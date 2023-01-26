Чем закончился первый ночной таран в небе над Ленинградом?

Летчик Алексей Севастьянов

Ни для кого не секрет, что в отличие от летчиков люфтваффе, которые никогда не ходили на таран, наши пилоты довольно часто использовали этот манёвр, как прием воздушного боя.

Всегда было принято считать, что любой таран можно расценивать, как акт величайшего героизма и самоотверженности, но и без самопожертвования в годы Великой Отечественной войны не обходилось.

В основном наши летчики применяли тараны тогда, когда вышло из строя вооружение или закончились боеприпасы.

Что, собственно, и произошло 4 ноября 1941 года с летчиком Алексеем Севастьяновым в небе над Ленинградом.

Сразу хочу сделать оговорку: сам по себе таран - манёвр чрезвычайно сложный, а ночной таран сложен вдвойне.

Первый ночной таран над Ленинградом

На долю командира звена 26-го Истребительного авиационного полка Алексея Севастьянова как раз и выпал ночной таран, который впоследствии стал считаться первым ночным тараном, совершенным в небе над Ленинградом.

4 ноября 1941 года младший лейтенант Севастьянов совершал патрулирование на своем истребителе И-153 «Чайка».

И-153. "Чайка"

Массированный огонь нашей зенитной артиллерии, расположенной на подступах к Ленинграду, как правило, эффективно боролся с попытками немецких стервятников долететь до города, но 4 ноября, как говорится, что-то пошло не так, и одному бомбардировщику "He-111" все-таки удалось прорваться к городу на Неве.

Тогда немец еще не знал, что впереди его ждет затяжное противостояние с советским истребителем.

Алексей Севастьянов увидел немецкий бомбардировщик еще до того, как он пересек черту города.

Две атаки, которые провел Алексей, оказались неудачными, тем более, что и "Не-111" все время огрызался пулеметом из верхнего фонаря.

Не-111

В конце концов, младший лейтенант Севастьянов понял, что расстрелял весь свой боекомплект, а немец, как ни в чем не бывало, парит над городом и сбрасывает бомбы на улицы и дома.

А между тем один из наших прожекторов крепко вцепился в корпус немецкого самолета, не давая ему маневрировать в ночном небе.

Этим моментом летчик Севастьянов не мог не воспользоваться. Первый заход на таран оказался неудачным. А вот второй оказался результативным.

"Хейнкель" упал где-то в районе Таврического сада. Его хвост потом еще долго хранился в Музее истории Ленинграда. Члены экипажа были взяты в плен местными жителями.

Самолет, который сбил А. Севастьянов

Алексей Севастьянов тоже удачно приземлился с парашютом. А его «Чайку» потом подлатали и снова выпустили в небо.

За этот подвиг младший лейтенант Алексей Тихонович Севастьянов был представлен к награждению званием Героя Советского Союза.

Наградной лист. Алексей Севастьянов.

Присвоение звания Герой Советского Союза Алексею Тихоновичу Севастьянову состоялось 6 июня 1942 года. К тому моменту его уже не было в живых. 23 апреля 1942 года младший лейтенант А.Т. Севастьянов погиб в неравном воздушном бою, защищая «Дорогу жизни» через Ладогу.

Уже после смерти комиссар М. Т. Ермолаев от имени всего личного состава писал в деревню Холм матери Алексея:

Комиссар М. Т. Ермолаев

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