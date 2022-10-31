Дзержинский как хозяйственник - эффективный менеджер и сторонник НЭПа

Дзержинского знают в первую очередь как «рыцаря революции», основателя ЧК. Но мало кто вспоминает, что он был ещё наркомом путей сообщения и главой ВСНХ. Феликс Эдмундович быстро обучался, вникал вглубь каждого вопроса и всегда действовал решительно. Благодаря этим качествам он добился значительных успехов на всех занимаемых постах.

VATNIKSTAN рассказывает, как Дзержинский превратил транспортную отрасль из дотационной в самоокупаемую, развил паровозостроение, и почему спор об экономике стал причиной его смерти.

Феликс Дзержинский. 1920‑е годы

Нарком путей сообщения

В апреле 1921 года в Москве состоялась встреча Ленина и Дзержинского. Вождь Октябрьской революции сходу заявил председателю Чрезвычайной Комиссии:

— Вам придётся взяться за наркомство по НКПС.

— Что случилось, Владимир Ильич, почему я должен быть наркомом железных дорог?

Ленин стал излагать проблемы: неразбериха, отсутствие дисциплины и, главное, саботаж «бывших дельцов железнодорожного мира». Феликс Эдмундович попросил выслать ему специалистов, которые смогли бы честно и толково работать, невзирая на их взгляды. Ленин согласился.

Диалог дошёл до нас в пересказе Владимира Бонч-Бруевича. Изложил ли он встречу двух революционеров точь-в-точь или нет — нам неизвестно.

Но ясно одно: с этого момента началась официально деятельность Дзержинского на хозяйственном фронте.

Российская империя была страной преимущественно крестьянской, однако это не мешало провести модернизацию. Споры об её эффективности ведутся до сих пор. Тем не менее к 1913 году страну покрывала сеть железных дорог, а в 1916 году был закончен последний участок Транссиба. Карта путей сообщения Российской империи

Война и революция погрузили страну в хаос, и такая сложная структура, как железная дорога, вошла в него одной из первых. Осенью 1917 года ходили лишь редкие составы. Нередко бригады убегали, и эшелонами управляли сами пассажиры, в основном отряды солдат.

За годы Гражданской войны ситуация ухудшилась. Вышло из строя 80% железнодорожной сети, 59% паровозов и 23% вагонов считались неисправными. Грузооборот в 1920 году был меньше трети грузооборота 1913 года. Аварии случались каждый день, не хватало топлива. Это цифры, а вот картина, которую видел житель РСФСР в то время: кладбища ржавых поездов, трупы умерших от тифа беженцев в поездах, заросшие травой рельсы, толпы пассажиров, ожидающие опаздывающий на несколько часов состав.

Опыта управления транспортом у Дзержинского не имелось. Однако назначение «партийных» на такие руководящие должности считалось нормой. Сам Железный Феликс выступал за то, чтоб каждый чекист занялся какой-либо хозяйственной деятельностью. Он уже возглавил к тому моменту комиссию по улучшению жизни детей при ВЦИК и пытался направить ЧК на борьбу с беспризорностью.

Решив опереться на «буржуазных специалистов», Дзержинский первым делом назначил своим заместителем инженера Ивана Борисова, бывшего товарища министра и октябриста, по сути, сторонника монархии. Борисов потребовал призвать на службу его бывших коллег, разумеется, тоже «буржуазных», вернуть ему инструменты и вагон-лабораторию. Дзержинский согласился. В наркомат на работу пришло почти сто тысяч людей, начиная от красноармейцев и краснофлотцев и заканчивая инженером и министром путей сообщения Временного правительства Александром Ливеровским. В дальнейшем его репрессируют, затем освободят, он вернётся на работу, а в годы войны поучаствует в строительстве «Дороги жизни».

Летом 1921 года Дзержинский отправился в поездку по Украине, совмещая инспекцию местных ЧК с проверкой железных дорог. На юге, в Одессе и Николаеве, Феликс Эдмундович изучил состояние водного и речного транспорта. Вернувшись в Москву, он принял меры по улучшению жизни железнодорожников.

При этом Дзержинский оставался на посту ВЧК. В этот же период разворачивалось трагическое дело «Петроградской боевой организации», в ходе которого приговорили к расстрелу Николая Гумилёва. До сих пор в историографии идут споры о её размерах и причастности тех или иных лиц.

