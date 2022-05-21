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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4

Все фото взяты из разных каналов телеграм.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4После удараНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4БелгородНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Донецкий воинНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Наши летятНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Животным ласки не хватаетНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Z-Рабочие машинки. Именной танк ZверобойНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Z-Рабочие машинки. КвадроциклНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Боевой привет от расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Бооец ДНР 9 маяНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Бойцы Группа Вагнера и Себастьян Перейра торговец чёрным деревом в МалиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Будни войны. ИзюмНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Рига 9 и 10 маяНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4В Риге люди вновь несут цвету к мемориалу воинам-освободителям. Это настолько разозлило власти, что принято решение снести сам памятник.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4В Херсоне на площади Свободы 7 маяНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Бойцы группы "Вагнер"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Военнослужащие армейского спецназа Вооруженных сил России на одном из направлений.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Военнослужащие армейского спецназа Вооруженных сил России на одном из направлений.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Военнослужащие подразделения СпН Вооруженных сил России на Изюмском направлении.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Военнослужащие подразделения СпН Росгвардии во время разведывательно-поисковых мероприятий в ЛНРНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Военнослужащий подразделения ВДВ со своим АС Вал. И конечно же какая война без изоленты.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Военнослужащий подразделения СпН Вооруженных сил России и его SSG 08.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Волноваха былоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Волноваха сталоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Девятое мая. Наши ребята. Мариуполь, Донецк.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Девятое мая. Наши ребята. Мариуполь, Донецк.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Девятое мая. Наши ребята. Мариуполь, Донецк.

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Девятое мая. Наши ребята. Мариуполь, Донецк.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Девятое мая. Наши ребята. Мариуполь, Донецк.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Девятое мая. Наши ребята. Мариуполь, Донецк.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Девятое мая. Наши ребята. Мариуполь, Донецк.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Девятое мая. Наши ребята. Мариуполь, Донецк.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4День первый. До десанта на Гостомель несколько часов.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Дети и «Тигр-М СпН» российских военнослужащих в Харьковской области.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Доработанный стальными решетками танк Т-72Б в уличных боях в Мариуполе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Изюм 9 маяНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4На просторах ИзюмаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4Изюм. 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героифото сегодняНовороссияСветлана Митленко
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