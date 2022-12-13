На окраине Бахмута достаточно хорошие укрепления и рвы, есть минные поля, но нам это не помешает продвигаться

Если боец рискует попасть в плен, раненный, и не может бороться с врагом, то тогда он взрывает на себе гранату, которую дают каждому бойцу "Вагнер". Бахмутское направление. Кадры с коптера противника. Настоящее мужество и героизм проявил тяжелораненый в бою командир группы ЧВК с позывным Чердаш. Раненый боец "Оркестра", не дожидаясь, что его могут взять в плен, пытается уйти из жизни выстрелом в сердце, хоть это и трудновыполнимо из-за ранения. Неизвестно, удалось ли ему это сделать, так как видео обрезано, но на кадрах видно, что правая рука у «музыканта» перебита и ему физически сложно это выполнить.

В виду отсутствия кадров, как по нему ещё живому скидывают подвесные заряды с квадрокоптера, можно предположить, что уйти из жизни самому ему всё-таки удалось. После этого противник по нему сбросил еще 2 снаряда с воздуха. Вот так боятся вагнеровцев! быть воином - жить вечно…

https://t.me/orchestra_w/3460

В сети видео подписано как: "Командир группы ЧВК Вагнер".

Корпоративная этика данного подразделения не позволяет бойцам сдаваться в плен. Это самураи современности.

На моей памяти только один известный случай, где бойцы группы попали в плен во время боя в Сирии, где небольшая группа бойцов столкнулась с превосходящими силами врага.

Один из пленных был мой хороший друг с позывным Гал.

Так вот, ты не имеешь права опорочить честь компании пока находишься на контракте. До и после тебя простят все, но во время работы - ты должен ее выполнить любой ценой !

Мой посыл для тех, кто сомневается идти или нет. Если ты здесь и сейчас не готов погибнуть, выполняя задачу, защищая Родину и честь компании, авторитет которой прославлен результатом и кровью бойцов , сиди-ка ты лучше дома, так будет всем лучше!

https://t.me/rsotmdivision/2735

Крупный калибр пробивает по северным окраинам Бахмута. Как известно, город не штурмуют в лоб, а берут в полукольцу, в том числе для сохранения собственных ресурсов. Артиллерия "Вагнера" бьет по укрепрайонам противника и по каналам поставок ресурсов в Бахмут из пока подконтрольных украинцам населённых пунктов. На видео накрытие позиций боевиков плотным огнём из САУ "Гиацинт". Дальше действуют штурмовые отряды. https://t.me/orchestra_w/3470

Трагические кадры гибели 2-го русского Героя: ещё один тяжелораненый в том же бою боец ЧВК, чтобы не попасть в плен к нацистам, оставаясь верным Родине, направил пулю в своё сердце... Покойся с миром, Русский Воин.

Вечная память и Царствие Небесное

https://t.me/c/1801542020/976

Появилось еще одно видео самоликвидации предположительно бойца группы Вагнера под Бахмутом. Подобного еще никто не делал. Массово из одного подразделения, в одном бою! Подобной доблести и силы духа еще не демонстрировало ни одно подразделение. Хочу сказать спасибо хохлам, если бы не они, мы и не знали бы насколько эти ребята крутые! Видимо, противник настолько боится «вагнеров», что стремится убить их дважды. А то и трижды.

https://t.me/rsotmdivision/2773

Интересная информация от нашего военкора Евгения Линина

ЧВК Моцарт (США)

Пока информации по этой организации очень не много.

Известно, что эта структура призвана дополнить на Украине работу уже известной ЧВК Academy (в прошлом Blackwater).

Дело в том, что академики не заточены на ведение боевых действий против регулярной армии такого масштаба и оснащения как ВС РФ.

Поэтому эффективность их работы на украино-российском фронте не очень высока. Скорее они выполняют функции нацбатов - по предотвращению бегства с ЛБС (линии боевого соприкосновения) подразделений ВСУ и теробороны, и налёты на малозащищенные населенеые пункты.

Конечно всё это не то, на что расчитывали заказчики.

