Территория Героев...(127)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. «Под огнём противника шансы 50 на 50 – либо повезёт, либо нет». Прапорщик Андрей Павлов выполнил свою боевую задачу: доставить миномётчикам снаряды. А миномётчики успешно выполнили свою.

У Андрея большой боевой опыт: в СВО он участвует с февраля 2022 года, а до этого, ещё на срочной службе, побывал в Чечне. Сын пошел по его стопам. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/36440 «Связь – как воздух. Есть она – не замечают. Нет – задыхаются», — говорят про свою работу связисты. Начальник радиостанции Александр Фёдоров рассказывает о том, что поднимает дух под обстрелами и почему Россия обязательно победит. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/36493 Как эвакуировать с поля вертолёт, не задействуя ещё один вертолёт? Рассказывает прапорщик Виталий Косякин, который до службы в зоне СВО обучал молодых офицеров навыкам вождения грузовых автомобилей, а на фронте управлял бронированными «Тиграми» и тяжёлыми «Уралами», а также занимался эвакуацией и ремонтом пострадавшей техники.

Виталий родом из Тамбова, а служил в Рязани. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/36562

Майор Клоповский Евгений В ходе одного из боев личный состав подразделения российских военнослужащих под командованием майора Евгения Клоповского выполнял боевую задачу по штурму опорных пунктов украинских боевиков и закреплению на них. Продвигаясь по лесополосе в ночное время, Клоповский заметил оборудованную огневую позицию противника, предназначенную для ведения минометного огня. Оперативно оценив обстановку, Евгений принял решение силами группы ликвидировать боевиков несмотря на то, что на данном участке силы противника имели численное преимущество.

Используя рельеф местности, подобравшись к позициям врага, грамотно распределив подчиненных, Евгений внезапно атаковал противника. Пытаясь перегруппироваться для отражения атаки российских военнослужащих, украинские боевики понесли значительные потери и были вынуждены отступить, бросив вооружение. Благодаря высокому уровню тактической подготовки майора Евгения Клоповского и слаженности действий его подчиненных, группой было уничтожено более десятка украинских боевиков. Боевая задача была выполнена без потерь среди личного состава.

Боевой путь майора мы оже освещали, тогда он был капитаном. Удачи и скорейшего возвращения с Победой!

https://t.me/rabotaembrat/7695

Старший лейтенант Кобзарь Владимир Командир инженерно-саперного взвода старший лейтенант Владимир Кобзарь выполнял боевую задачу по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, в том числе мин-ловушек, а также задачи по разминированию территорий населенных пунктов на одном из важных стратегических направлений.

Кобзарь со своим взводом совершал адресные выезды по запросам местных жителей на разминирование автомобильных дорог, приусадебных участков и сельхозугодий. Проводил инженерную разведку местности, оценивал обстановку, после чего группа разминирования приступала к очистке местности от взрывоопасных предметов. Действуя в защитных костюмах сапера с использованием современных миноискателей и инженерных щупов, Кобзарь с подчиненными вел поиск противопехотных и противотанковых мин нажимного действия, оставленных ВСУ. Поиск мин осуществлялся по внешним демаскирующим признакам, с помощью штатных средств, а также с привлечением специально обученных минно-розыскных собак. После определения степени опасности взрывных устройств, обнаруженные боеприпасы при возможности их транспортировки вывозились на полигон подрыва, а поврежденные или неисправные мины уничтожались на месте. Старший лейтенант Владимир Кобзарь вместе со своим взводом выявил и уничтожил более тонны взрывоопасных объектов, оставленных ВСУ.

Благодаря грамотным действиям старшего лейтенанта Кобзаря удалось спасти десятки мирных жителей и объектов инфраструктуры.

https://t.me/rabotaembrat/7684

Гвардии старший сержант Янукян Андрей Командир боевой машины РСЗО гвардии старший сержант Андрей Янукян выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений.

Находясь на боевом дежурстве, расчет реактивной системы залпового огня «Град» под командованием Янукяна, получил команду на поражение мест скопления живой силы и техники противника, предпринявших попытку атаковать российские позиции. Получив целеуказания, Янукян вывел боевую машину в район боевого применения, с тактическим преимуществом выбрал позицию для стрельбы и развернул РСЗО «Град» из походного в боевое положение. Расчет реактивной артиллерии быстро произвел наведение боевой машины и залпом реактивных снарядов поразил выявленные места скопления личного состава и техники украинских боевиков.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям расчета гвардии старшего сержанта Андрея Янукяна, огнем реактивного артиллерийского расчёта был уничтожен боевой бронированный автомобиль, а также более десятка украинских боевиков. Это позволило сорвать планы боевиков, нанести им серьезное поражение и не допустить прорыва нашей линии обороны.

https://t.me/rabotaembrat/7701

Ефрейтор Быргазов Дмитрий Стрелок ефрейтор Дмитрий Быргазов в составе штурмовой группы получил задачу на захват выгодной огневой позиции, удерживаемой украинскими боевиками. В ходе атаки часть бойцов штурмовой группы получила ранение. Ефрейтор Быргазов организовал эвакуацию с поля боя раненых товарищей, предварительно взяв у них дополнительные боеприпасы, а сам продолжил выполнять боевую задачу.

