Погиб в Сирии Артем Горбунов. 2017

Российский военнослужащий Артем Горбунов погиб в Сирии 2 марта во время операции по взятию Пальмиры, сообщила его супруга на своей странице в социальной сети. По данным активистов независимой группы расследователей Conflict Intelligence Team, он служил в 96-й отдельной бригаде разведки, базирующейся в Нижнем Новгороде

Сирийская Пальмира после повторного освобождения (Фото: Ammar Safarjalani / Zuma / ТАСС) Сирийская Пальмира после повторного освобождения (Фото: Ammar Safarjalani / Zuma / ТАСС)

Военнослужащий Вооруженных сил России Артем Горбунов погиб во время операции в Сирии. Об этом написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» его супруга Софья Горбунова. Как уточнила в своем Facebook группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT), он погиб при взятии сирийского города Пальмиры. Активисты организации также ссылаются на комментарий супруги военнослужащего Софьи Горбуновой к записи в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте», в котором она сообщила о том, что ее муж, Артем Горбунов, погиб в Сирии 2 марта, попав в засаду. «Мой муж погиб 2 марта в Сирии. Попали в засаду... Он первый был убит», — написала она, прикрепив к своему комментарию фотографию супруга в военной форме.

Как рассказали активистам CIT несколько источников, Артем Горбунов состоял на службе в 96-й отдельной бригаде разведки, которая базируется в Нижнем Новгороде. Расследователи группы отмечают, что им удалось подтвердить эту информацию по фотографии, опубликованной одним из друзей Горбунова в сети «ВКонтакте» в ноябре 2016 года на плацу этой бригады разведки.