Его голос знал весь СССР, но званий и наград он не удостоился - Сергей Дроздов

Регалии не всегда достаются тем, кто их заслужил. Солист ВИА «Синяя птица» Сергей Дроздов за всю жизнь не удостоился ни одного официального звания. Зато он мог похвастаться чем-то более ценным — безоговорочным всенародным признанием своего таланта. Один из лучших голосов своего поколения, он вдохнул душу в песни, под которые влюблялись и расставались несколько поколений. Новости СМИ2

Сергей Дроздов родился 28 января 1955 года в деревне Мильча. По собственному признанию, петь учился у бабушки, когда мальчишкой помогал по хозяйству. Первые шаги в музыке — музыкальная школа по классу балалайки, затем два курса музыкального училища, самодеятельность, первые сценические успехи...



От балалайки увлечённый молодой человек со временем перешёл на бас-гитару. Взлёт к славе для Сергея Дроздова состоялся в 1974 году, когда братья Михаил и Роберт Болотные пригласили его в куйбышевский ВИА «Синяя птица». Именно с этим ансамблем на годы вперёд была связана судьба Сергея Дроздова. Именно он стал голосом «Синей птицы».

И все попытки реанимировать коллектив с другими солистами были обречены лишь на положение бледных копий. Да, знакомые мелодии, но без того самого голоса... Откровенное не то.

Слова

По сравнению с другими ансамблями «Синяя птица» выделялась и количеством пластинок, и количеством хитов: «Больше, чем у "Песняров", больше, чем у "Самоцветов", больше, чем у всех. И поэтому люди идут к нам на концерты. Потому что песни, песни… Удачный очень был отбор песен».

Ты мне не снишься

Лирика ставилась в «Синей птице» во главу угла. Не пафос, не лозунги, не подражание модным звукам, а истории из жизни, знакомые миллионам слушателей.

Печальные — или с надеждой — романтические сюжеты, поданные глубоко эмоционально и трогательно. Каждый слушатель мог почувствовать: Сергей Дроздов поёт именно про него.

Клип Детство

Главным хитом «Синей птицы» остаётся, конечно, легендарный «Клён». Памятник этой песне стоит на набережной в Самаре, ведь именно в этом городе многие годы работал ансамбль. В какой-то степени это и памятник Сергею Дроздову — талантливому солисту, который сумел вложить в мелодию всю свою юношескую искренность.

Примечательно, что песня «Клён», написанная композитором Юрием Акуловым на стихи Леонтия Шишко, рассматривалась в качестве запасного варианта при записи миньона и на лавры шлягера не претендовала. Но стоило пластинке выйти, как она произвела фурор...

Клен

Положение Сергея Дроздова в истории советских вокально-инструментальных ансамблей уникально. Составы ВИА за редкими исключениями были взаимозаменяемыми. В череде лиц самыми узнаваемыми были солисты, и единицы из них становились всесоюзными звёздами. Сергея Дроздова могли не знать в лицо, но узнавали по вокалу на пластинке, по особой манере.

При этом свои вокальные данные сам Сергей Дроздов оценивал с присущей ему скромностью: «У меня голоса нет, у меня — узнаваемый тембр». В этом есть доля истины. В выпускниках профильных вузов с поставленными голосами нет недостатка, но спеть по-своему, с душой, с почерком — редкий дар, особенно востребованный в поп-музыке.

Белый теплоход

Сергей Дроздов участвовал в записи большей части репертуара «Синей птицы». По его подсчётам 49 песен он исполнил сольно. Практически во всех сыграл на басу. Вокалист прошёл со своим ансамблем огонь и воду, выступал и в глубинке, и в зоне боевых действий в Афганистане, и для дипломатов на Сейшелах, давал по три концерта в день, работая на износ.

До своего ухода 18 ноября 2012 года Сергей Дроздов занимался творчеством, писал, выступал с музыкантами «Синей птицы» и сольно, записывал сольные альбомы. В любом городе он находил благодарную публику, готовую исполнить песни молодости хором.

Там где клен шумит

С возрастом Сергей Дроздов не растерял обаяния и запомнился многим в качестве «своего» человека на сцене, умевшего напомнить о самом важном. Не зря его до сих пор помнят. Песни в исполнении Сергея Дроздова неизменно собирают восторженные комментарии. Появляются сообщества в его честь. И пусть нет наград и званий, да и сам певец уже ушел от нас — память остаётся.

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