Изменив маршрут движения скрытно начал обход опорного пункта противника. Пройдя несколько километров, соблюдая маскировку и несмотря на вес дополнительных боеприпасов вышел во фланг обороны противника. Он стремительно атаковал украинских боевиков и уничтожил нескольких из них в первые минуты боя. Проведя зачистку опорного пункта ефрейтор Быргазов выбрал выгодные огневые позиции и замаскировал огневые точки. Несмотря на обстрел артиллерией и атаки ударных дронов Быргазов продолжал оборону занятой позиции, уничтожая метким огнем штурмовые группы противника на подходе к укрепленному пункту. В течение суток Дмитрий удерживал занятую позицию, что позволило командованию перебросить подкрепления и занять выгодные рубежи на тактически значимом направлении.

Благодаря мужеству и стойкости ефрейтора Дмитрия Быргазова был занят и удержан важный укрепленный пункт, что позволило российским войскам продолжить успешные наступательные действия на важном тактическом направлении и значительно улучшить положение по переднему краю.

https://t.me/rabotaembrat/7683

Прапорщик Свинаренко Роман Техник станции связи прапорщик Роман Свинаренко выполнял задачи по организации устойчивой и бесперебойной связи между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями российских войск.

В ходе артиллерийского обстрела украинских боевиков были повреждены антенно-фидерное устройство, а также ретранслятор с комплектом цифрового оборудования для усиления сигнала радиосвязи, в результате чего вышла из строя часть основной радиосети подразделения. Понимая, что потеря связи лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Свинаренко, несмотря на продолжающийся обстрел, незамедлительно приступил к устранению повреждений и организации резервных каналов связи, оперативно устранил все неисправности и заново настроил станцию, в результате чего связь была восстановлена.

Благодаря профессиональным действиям прапорщика Романа Свинаренко были оперативно восстановлены каналы связи, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями и не допустить потери управления тактического соединения.

https://t.me/rabotaembrat/7702

Гвардии сержант Безумов Вячеслав Механик-связист гвардии сержант Вячеслав Безумов в ходе проведения специальной военной операции выполнял задачи по организации связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.

Подразделение, связь в котором обеспечивал Вячеслав, подверглось минометному обстрелу со стороны украинских боевиков. В результате разрыва вражеского минометного снаряда была выведена из строя антенна радиостанции. Безумов, несмотря на риск для жизни, под мощным огневым воздействием противника, проявив храбрость и мужество, оперативно произвел замену поврежденных блоков, после чего заново настроил радиостанцию.

Благодаря мужественным и умелым действиям гвардии сержанта Вячеслава Безумова, подразделения были обеспечены бесперебойной связью, что позволило командованию оперативно координировать силы в бою и отразить атаку противника.

https://t.me/rabotaembrat/7687

Ефрейтор Бадмаев Жамсаран Старший оператор взвода беспилотных летательных аппаратов ефрейтор Жамсаран Бадмаев, действуя на важном тактическом направлении, осуществлял поиск целей, корректировал огонь российских артиллерийских, танковых расчетов, проводил видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники украинских боевиков.

В ходе ведения воздушной разведки Бадмаевым при помощи беспилотника был обнаружен замаскированный взводный опорный пункт противника с оборудованной позицией минометного расчета. Ефрейтор Жамсаран Бадмаев своевременно передал на командный пункт информацию о его местонахождении, координаты цели, после чего осуществлял корректировку огня артиллерии. В ходе точного удара российских артиллеристов минометный расчет вместе с личным составом был уничтожен.

https://t.me/rabotaembrat/7712

Младший сержант Адин Сергей Штурмовая группа младшего сержанта Сергея Адина выполняла задачу по вытеснению украинских боевиков с занимаемых позиций.

На маршруте движения российские военнослужащие попали под обстрел артиллерии, а также подверглись атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов, снаряженных взрывчаткой. Рискуя жизнью, грамотно используя рельеф местности, группа под командованием Адина пробралась в тыл врага, и, прорвав оборону, зашла в опорный пункт противника, закрепившись там. Враг не оставлял попыток вернуть утраченный опорный пункт и держал группу Сергея под постоянным огневым натиском. На протяжении двух суток, находясь под шквальным огнем противника, группа Адина удерживала опорный пункт до прибытия основных сил. Противник так и не сумел вернуть утраченный опорный пункт.

Благодаря мужеству и героизму младшего сержанта Сергея Адина взятый опорный пункт был удержан и в дальнейшем применялся как плацдарм для продвижения подразделений российских войск вперёд.

https://t.me/rabotaembrat/7688

Младший сержант Куулар Буян Младший сержант Буян Куулар выполнял боевые задачи по штурму опорных пунктов, узлов сопротивления, долговременных огневых сооружений и важных объектов украинских боевиков.

Противник, удерживая оборону на важном направлении наступления российских войск, оборудовал взводный опорный пункт. Задача по его взятию была поставлена штурмовой группе Куулара. Благодаря проведённой разведке местности и скрытным действиям, группа незаметно подобралась к позициям обороняющихся боевиков и атаковала их. Внезапность действий штурмового отряда дезорганизовала оборону противника, вынудив бежать с подготовленных огневых позиций. Закрепившись на опорном пункте, Буян с подчинёнными организовал оборону и отразил две вражеские контратаки, уничтожив в ближнем бою часть пехоты врага.

В ходе боя, не смотря на полученное ранение ноги, младший сержант Буян Куулар оказал первую медицинскую помощь двум боевым товарищам, а после вытащил их на себе в безопасное место, передав эвакуационной группе.

https://t.me/rabotaembrat/7720

Гвардии младший сержант Бурлак Илья Стрелок-помощник гранатометчика гвардии младший сержант Илья Бурлак в составе подразделения выполнял боевую задачу по штурму опорного пункта противника. Действуя смело и решительно, используя рельеф местности, Бурлак скрытно переместился на окраину опорного пункта, где уничтожил нескольких украинских боевиков, после чего группа проникла на позиции противника и продолжила вести бой с врагом.

