Освобождение Бухенвальда 11 апреля 1945 года

Бухенвальдское восстание. Кто освободил крупнейший концлагерь рейха

11 апреля 1945 года подпольные бригады узников с оружием в руках завоевали свою свободу Американские солдаты и освобожденные узники перед воротами концлагеря Бухенвальд, 13 апреля 1945 года. Надпись на воротах «Jedem das seine» («Каждому свое») стала одним символов бухенвальдской трагедии.

Из полутора тысяч нацистских концентрационных лагерей и лагерей смерти лишь один — Бухенвальд в Тюрингии — был освобожден не силами Красной Армии или войск союзников, а его собственными узниками. 11 апреля 1945 года оставшиеся в концлагере заключенные, многие из которых входили в подпольную организацию сопротивления, подняли восстание, в результате чего лагерь перешел под их контроль. Спустя двое суток на помощь восставшим подошли американские солдаты. Таким образом удалось уцелеть свыше 21 тысяче узников — то есть одному из каждой дюжины тех, кто попал в Бухенвальд. Сегодня день, когда началось бухенвальдское восстание, отмечается как Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. За двенадцать лет существования нацистских концентрационных лагерей через них прошли свыше 18 миллионов человек, из которых выжить довелось лишь семи миллионам.

«Ударная», «Деревянная» и «Каменная» бригады

Апрельское восстание в Бухенвальде готовилось загодя и очень тщательно. Начиная с 1939 года попавшие за колючую проволоку члены компартии Германии и германской социал-демократической партии начали постепенно проникать на административные должности так называемых «капо», то есть старших заключенных. Постепенно, по мере того, как численность свободных сотрудников администрации лагерей сокращалась в связи с ростом потерь на Восточном фронте, представителям лагерного подполья удалось получить контроль над многими сторонами лагерной жизни. Это позволяло им не только спасать тех или иных узников, выдавая их за умерших или укрывая в подпольном лазарете, не только почти прекратить убийства заключенных в лагере детей и подростков, но и начать подготовку к восстанию.

Бухенвальд не был «лагерем смерти», хотя и здесь смертность была катастрофически высокой. Большинство заключенных и головного лагеря — собственно Бухенвальда, и входивших в его состав еще шести десятков лагерей работали на военных заводах. В частности, узники «бухенвальдского» концлагеря Дора-Миттельбау трудились на подземном заводе по производству ракет «Фау-2», буквально оплачивая их своей смертью: каждое «изделие» уносило жизни как минимум двадцати человек. Но в то же самое время работа на военных заводах позволила заключенным постепенно, буквально по одной детали, собрать внушительный арсенал: 91 винтовку, пулемет и 106 ручных гранат, многие из которых были самоделками из обрезков труб. Советский военнопленный идентифицирует бывшего охранника концлагеря Бухенвальд, жестоко избивавшего заключенных, 14 апреля 1945 года. Источник: waralbum.ru

Взять их в руки предстояло воинским подразделениям, сформированным к апрелю 1945 года Интернациональной военной организацией подпольщиков, включившей в себя 11 национальных. Были сформированы четыре бригады: «Ударная», а ее бойцами были около тысячи советских военнопленных, «Деревянная» и «Каменная», получившие свои названия по баракам основного лагеря, из которых были набраны бойцы, еще одна – бригада Малого лагеря, представлявшего собой карантинную зону. Кроме того, сформировали санитарные дружины для помощи раненым и ослабшим узникам (в основном из числа сотрудников лагерного лазарета и подпольной больницы) и даже собрали из бывших водителей автороту, чтобы воспользоваться захваченным транспортом охраны.

На штурм!