В то же время "Группа Вагнера", наоборот, действует как слаженное и хорошо оснащённое соединение не просто регулярной армии, а скорее как её элита - развернутая десантно-штурмовая дивизия дополнительно усиленная танками, артиллерией и фронтовой авиацией - такого применения ЧВК на отдельном оперативном участке фронта в мире ещё не было.

Можно предположить, что основная задача ЧВК "Моцарт" состоит в противодействие Группе Вагнера.

Моцарты призваны стать силой, способной без привлечения регулярной армии США, противостоять вагнерам непосредственно на поле боя, так и экспансии российской ЧВК в мире.

Именно поэтому вокруг Моцарта сейчас американские политтехнологи и медиа Запада создают ореол таинственности и непобедимости.

Пока мы наблюдаем постепенное включение Моцарта в боевые действия на восточной Украине.

Идёт рекогносцировка на местности, разведка, организация командно-штабных пунктов и пунктов связи.

Известно, что ЧВК Моцарт использует только американское вооружение и технику. Это, в свою очередь, говорит о том, что одной из задач Моцарта является как тестирование новых образцов оружия и снаряжения, так и оценка уже стоящего на вооружении армии требованиям современной войны.

Но главное, что хочу отметить,

исходя из имеющейся информации, основная стратегическая задача данной ЧВК - противостояние экспансии группы Вагнера на мировом рынке военных услуг.

Здесь, в ходе конфликта, они будут продвигать свой бренд, который до степени смешения скопирован с ЧВК Вагнера. Проводить обкатку боем своих сотрудников в Моцарте нет необходимости - это профессионалы.

Сотрудников Моцарта набирают из спецподразделений корпуса морской пехоты США и всё они уже имеют опыт участия в боевых действиях.

Именно это - пиар, формирование имиджа успешности - основная цель участия ЧВК Моцарт здесь, под Бахмутом.

Я не верю, что они смогут эффективно противостоять бойцам Вагнера и ВС РФ на фронте.

Это только моё мнение, но у меня есть основания так считать.

Офицер НМ ДНР Ситх

https://t.me/glagolmedia/4413

Просто обычная книга в польском магазине. https://t.me/orchestra_w/3485

Умеют воевать с комфортом. С комфортом и качественно. Небольшой обзор расположения бойцов "Вагнера" на бахмутском направлении. Парни умеют не только воевать, но и приспосабливаться к жизни в разных условиях: в блиндаже сложена печь, сделана раковина. Мало того, "музыканты" сделали даже баню в полевых условиях. красиво воевать не запретишь...

https://t.me/orchestra_w/3496

А это украинские позиции под Бахмутом, которые регулярно перемалывает арта "Вагнера". Кадры со стороны противника.

https://t.me/orchestra_w/3492

Видный боевик "Азова" Вадим Лысенков недавно с гордостью разместил пост перед входом в Бахмут. Накануне он был устранен "Вагнером".

https://t.me/orchestra_w/3499

В зимнем Белгороде, на одном из полигонов, продолжаются тренировки народного ополчения. Учат не только стрелять и метать гранаты, работать в двойке и тройке, инструкторы "Оркестра" рассказывают о тонкостях боев в зоне спецоперации. Кроме того, разбираются реальные ситуации: одна из задач ополченцев - отразить атаку неприятеля.

https://t.me/orchestra_w/3501

Еще один полигон https://t.me/orchestra_w/3507

Поток раненых не прекращается. Всушники несут серьезные потери в живой силе на бахмутском направлении, где на данный момент "Оркестр" развивает наступление.

Сообщается, что за последние два дня только трехсотых около пятисот человек. При этом о двухсотых умалчивают.

https://t.me/orchestra_w/3517

С мест сообщается, что под контроль "Вагнера" перешёл ещё один, третий, н.п.

Село Андреевка перешло под контроль "музыкантов". "Оркестр" продолжает наступать к югу от Бахмута, перемалывая противника.

