Погиб в Сирии Артем Горбунов. 2017

Военнослужащий Вооруженных сил России Артем Горбунов погиб во время операции в Сирии. Об этом написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» его супруга Софья Горбунова. Как уточнила в своем Facebook группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT), он погиб при взятии сирийского города Пальмиры.Активисты организации также ссылаются на комментарий супруги военнослужащего Софьи Горбуновой к записи в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте», в котором она сообщила о том, что ее муж, Артем Горбунов, погиб в Сирии 2 марта, попав в засаду. «Мой муж погиб 2 марта в Сирии. Попали в засаду... Он первый был убит», — написала она, прикрепив к своему комментарию фотографию супруга в военной форме.
Как рассказали активистам CIT несколько источников, Артем Горбунов состоял на службе в 96-й отдельной бригаде разведки, которая базируется в Нижнем Новгороде. Расследователи группы отмечают, что им удалось подтвердить эту информацию по фотографии, опубликованной одним из друзей Горбунова в сети «ВКонтакте» в ноябре 2016 года на плацу этой бригады разведки.
5 марта жена российского военнослужащего Артёма Горбунова оставила комментарий к записи в ВК о взятии Пальмиры, что её муж погиб в Сирии 2 марта, попав в засаду.
По сведениям наших источников, Горбунов служил в 96-й отдельной бригаде разведки, базирующейся в Нижнем Новгороде. Нам удалось косвенно подтвердить эту информацию: в ноябре 2016 года один из друзей Горбунова «ВКонтакте» разместил фотографию, снятую на плацу 96-й бригады разведки (расположенной в Нижнем Новгороде на улице ФедосеенкоНа странице Артема Горбунова есть фотография из армии, на которой он отмечен вместе с сослуживцами. Большая часть из них состоит в закрытом сообществе «Лучшая рота» (в том числе и Горбунов). У одного участника группы есть совместная фотография с сослуживцами Горбунова, которые также состоят в этом сообществе в «ВКонтакте». На ней видно, как один из молодых людей держит флаг военной разведки Вооруженных сил России.Гибель Горбунова в Сирии подтвердила РБК вдова разведчика Софья Горбунова. «Я не знаю, при каких обстоятельствах он погиб, мне штаб просто доложил: «Погиб трагически», — отметила Горбунова и добавила, что всю информацию военные от нее скрывают. Она подтвердила, что погибший является кадровым военным.
«Артем погиб 2 марта, когда освобождали Пальмиру», — рассказала РБК Ксения Гусева, супруга сослуживца Горбунова — Максима Гусева, настоящая фамилия Максим Удалов. По ее словам, Гусев, как и Горбунов, является действующим военным. Их часть базируется в Нижнем Новгороде, где осенью 2016 года Горбунов и Гусев участвовали в показательных выступлениях для школьников, сообщила супруга военного. «Ребята уехали в начале февраля: уже 5 числа они были в Сирии. Поехали вместе со всей разведротой», — добавила Гусева.
В Нижнем Новгороде вчера простились с 24-летним Артемом Горбуновым, военнослужащим 96 отдельной разведывательной бригады (в/ч 52634 расквартирована в районе Сормово Нижнего Новгорода), погибшим при штурме Пальмиры 2 марта.
По скупым источникам вот что удалось найти.
Артем Горбунов родился в городе Нижнем Новгороде. В 2011 году Артем закончил Нижегородский индустриальный колледж по специальности наладчика станков и оборудования в механообработке, отправился служить в армию. После службы молодой человек работал на Горьковском автозаводе, женился. Но спустя год он вновь вспомнил об армейских буднях и решил отправиться служить по контракту. Артем попал в элитную 96-ю отдельную разведывательную бригаду. Приказом главнокомандующего был отправлен в Сирию. 2 марта 2017 года Артем Горбунов трагически погиб от выстрела в голову во время взятия Пальмиры.
Позднее, 6 марта, ведомство официально подтвердило гибель Артема Горбунова, сообщив, что он погиб «при отражении попытки прорыва группы боевиков ''Исламского государства'' (запрещено в России.) на позиции сирийских войск, где находились российские военные советники». Военнослужащий посмертно представлен к награде, добавили в Минобороны.
В штабе 96 отдельной разведывательной бригады отказались комментировать сообщения о гибели военнослужащего.На новостной ленте Нижнего Новгорода сообщили:6 марта прошло оповещение и на Тв Звезда:И Комсомолка тоже на своей странице отметила:https://etoonda.livejournal.com/2217506.html
https://www.rbc.ru/society/06/03/2017/58bd5a439a7947f714177b...
https://www.facebook.com/CITeam.org/photos/pcb.749319588554354/749314205221559/?type=3
https://vk.com/wall-31794821_265246?reply=265402
http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/nizhnego-novgoroda-pogib-pod/55453618/
https://myotpusk.mirtesen.ru/blog/43740457676/Turistyi-sezzhayutsya-posmotret-na-%C2%ABzamerzshiy%C2%BB-Niagarskiy-vodop
http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/nizhegorodskij-kontr...
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201703061845-cxbh.ht...
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