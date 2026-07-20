Розы ВДНХ, ч.2

Вчера недогуляли. Вообще розы на выставке просто очаровательные. Высажено кустов, самых разных сортов и расцветок просто море.

По пути попался павильон "Центрсоюз", я просто хочу показать поближе барельефы, восстановленные заново Ладно. А мы гуляем дальше, посетив фонтан "Каменный цветок" По дороге и флоксы захватили Павильон "Славянская письменность", бывшая Украина.

Конечно фонтан. И он обсажан кустами роз. Это розы вокруг фонтана Какой цвет! Жаль земля на себя перетянула резкость кадра. А впереди располагаются остатки сооружения для выпускной ночи. Всю ночь молдодь тут тусила. До часу слышала музыку. Потом звук немного уменьшили, но выпускники городские тут гуляли всю ночь. У них была обстоятельная программа. Хороша роза! А мы движемся в сторону фонтана "Дружба народов" (один фонтан от дружбы и остался) Ну вот, как раз, чать полуразобранных декораций праздника. Слева как раз фонтан. По окружности фонтана посажены кусты роз, но они дальше, чем у "Каменного цветка" И много штамбовых роз. Купол павильона "Казахстан" Крыша белого павильона "Узбекистан" А рядомпавильон"Карелия Но я ближе подходить не стала. Ну тут либо фонтан, либо розы. Розы тут важнее.

Ну вот так по отношению к фонтану расположены клумбы, вернее, посадки роз. Посадки роз одной из алей выставки. Паралельно главной. Полукруглое здание - гостиница "Космос" за территорией выставки. Розы тут высажены уже квадратными делянкими

Насыщенный цвет роз. Среди розово-красных обитателей попалась одна желтая. А смотрится то как! Шалфей (помимо бегоний) А это львиный зев. Целая посадка В детстве мы их собачками называли Ну и заросли лилейника А я потопала домой. И хоть выложила одну треть фото, думается прогулку совершили со мной достаточную и яркую.