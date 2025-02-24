Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 984 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    https://aif.ru/society/army/chem_tank_otlichaetsya_ot_samohodnoy_ustanovki https://dzen.ru/a/Ynzk4kmCRFKAstCZЛучшая советская ...
  • Модест
    Сейчас отношения с этим носорогом обострять - это как в общественный сортир пачку дрожжей кинуть. Надо сначала хохлос...На что еще Азерба...
  • Балу -
    Да не пробный шар надо запускать в их сторону, а надо как в старинной русской народной игре "городки": битами выбиваю...На что еще Азерба...

Как Виталий Коротич работал на КГБ среди украинской эмиграции в США

В России недавно закрыли  печатную версию журнала "Огонек". Как известно, это издание выходило еще во времена Толстого и Ленина, но я помню его по концу восьмидесятых, когда родители выписывали детище Виталия Коротича. Мы читали журнал от корки до корки - впитывая в себя истории о преступлениях коммунистического режима и восхищаясь процветанию свободной капиталистической заграницы.

И вот "Огонек" погас - потому что его потушила невидимая рука рынка.
"Сотрудников "Огонька" известили об увольнении "в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры". Напрашивается вывод: не только людям, но и самой редакции журнала в оптимизированном хозяйстве Издательского дома "Коммерсантъ" места не нашлось" - печально сообщают об этом представители творческого коллектива.
Их хорошие лица печальны, хотя все по-честному - журнал оптимизировала та самая система, которую он столько лет рекламировал, адвокатировал, продвигал. Постсоветский капитализм пожирает своих отцов, - пишет Андрей Манчук.

А вот документы КГБ СССР о деятельности Виталия Коротича по продвижению прогрессивных интересов в ООН и среди украинской эмиграции в 60-70-е годы.https://picturehistory.livejournal.com/10092160.html

история
наверх