Заняв опорный пункт противника, подразделение Ильи попало под массированный артиллерийский огонь противника. В ходе обстрела трое российских военнослужащих получили осколочные ранения. Проявляя мужество и отвагу, под плотным артиллерийским огнем противника, Бурлак оказал первую медицинскую помощь военнослужащим, а так же вынес их в безопасное в место для эвакуации, после чего продолжил выполнение боевой задачи.

Благодаря смелым и решительным действия гвардии младшего сержанта Ильи Бурлака российским военнослужащим удалось взять штурмом опорный пункт противника и спасти жизни боевым товарищам

https://t.me/rabotaembrat/7694

Лейтенант Фефилов Дмитрий Командир роты связи лейтенант Дмитрий Фефилов действовал в составе батальонной тактической группы ВС РФ, лично разработал и установил транспортную сеть ретрансляторов, которая позволила обеспечить устойчивую защищенную связь подразделениям, находящимся на значительном удалении друг от друга. Разработанная система позволила штурмовым, пехотным подразделениям и наблюдательным постам в активных боевых действиях корректировать огонь артиллерии и обеспечивать надежное, беспрерывное управление войсками, а также сократить время на корректировку огня в несколько раз.

В ходе наступательных действий БТГр вблизи одного из населенных пунктов часть средств связи и антенно-фидерных устройств в результате огня боевиков была повреждена. Фефилов лично подготовил средства связи и комплектующие, выдвинулся на позиции подразделений для замены и выдачи средств связи. Так как позиции групп пехоты и КНП были расположены в разных местах, Дмитрий лично проверил каждую точку нахождения личного состава и благодаря своему опыту и профессионализму провел замену нуждающихся в ремонте узлов радиостанций и произвел ремонтно-восстановительные работы с фидерами и антеннами на месте, благодаря чему в кротчайшие сроки смог восстановить связь с каждой группой и наблюдательным постом батальона.

В ходе восстановления поврежденной фидерной линии на одном из постов попал под огонь вражеского РСЗО. Несмотря на то, что лейтенант Дмитрий Фефилов получил легкую контузию, он продолжил работу над ремонтом поврежденного кабеля. После восстановления и проверки связи на КНП помогал оказывать первую помощь раненым и содействовал в организации эвакуации.

https://t.me/rabotaembrat/7721

Гвардии рядовой Стеценко Дмитрий Находясь на наблюдательном посту опорного пункта, в составе группы из трех бойцов, стрелок гвардии рядовой Дмитрий Стеценко корректировал минометный огонь по позициям противника. После ответного огня украинских боевиков один из бойцов получил осколочные ранения. Гвардии рядовой Стеценко своевременно оказал первую медицинскую помощь сослуживцу, после чего организовал эвакуацию раненого в безопасный район.

Благодаря умелым и профессиональным действиям, гвардии рядового Стеценко раненого оперативно доставили в госпиталь, где ему была оказана вся необходимая помощь, после эвакуации Дмитрий продолжил корректировать минометный огонь, в результате чего было уничтожено до десяти вражеских пехотинцев, что заставило противника отступить.

https://t.me/rabotaembrat/7708

Ефрейтор Курганов Сергей Ефрейтор Сергей Курганов в ходе специальной военной операции выполнял задачи по прикрытию расположения российских войск.

Находясь на наблюдательном посту, Курганов обнаружил дрон-камикадзе противника, направлявшийся к позициям взвода, где проводилась в это время личным составом проводились работы по возведению фортификационных сооружений. Понимая, что поражение боеприпасов дроном-камикадзе приведет к многочисленным жертвам среди личного состава подразделения, Сергей незамедлительно воспользовался штатным стрелковым оружием и открыл огонь по приближающейся цели. Пораженным метким выстрелом Сергея БПЛА, потеряв управление, упал на подлете к позициям, после чего сдетонировал.

Благодаря оперативным и уверенным действиям ефрейтора Сергея Курганова не допущено потерь среди личного состава, подрыва боеприпасов и уничтожения оборудования.

https://t.me/rabotaembrat/7728

Младший сержант Инютин Андрей Младший сержант Андрей Инютин, в составе расчета разведывательного беспилотника, выполнял задачи по обнаружению военной техники, позиций средств огневого поражения, а также диверсионно- разведывательных групп украинских боевиков, действующих в его зоне ответственности.

В ходе ведения воздушной разведки Инютин заметил перемещение колонны украинской бронетехники, двигавшейся в направлении позиций, удерживаемых Вооруженными Силами Российской Федерации. Андрей оперативно передал на командный пункт информацию о составе, направлении движения колонны и ее координаты. На основании данных, переданных Инютиным, российские военнослужащие нанесли артиллерийский удар по колонне, в результате чего было уничтожено до двадцати человек личного состава и пять единиц бронетехники противника.

Мужественные и решительные действия младшего сержанта Андрея Инютина позволили ликвидировать значительное количество военной техники и живой силы противника и не допустить потерь среди боевых товарищей.

https://t.me/rabotaembrat/7737

Ефрейтор Рыков Александр В ходе наступления, продвигаясь по лесополосе, подразделение российских войск, в составе которого действовал ефрейтор Александр Рыков, подверглось массированному обстрелу артиллерии противника. В результате огня украинских боевиков несколько военнослужащих штурмовой группы получили ранения различной степени тяжести. Несмотря на непрекращающийся артиллерийский обстрел, ефрейтор Рыков оказал им первую медицинскую помощь, вынес в безопасное место, после чего организовал их эвакуацию для дальнейшего прохождения лечения.

