6 августа — Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия

В этот день в 1945 году японский город Хиросима был подвергнут атомной бомбардировке американской авиацией. 100 000 человек погибли или пропали без вести, еще 160 000 подверглись смертельному радиоактивному облучению.

Чудовищная трагедия в истории человечества!

6 августа 1945 года США впервые в истории человечества применили ядерное оружие в боевых условиях, фактически испытав его эффективность на гражданском населении.

Около 8 часов утра самолёт ВВС США Enola Gay сбросил над городом бомбу «Малыш», разорвавшуюся в 576 метрах над поверхностью земли. В первые же минуты жертвами взрыва стали почти 80 тыcяч человек, ещё десятки тысяч погибли от его последствий. Почти невозможно подсчитать, сколько людей впоследствии пострадали в результате лучевой болезни. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки – одни из многих преступлений США во Второй Мировой войне Мировую известность получила история Садако Сасаки: её дом пострадал во время взрыва, но девочка уцелела. В 1954 году у Садако появились первые признаки лучевой болезни. Девочка была госпитализирована с диагнозом лейкемия. Однажды отец рассказал ей легенду, что человек, который соберёт тысячу бумажных журавлей, может загадать любое желание и оно обязательно сбудется. Мечтая выздороветь, девочка стала складывать журавликов из кусочков бумаги.

Есть версия, что Садако успела сделать только 644 птиц – остальных сделали её друзья уже после её смерти. В реальности девочка успела сложить тысячу бумажных журавликов, но чуда не произошло: страшная болезнь оказалась сильнее. Садако умерла в 1955 году в возрасте 12 лет. Фрагменты гирлянды из бумажных журавликов. 1962 год.

Инфографика ада: Хиросима и Нагасаки

Только благодаря нашему народу Япония была разгромлена



А ровно за 30 лет до этого события:

6 августа 1915 года немецкие войска использовали газ против русских защитников крепости Осовец в Польше.

Противогазы тогда ещё не получили широкого применения, поэтому последствия были тяжелейшими. Тёмно-зелёное облако хлора разом вывело из строя 1600 солдат. Смертоносный газ сохранял своё поражающее действие даже на высоте 12 метров, спастись не было никаких шансов. За газовой атакой последовала артиллерийская, с применением отравляющих снарядов. https://t.me/dumai_sam_i_sei4as/569

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