Бой в Аргунском ущелье...

ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГРИГОРЬЕВА ДМИТРИЯ ВИКТОРОВИЧА. Погиб от осколков взорвавшейся рядом гранаты Гранатометчик 4-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии, гвардии сержант контрактной службы.

Родился 6 ноября 1978 года в деревне Захарино Новосокольнического района Псковской области. Русский. Окончил школу в городе Новосокольники, Наумовский сельскохозяйственный техникум. Сразу по окончанию техникума был призван в армию. Отслужив срочную службу вернулся домой. Работы не было и он подал рапорт на контрактную службу.

Службу проходил в воздушно-десантных войсках, в 76-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в городе Пскове. Принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. В начале февраля 2000 года в составе подразделения прибыл в Чеченскую республику. Уже 9 февраля в составе взвода взвод, в котором служил гвардии сержант Григорьев, выполнял задачу по захвату высот, контролируемых боевиками.

29 февраля в составе 4-й парашютно-десантной роты проводил операцию по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья. Взвод, котором служил Григорьев, занимала позиции на высоте 787.0. В ночь на 1 марта в составе группы добровольцев майора Доставалова прорвался к высоте 776.0, на которой вела бой 6-я рота. В бою проявил мужество и героизм, ведя прицельный огонь из стрелкового оружия, наносил урон бандитам. Утром, после сильного минометного обстрела, бандиты крупными силами пошли в атаку. В рукопашной схватке Григорьев был ранен, но не вышел из боя пока не погиб от осколков взорвавшейся рядом гранаты.

Указом Президента РФ N484 от 12 марта 2000 года за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, гвардии сержанту Григорьеву Дмитрию Викторовичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Первоначально, из-за ошибки в документах (перепутали с однофамильцем) был похоронен в Санкт-Петербурге. Позднее перезахоронен на родине, на кладбище деревни Жижица Куньинского района Псковской области. Имена всех погибших десантников увековечены на мемориале воинам-десантникам 6-й роты в городе Пскове. https://t.me/geroirossii/5568

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