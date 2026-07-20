Розы ВДНХ, ч.2

Вчера недогуляли. Вообще розы на выставке просто очаровательные. Высажено кустов, самых разных сортов и расцветок просто море.
По пути попался павильон "Центрсоюз", я просто хочу показать поближе барельефы, восстановленные зановоЛадно. А мы гуляем дальше, посетив фонтан "Каменный цветок"По дороге и флоксы захватилиПавильон "Славянская письменность", бывшая Украина.
Конечно фонтан. И он обсажан кустами роз.Это розы вокруг фонтанаКакой цвет!Жаль земля на себя перетянула резкость кадра.А впереди располагаются остатки сооружения для выпускной ночи. Всю ночь молдодь тут тусила. До часу слышала музыку. Потом звук немного уменьшили, но выпускники городские тут гуляли всю ночь. У них была обстоятельная программа.Хороша роза!А мы движемся в сторону фонтана "Дружба народов" (один фонтан от дружбы и остался)Ну вот, как раз, чать полуразобранных декораций праздника.Слева как раз фонтан.По окружности фонтана посажены кусты роз, но они дальше, чем у "Каменного цветка"И много штамбовых роз.Купол павильона "Казахстан"Крыша белого павильона "Узбекистан"А рядомпавильон"КарелияНо я ближе подходить не стала.Ну тут либо фонтан, либо розы. Розы тут важнее.
Ну вот так по отношению к фонтану расположены клумбы, вернее, посадки роз.Посадки роз одной из алей выставки. Паралельно главной.Полукруглое здание - гостиница "Космос" за территорией выставки.Розы тут высажены уже квадратными делянкими
Насыщенный цвет роз.Среди розово-красных обитателей попалась одна желтая. А смотрится то как!Шалфей (помимо бегоний)А это львиный зев. Целая посадкаВ детстве мы их собачками называлиНу и заросли лилейникаА я потопала домой. И хоть выложила одну треть фото, думается прогулку совершили со мной достаточную и яркую.
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