На освобождённых территориях, где война закончилась, продолжают работать сапёры.

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Окрестности одного из недавно освобождённых городов Донецкой области. Резкий хлопок на краю поля, перекатившееся эхо, после чего снова тишина. Повода для паники нет – работают российские сапёры. Вблизи мирной улицы, где дети снова бегают с мячом, а старики чинят заборы, идёт тяжёлая и кропотливая работа: землю очищают от последствий войны. Новости СМИ2

Фронт ушёл далеко, линия боевых столкновений отодвинулась уже на сотни километров, но память о противостоянии здесь – в каждом сантиметре грунта. Захлестнувший эти края натиск ВСУ, подпитанный западными боеприпасами, оставил после себя сотни, если не тысячи опасных «сюрпризов»: неразорвавшиеся мины, снаряды, закопанные ловушки, заминированные корпуса автомобилей. И всё это – рядом с местами, где теперь вновь продолжается мирная жизнь.

Работа без права на ошибку

Восемь человек выстроились в линию, внимательно слушают последние инструкции. Это группа инженерно-сапёрного подразделения под командованием старшего лейтенанта с позывным «Терек». Перед каждым – металлоискатель, щуп, защитный костюм, бронежилет, каска. Каждый шаг – под контролем. Каждый звук прибора – сигнал потенциальной опасности.

– Сейчас мы проводим сплошную очистку, – объясняет «Терек». – Район делим на квадраты, квадраты – на участки, а участки – на ячейки 25 на 50 метров. У каждого бойца – своя зона. Слева и справа – товарищи, сзади – прикрытие. Работа идёт строго по схеме: два флажка – границы и коридор, медленно идёшь вперёд, возвращаешься, двигаешь флажок, снова вперёд. Терпение – вот главное качество сапёра. Без него тут не выживешь.

В руках у бойцов новейшие металлоискатели «Вектор-6М». Обнаруживают металл на глубине до 30 сантиметров, работают и в дождь, и в жару. Световая и звуковая индикация, усиленная катушка, антивибрационный корпус – казалось бы, техника сделана идеально. Но и она не спасёт, если человек не будет внимателен.

«Змеи» в земле

На краю поля инженер с позывным «Рысь» аккуратно проводит прибором над грунтом. Небольшой звуковой писк, всплеск на шкале – стоп. Лопатка, щуп, лёгкое движение – и вот из земли проступает очертание старой противопехотной мины советского производства. Она уже проржавела, но всё ещё смертельно опасна.

– Сапёр как хирург, – говорит «Рысь». – Только у него пациент – земля. И в ней живут «змеи». Ты не знаешь, жива она или нет, пока не дотронешься.

Соседнее поле успели разминировать прошлой весной. Осенью там уже зрели подсолнухи и рожь. А здесь всё ещё небезопасно, особенно после поджогов. Поля часто горели во время боёв, и многие мины оплавились, потеряли форму, но не свою разрушительную силу.

– На днях здесь нашли МОН-90, – говорит инженер с позывным «Кабан». – Мина оплавилась, корпус как воск, но взрыватель сохранился. Представляешь, что бы случилось, если бы на неё наехал трактор?

Окопные истории и «сэндвичи»



Наша беседа прерывается, когда по рации звучит голос заместителя командира с позывным «Крест». Он обнаружил мину типа ПМН-2. Оплавлена, обуглена, но её начинка по-прежнему активна.

– Вокруг нет ни проводов, ни датчиков, – докладывает «Крест».

– Иду к тебе. Сохраняй позицию, не трогай, – отвечает «Терек».

Подходят, оценивают, принимают решение – подрыв на месте. Закладывают тротил, отходят на безопасное расстояние, и вот глухой хлопок возвращает полю безопасность.

– Бывает, находишь «сэндвич» – одна мина под другой, – объясняет «Терек». – Это уже почерк западных инструкторов. Они любят усложнять. Одна ошибка – и всё. Мы не герои, мы просто делаем работу, но каждый раз – как впервые.

Подарок из глубины

Не так давно в этом районе сапёры обнаружили авиабомбу. 500-килограммовый боеприпас ушёл под землю на 12 метров. Найти помогли пехотинцы – вспомнили, что во время боя здесь был прилёт, но взрыва не последовало. Тогда сапёры с позывными «Филин» и «Гром» пять дней вручную копали землю. Технику использовать было опасно.

– Оказалось, что бомба попала в старый оросительный канал, – вспоминает «Гром». – Она не сработала только чудом. Если бы кто-то начал рыть колодец, взрыв бы сровнял с землёй всё в радиусе ста метров.

Соседнее поле успели разминировать прошлой весной. Осенью там уже зрели подсолнухи и рожь. А здесь всё ещё небезопасно, особенно после поджогов. Поля часто горели во время боёв, и многие мины оплавились, потеряли форму, но не свою разрушительную силу

Мины в игрушках

Но не всегда они работают в полях. Недавно из Старомалиновки пришло сообщение: местные начали наводить порядок в детском саду, который долгое время был в зоне боёв. Оказалось, здание заминировано. Бойцы «Терека» прибыли на место через 40 минут.

– Мы нашли противопехотную мину, замаскированную под детскую игрушку, – рассказывает сапёр с позывным «Фараон». – В кладовке была мягкая панда, внутри – взрывчатка. Вероятно, кто-то хотел сделать закладку на случай возвращения войск. Такое найти – мороз по коже. Мы сняли её на месте, вывезли за пределы села и уничтожили. Только представьте: ребёнок берёт игрушку…

После этого случая весь детский сад обследовали и нашли ещё три взрывоопасных предмета. Теперь там снова звучат детские голоса. Но прежде чем они вернулись, каждый уголок здания прошёл через руки сапёров.