Мужество, отвага и самоотверженность ефрейтора Александра Рыкова, проявленные им при выполнении специальных задач, позволили сохранить жизни военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/7711

Старший лейтенант Круглов Сергей Подразделение российских военнослужащих под командованием старшего лейтенанта Сергея Круглова выполняло задачу по поиску вооруженных формирований украинских боевиков в заданном районе.

Продвигаясь по маршруту, старший лейтенант Круглов со своими подчиненными обнаружили диверсионно-разведывательную группу противника. Несмотря на превосходящие силы украинских боевиков, Сергей принял решение навязать бой противнику. Заняв выгодные огневые позиции, Круглов с подчиненными внезапно атаковали, чем застали противника врасплох. В ходе боя, действуя смело и решительно, Круглов лично уничтожил вражеский пулеметный расчет. Застигнутые врасплох боевики не смогли организовать оборону и, понеся существенные потери, спешно покинули позиции.

Грамотные и самоотверженные действия старшего лейтенанта Сергея Круглова, а также смелость его подчиненных позволили пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, а также уничтожить замаскированные огневые точки противника и более десятка боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/7716

Рядовой Гарипов Артур Действуя в составе батальонной тактической группы, рядовой Артур Гарипов выполнял боевую задачу по удержанию важного стратегического рубежа, уничтожая бронетехнику и живую силу противника.

Украинские националисты, стремясь прорвать оборону, предприняли попытку атаковать позиций российских мотострелков. Артур, находясь на переднем крае рубежа обороны, занял выгодную огневую позицию, успешно удерживал свой сектор стрельбы и, проявляя хладнокровие, прицельным огнем уничтожил десять наступающих украинских боевиков.

Грамотные действия рядового Артура Гарипова в обороне способствовали отражению вражеской атаки, а также не позволили допустить прорыва противника в зоне ответственности подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/7738

Сержант Антропова Екатерина Старший санитар госпитального отделения сержант Екатерина Антропова в составе эвакуационной медицинской группы в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения выполняла боевые задачи по оказанию квалифицированной медицинской помощи раненым военнослужащим, чем обеспечивала сохранение их жизни и здоровья.

Несмотря на неоднократную угрозу поражения артиллерией и беспилотной авиацией противника, благодаря высоким профессиональным навыкам, сержант Екатерина Антропова за период выполнения задач в зоне специальной военной операции, действуя в составе эвакуационной медицинской группы, оказала квалифицированную медицинскую помощь более 800 военнослужащим с различными характерами повреждений, травм и ранений, что способствовало их скорейшему восстановлению.

https://t.me/rabotaembrat/7729

Гвардии рядовой Горн Сергей Штурмовое подразделение, в составе которого действовал гвардии рядовой Сергей Горн, выполняло задачу по взятию опорного пункта на одном из тактических направлений.

При выдвижении группы российских мотострелков в район выполнения задачи, гвардии рядовой Горн обнаружил в небе вражеский ударный беспилотный летательный аппарат, двигающийся на предельно малой высоте в направлении наших военнослужащих. Доложив командиру штурмового отряда о приближающемся воздушном объекте противника, Сергей незамедлительно открыл по нему огонь из стрелкового оружия. Подбитый вражеский коптер получил повреждения и, потеряв управление, упал на удалении от российских военнослужащих, после чего сдетонировал.

Мужественные и профессиональные действия гвардии рядового Сергея Горна позволили сорвать попытку противника атаковать подразделение российских штурмовиков и выбить украинских боевиков с опорного пункта, тем самым создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения наших войск.

https://t.me/rabotaembrat/7717

Военнослужащий Вейман Сергей Боец специального штурмового отряда Сергей Вейман

Уроженец села Голицыно Новобурасского района Саратовской области.

В июне 2023 года у населенного пункта Макаровка Сергей был тяжело ранен.

После прохождения лечения в госпитале и реабилитации вернулся в военную часть.

Награждён Георгиевским крестом.

https://t.me/strana_geroev/5210

Военнослужащая Ефимцова Оксана Оксана Ефимцова живет во фронтовом Городе-Герое Донецка, который регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Родители привезли ее сюда в три года. Донбасс стал для нее Родиной. И с самого детства она мечтала стать медиком.

Оксана – санинструктор разведроты с позывным «Ксюша». Уже десять лет, с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе, Оксана спасает жизни бойцов.

https://t.me/specnazAlpha/22384

Военнослужащий Бойко Андрей Нацбол Андрей Бойко (позывной Турист) получил множественные ранения в боях за Георгиевку.

Турист — штурмовик в 5 бригаде донецкого армейского корпуса.

Перед Туристом была поставлена задача закрепиться в лесополосе. Там его заметил коптер и начал за ним охоту. Сначала со сброса задел ВОГом ногу. Турист пополз обратно. После нескольких попыток, коптер ранил Туриста гранатой. Вместе с сослуживцами он переждал ночь и 4 атаки коптера, после чего был эвакуирован.

Как итог: открытый перелом голеностопа, закрытый перелом кисти, осколочные ранения. Сейчас Андрей в ростовском госпитале, предстоит длительное лечение.

https://t.me/interbrigady2022/3502

Младший лейтенант Борисов Евгений Герой Российской Федерации Евгений Борисов

Женя Борисов...Этот русский парень во время второй чеченской войны восхитил своим подвигам даже видавших виды воинов.

