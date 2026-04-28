Фотообзор национальных заповедников дикой природы Америки и России

С 1903 года в Соединенных Штатах было создано более 580 национальных заповедников дикой природы, в результате чего разнообразные участки земель и вод стали охраняемыми территориями для растений и диких животных. Снежные гуси взлетают в Национальном заповеднике дикой природы Боске-дель-Апачи в Нью-Мексико зимой.

(Фото Vicki Jauron / Babylon and Beyond Photography):

Дикие пони пьют воду и пасутся в Национальном заповеднике дикой природы Чинкотиг, 18 декабря 2018 года в округе Аккомак, штат Вирджиния. (Фото Matt McClain / The Washington Post):

Рыбы собираются вокруг кораллов в лагуне, окружающей морской национальный памятник и национальный заповедник Роуз Атолл, самый восточный остров Американского Самоа. (Фото Ian Shive / Planet Pix / ZUMA Wire):

Крутые горы возвышаются над долиной реки Джошуа-Грин в национальном заповеднике дикой природы Изембек на Аляске. В этом месяце группа правительств племен и экологических организаций подала несколько исков против администрации Трампа, пытаясь заблокировать недавние решения, позволяющие построить дорогу через заповедник. (Фото Kristine Sowl / ZUMA Wire):

Взрослый тюлень присматривает за детенышем, который лежит на берегу залива Ньюарк в Национальном заповеднике дикой природы залива Сан-Франциско имени Дона Эдвардса во Фремонте, Калифорния. (Фото Aric Crabb / Staff / ZUMA Wire):

Черный скиммер летит над водой в Национальном заповеднике дикой природы острова Мерритт во Флориде, 9 февраля 2025 года. (Фото Bruce Bennett):

Стадо лосей пасется в Национальном заповеднике дикой природы имени Чарльза М.

Рассела на реке Миссури на севере Монтаны. (Фото John Morrison):

Черные дрозды пролетают над Национальным заповедником дикой природы Сибола в Юме, штат Аризона, 22 февраля 2023 года. (Фото Qian Weizhong):

Вид на национальный заповедник дикой природы Ханалей на острове Кауаи, Гавайи. (Фото Ingrid Land):

Зеленые морские черепахи выходят на берег, чтобы отложить яйца в Национальном заповеднике дикой природы атолла Мидуэй. (Фото David Patte / Planet Pix):

Белый медведь идет по снегу в Арктическом национальном заповеднике дикой природы на Аляске. (Фото Sylvain Cordier / Gamma-Rapho):

Стая косаток плывет по заливу Уганик в Национальном заповеднике дикой природы Кадьяк на Аляске. (Фотот Laura Hedien):

Цапля бродит по мелководью в Национальном заповеднике дикой природы острова Мерритт в Тайтусвилле, Флорида. (Фото Stan Honda):

Филл и Элизабет Фриас прогуливаются по набережной Сайпресс-Суомп в Национальном заповеднике дикой природы имени Артура Р. Маршалла Локсахатчи в округе Палм-Бич, штат Флорида. (Фото Susan Stocker):

Канадские казарки плавают в озере Нижний Кламат на фоне горы Шаста вдали, в Национальном заповеднике дикой природы Нижний Кламат в Калифорнии. (Фото VW Pics / Universal Images Group):

Койот прячется в камышах во время охоты в национальном заповеднике дикой природы Сидскади в округе Суитуотер, штат Вайоминг. (Фото Tom Koerner / Planet Pix):

Полярная сова стоит на пляже в Национальном заповеднике дикой природы Паркер-Ривер на острове Плам в Массачусетсе. (Фото KenCanning):

Ламантин плывет по ручью Три сестры в Национальном заповеднике дикой природы Кристал-Ривер в округе Ситрус, Флорида. (Фото James R. D. Scott):

Древесная ласточка взлетает с раскаленного цветка иглицы в Национальном комплексе заповедников дикой природы побережья Орегона недалеко от города Юджин, штат Орегон. (Фото Peter Pearsall / Planet Pix):

Женщина наблюдает за полетом белых гусей над Национальным заповедником дикой природы Лесс-Блаффс в Маунд-Сити, штат Миссури. (Фото Charlie Riedel):

ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» Минприроды России составил рейтинг самых посещаемых туристами национальных парков и заповедников России.

В 2018 году только топ-10 национальных парков и заповедников России посетили 7.3 миллиона туристов из России и зарубежья. И это в обзоре самые посещаемые туристами заповедники. Правда за 2018 год.

Первая десятка рейтинга выглядит так… Источник: National Geographic Россия

1. Национальный парк «Таганай» (128 тысяч туристов). Парк находится на Южном Урале на территории Челябинской области. Территориальным центром парка является город Златоуст. Среди главных достопримечательностей парка – горные хребты Таганай, реликтовый ельник на горе Ицыл, группа каменных скал – «Три Брата» и Большая Каменная река. На территории парка обитают 56 видов млекопитающих, 192 вида птиц, 6 видов пресмыкающихся, 3 вида земноводных и 14 видов рыб.

