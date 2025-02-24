Как Виталий Коротич работал на КГБ среди украинской эмиграции в США

В России недавно закрыли печатную версию журнала "Огонек". Как известно, это издание выходило еще во времена Толстого и Ленина, но я помню его по концу восьмидесятых, когда родители выписывали детище Виталия Коротича. Мы читали журнал от корки до корки - впитывая в себя истории о преступлениях коммунистического режима и восхищаясь процветанию свободной капиталистической заграницы.

И вот "Огонек" погас - потому что его потушила невидимая рука рынка.

"Сотрудников "Огонька" известили об увольнении "в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры". Напрашивается вывод: не только людям, но и самой редакции журнала в оптимизированном хозяйстве Издательского дома "Коммерсантъ" места не нашлось" - печально сообщают об этом представители творческого коллектива.

Их хорошие лица печальны, хотя все по-честному - журнал оптимизировала та самая система, которую он столько лет рекламировал, адвокатировал, продвигал. Постсоветский капитализм пожирает своих отцов, - пишет Андрей Манчук.

А вот документы КГБ СССР о деятельности Виталия Коротича по продвижению прогрессивных интересов в ООН и среди украинской эмиграции в 60-70-е годы. https://picturehistory.livejournal.com/10092160.html