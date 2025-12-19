С Днём ФСБ (ВЧК) России!

20 декабря 1917 года была образована Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности.

Первым председателем Комиссии назначили Феликса Дзержинского. Поначалу ВЧК обладала лишь правом предварительного следствия для пресечения преступной деятельности, но впоследствии ее полномочия расширились.

Декретом Совета Народных Комиссаров от 21 февраля 1918 года ВЧК получила особые полномочия: в частности, право внесудебного решения дел с применением высшей меры наказания – расстрела. С этого времени органы Комиссии, помимо оперативной работы, проводили следствие, выносили приговоры, заменяя органы следствия и суда.

К 1921 году число сотрудников ВЧК достигло 31 тысячи человек. Организация занималась не только борьбой со шпионажем и диверсиями, но и выполняла важные задачи по восстановлению страны, одной из которых была борьба с массовой беспризорностью.

ВЧК существовала до 1922 года, потом она была преобразована в Государственное политическое управление при НКВД РСФСР. Создание Всероссийской Чрезвычайной Комиссии положило начало истории спецслужб Советской России, СССР, Российской Федерации.

20 декабря в нашей стране отмечается День работника органов безопасности РФ. Ф.Э. Дзержинский с сотрудниками ВЧК. Москва, 1920 г.

История органов госбезопасности в России

Первые органы безопасности были образованы еще во время царствования Алексея Михайловича. В 1654 году государственные преступления стал расследовать специально созданный орган — Приказ тайных дел.

С 1694 года, при Петре I, эти функции исполнял Преображенский приказ, который ведал вопросами Преображенского и Семеновского потешных полков, а затем, с развитием государственности, была создана Тайная канцелярия.Кадр: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

При Александре I был учрежден Комитет охранения общей безопасности — орган, противодействовавший иностранному шпионажу. До 1917 года функции контрразведки и разведки России были сосредоточены в Департаменте полиции, а также — в третьем отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Его исполнительным органом был легендарный Отдельный корпус жандармов — один из самых эффективных инструментов государственной безопасности в мире.

После падения монархии наступила новая эра в истории отечественных органов государственной безопасности.

20 декабря 1917 года была образована ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР

Эксперт в области юриспруденции, руководитель компании «Юридическая помощь онлайн» Александр Бударагин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что ВЧК стала родоначальницей всех российских спецслужб, чья главная задача — обеспечение безопасности государства.

Сотрудники ВЧК — Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, как следует из названия, боролись с преступностью и террором против нового, советского государства. Несмотря на важную миссию, в годы Гражданской войны ВЧК была еще и главным инструментом красного террора. Как говорил Владимир Ленин, выступивший одним из главных идеологов создания чрезвычайной комиссии, этот орган был «разящим орудием против бесчисленных заговоров, покушений на Советскую власть». В народе сотрудников ВЧК называли чекистами, отсюда и народное название праздника — День чекиста. Кстати, сегодня чекистами продолжают называть работников органов безопасности, несмотря на то, что с течением времени советские, а позже и российские спецслужбы, ведущие разведку и контрразведку, не раз проходили реорганизацию.

Среди офицеров МВД и КГБ СССР Днем чекиста неофициально называли еще и 20-е число каждого месяца — с середины 1950-х годов именно в этот день им выплачивали зарплату

Сегодня за государственную безопасность отвечает ФСБ — Федеральная служба безопасности. Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Как в России появилась ФСБ

По словам Александра Бударагина, орган, сегодня известный как Федеральная служба безопасности (ФСБ), в прошлом носил самые разные названия.

Как раньше называлась ФСБ:

Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) — с 7 (20) декабря 1917 года;

Государственное политическое управление (ГПУ) — с 6 февраля 1922 года;

Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) — со 2 ноября 1923 года;

Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) — с 10 июля 1934 года. Позже, 1 марта 1941 года, ведомство разделили на два самостоятельных органа, НКВД СССР и НКГБ (Наркомат государственной безопасности) СССР. После начала Великой Отечественной войны, в июле 1941 года, их вновь слили в одно министерство. А в апреле 1943 года вновь произошло разделение;

Министерство государственной безопасности (МГБ) — с 15 марта 1946 года, орган был образован на основе НКГБ СССР. В этот день все наркоматы стали министерствами, а наркомы — министрами;

Министерство внутренних дел СССР — с 5 (формально — с 7) марта 1953 года этот орган объединил МВД и МГБ. Эта реформа, которая произошла сразу после кончины Сталина, стала одним из ходов в аппаратной игре Лаврентия Берии;

Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР (КГБ СМ СССР) — с 13 марта 1954 года. 5 июля 1978 года приставку «при Совете Министров» убрали — с тех пор КГБ СССР стал абсолютно самостоятельной службой, подчиняющейся лишь председателю и Политбюро ЦК КПСС.