2. Государственный природный заповедник «Кивач» (139 тысяч туристов). Заповедник площадью 10,9 тысячи га находится в Карелии. Его центр – одноименный водопад, который хорошо известен в Европе. Вода в нем падает с четырех ступеней, общая высота падения от верхнего зеркала реки Суна до нижнего – 10,7 метра. В заповеднике обитают 222 вида птиц, почти все европейские виды животных, 680 видов жуков и 1006 видов бабочек.

3. Национальный парк «Приэльбрусье» (158 тысяч туристов). Парк находится в Центральном Кавказе, в пределах Главного Кавказского и Бокового хребтов, занимая верховья рек Баксан и Малка. Его жемчужина – Эльбрус – самая высокая вершина Европы. Территория парка используется как центр горного туризма, горнолыжного спорта и экскурсионный центр. «Приэльбрусье» богато природными достопримечательностями: грандиозными водопадами, самыми высокогорными на Кавказе, в России и Европе озёрами, целебными минеральными источниками, альпийскими лугами, на которых растут и лекарственные растения.

4. Кавказский государственный заповедник (250 тысяч туристов). Самая большая по территории особо охраняемая природная территория в Европе. Заповедник расположен в пределах трех субъектов РФ – Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики. Здесь обитают редкие крупные млекопитающие: зубробизон, благородный олень, бурый медведь, западнокавказский тур, серна, рысь, косуля и кабан. Каждое пятое растение заповедника является эндемиком или реликтом.

5. Национальный парк «Плещеево озеро» (250 тысяч туристов). Парк находится в 130 км к северо-востоку от Москвы в Ярославской области, на маршруте «Золотого кольца». Находящееся здесь озеро Плещеево – один из самых живописных водоемов Центральной России. В бассейне озера современная флора представлена 790 видами растений, из них 84 вида крайне редких, нуждающихся в особой охране. Плещеево озеро – популярное место занятий кайтсерфингом и виндсерфингом (в летнее) и сноукайтингом (в зимнее время).

6. Национальный парк «Куршская коса» (471 тысяча туристов). Парк расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области на узкой полоске суши между Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом. Длина косы – 98 километров, ширина колеблется от 400 метров до 3,8 километра. Это самая крупная песчаная пересыпь в мире. Куршскую косу называют птичий мост. Здесь проходит древний миграционный путь птиц (150 видов) из северных районов на юг Европы и в Северную Африку. В дни миграций над косой ежедневно пролетают до миллиона пернатых. На Куршской косе гнездятся 102 вида птиц. На косе действует одна из первых в мире и старейшая в Европе орнитологическая станция «Фрингилла».

7. Государственный заповедник «Столбы» (754 тысячи туристов). Заповедник расположен в Красноярском крае, на северо-западных отрогах Восточного Саяна. Основной достопримечательностью территории Саянских отрогов стали сиенитовые скалы, принявшие облик исполинских великанов с угадываемыми очертаниями людей, животных и мифологических существ, с уникальной структурой ходов и лазов. Для туристических и рекреационных целей открыты не более 3% территории заповедника, в остальных его, закрытых, частях экосистемы представлены в естественном состоянии. Под охраной заповедника находится 828 видов растений, 213 видов птиц и 61 вид млекопитающих.

8. Сочинский национальный парк (1193 тысячи туристов). Парк находится на территории Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов Краснодарского края, на южном склоне Большого Кавказа, на побережье Черного моря. 94 процента парка составляют земли, покрытые лесом. На территории парка отмечено 114 памятников истории и культуры от раннего палеолита до позднего средневековья: стоянки, поселения, дольменные группы, гробницы, остатки крепостей, средневековых храмов, курганные могильники. По территории национального парка проходит 48 туристических маршрутов всероссийского значения.

9. Национальный парк «Кисловодский» (1389 тысяч туристов). Парк площадью всего 9,6 квадратных километров располагается в городе Кисловодск. Парк берет начало от центра города и, постепенно расширяясь клином, уходит к юго-восточной оконечности города и далее на склоны Джинальского хребта. Достопримечательностью парка являются Красные Камни, выходящие в нескольких местах парка и представляющие собой песчаники, имеющие красно-бурую окраску и разнообразные формы выветривания. В парке обитают 217 видов птиц, 39 видов млекопитающих, 9 видов рептилий и 5 видов амфибий, 900 травянистых растений, 250 древесно-кустарниковых пород.

10. Национальный парк «Самарская лука» (2597 тысяч туристов). Парк расположен на территории Волжского, Ставропольского и Сызранского административных районов Самарской области, а также частично в пределах городской черты городов Жигулевска и Самары. Это уникальная местность, образованная излучиной (изгибом) самой большой европейской реки Волги в ее среднем течении и Усинским заливом Куйбышевского водохранилища. Волга в этом месте делает большую дугу, обращенную на восток, а затем поворачивает на юго-запад. Протяженность ее более 200 км. Высоко приподнятые здесь древние карбонатные породы образуют подобие острова. Жигули, средняя высота которых около 300 метров, – единственные горы тектонического происхождения не только на Волге, но и на всей огромной территории Русской равнины. (Фото Валерия Горбунова):