Ещё один случай произошёл в селе неподалёку от линии разминирования. Оттуда поступил вызов: девочка нашла старую игрушку в сарае – внутри противопехотная мина. Сапёр с позывным «Фараон» выехал первым.

– Видимо, хотели оставить «сюрприз» при отходе, – говорит он. – Это низость, хуже которой уже быть не может. Хорошо, что она не тронула игрушку. Девочка сказала, что сразу позвала дедушку, а тот вызвал нас. Обезвредили на месте.

После этого все сараи, кладовки и подвалы в селе проверили сапёры. И нашли ещё две такие закладки.

Смерть в стене

В недавно восстановленном доме местные строители при демонтаже обвалившейся стены наткнулись на странный предмет, замурованный в кладке. Сначала подумали, что это просто металлический ящик, но вызвали сапёров – и не прогадали. Внутри была мина направленного действия, замаскированная под элемент конструкции. Работал над ней, как оказалось, украинский сапёр-диверсант – заложил её ещё в 2022-м, когда дом был под их контролем.

– Мы аккуратно демонтировали стену, извлекли мину, вывезли за пределы посёлка и подорвали, – рассказывает «Кабан». – Представьте, что было бы, если бы кто-то начал сверлить или устанавливать окно.

Они работают молча, слаженно. Восьмёрка бойцов под командованием старшего лейтенанта с позывным «Терек» выходит на расчистку нового участка. Металлоискатель в руках, бронежилет, защитный костюм. Каждое движение проверено годами практики и мгновенной реакцией.

– Самое важное в нашей работе – терпение. Если спешишь, то не живёшь, – говорит «Терек». – Я всегда повторяю: ты не на войне, ты внутри неё.

Сапёр «Рысь» аккуратно проходит по полю. Короткий писк прибора – сигнал. Он останавливается, достаёт щуп. Несколько движений, и чуть заметен металлический блеск. ПМН-2, классика. Рядом рычит мотор отдалённого трактора – весна, посевная, и эту землю скоро будут возделывать. Если успеют зачистить.

В Волновахе – городе, пережившем несколько кассетных ударов, сапёры работали неделями. Кассеты взрываются не все – десятки боевых элементов остаются в земле или на крышах домов. «Шельма», один из бойцов, вспоминает, как на одной из улиц нашли 14 кассет, спрятавшихся в ливнёвке.

– Мы проверяли всё: кроны деревьев, чердаки. Это как охота на привидений. Ты не знаешь, где может быть смерть. Но она рядом, – говорит сапёр.

Одной из самых сложных задач остаётся зачистка дорог. ВСУ используют квадрокоптеры, с которых сбрасывают мины прямо на трассы, ведущие в освобождённые деревни. Так было на пути в село Павловка, оно как раз расположено на перекрёстке важных дорог, в том числе и на Угледар. За неделю до нашего приезда мина, сброшенная с дрона, подорвала гражданскую машину. Погиб отец троих детей.

– Мы каждый день проверяем дороги, – говорит сапёр «Гром». – У нас есть техника с катками, но часто работаем вручную. Люди боятся здесь ездить, и если мы не зачистим, сюда не приедет скорая, не пойдёт хлебовоз. Это борьба за каждый километр.

Среди тех, кто особенно благодарен сапёрам, – местные фермеры. Иван Титаренко – один из них. Его хозяйство в нескольких километрах от линии соприкосновения. ВСУ уже не бьют в эту сторону, но в земле ещё есть снаряды и мины. После разминирования Иван смог вернуться к работе.

– Я думал, что больше никогда не сяду в трактор, – признаётся он. – Весной 2023 года мои ребята нашли мину прямо в борозде. После этого мы остановились. Спасибо сапёрам: прошли всё поле, каждый метр. Теперь я спокойно сажаю кукурузу.

У Ивана 50 гектаров. Работы много. Но главное – земля снова кормит, а не убивает. В его голосе – благодарность и усталость.

– Мы столько пережили. А сейчас… Сапёры – это воины мира. Я так их называю. Без них тут бы жизнь не началась заново.

«Мы стали одной семьёй»

Отряд «Терека» работает в зоне специальной военной операции уже больше года. Начинали с линий электропередачи, потом – жилые дома, фермерские угодья. Всё под угрозой. Сейчас, по словам командира, обстановка улучшилась: за последний квартал количество находок уменьшилось на треть. Но расслабляться нельзя.

– Сейчас основная работа – под землёй, – говорит сапёр с позывным «Шельма». – Всё, что было на поверхности, уже убрали. Но грунт двигается, вода подмывает, старые мины опускаются или, наоборот, всплывают. Иногда находки бывают со времён Великой Отечественной.

Все бойцы прошли строгую и усиленную боевую учёбу: сначала на полигонах, затем в центре противоминной подготовки. Сдавали зачёты, отрабатывали каждый алгоритм действий. Здесь нет случайных людей.

– Мы стали семьёй, – говорит «Терек». – Я знаю, что могу положиться на любого из них. Здесь нужна холодная голова, стальные нервы и умение работать молча. Каждый день как последний, но это наша работа.

На вопрос, сколько потребуется времени на полное разминирование Донбасса, сапёры отвечают, что не могут дать точных сроков.

– Можно убрать всё, что видят приборы. Но земля не забывает, – говорит «Шельма». – Будут находки и через десять лет. Главное, чтобы дети, идущие в школу, больше никогда не видели, как сапёр подрывает мину у дороги. Ради этого мы и работаем.