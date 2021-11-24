"И на старуху найдется проруха". Тегеран заявил о возврате на «родину» Азербайджана

Из шиитских отрядов «правильные» проповедники создадут «Хезболлу 2.0», которая и захватит Баку

Тегеранская газета Shargh, за которой стоят влиятельные клирики-реформисты режима аятолл, послала Алиеву «черную метку». Она пишет: «Северный Азербайджан должен быть воссоединен с „иранской родиной“ после насильственного включения его в состав Российской империи в 19 веке».

Как известно, до русско-персидских войн в 19 веке ханство (иранского) Азербайджана де-юре было частью нынешнего Ирана. После того, как Каджарская Персия при многократном численном преимуществе проиграла вчистую Российской империи, она уступила Москве все свои территории на Северном Кавказе и в Закавказье сначала по Гюлистанскому договору 1813 года, а потом по Туркманчайскому договору 1828 года.

Также отметим, что территории нынешнего Азербайджана к северу от реки Арас до включения их в состав России не были известны под названием Азербайджан. После развала СССР на карте мира возникло совершенно новое государство без опыта независимости, но с историческими скелетами в шкафу.

Между тем, и в Баку, и в Тегеране недавнюю советскую республику все чаще называют Северным Азербайджаном, менее малочисленным, чем южный, входящим в состав Ирана.

Теперь, по мнению режима аятолл, бывшая персидская провинция могущественной России не нужна. Москва ведет по отношению к Баку откровенно дисфункциональную политику, о чем свидетельствует сближение Алиева и Эрдогана.

Значит, как пишет Shargh, для иранцев пришло время вернуть на историческую родину кусок Азербайджана, оторванный «злыми русскими царями». Причем, сделать это нужно «правильно», поскольку внешняя угроза, напротив, сплотит азербайджанцев вокруг Алиева. Именно поэтому Тегеран отказался от применения силы, хотя еще недавно подогнал к азербайджанской границе столько войск, сколько хватило бы, чтобы за неделю захватить это кавказское государство.

Напомним, отношения между двумя соседними странами накалились после ареста двух иранских водителей — Барзегара Газанфара и Ноурузи Гейдара за контрабанду товаров в Карабах, а также за незаконное пересечение границы Азербайджана. Но в виду очевидного военного превосходства режима аятолл, как пишут иранские блогеры, Алиев не только освободил задержанных, но якобы попросил израильтян уйти из своей базы Ситалчай, из которой теоретически могли направляться удары по иранским ядерным объектам.

После этого напряженность между Тегераном и Баку сошла на нет, и бряцание иранским оружием на границе прекратилось, как и враждебная риторика со стороны Алиева и Раиси. Можно еще вспомнить, что министры иностранных дел Ирана и Азербайджана 5 ноября в телефонном звонке обвинили неких «недоброжелателей» в попытке разжечь войну между «братскими» странами.

На самом же деле позиции двух стран не изменились. Азербайджан, возбужденный неожиданной легкой победой над Арменией, гнет свою линию по фактическому объединению с Турцией. Цель прежняя: создание так называемого Зангезурского коридора («Сюникского коридора») — дороги длиной где-то 40 км и шириной 5 км через территорию Сюникской области Армении. Без этого Арцахская война не может считаться полностью выигрышной.

Кстати, именно здесь 14−15 ноября шли самые ожесточенные бои после подписания трехстороннего соглашения осенью прошлого года между Баку, Ереваном и Москвой. Все, что смогли сделать азербайджанцы, это захватить несколько квадратных километров спорных территорий вблизи озера Сев лич — дальше уже общепризнанная территория Армении, попадающая под «зонтик» ОДКБ.

Это означает, что Нахичеванский анклав, имеющий крохотный участок турецкой границы по-прежнему останется изолированным от Азербайджана. Причем здесь живут мусульмане-шииты джафаритского мазхаба, т.е. фактически подконтрольные иранским клирикам.

Конечно, от Никола Пашиняна можно ожидать любого предательства национальных интересов, как это было во время провальной войны за Нагорный Карабах. Но даже он не сдаст южную Армению, а это означает, что Азербайджан как был, так и остался без реальной военной поддержки со стороны Турции.

Кроме того, Эрдоган, как бы этого не хотелось Алиеву, не всесилен. У лидера тюркского мира свои «красные линии». «Турция также понимает, что в случае дальнейшего ухудшения отношений Иран может использовать свои связи с Курдской рабочей партией против Анкары. Политикам в Баку было бы разумно осознать пределы турецкой поддержки в любом потенциальном будущем конфликте с Тегераном», — пишет политолог Эльдар Мамедов, советник Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европейском парламенте.

По мнению Мамедова, Алиев совершил большую глупость, когда запретил фактически транзит иранских грузов через завоеванную территорию Нагорного Карабаха. Речь идет о небольшом 20-километровом участке трассы от пограничного перехода Нордуз до Еревана (длина 400 км).

Многоопытные клирики, закаленные в политических сражениях с США и Израилем, четко обозначили свои планы: Тегеран примет участие в строительстве альтернативной дороги в Армению. Заместитель министра дорог и генеральный директор госкомпании по развитию транспортной инфраструктуры Ирана Хейрулла Хадеми возглавляет делегацию в Ереване для решения вопросов по постройке транзитной дороги под названием «Tattoo».

Это означает еще и то, что режим аятолл занес Алиева и его правительство в список своих смертельных врагов (по-другому у них просто не бывает), что с учетом мощной шиитской религиозной общины в Азербайджане не сулит ничего хорошего нынешним местным элитам.

По информации портала Eurasia Review, «раскол между шиитами и суннитами в этой стране гораздо сильнее, чем многие внешние наблюдатели себе представляют: примерно 60% населения составляют шииты и 40% сунниты». Да, наследие советской эпохи привело к тому, что официальный Баку объявил свое государство светским. Тем не менее, ER отмечает: многие азербайджанцы называют мечети «турецкими» или «иранскими», а не суннитскими или шиитскими, отдавая предпочтение вторым, как более понятным и близким.

Добавим также, что Иран имеет огромный опыт по формированию проиранских прокси-сил. Тегерану удалось из соседнего Ирака вытеснить суннитов, несмотря на их мощную поддержку со стороны богатых американцев. А Хезболла фактически превратила Ливан в анклав Персии на берегу Средиземного моря. Плюс к этому, Йемен и Сирия тоже считают себя частью шиитского пояса.

«За десятилетия международного остракизма Иран развил в себе весьма искусные навыки асимметричной войны, — констатирует Эльдар Мамедов. — Тот факт, словно Тегерану сегодня не хватает надежных доверенных лиц или союзников в Азербайджане, не означает, что он не будет продолжать попытки (взять под контроль это государство). Иран просто адаптируется к политическому ландшафту, который отличается от Ливана или Ирака».

С этим трудно не согласиться, хотя бы потому, что даже в иранском Азербайджане растут настроения по возвращению Азербайджана в состав Ирана.

Александр Ситников