Поводом к вооруженному выступлению стало известие о том, что американской армии удалось 4 апреля освободить лагерь смерти Ордруф, входивший в число бухенвальдских лагерей. Это вынудило администрацию Бухенвальда ускорить подготовку «эвакуации» узников вглубь Германии, которая в действительности представляла собой разновидность уничтожения свидетелей нацистских преступлений. Неспособных быстро двигаться убивали прямо в лагерях, а остальные шли пешком в составе так называемых маршей смерти, которые вели к гибели как минимум трети заключенных. Американский военнослужащий и бывший надзиратель концлагеря Бухенвальд, избитый освобожденными узниками. Источник: waralbum.ru

Было понятно, что оставшихся узников Бухенвальда тоже ждет очередной марш смерти, а то и уничтожение на месте. И тогда руководители интернационального сопротивления лагеря во главе с председателем Международного лагерного комитета немецким коммунистом Вальтером Бартелем приняли решение сообщить о себе наступающим войскам союзников и поднять восстание. 8 апреля два радиста-подпольщика — советский военнопленный Константин Леонов и поляк Гвидон Дамазин — передали на трех языках радиограмму. В ней говорилось о готовности солдат СС уничтожить оставшихся узников лагеря и содержался призыв о помощи. Через несколько минут пришел ответ: Третья армия США просила держаться и обещала поспешить на помощь. Но ни на следующий день, ни два дня спустя никто на помощь узникам Бухенвальда не пришел, и тогда подпольщики решили взять дело в свои руки.

Восстание 11 апреля началось со штурма сторожевых вышек, расставленных по периметру каждой отдельной территории лагеря. Успеху восставших способствовал тот факт, что никто из двухсот (по другим данным, восьмисот) охранников лагеря не стал оказывать серьезного сопротивления: американские танки уже двое суток показывались на горизонте, и рисковать жизнью под конец войны никому не хотелось. Затем узники с оружием в руках захватили здание администрации лагеря и арсенал, пополнив свое вооружение, и к вечеру под их контроль перешел весь Бухенвальд. Советские военнопленные вывесили над своим бараком самодельный флаг, а над лагерными воротами появился белый — в знак того, что лагерь находится в руках восставших. В тот же день в Бухенвальде появилась небольшая группа американских разведчиков, убедившихся, что лагерь действительно перешел в руки восставших. И лишь двое суток спустя, в 15.15 (теперь это время показывают неподвижные часы бухенвальдского мемориала) 13 апреля на территорию лагеря вошли подразделения Третьей армии США. Бухенвальд во время освобождения, надпись на бараке гласит: «Немецкие политзаключённые рады приветствовать своих американских друзей». Источник: waralbum.ru

Двенадцать лет кошмара

Апрельское восстание поставило точку в двенадцатилетней истории лагеря, которая началась 15 июля 1937 года. В этот день на гору Эттерсберг, на территорию будущего концлагеря прибыли 149 заключенных из Заксенхаузена, которые и стали первыми строителями своего будущего места заключения. Довольно быстро ради наполнения нового лагеря расформировали еще несколько лагерей поблизости. К февралю 1938 года Эттерсберг, переименованный вскоре в Бухенвальд, стал своего рода центром лагерной промышленности в регионе.

Первым комендантом лагеря стал оберштурмбанфюрер СС Карл Отто Кох, а первыми заключенными — политические противники Третьего рейха, сторонники «неправильных» религий, уголовники и гомосексуалисты. Формально этот концлагерь не относился к числу лагерей смерти: его заключенные использовались прежде всего на принудительных работах. Но уже в сентябре 1941 года в Бухенвальде начались серийные расстрелы советских военнопленных (в общей сложности здесь погибли восемь тысяч солдат и офицеров Красной Армии), а по мере того, как фронт приближался к границам Германии, здесь начали уничтожать вывезенных из других лагерей евреев. Узники Бухенвальда в одном из бараков концлагеря после освобождения, апрель 1945 года. Источник: waralbum.ru

