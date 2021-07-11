Красоты России. Богоявленское болото и озеро.

Богоявленское болото это ООПТ, расположенный в Большесельском районе Ярославской области, долина реки Юхоти, на участке от северо-западной границы болота Богоявленского до излучины реки. Если не было никаких изменений с 2011 года, то сейчас территория официально называется - памятник природы "Болото Богоявленское и долина реки Юхоти (верхнее течение)". Богоявленское озеро и болото - действующий памятник природы регионального значения.









Из озера берет своё начало река Юхоть (правый приток Волги).





Тем временем болото потихоньку погружается из сумерек в ночь.











Для полного погружения добавлю небольшой виртуальный тур из трех панорам: вы можете посмотреть панораму по этой ссылке.

Богоявленское озеро и болото после восхода.



И вот зарево уже начинает подниматься над лесом.



А вслед за заревом и сам диск небесного светила.



Достаточные туман и облачность позволяли смотреть на него без каких-либо светопреградительных устройств, вроде солнечных очков)







Солнце то пряталось в облако тумана, то появлялось вновь.







Клюквы на этом болоте предостаточно.





А пока солнце поднимается все выше,



Туман потихоньку рассеивается,



Пейзаж становится более высококонтрастным,



А значит скоро пора будет зачехлять фотоаппараты,



Поесть на последок клюквы прямо с куста,



да и двигаться через болото в лес, за которым остались стоять и ждать нас наши автомобили. Богоявленское озеро и болото. Посмотрим после заката. Солнце село, на болото стал опускаться туман. Когда же уже достаточно стемнело (не верьте экспозии на снимках в плюс, в реальности уже приличные такие сумерки), а опустившийся туман скрыл от глаз все тропы, мы решили что все же пора выбираться. Ведь путь пролегает через туманное болото, а затем через лес. Вот т акое оно озеро и болото в сумерках. И на этом всё!