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Красоты России. Богоявленское болото и озеро

Богоявленское болото это ООПТ, расположенный в Большесельском районе Ярославской области, долина реки Юхоти, на участке от северо-западной границы болота Богоявленского до излучины реки. Если не было никаких изменений с 2011 года, то сейчас территория официально называется - памятник природы "Болото Богоявленское и долина реки Юхоти (верхнее течение)".Красоты России. Богоявленское болото и озеро.Богоявленское озеро и болото - действующий памятник природы регионального значения.
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
Из озера берет своё начало река Юхоть (правый приток Волги).
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
Тем временем болото потихоньку погружается из сумерек в ночь.
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.Красоты России. Богоявленское болото и озеро.Для полного погружения добавлю небольшой виртуальный тур из трех панорам: вы можете посмотреть панораму по этой ссылке.

Богоявленское озеро и болото после восхода.
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
И вот зарево уже начинает подниматься над лесом.
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
А вслед за заревом и сам диск небесного светила.
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
Достаточные туман и облачность позволяли смотреть на него без каких-либо светопреградительных устройств, вроде солнечных очков)
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
 Солнце то пряталось в облако тумана, то появлялось вновь.
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
Клюквы на этом болоте предостаточно.
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
А пока солнце поднимается все выше,
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
Туман потихоньку рассеивается,
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
Пейзаж становится более высококонтрастным,
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
А значит скоро пора будет зачехлять фотоаппараты,
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
Поесть на последок клюквы прямо с куста,
Красоты России. Богоявленское болото и озеро.
да и двигаться через болото в лес, за которым остались стоять и ждать нас наши автомобили.

Красоты России. Богоявленское болото и озеро.Красоты России. Богоявленское болото и озеро.Красоты России. Богоявленское болото и озеро.Богоявленское озеро и болото. Посмотрим после заката.Красоты России. Богоявленское болото и озеро.Красоты России. Богоявленское болото и озеро.Красоты России. Богоявленское болото и озеро.Красоты России. Богоявленское болото и озеро.Красоты России. Богоявленское болото и озеро.Солнце село, на болото стал опускаться туман.Красоты России. Богоявленское болото и озеро.Красоты России. Богоявленское болото и озеро.Красоты России. Богоявленское болото и озеро.Красоты России. Богоявленское болото и озеро.Красоты России. Богоявленское болото и озеро.Красоты России. Богоявленское болото и озеро.Красоты России. Богоявленское болото и озеро.Когда же уже достаточно стемнело (не верьте экспозии на снимках в плюс, в реальности уже приличные такие сумерки), а опустившийся туман скрыл от глаз все тропы, мы решили что все же пора выбираться.Красоты России. Богоявленское болото и озеро. Ведь путь пролегает через туманное болото, а затем через лес. Красоты России. Богоявленское болото и озеро.Красоты России. Богоявленское болото и озеро.Вот т акое оно озеро и болото в сумерках. И на этом всё!

природафото сегодняСветлана Митленко
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