В итоге из 239 тысяч (по другим данным — около 250 тысяч) узников Бухенвальда погибли свыше 56 тысяч. Многие из них умерли, не выдержав тяжелого труда и голода; значительная часть (прежде всего советские военнопленные и евреи) была уничтожена целенаправленно. Казнили в Бухенвальде и политических заключенных: 18 августа 1944 года в здании лагерного крематория, построенного в 1940 году, расстреляли руководителя компартии Германии Эрнста Тельмана. Десятки тысяч узников умерли в результате медицинских экспериментов, во время которых заключенных целенаправленно заражали самыми тяжелыми инфекциями, в том числе оспой, холерой, желтой лихорадкой и тифом, чтобы потом проверять на них эффективность созданных для немецких солдат вакцин.

Один из полутора тысяч

Через два года после освобождения Бухенвальда начался уголовный процесс. 31 сотрудник администрации и охраны лагеря был признан ответственным за все злодеяния, которые творились здесь. К смертной казни приговорили 22 человека, в том числе последнего коменданта Германа Пистера, но десятерым из них это наказание заменили пожизненным заключением. Такой же приговор вынесли еще пятерым подсудимым, в том числе Ильзе Кох — жене первого коменданта Бухенвальда, прославившейся особо жестокими пытками. Остальные получили от 10 до 20 лет тюрьмы. Но уже в 1956 году многие из осужденных вышли на свободу: новая немецкая власть посчитала, что настало время широкой амнистии. Ильза Кох, бывшая жена коменданта концлагеря Карла-Отто Коха, дает показания на первом судебном процессе Американского военного трибунала по делу сотрудников администрации и охраны концлагеря Бухенвальд, Дессау, Германия, 8 июля 1947 года. Источник: waralbum.ru

Такая же ситуация сложилась с большинством сотрудников и охранников других нацистских концлагерей и лагерей смерти, которых в Германии и на оккупированных ею землях за время войны было создано колоссальное количество — 1650! И это только концлагеря, а с учетом так называемых «иных территорий», то есть транзитных лагерей, лагерей для военнопленных, тюрем гестапо и так далее, число подобных пунктов кошмарно – 14 033. Среди них такие символы нацистской бесчеловечности, как лагеря смерти Освенцим и Собибор, Треблинка и Майданек, Хелмно и Белжец, первый женский концлагерь Равенсбрюк и другие.

Германские концлагеря не были только местом заключения и уничтожения немцев, поляков, евреев, русских, цыган и миллионов людей иных национальностей, собранных из 30 стран Европы. Здесь проводились кошмарные медицинские эксперименты, при которых людей замораживали и уничтожали в барокамерах, сжигали заживо и заражали инфекциями. Здесь (как, например, в Саласпилсе) у детей и взрослых выкачивали кровь для солдат рейха. А когда Германия начала со всей очевидностью проигрывать войну и войска Красной Армии 22 июля 1944 года освободили первый большой лагерь смерти — Майданек, началось спешное заметание следов. Ради того, чтобы скрыть свои преступления, нацисты в последние месяцы войны уничтожили десятки тысяч заключенных, но не смогли уничтожить всех. После того как были освобождены узники Бухенвальда и Доры, 22 апреля свободу получили узники Заксенхаузена, 29 апреля — заключенные Дахау, а 30 апреля 1945 года — узницы Равенсбрюка. И в память обо всех этих людях, уцелевших и погибших, 11 апреля был объявлен Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей. Бывший узник Бухенвальда показывает американским военнослужащим одну из виселиц, на которой казнили узников концлагеря, апрель 1945 года. Источник: waralbum.ru

https://histrf.mirtesen.ru/blog/43947621021/Buhenvaldskoe-vosstanie-Kto-osvobodil-krupneyshiy-kontslager-rey Сегодня во всём мире отмечается Международный день освобождения узников концлагерей. Он приурочен к очередной годовщине восстания в страшном концлагере Бухенвальд 11 апреля 1945 года. Бухенвальдский Набат. Муслим МАГОМАЕВ

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