Летом 1921 года РСФСР охватил голод. Дзержинский мобилизовал железнодорожников на перевозку продовольствия. Параллельно начались реформы: сократили бюрократический аппарат, децентрализовали управление, но при этом усилили партийный контроль. Надо понимать, что тогда ВКП(б) ещё не стала партией чиновников, ещё жив Ленин, ещё активно ведутся дискуссии. Врачебно-питательный поезд № 3. Раздача пищи детям. Самарская губерния

В начале 1922 года Дзержинский едет в Сибирь. И здесь повторяется: инспекция, улучшение трудовых условий. В марте возвращение и снова работа.

Много усилий в то время Дзержинский приложил к развитию паровозостроения: выступал за строительство локомотивов именно в РСФСР, противился отдаче заказов на их создание другим странам. Именно по инициативе Дзержинского было увеличено финансирование проекта тепловоза Гаккеля (Щ‑ЭЛ‑1). Тепловоз Гаккеля

Уделял внимание Дзержинский речному и морскому транспорту. Приходилось налаживать ему и логистику портов. Историк Семён Хромов в книге «Ф. Э. Дзержинский на хозяйственном фронте» указывал:

«СТО решил назначить Ф. Э. Дзержинского Чрезвычайным уполномоченным Совета Труда и Обороны по Петроградскому порту, предоставив ему право контроля над портом, принятия всех мер, необходимых для упорядочения его работы, удешевления производимых в порту операций, смещения и назначения всех сотрудников порта».

В советской историографии роль Дзержинского оценивали положительно. Железный Феликс стремился лично вникнуть и решить проблему каждой дороги, узла или транспортной единицы. Его подход считался плодотворным и верным.

Сложно судить об эффективности на длительном историческом отрезке. Но за несколько лет, проведённых Дзержинским на посту наркома путей сообщения, «транспорт превратился в самоокупаемую и дающую государственный доход отрасль народного хозяйства», увеличился в три с половиной раза парк паровозов по сравнению с довоенным временем, была восстановлена большая часть железных дорог и мостов. Коллектив депо Москва-Павелецкая у недавно отремонтированного паровоза. 1923 год

При этом Дзержинский, стремясь усилить партийный контроль, руководствовался вполне практическими соображениями. Феликс Эдмундович постоянно сокращал разбухшие штаты: контингент транспортников сократился с 1 725 тысяч человек (апрель 1921 года) до 760 тысяч (июнь 1923 года). План развития строился без прожектерства, неэффективные подразделения ликвидировали.

Оценили положительно роль Дзержинского и товарищи по партии. На 13 конференции РКП(б) прозвучали такие слова:

«Транспорт находится в таком состоянии, когда он без особых затруднений способен удовлетворять все предъявляемые к нему народным хозяйством требования».

Наконец, именно плодотворная деятельность Дзержинского стала одной из причин его назначения на пост председателя ВСНХ.

В ВСНХ

В Высший совет народного хозяйства Дзержинского привела не только служба наркомом путей сообщений, но и перемены, наступившие после смерти Ленина. Владимира Ильича на посту председателя СНК занял Рыков, руководивший до этого ВСНХ, которое теперь возглавил Феликс Эдмундович. Но имелась и «неформальная» причина: сплотившийся против Троцкого триумвират Сталин — Зиновьев — Каменев оценил прекращение поддержки Дзержинским Льва Давидовича.

ВСНХ создавался как орган, отвечающий за координацию экономической жизни. Фактически же он отвечал за промышленность. Дзержинский и заместитель народного комиссара по иностранным делам СССР Максим Литвинов в ВСНХ

Работу на посту председателя ВСНХ Дзержинский начал с восстановления дисциплины: огромное количество работников числились на бумаге, появлялись в день выдачи зарплаты. Действия Железного Феликса хочется проиллюстрировать приведёнными Ильёй Ратьковским воспоминаниями чекиста Яна Буйкиса:

