнует сердце человечье,

И сохраняет память вечно

Его мемориальная доска…»

https://zemlvetl.ru/2022/11/22/navek-ostalis-molodymi/



Далее выложу три работы Вадима, но котоые вообще никакой информации я не нашла. Почему нет информации о погибших?

Я сейчас выложу письмо без сокращений от одной мамы погибшего сына:

Я сегодня очень злая. Буду делиться.

Итак. С ноября месяца мы с моей подругой ведём бой с чиновничьей бюрократией. Достали уже всех. Но воз и ныне там.

Писать об этом тяжело, пишу просто на эмоциях.

У Ани погиб сын Илюша. Погиб под Изюмом в апреле прошлого года. Илья награждён орденом «Мужества» посмертно. Пацан десантник, 150 прыжков с парашюта.

И как вы думаете, этот пацан имеет право на память о нем как Герое? 22 года мальчишке было…

Тульская парашютно десантная дивизия отправила все документы директору 52 школы города Кирова ещё в мае месяце на то, чтобы школа ходатайствовала о мемориальной доске и парте Героя.

Там есть свой регламент. Так как Илья учился в этой школе, то директор и пишет в департамент культуры и в департамент образования. Дума принимает решение, создаётся макет доски, утверждается, оплачивается и доска вешается на здание школы.

Это делает образовательное учреждение, но не мать солдата, не мать. Ей и так плохо, ей так плохо что пиздец. Вы видели глаза и лица этих мам? В них одни слёзы и боль.

Дак каким же надо быть человеком, чтобы палки в колеса вставлять при таком деле?

Я с ноября долблю депутата Единой России, мы уже вдвоём с Аней пишем и пишем. Обещают!

Сегодня у меня был просто сумасшедший день. С утра мы с Яриком в военкомат ездили в Юрью, а после обеда поехали в Киров, в школу. В глаза посмотреть этому директору.

Но перед этим в администрацию города позвонила Мама другого погибшего солдата и навела там шороху. С Челябинска звонила. Директору сразу наваляли и он засуетился. Позвонил маме Ане и любезно пригласил на разговор, ну а Аня любезно пригласила меня тоже к директору.

Пришли, сидим слушаем. Бред сивой кобылы. Директор предложил нам на выбор, что мы хотели бы))) мы так то все бы хотели … с барского плеча (зачеркнуто) чиновничьего позволения.

1. Парту Героя (но делать ее нельзя) так как учащиеся испортят, испишут /исчеркают.

2. Мемориальную доску. Когда-нибудь.

3. А вот в сентябре открывается в школе музей боевой славы и вот тогда, вот там … мы все и сделаем.

Это нормально ваще????

Я сидела и слушала, волна гнева просто распирала. Аня сбивчиво говорила, что в других школах есть и доска и парта, почему в этой то нельзя сделать то же самое?

А давайте теперь вспомним, че там про патриотизм президент говорил? Почему выросло у нас поколение детей потребителей? С чего начинается Родина? Где у нас должны проходить уроки патриотизма? Дома что ли?

Я мама офицера, смотрела на этого мужика директора и думала…. Че я думала, писать не буду … и так все понятно.

Сказала я много чего. Мы две мамы парней, военных парней, пришли просить как милостыню эту доску, эту память о ребёнке. Да бля, он наши жопы защищал там, под этим сраным Изюмом, и мою, и директора , и всех нас сидящих в тылу на диване.

Неужели он не достоин памяти Героя ???

Директор сказал: мне что жалко что ли эту доску сделать!

Ну, за почти целый год ничегонеделания, конечно не жалко!

Я написала депутату, он позвонил сразу. Оказывается директор сказал ему: на школе есть уже одна доска, на вторую как то места нет.

На школе на самом деле висит доска мальчику погибшему в Ингушетии в 2004 году.

Люди, остановите планету, я сойду! Я просто уже ничего не понимаю видимо в этой жизни. Я ??? воспитанная на фильме «офицеры» где есть такая мужская работа Родину защищать, хочу просто переключить этот канал информации, где директор не хочет память своего ученика почтить.

Мы закончили разговор заявлением, чтобы на школе повесили баннер. Баннер и все работы по его изготовлению полностью оплатит Мама Илюши. Макет баннера уже изготовили в Екатеринбурге. Со школы просто требуется разрешение. Мемориальную доску обещал депутат от Единой России.

С мая месяца директор тянул резину и не написал ни одного ходатайства по увековечиванию памяти Героя! Скоро весна … годовщина по Илюше, новый май придёт …. Патриотизм ??? Не, не слышали ! Педагоги вы че????

Мы женщины. Мы Мамы. Это наши дети. И мы насмерть будем стоять за своих парней!

Больше ни за одного депутата я голосовать в жизни своей не пойду. Думаю, и Аня тоже.

Испанский стыд одолел меня пока сидела в кабинете. За таких людей стыдно, а когда-то слово учитель звучало гордо!

Вот их бы детей отправить в окопы. Всех тех, у кого « моя хата с краю - ничего не знаю» вот тогда бы попер патриотизм из всех щелей. А так непробиваемые, не их же дети погибают. Вчера писала: равнодушие - страшнее войны.

Пысы : позвонила Ане, Аня прочитав текст ревет навзрыд в трубку: выкладывай Ир, не могу больше…

Илюха, прости ты их паразитов. Не ведают, что творят.

Я готова принимать вой с болот и тапки в свою сторону от любых людей. Откину сразу и быстро. Мать солдата трогать запрещаю, сразу нахер в бан кидать буду.

Анна Тарасова

Так что я не удивлена, что некоторые администрации районов или областей живут в параллельном мире!

И только мамы благодарны за безвозмездную помощь Вадима Окладникова А это и есть как раз та моральная поддержка Вадиму за его тяжкий труд. Не так то легко нарисовать портрет. Все пропускается через сердце. Вот на таких людях и держится наша Земля!

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