Родился Евгений 11 марта 1980 г. в столице Чувашии городе Чебоксары. В восемнадцать лет, едва окончив школу, попал на войну в Чечню. В октябре 1999 года его часть шла на Бамут — чрезвычайно укрепленное горное село, за которое в первую чеченскую кампанию федералы бились около года...

На Бамут двигалась колонна российской бронетехники — танки, БМП с мотострелками и саперами, среди которых был и Женя. На броне танка он и ворвался в Бамут, выполняя поставленную командованием задачу по подавлению огневых точек противника. После того, как танк был подбит из гранатомета, Борисов занял оборонительную позицию, своим огнём дал танкистам шанс кое-как починить боевую машину и покинуть Бамут.

Во время того боя Евгений был тяжело ранен. В одиночку, выходя из окружения девятнадцатилетний, практически необстрелянный, парень дважды вступал в неравный бой с аванпостами чеченских боевиков. Четыре дня и ночи, постоянно теряя сознание от октябрьского холода и большой потери крови, на полуобмороженных ногах, Евгений, словно легендарный Маресьев, упорно двигался к своим.

Вопреки распространенной здесь в дзене профанами легенде, Женю боевики "взять" так и не смогли. И никогда "не довозили" к российским позициями. Вышел солдат к своим сам, хотя боевики, поняв кто перед ними и в каком состоянии, вели за юношей настоящую охоту.

Подвиг, смелость и воинские навыки девятнадцатилетнего пацана восхитили даже видавших виды боевиков ЧРИ. "Это настоящий воин, а с вами мы еще увидимся" — так, по свидетельствам очевидцев, передали по радио федералам боевики.

За свой подвиг на чеченской войне младший сержант Евгений Германович Борисов получил звание Героя Российской Федерации.

В июле 2023 года, Евгений Борисов в числе добровольцев, выехал для участия в зону СВО. От 7 июля 2023 года присвоено очередное воинское звание — прапорщик.

С 13 декабря 2023 года — младший лейтенант.

Награжден медалью «За отвагу».

https://t.me/geroirossii/6366 Командир мотострелкового отделения рассказал о самом запоминающемся боевом эпизоде. «В тот день вообще ни единого выстрела со стороны противника. Как-то показалось странным. Оператор поднял дрон, было обнаружено две группы противника численностью до 10 человек», – вспоминает Николай Крутень. «Я дал команду отделению к бою. После чего побежал за автоматический гранатомет, навел его на противника и нанес огневое поражение. Прилетело в бруствер. Меня засыпало землей. Я встал, отряхнулся и сменил позицию. Отстреливал магазин – обратно в блиндаж. Бой закончился тем, что нас уже прикрыли», – рассказал Николай. За стойкость в бою командир отделения получил медаль «За отвагу». См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/35908 Старший сержант Вадим Кушнарь с детства хотел стать военным. Когда началась спецоперация, Вадим служил в танковых войсках наводчиком. За свой первый же бой старший сержант получил орден Мужества. «Ребята, удерживающие оборону населенного пункта, запросили помощь у нас – танкистов. Мы сидели с моим командиром батальона в танке. И получилось так, что поворачиваю башню – танк противника стоит и уже начинает выезжать. Командир дал команду уничтожить. Первым выстрелом попал, вторым – все. Наступление отразили, ребятам помогли», – рассказал Вадим Кушнарь. Старший сержант Кушнарь стал командиром танка, поддерживал наступление нашей пехоты на Запорожском и Херсонском направлениях. См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/35952 Старшина Чингисхан Мусаев служит в разведке. В ходе одного из боев батальон мотострелков, с которым шли разведчики, попал под обстрел реактивной артиллерии. Экипажи боевых машин получили ранения. Разведчики под непрерывным огнем противника эвакуировали раненых и технику в безопасный район. За этот бой Мусаев получил медаль «За спасение погибавших». См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/35975 Техник подразделения ВАИ Елена Ершова рассказала, как пришла к выбору своей профессии, и поделилась, почему приняла решение отправиться в зону спецоперации. «Я считаю, каждый должен внести какой-то вклад, какую-то свою помощь. Встать на защиту своей родины, помогать нуждающимся, помогать людям, которые находятся в тяжелой ситуации. У нас большая страна, она сильная и со всем справится, – уверена Елена. – Девчонки, держитесь. Вместе мы поможем нашим мужчинам». См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/36388 «Важно спасти каждого»: военный врач Елена Рудакова рассказала о работе в госпитале первой линии «Меня с детства интересовала медицина, – говорит старший лейтенант медицинской службы Елена Рудакова, – и когда я узнала, что можно быть не только врачом, но и носить погоны на плечах, сразу же определилась, что буду поступать в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Питер. И окончив ее успешно, получила долгожданное звание – военный врач». Елена Рудакова служит в госпитале первой линии, туда привозят раненых с передовой. «На сортировочной площадке сразу нужно определиться, что этот больной идет в первую очередь в операционную, этому мы делаем рентген, этому делаем просто перевязку. Кого-то отправляем на дальнейший этап эвакуации», – говорит офицер. В ходе СВО через приемное отделение Елены прошло более 20 тысяч бойцов. «Бывают уже, так сказать, частые гости к нам, – с улыбкой говорит военный врач. – Они приходят и говорит: «Ой, я вас помню, вы нам тогда помощь оказывали и сейчас, уверен, что окажете». И бывает, что сами ребята отказываются от помощи и возвращаются обратно на передовую, так как не могут бросить своих сослуживцев». Старший лейтенант награждена медалями, в том числе «За спасение погибавших» и «За помощь в бою». «Бывают такие дни, что у нас нет даже возможности присесть отдохнуть, мы забываем покушать, поспать и все равно оказываем медицинскую помощь, важно спасти каждого», – говорит офицер медицинской службы. См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/36417