«Изучая обстановку в ВСНХ, мы установили, что часть старых специалистов работает добросовестно. Однако их было меньшинство. Многие служащие работали кое-как, некоторые из них приходили только в дни выдачи заработной платы, чтобы получить деньги. Пришлось заняться воспитанием: беседовать с ними, убеждать их. Когда же наши уговоры не помогали, мы предупреждали, что если они не станут честно работать, а будут продолжать злостный саботаж, то придётся вызвать их для беседы на Лубянку. Вскоре саботаж прекратился. Но дисциплина осталась очень низкой. Служащие приходили на работу, когда им заблагорассудится, даже через несколько часов после начала рабочего дня. Тогда мы взяли чистый лист бумаги и терпеливо стали поджидать „опаздывающих“. Когда они приходили, их заставили самих на этом листе проставить время явки на работу и расписаться. После этого дисциплина, конечно, подтянулась. Феликс Эдмундович был доволен результатами работы нашей комиссии».

Одновременно на работу привлекались специалисты из не-большевиков — не только аполитичные, но и бывшие меньшевики, такие как финансист Александр Штерн или статистик Лев Кафенгауз. Даже за рубежом противники большевиков об этом писали с удивлением. Выходившая в Берлине газета меньшевиков-эмигрантов «Социалистический вестник» заявляла:

«Жутко стало, когда во главе ВСНХ стал Дзержинский. А теперь спецы, вплоть до бывших монархистов, готовы памяти Дзержинского панихиды служить».

При этом Дзержинский выступал постоянным критиком промышленности, строго судил как свою работу, так и подчинённых.

Парадоксально, но грозный «рыцарь революции» стоял на позициях НЭПа, выступал за снижение цен на розничные товары и в целом противился идеям «левых большевиков».

При этом тяжёлая промышленность оставалась за государством. С первых же дней Дзержинский сфокусировался на развитии двух регионов: Ленинграда и Донбасса. Затем Феликс Эдмундович сосредоточился на металлургии. Важной реформой стало создание единого бюджета:

«Выделенные ВСНХ деньги теперь распределялись Президиумом ВСНХ самостоятельно, как на строительство, так и на производство. Теперь становилось возможным акцентированное финансирование предприятий».

При этом Дзержинский работал на посту председателя ОГПУ СССР при СНК СССР. Под его руководством прошла операцию «Синдикат‑2»: в страну заманили Бориса Савинкова. Легендарного боевика эсеров осудили и 29 августа 1924 года приговорили к расстрелу.

Параллельно в стране борьба за власть. Прежде поддерживавший Троцкого Дзержинский выступал против него, в первую очередь, из-за опасения раскола партии. Политические дебаты стали косвенной причиной его смерти.

С 14 по 20 июля 1924 года проходил пленум ЦК и ЦКК ВКП(б). На нём выступил заместитель Феликса Эдмундовича на посту председателя ВСНХ Георгий Пятаков, который попытался доказать, что в результате выбранного Дзержинским пути «деревня богатеет чрезмерно, и в этом он видел большую опасность для дела революции».

Начался спор. К критике присоединился Каменев, высказывая обвинения на повышенных тонах. Во время выступления Дзержинскому стало плохо. После речи он вышел из зала в соседнюю комнату, лёг на диван. Через два часа Феликсу Эдмундовичу будто полегчало, и он отправился к себе на квартиру. Там Железный Феликс и скончался от сердечного приступа.

Партийный деятель Валерий Межлаук (его расстреляют в годы сталинских репрессий) отмечал:

«Писать о работе Ф. Э. Дзержинского в области народного хозяйства — это значит писать историю народного хозяйства с момента введения новой экономической политики. Не найдётся ни одной проблемы, которая была бы поставлена развитием народного хозяйства перед партией и правительством с весны 1921 года, в которой не принимал бы самое непосредственное участие Ф. Э. Дзержинский».

История не знает сослагательного наклонения. Однако позиция Дзержинского по экономическим вопросам и деятельность на хозяйственном посту показывает, что, не умри он так рано, развитие СССР могло пойти совсем по-другому.

Рекомендуемая литература

Сергей Кредов. Дзержинский. М.: Молодая гвардия, 2013.

Илья Ратьковский. Дзержинский. От «Астронома» до «Железного Феликса». М.: Алгоритм, 2017.

Семён Хромов. Ф. Э. Дзержинский на хозяйственном фронте. 1921–1926. М.: Мысль, 1977.

Виктор Пепел

https://vatnikstan.ru/history/dzerzhinskij-kak-hozyajstvennik/