Ранее были освобождены посёлок Озаряновка и посёлок Зеленополье.

https://t.me/orchestra_w/3527

Нэйтан Ньиренд, уроженец Замбии, был одним из тех, кто добровольцем отправился в зону боевых действий на Украине.

После переезда в Москву и поступления в университет амбициозный парень пустил жизнь под откос - получил тюремный срок за сбыт запрещённых веществ.

Спустя время замбиец подписывает контракт с ЧВК "Вагнер" и отправляется на Украину. Нэйтан погиб, героически сражаясь под Бахмутом, удостоившись креста "Вагнеров" и медали "За Отвагу"

...героем на этой войне может стать каждый…

https://t.me/orchestra_w/3532

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Да, я хорошо помню этого парня. Я общался с ним в Тверской области и задал ему вопрос: «Зачем тебе эта война? Ты через пару лет сможешь выйти досрочно, скоро будешь дома и увидишь своих родных. Для чего ты поедешь? Ведь шанс погибнуть достаточно высокий. Помни об этом». И он ответил то, что я и ожидал. Он сказал: «Вы, русские, много лет помогали нам, африканцам, обрести независимость. Когда нам было трудно, вы протягивали нам руку и продолжаете это делать и сейчас. ЧВК «Вагнер» спасает тысячи африканцев и если я поеду вместе с вами на войну, наверное, это меньшее, чем я могу оплатить наши долги. А если я останусь жив, то научусь бороться за свою Родину. И ещё одно, для меня большая честь, я знаю о «Вагнере» лишь понаслышке, но я могу стать одним из вас».

Ньиренда Лемекани Нэйтан 22 сентября одним из первых ворвался в окопы противника, проявил храбрость и отвагу. И погиб героем».

https://t.me/concordgroup_official/74

Там, где запрещают Чайковского, будут слушать Вагнера 🎻 Подземный переход в Хабаровске. Наши в городе

https://t.me/orchestra_w/3535

ФБР объявили Пригожина в розыск и назначили за него 250к $

«ФБР предлагает вознаграждение на сумму до $ 250 тыс. за информацию, которая приведет к аресту Евгения Викторовича Пригожина… ФБР разыскивает Евгения Викторовича Пригожина за его предположительное участие в сговоре с целью мошенничества, направленного против США… Он, предположительно, контролировал и санкционировал операции «Агентства интернет-исследований», направленные на вмешательство в политику и выборы в Соединенных Штатах».

Из файла на сайте ФБР следует, что американские власти подозревают Пригожина в том, что, находясь в Санкт-Петербурге, он создал агентство по исследованию интернета. Он предположительно руководил и наблюдал за действиями этого агентства по вмешательству в политические и электоральные процессы на территории США. В ФБР полагают, что для деятельности агентства были приобретены серверы, созданы «сотни фиктивных онлайн-персонажей», которые пользовались украденными личными данными граждан США. Впоследствии эти персонажи взаимодействовали с большим количеством американцев с целью вмешательства в политическую систему США, включая президентские выборы.

Ну как говорится, значит человек действительно хороший!!

https://t.me/zloy_zhurnalist/1659

Запрос от редакции газеты «ВЕК» и ответ:

ЗАПРОС:

Добрый день, Евгений Викторович!

Меня зовут Анастасия, редактор раздела «Общество», газета «ВЕК.ру».

В СМИ вновь распространилась информация о том, что ФБР объявили награду в 250 тыс. долларов за любую информацию, которая будет способствовать вашему аресту.

Как вы к этому относитесь?

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Отношусь к этому очень позитивно. Представляете, сколько простых людей смогут подзаработать. Да и я сам был бы не прочь. Единственное, что настораживает, они обещают эти деньги уже три года, но, похоже, никому так и не выплатили. Поэтому берегитесь мошенников и не дайте себя обмануть. Задержать меня проще простого, нахожусь либо на работе, либо на Донбассе, либо на зоне. Вставил ключ, повернул, и вот он я».

Военкор Котёнок пишет:

"Евгений Пригожин, основатель ЧВК Вагнера, взорвал сеть, заявив о британском батальоне "Группы Вагнера", в котором отлично зарекомендовали себя, например, финны.