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! В ходе специальной военной операции на Украине при исполнении воинского долга, защищая мирное население, погиб военнослужащий из Ивановской области Илья Филин. Разведчик, пулеметчик группы специального назначения Илья Игоревич Филин служил по контракту на территории другого региона. На поле боя проявил высочайшие отвагу и мужество. В Кинешме на здании Кинешемского Педагогического колледжа состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память Ильи Игоревича Филина. Илья Игоревич Филин родился в Кинешме. Закончил 9 классов школы № 18, затем поступил в Кинешемский химико-технологический колледж, где учился 2 года, а затем перевёлся на 3-й курс Кинешемского педагогического колледжа, который закончил в 2011 году по специальности «Преподаватель информатики в основной школе». В 2016 году окончил Московский государственный технологический университет имени К.Г.Разумовского с присвоением звания «Бакалавр». В июне 2011 году призван в ВС РФ, затем заключил контракт. Выполнял боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона в Чеченской Республике. В октябре 2018 года принимал участие в контртеррористических операциях на территории Сирийской Арабской Республики. Награждён: медалью «За боевое отличие»,

медалью «Участник военной операции в Сирии»,

медалью Жукова,

медалью Суворова. Погиб 20 мая 2022 года. Награждён Орденом Мужества посмертно. https://t.me/mentlife37/1768 В ходе специальной военной операции на Украине при исполнении воинского долга, защищая мирное население, погиб военнослужащий из Ивановской области Рафик Гизатуллин. Стрелок стрелкового взвода Рафик Режепович Гизатуллин проходил военную службу по контракту на территории другого региона.

За проявленный героизм представлен к награждению Орденом Мужества посмертно. В ивановской школе №29 установили памятную доску рядовому-контрактнику Рафику Гизатуллину. https://t.me/mentlife37/1768 Старший лейтенант Галлямов Ильвир Галлямов Ильвир Ильмирович героически погиб в ходе спецоперации на территории Украины, выполняя свой воинский долг После окончания Калтаевской средней школы, в 2015 году поступил в Казанское высшее танковое командное училище. В 2020 году, успешно окончив учебное заведение, пошел служить по контракту. Он был командиром танкового взвода 71-го мотострелкового полка 42–ой мотострелковой дивизии 58–ой общевойсковой армии.

В 2021 году был командирован в Крымскую область. У него осталась жена и родители. https://t.me/geroirossii/6368 Военнослужащий Капустин Алексей В Петропавловском районе Алтайского края простился с участником спецоперации на Украине

Алексеем Капустиным Алексея похоронили со всеми воинскими почестями. Алексей Капустин родился 22 октября 1997 года в Антоньевке. Окончил Антоньевскую среднюю школу. В детстве и юности увлекался футболом. Получил высшее юридическое образование. Ещё со школы грезил армией, хотел стать военным. Сознательно пошёл служить по контракту. С первых дней участвовал в спецоперации на Украине. Погиб 18 марта 2022 года. https://vk.com/wall-211802551_45 Гвардии старший лейтенант Батыров Артур В ходе военной спецоперации на Украине героически погиб уроженец Республики Башкортостан

командир мотострелкового взвода гвардии старший лейтенант Батыров Артур Артурович. Артур родился 19 октября 1993 года в Давлеканово. Он учился в лицее № 4, после с отличием окончил профессиональное училище № 103. На срочную службу Артур Батыров был призван в 2012 году. А в 2013 году он стал курсантом Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева. В 2019 году уроженец Башкирии будучи офицером продолжил службу в ВС РФ. За проявленную самоотверженность и мужество указом Главы Башкортостана Артур Батыров удостоен ордена генерала Шаймуратова посмертно. Президент России представил старшего лейтенанта к Ордену Мужества. Источник Гвардии старшина Сундареев Бато-Цырен Погибший на Украине гвардии старшина Бато-Цырен Сундареев из Джидинского района Бурятии посмертно представлен к Ордену Мужества. Бато-Цырен Сергеевич Сундареев родился 12 декабря 1987 года в селе Енхор Джидинского района.

В 2005 году был призван на срочную службу, после её окончания подписал контракт. За время службы в Российской армии награждался медалями «За укрепление боевого содружества»,