В 1991-1992 годах, после неудавшегося путча, но еще до Беловежских соглашений, советский лидер Михаил Горбачев провел ряд реорганизаций КГБ СССР, направленных на разделение функций и ослабление комитета

Из него в самостоятельные службы были выделены сразу несколько ведомств: в частности, Первое главное управление КГБ стало Службой внешней разведки (СВР) , Главное управление погранвойск — пограничной службой, Управление правительственной связи — Федеральным агентством правительственной связи и информации, Девятое управление — Федеральной службой охраны (ФСО) . Позже часть из них вновь вернут в ФСБ — но не все. Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Служба безопасности в 1990-е годы:

Межреспубликанская служба безопасности (МСБ) — с 29 ноября 1991 года;

Комитет государственной безопасности РСФСР — с 6 мая 1991 года;

Агентство Федеральной безопасности РСФСР (АФС) — с 26 ноября 1991 года;

Министерство безопасности Российской Федерации (МБ РФ) — с 24 января 1992 года;

Федеральная служба контрразведки (ФСК) — с 21 декабря 1993 года.

Свое современное название ФСБ России получила 3 апреля 1995 года, когда президент России Борис Ельцин подписал закон «Об органах ФСБ в РФ»

На основании этого документа Федеральная служба безопасности (ФСБ) стала правопреемником ФСК. За годы своего существования ФСБ сменила пять руководителей, одним из них был нынешний президент России Владимир Путин.

Руководители ФСБ:

Михаил Барсуков — 1995-1996 годы;

Николай Ковалев — 1996-1998 годы;

Владимир Путин — 1998-1999 годы;

Николай Патрушев — 1999-2008 годы;

Александр Бортников — 2008 год — по настоящее время.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления Ирина Щербакова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что сегодня Федеральная служба безопасности поддерживает официальные контакты с 217 органами безопасности, спецслужбами и правоохранительными органами из 109 стран.

В 49 странах функционируют аппараты официальных представителей органов службы безопасности Ирина Щербакова, кандидат исторических наук

Кадр: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Когда в России стали отмечать День работника органов безопасности

Неформально День чекиста 20 декабря стали отмечать с 1927 года — с десятой годовщины создания службы. Именно тогда сотрудникам ОГПУ впервые выдали ведомственные награды — знак «10 лет ВЧК-ОГПУ», а саму дату широко отмечали и в ведомстве, и в стране. С того момента День чекиста стал неформальным праздником.

Как государственный праздник Россия впервые отметила День работника органов безопасности 20 декабря 1995 года. С тех пор праздник отмечается ежегодно. Это важный день не только для тех, кто работает в органах Федеральной службы безопасности России, но и в других спецслужбах — Федеральной службе охраны, Службе внешней разведки, а также в Главном управлении специальных программ Президента РФ. Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Накануне Дня работника органов безопасности, 19 декабря, свой праздник отмечают сотрудники особого подразделения ФСБ — военные контрразведчики. При этом сам день ФСБ не является выходным.

По словам Александра Бударагина, многие мероприятия на День работника органов безопасности проходят в закрытом для прессы режиме в связи с секретностью их деятельности. На такие торжественные мероприятия не пускают журналистов, однако руководство российских спецслужб в этот день представляет к наградам каждого особо отличившегося сотрудника органов государственной безопасности, а также вспоминает профессиональные достижения за последний год.

Традиции Дня работника органов безопасности

Как говорит Ирина Щербакова, День работника органов безопасности является официальным праздником и отмечается в каждом регионе РФ. «Когда в России отмечается День чекиста, по всей стране проходят различные торжественные мероприятия в честь сотрудников Федеральной службы безопасности России, их успешной работы в области обеспечения безопасности страны и борьбы с терроризмом», — отметила эксперт. Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Александр Бударагин добавил, что 20 декабря в стенах Кремля традиционно проходит торжественный прием. Как правило, его посещает сам президент России. Кроме того, в День работника органов безопасности нередко организуют специальные концерты, на которых артисты и общественные деятели со сцены поздравляют тех, кто заботится о безопасности государства.

СМИ также не обходят День работника органов безопасности стороной: журналисты готовят тематические репортажи и выводят на экраны историческую хронику Александр Бударагин, юрист

Празднование Дня работника органов безопасности — это возможность поблагодарить всех, кто работает в органах Федеральной службы безопасности, за их важную роль в сохранении безопасности страны и большой вклад в борьбу с терроризмом.

Для всех, кто заботится о государственной безопасности, а также их близких признание обществом своего труда и своих заслуг имеет очень большое значение. Ведь те, кто заботится о безопасности государства, часто сталкиваются с тяжелыми, порой страшными преступлениями. Нередки случаи, когда сотрудники отдают свои жизни в борьбе с ними.

