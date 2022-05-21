Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4

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В Самарской области увековечили имя росгвардейца, погибшего в ходе специальной военной операции Максима Пустозвонова В Самарской области увековечили имя росгвардейца, погибшего в ходе специальной военной операции Максима Пустозвонова Артем Жога, отец командира батальона Спарта Владимира Жоги встал на место погибшего сына. В Грозном появится улица Александра Захарченко. Герои Донбасса. Их уже нет, но память о них будет вечна...