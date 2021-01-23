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97 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

97 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

97 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

21 января 1924 года 97 лет назад назад остановилось сердце вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина.

Сотни тысяч рабочих в городах страны по собственной инициативе провели траурные митинги 21 – 22 января, и целые коллективы постановляли увековечить память лидера советского государства. В течение четырех дней траура, с телом Ленина простились многие тысячи трудящихся, красноармейцев, членов РКП(б), беспартийных.

Решение о сооружении на Красной площади Мавзолея для саркофага с телом В.И. Ленина было принято высшим органом народной власти — II Всесоюзным съездом Советов 26 января 1924 года в связи с просьбой миллионов граждан — представителей рабочих, крестьян, интеллигенции России, Украины, Белоруссии, народов Закавказья и Средней Азии. Строительство усыпальницы было выражением воли народов СССР, и никто не вправе пренебречь ею.

Социалистическое движение Казахстана, чтит память вождя международного рабочего класса и Великой Октябрьской Социалистической Революции. В этот день во многих странах пройдут траурные мероприятия или собрания, посвященные этой дате и организованные активистами левых организаций. Идеи Ленина сейчас в период обострения кризиса капитализма снова начинают овладевать массами в разных уголках мира и опыт победоносной революции, всегда будет примером, вдохновляющим восставших трудящихся и угнетенных народов.

Несмотря на все попытки современных контрреволюционеров, реакционеров, клерикалов и ультраправых расправиться с памятниками Ленину и большевиков, разрушить мавзолей или запретить революционную символику, доктрина коренного переустройства общества и свержения строя, основанного на эксплуатации, не только не будет уничтожена, но получит новых сторонников и последователей.

Ленин с нами!

Социалистическое Движение Казахстана

героизнаменательная датаБорис Тросницкий
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