Вишня на тортике - комбат батальона англосаксов в "оркестре". По словам Пригожина, это гражданин США, бывший генерал Корпуса морской пехоты.

Почему-то я Пригожину верю. Но даже если это троллинг, то троллинг годный, со знаком качества!"

Запрос от редакции финской газеты Helsingin Sanomat и ответ:

ЗАПРОС:

Уважаемый Евгений Викторович!

Финская газета Helsingin Sanomat хотела бы задать вам два вопроса. Мы будем рады, если вы прокомментируете их. Спасибо.

ОТВЕТ:

Публикуем комментарии Евгения Викторовича:

- Недавно вы прокомментировали вмешательство в выборы в США. Планируете ли вы также вмешиваться в выборы в странах Евросоюза, в том числе в Финляндии?

Е.В: «Мы не вмешивались в выборы США в прямом смысле, мы корректировали мнение избирателей и вводили поправки в предпочтения населения, как это делают снайперы. Отмечу, что информационное поле Америки настроено не на помощь волеизъявлению простого населения, а на содействие кланам, большинство из которых многие годы вмешивалось в выборы России. Поэтому наше «вмешательство» – это алаверды.

Что касается Европы, конечно же, мы на стороне Макрона, а в Германии были против Ангелы Меркель. Если говорить о Финляндии, то мы не планируем вмешиваться в финские выборы. Финляндия, на мой взгляд, крайне аккуратно ведёт свою внешнюю политику в отношении России. И за это вам отдельное спасибо. Если мировое сообщество подпишет меморандум «О невмешательстве в выборы друг друга», то безусловно, я с уважением отнесусь к такому решению. Более того, в случае, если будет принято решение о выдаче людей, вмешивавшихся выборы, то я горячо поддерживаю инициативу передать меня, Пригожина Евгения Викторовича 1.06.1961 года рождения, в руки американцев. Но прошу учесть, что за вмешательство в российские выборы рассчитываю на передачу Барака Хуссейна Обамы II 4.08.1961 года рождения в руки российского правосудия».

- Есть ли в составе ЧВК ”Вагнер” бойцы нероссийского происхождения? Есть ли в ваших рядах бойцы-резиденты/граждане Финляндии?

Е.В: «Я уже комментировал, что бойцов иностранного происхождения достаточное количество, в том числе в ответе (https://t.me/Prigozhin_hat/1879) на запрос чешского телеграм-канала neČT24 я упоминал про легендарный «Чешский батальон имени Швейка». Граждан же Финляндии в составе ЧВК «Вагнер» не очень много, порядка 20 человек. Но по понятным причинам я не могу давать точную информацию о них. Как правило, это высококлассные специалисты, очень идейные и мотивированные. У меня о финнах на поле боя сложилось очень хорошее мнение. Воюют они в британском батальоне (в составе ЧВК «Вагнер»), командиром которого является гражданин США, бывший генерал морской пехоты».

https://t.me/concordgroup_official/67

Запрос от редакции издания «Глас народа» и ответ:

ЗАПРОС:

Здравствуйте! Вас беспокоит сотрудник редакции Интернет-газеты "ГЛАС НАРОДА" Тимур Олейник. Мы хотели бы задать вопрос Евгению Викторовичу.

Уважаемый Евгений Викторович! В комментариях под нашими материалами о ситуации в зоне проведения СВО и роли «ЧВК «Вагнер» читатели часто задают вопросы: «Как попасть в ЧВК «Вагнер» и какими качествами для этого должен обладать кандидат?». Если позволите, переадресуем их вам.

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Ешь гвозди, дрочи наждачкой, утоляй жажду кровью, не выходи на улицу без кувалды и позвони по перечисленным ниже телефонам. После этого 3 месяца подготовки и ты получишь жетон, на котором написано «Ешь гвозди, дрочи наждачкой...». Извините, вернее «Кровь, Честь, Родина, Отвага».