«За отличие в учениях»,

за участие в маневрах «Восток-2018». Погиб 8 сентября 2022 года при исполнении воинского долга, участвуя в спецоперации по защите Донбасса от украинских неонацистов. Источник Младший сержант Бураков Владислав 02.07.2022 года в Большой Пудге простились с младшим сержантом Владиславом Бураковым, погибшим в боях на Украине. Посмертно награждён орденом Мужества. https://vk.com/wall-49248213_11229981 Сержант Каратаев Роман Роман Игоревич Каратаев родился 13 декабря 1996 года в городе Закаменск. Окончив местную среднюю школу №5, поступил в Байкальский колледж недропользования в Улан-Удэ, который окончил в 2017 году по специальности «горный техник-технолог». Вскоре был призван в армию, в 2018 году оформил контракт. Погиб в ходе спецоперации на Украине при выполнении боевой задачи.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награждён Орденом Мужества. Романа Каратаева запомнили доброжелательным, скромным и трудолюбивым парнем, всегда готовым прийти на помощь в трудной ситуации, защищавшим слабых. Источник Военнослужащий Черезов Александр На Урале похоронили контрактника Александра Черезова. Он погиб 22 апреля 2022 года. Александра похоронили с воинскими почестями Военнослужащему был 21 год. У него осталась маленькая сестра. https://www.e1.ru/text/incidents/2022/05/11/71319857/ Гвардии младший сержант Борбуев Булат Гвардии младший сержант Булат Константинович Борбуев родился 27 апреля 1989 года в селе Орлик Окинского района. Окончил местную школу, после учился в Улан-Удэнском торгово-экономическом техникуме на юриста. В 2009 году был призван на срочную службу, в 2013 году решил стать профессиональным военным, подписав контракт. Служил в Хабаровском крае радистом-разведчиком группы роты связи. Героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации на Украине. Посмертно представлен к Ордену Мужества. Источник Рядовой Зорин Андрей Рядовой Андрей Зорин из с.Нюрдор-Котья погиб вблизи Харькова 24 июня. Андрей был прилежным учеником, добрым и отзывчивым, заботливым сыном и верным другом, всегда был готов прийти на помощь. Андрей Владимирович останется в нашей памяти настоящим защитником Отечества, Воином, Патриотом. Посмертно награждён орденом Мужества. https://vk.com/wall-49248213_11225584 Военнослужащий Парыгин Марк В Амурской области орденом Мужества посмертно наградили выпускника ДВОКУ Марка Парыгина. Он погиб в зоне СВО 29 июня 2022 года. Марк поступил в ДВОКУ в 2007 году, с детства мечтал стать военным и серьезно готовился к этому. Марк всегда был целеустремленным и ответственным человеком, который доводил все дела до конца и всегда делал все зависящее от него. О том, что сын принимает участие в спецоперации, родственники узнали не сразу. Сначала мужчина сказал, что поехал в командировку. И только в конце февраля они поняли, что он имел в виду. О том, что случилось страшное, родственники узнали от соседей. Посмертно Марк Олегович Парыгин награжден орденом Мужества. Также родители Марка получили грамоту за подписью президента РФ. Источник Военнослужащий Варанкин Александр Жители Афанасьевского района простились с бойцом, погибшим в ходе проведения СВО. Варанкин Александр Геннадьевич родился 13 декабря 1991 года в д. Езжа Афанасьевского района. После школы он окончил Зюкайский аграрный техникум по специальности механизация сельского хозяйства. Служил по контракту в Пскове и Санкт-Петербурге. Участник боевых действий в Сирии. За безупречную службу Александр был отмечен наградами: медалями «За воинскую доблесть» II степени (2017 год), «Участнику военной операции в Сирии» (2020 год), медалью Жукова (2022 год). С апреля 2022 года прапорщик контрактной службы Варанкин Александр Геннадьевич находился в зоне проведения специальной военной операции. 8 августа 2023 года разведывательной группе под командованием Александра Варанкина была поставлена задача – выдвинуться на опасный участок, где возможен прорыв противника. В ходе выполнения боевой задачи разведывательная группа была обстреляна. Александр прикрыл своим телом сослуживцев, приняв удар на себя, тем самым сохранив жизнь боевым товарищам. 31-летний уроженец деревни Езжа Афанасьевского муниципального округа, заместитель командира группы специального назначения, Варанкин Александр Геннадьевич за боевые заслуги посмертно представлен к государственной награде Российской Федерации - высшему званию «Герой России». https://vk.com/wall-48533011_204693 Лейтенант Бернгардт Артём При выполнении задач в ходе СВО погиб 23-летний лейтенант Артём Бернгардт. Артём учился в 49-м лицее Калининграда с 2006-го. В 2017 году окончил Кадетский морской корпус Андрея Первозванного и поступил на первый курс бизнес-колледжа, где изучал правоохранительную деятельность. В 2022-м юноша окончил Новосибирское высшее военное командное училище ордена Жукова по специальности «Применение мотострелковых подразделений». Артём Бернгардт погиб 26 сентября 2022 года. Посмертно офицера представили к Ордену Мужества. Источник Рядовой Сектерёв Максим В деревне Каменное (Завьяловский район) прошло прощание с Максимом Сектеревым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Он очень любил хоккей, в юношеские годы играл за команду «Мясной удар» из Каменного, позже - за местный «Авангард» в Ночной хоккейной лиге. Ему было 19 лет. Посмертно награждён орденом Мужества. https://vk.com/wall-49248213_11225584 Старший лейтенант Гайфуллин Ильгиз В Башкирии в последний путь проводили погибшего в ходе военной специальной операции на Украине. В деревне Рысаево простились с 26-летним Гайфуллиным Ильгизом Самигулловичем. Он служил командиром десантно-штурмового взвода отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Ильгиз Гайфуллин родился в 1996 году в деревне Рысаево. Он единственный ребенок в семье. Ильгиз окончил в 2018 году Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова. С первых дней участвовал в спецоперации. Односельчане вспоминают о военнослужащем, как о жизнерадостном, добром и отзывчивом парне. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, представлен к награждению Орденом Мужества посмертно. Источник Военнослужащий Иванов Максим Максим Иванов погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Максим учился в гимназии №8 города Можги. После срочной службы решил служить дальше по контракту. Первый контракт он служил в Чеченской республике, Ханкала, в подразделении РЭБ — радио электронной борьбы. Увлекался спортом и военными дисциплинами, входил в пятерку лучших спортсменов батальона. Как-то к ним в часть приехал в командировку офицер морской пехоты с Каспийска и предложил Максиму проходить дальнейшую службу в рядах морской пехоты каспийской флотилии. Он был рад такому предложению. По окончанию первого контракта пошел служить в морскую пехоту. Служба ему нравилась! Он так же отличился в физподготовке и военном деле, поэтому был переведен в роту разведки рдр. Когда началась спец операция, он не раздумывая пошел вместе со своими товарищами. Максим исполнил свой долг по присяге до конца. Источник Гвардии старший сержант Егоров Евгений Гвардии старший сержант Важенин Кирилл В Севастополе проводили в последний путь Евгения Михайловича Егорова гвардии старшего сержанта, заместителя командира взвода 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты. И Кирилла Игоревича Важенина - гвардии старшего сержанта, командира машины 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты. Оба бойца погибли в боях за Мариуполь. https://vk.com/wall-56578331_516009 Гвардии старший сержант Буряк Тихон Тихон учился в школе №4 с первого класса. Открытый, добрый, рассудительный. Всегда откликался на любые просьбы, на него всегда можно положиться. К порученным делам относился серьёзно. Юноша увлекался спортом, защищал честь школы на спортивных соревнованиях, посещал клуб по месту жительства «Атлант». В школьном коллективе юноша пользовался уважением: он имел своё мнение, умел его отстоять, доказать. Буряк Тихон с 2013 служил в армии, за годы службы был разведчиком – гранатометчиком разведывательного отделения, снайпером стрелкового отделения, командиром орудия расчёта гаубичного самоходно-артиллерийского взвода, инструктором группы обеспечения мобилизационного развертывания, заместителем командира взвода военной полиции, с мая 2019 года - заместитель командира взвода – отделения управления взвода связи танкового батальона 64 отдельной мотострелковой бригады. Герой представлен к ордену Мужества посмертно. https://vk.com/wall-49248213_11225584 Капитан Раджабов Рабазан В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Дахадаевского района капитан, старший летчик Рабазан Раджабов из села Хуршни Обстоятельства гибели не уточняются. У Рабазана осталась семья — жена и трое детей, 2017, 2019 и 2021 гг рождения. В МБОУ СОШ №9 состоялось открытие памятной таблички с именем Раджабова Рабазана Гасайниевича. Раджабов Рабазан награждён Орденом Мужества (посмертно). Источник Сержант гвардии Кирилл Елисеев В Псковской области простились с гвардии сержантом Кириллом Елисеевым, погибшим в ходе спецоперации https://m.ok.ru/group/57042777735295/topic/154864494887807?_aid=topicTextMore Рядовой Александр Стычинский В Псковской области простились с рядовым Александром Стычинским, погибшим в ходе спецоперации. https://m.pln24.ru/psk/society/482830.html Сержант гвардии Николай Юганец В Псковской области простились с гвардии сержантом, Николаем Юганцем, погибшим в ходе спецоперации. На фасаде здания Карамышевской средней школы Псковского района отрыли мемориальную доску в честь Николая Александровича Юганца. Николай Юганец ушел как мобилизованный на СВО в сентябре 2022 года и нес военную службу в 234 полку 76 дивизии ВДВ в звании сержанта. При выполнении воинского долга в зоне СВО погиб 7 апреля 2023 года под городом Кременная. За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, Николай Юганец награжден орденом Мужества (посмертно). https://m.pln24.ru/psk/society/482830.html Военнослужащий Дидаров Тамерлан Указом Президента РФ Тамерлан Дидаров награждён «Орденом Мужества» (посмертно). Недавно боец и Северной Осетии-Алании был награждён медалью «За отвагу». Попав под обстрел при переправе через реку Днепр он был ранен, приехал домой восстанавливаться, а после сразу же уехал обратно на фронт, не закончив лечение. В очередном бою, нацистская пуля настигла нашего Героя. За героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента России В.В. Путина, Тамерлан Алибекович Дидаров награждён «Орденом Мужества» (посмертно). https://t.me/strana_geroev/5207 Старший лейтенант Семёнов Илья 24 февраля 2022 года военнослужащий из Бурятии Семенов Илья Сергеевич погиб в ходе специальной операции на Украине. Местные жители уверены, что земляк поступил абсолютно правильно, выполнил боевой долг, бросившись на амбразуру, спасая сослуживцев. Его одноклассник Баянганов Арсалан рассказал, что Илья всю жизнь хотел служить, стать офицером. Илья всегда мечтал стать военным. После 9 класса он все-таки воплотил свою мечту и поступил в кадетское училище. Директор школы сообщила, что они планируют открыть парту Героя в кабинете, где учился Илья Семенов. Илья Семенов родился и вырос в Гусиноозерске, учился в школе №3, затем в школе №4. После 9 класса поступил в кадетское училище. После выпуска поступил в Новосибирское Высшее командное училище на факультет военной разведки. После окончания обучения проходил службу в южном военном округе (Южная Осетия, Дагестан, Чечня). Получил звание старшего лейтенанта, участвовал в военной операции в Сирии. Источник Военнослужащий Ахияров Ильдар В башкирском городе Дюртюли простились с 25-летним командиром танка Ильдаром Ахияровым, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. В вооруженные силы на военную службу Ильдар был призван уже с 2016 года. Ильдара знают в спортивной среде и за пределами республики: он серьезно занимался спортивным туризмом и привозил домой медали и кубки. Прилежный, дисциплинированный, надежный – таким запомнили его одноклассники. У Ахиярова остались два младших брата, которых он помогал воспитывать своей матери. Источник

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