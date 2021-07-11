Красоты России. Богоявленское болото и озеро.

Богоявленское болото это ООПТ, расположенный в Большесельском районе Ярославской области, долина реки Юхоти, на участке от северо-западной границы болота Богоявленского до излучины реки. Если не было никаких изменений с 2011 года, то сейчас территория официально называется - памятник природы "Болото Богоявленское и долина реки Юхоти (верхнее течение)".Богоявленское озеро и болото - действующий памятник природы регионального значения.
Из озера берет своё начало река Юхоть (правый приток Волги).
Тем временем болото потихоньку погружается из сумерек в ночь.
Для полного погружения добавлю небольшой виртуальный тур из трех панорам: вы можете посмотреть панораму по этой ссылке.
Богоявленское озеро и болото после восхода.
И вот зарево уже начинает подниматься над лесом.
А вслед за заревом и сам диск небесного светила.
Достаточные туман и облачность позволяли смотреть на него без каких-либо светопреградительных устройств, вроде солнечных очков)
Солнце то пряталось в облако тумана, то появлялось вновь.
Клюквы на этом болоте предостаточно.
А пока солнце поднимается все выше,
Туман потихоньку рассеивается,
Пейзаж становится более высококонтрастным,
А значит скоро пора будет зачехлять фотоаппараты,
Поесть на последок клюквы прямо с куста,
да и двигаться через болото в лес, за которым остались стоять и ждать нас наши автомобили.Богоявленское озеро и болото. Посмотрим после заката.Солнце село, на болото стал опускаться туман.Когда же уже достаточно стемнело (не верьте экспозии на снимках в плюс, в реальности уже приличные такие сумерки), а опустившийся туман скрыл от глаз все тропы, мы решили что все же пора выбираться. Ведь путь пролегает через туманное болото, а затем через лес. Вот т акое оно озеро и болото в сумерках. И на этом всё!
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