Телефоны для желающих попасть в ЧВК Вагнер:

+7 (918) 095-40-16

+7 (988) 322-43-37

+7 (918) 095-39-01

+7 (985) 019-86-69

+7 (966) 176-05-91

https://t.me/concordgroup_official/65

Запрос от редакции издания LIVE24 и ответ:

ЗАПРОС:

Уважаемый Евгений Викторович!

Поступают сообщения о взятии различных населенных пунктов под Бахмутом. Но есть информация, что Вы запретили бойцам ЧВК «Вагнер» давать интервью и допускать на свои позиции корреспондентов. Можете ли Вы это прокомментировать? Правда ли это?



ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«СМИ зачастую выдают желаемое за действительное. Инфопространство переполняется то «входами в населённые пункты», то «зачистками». Все эти информационные вбросы крайне негативно сказываются на ведении боевых действий и путают россиян, создается впечатление, что продвижение идет месяцами.

Теперь, что касается Бахмута. 5 августа подразделение ЧВК «Вагнер» зашло на улицу Патриса Лумумбы, и было сообщено, что вошли в Бахмут. Так оно и есть. Нога вагнеровца пересекла черту города. Бахмут – большой, хорошо укреплённый район с дорогами, пригородами и водными преградами. Украинская армия прекрасно подготовлена и оказывает достойное сопротивление. Наша задача – это не сам Бахмут, а уничтожение украинской армии и снижение её боевого потенциала, что крайне положительно сказывается и на других направлениях, поэтому эту операцию и окрестили «бахмутской мясорубкой». В связи с этим не бегите впереди паровоза, случится – сообщим, счастье любит тишину. Всем военкорам – без обид».

https://t.me/concordgroup_official/68



ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Если не ошибаюсь, я уже рассказывал эту историю. 10 декабря 2020 года из плена был спасён российский социолог Максим Шугалей, который был похищен и удерживался в нечеловеческих условиях в ливийской тюрьме по прямому указанию ЦРУ. Для спасения Шугалея сотни российских героев погибли вдали от своей Родины. А сам Шугалей, ещё находясь в тюрьме, заочно выиграл выборы в Законодательное собрание в Республике Коми от партии «Родина».

Вернувшись из плена весь переломанный, перенеся во время пыток инсульт, Шугалей приехал ко мне и сказал: «По состоянию здоровья мне пока ещё трудно жить в Коми и семья не отпускает из Петербурга. Если я честно откажусь от мандата и пойду от партии «Родина» в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, Вы поддержите меня? Надеюсь, я буду полезен для города». Я тогда обнял его за шею и сказал: «Я тебя поддерживал все эти годы, буду поддерживать и дальше, но уверен, что тебя выберут и без моей помощи».

А потом позвонил Беглову и спросил, не против ли он. На что Беглов ответил: «Да, конечно, пусть идет». После чего его выдвижение я согласовал со всеми инстанциями.

Максим Шугалей подал документы по одномандатному избирательному округу №5. Как я помню, через какое-то время мне позвонили испуганный Бельский, а затем испуганный Беглов с одним и тем же вопросом, что же будет делать Шугалей в ЗакСе? На что я ответил честно: «Он будет приходить каждую среду на заседание и спрашивать, что вы сегодня сделали для города? Надеюсь, Вам, Александр Дмитриевич, будет полезно, так как это не даст вам бездельничать».

Как показывали социологические опросы, Шугалей лидировал с большим отрывом, но в итоге волшебным образом победил другой кандидат. По словам экспертов, результаты были нагло сфальсифицированы».

https://t.me/concordgroup_official/73

Добрый день, Евгений Викторович!

Просим ответить на запрос издания «Блокнот» для подготовки материала.

Многие неравнодушные россияне предлагают помощь ЧВК «Вагнер» - беспилотники, бронежилеты, экипировку и т.д. Ранее вы говорили, что ЧВК ни в чем не нуждается. Правда ли это? Необходима ли какая-либо помощь бойцам сейчас?

Все темы можно посмотреть вот тут в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок