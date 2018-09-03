Почему россияне верят в мировое правительство и плоскую Землю

С прискорбием можно констатировать: понадобилось всего четверть века «невидимой руки рынка» и всего, что с ней связано, для того, чтобы дебилизировать некогда просвещенный и самый начитанный в мире советский народ. Еще лет 10 назад мы с полным правом смеялись над шутками про «тупых американцев». Например, в 2015 году в США был проведен социологический опрос, который выявил, что 13% граждан этой страны не исключают, что президент Барак Обама может быть Антихристом, 29% были точно убеждены, что власти скрывают правду о том, что пришельцы уже среди нас, и 28% во всем винили тайное мировое правительство.

Как выяснилось, россияне теперь недалеко ушли от американцев. Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал шокирующие данные. Обрабатываемые годами «шокирующими гипотезами», «битвами экстрасенсов», «специально рассекреченными для передачи секретными материалами», «дневниками экстрасенсов» и прочей чепухой современные жители России на глазах становятся все более узколобыми и суеверными. Например, больше половины, 59%, не доверяют ученым и науке. Видимо, удалять аппендицит или лечить онкологию им проще будет пойти к ведьме. Почти столько же, 57%, убеждены, что американцы не летали на Луну. Тут спасибо одному федеральному каналу, чье название в научных кругах произносить неприлично. 45% верят в инопланетян, что наука не исключает, но 27% считают, что они живут среди нас, спасибо Голливуду. 3% опрошенных допускают, что Земля плоская… 67% россиян, согласно данным исследования, верят в тайное мировое правительство, что в него входят олигархи, политики и «вашингтонский обком». При этом эти не то масоны, не то иллюминаты враждебно относятся к России с ее мужественным лидером, который противостоит этой своре.

Что хотелось бы заметить по этому поводу. С одной стороны, большое влияние на сознание людей, и россияне не исключение, оказывает «зомбоящик» и желтая пресса. Что Голливуд, что отечественное телевидение систематически «перепрошивают» мозги своим зрителям. С другой стороны, такому воздействию подвержен не каждый. Российский психолог Надежда Лебедева объясняет причины подверженности населения всевозможным бредовым теориям:

"Если человек привыкает считать себя этаким ребенком, за которого принимают решения взрослые, то вырабатывается привычка обвинять внешние силы в своих несчастьях"

Результаты опросов – это симптом неготовности общества отвечать за свою судьбу и за страну, перекладывая ответственность из года в год на якобы всезнающие власти, которым уж точно виднее, а виновными в неудачах назначая злокозненное мировое правительство.

Чтобы внести ясность. Мирового правительства как такового, скорее всего, не существует. В рамках глобального капитализма наиболее верной аналогией может быть сравнение с транснациональной корпорацией с массой региональных отделений, контрольного пакета акций которой нет ни у кого. Акции распределены между разными владельцами, чьи интересы зачастую противоречат друг другу. Борьба между «членами совета директоров» ведется по неписанным правилам внутренней конкуренции, а принципиальные решения о курсе движения корпорации принимаются консенсуально.

Что касается остальных заблуждений. Несколько лет назад в России группа ученых, уставших от потока бреда, несущегося к телевизионных экранов, создала просветительских форум под говорящим названием «Ученые против мифов». В доступной форме основные мифы на нем развенчиваются.

На Луну американцы летали, и не раз

Инопланетная жизнь во Вселенной, возможно, есть, или когда-то была, или еще только возникнет. Но пришельцами на Землю инопланетяне, скорее всего, не являются, из-за проблематичности дальних космических путешествий

Земля круглая, если что